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Поняття "російський" і "руський" в Україні потрібно законодавчо розділити, - радник глави ОП

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Поняття

В Україні потрібно розмежувати поняття "російський" і "руський" на законодавчому рівні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Украина 24", про це заявив радник глави ОП Олексій Арестович.

"Я вважаю, що ми маємо розрізнити на законодавчому рівні поняття "російський" і "руський", сказати, що "руська культура", "руська мова" кодифікована в Україні. До речі, вона виникла в Україні, це наша історична мова – так само як і українська", - заявив він.

Радник глави ОП підкреслив, що є противником мовного закону в нинішній інтерпретації.

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Коментуючи слова мовного омбудсмена Тараса Кременя, що ті, кому не подобається мовний закон, можуть збирати свої речі, Арестович зазначив:

"Я думаю, що він це сказав в емоційному запалі. Все-таки не він вирішує, куди їдуть громадяни України, кому збирати речі. Це одна з наших найбільших помилок, що ми досі не припинили культурні війни в Україні. Моя політика проста: українській мові підтримку, решті – свободу вільного спілкування, вільного використання. До речі, це гарантовано Конституцією".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+28
Московитський буде саме те що треба.
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12.08.2021 10:05
+19
Руский народ был в 988 году,когда Князь Владимир в Константинополе проводил Крещение Киевской Руси...,какое отношение к этому имеет Мокшандия родившаяса через три столетия...исторрия умалчивает... Понятия "российский" и "русский" в Украине нужно законодательно разделить, - советник главы ОП - Цензор.НЕТ 8150 монеты княза Владимира найденные на .юге..Италии...10 векПонятия "российский" и "русский" в Украине нужно законодательно разделить, - советник главы ОП - Цензор.НЕТ 9155
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12.08.2021 10:13
+16
Понятия "русский" в Украинском языке нет и никогда не было! Попытка его "закрепить на законодательном уровне" преступна!
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12.08.2021 10:05
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И Пётр первый (сифилитик) и Ульянов-Ленин в один голос говорили, что без Украины (Малороссии) - их "лоскутному одеялу" под громким именем РИ - грош цена в базарный день. Если Петруша говорил, что "..без народа малоросского мы в НЕАВАНТАЖЕ ОКАЗАТЬСЯ МОЖЕМ.." , то Ленин сказал жёстче: "Россия без Украины - это ТУЛОВИЩЕ без ГОЛОВЫ" Поняття "російський" і "руський" в Україні потрібно законодавчо розділити, - радник глави ОП - Цензор.НЕТ 7828
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12.08.2021 14:24 Відповісти
Певно, ви не в курсі, що США були створені англійськими колоністами, яким набридло платити податки в Лондон.
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12.08.2021 14:11 Відповісти
Мені здавалося, на "Цензорі" вже поменшало вати в коментарях. Якщо ти шукаєш паралелі до української ситуації, то подивись на Чехію та Ірландію, де, як і в нас, насаджувалася мова окупанта. А ліпити до нас приклади Швейцарії та Канади, де абсолютно інша історія та реалії - це просто типова маніпуляція промосковської вати. Бельгію ще сюди приплети, недоумку.
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12.08.2021 14:08 Відповісти
Правила так званого "русского языка" були сформовані значною частиною в Києво-могилянській академії ще до московської окупації. Тоді це називалось "Славяно-роська мова". Натомість те, що зараз називається "українська мова" раніше називалось "руська мова".
Існувала багатовікова традиція використання і підручники.
Це базові речі, котрі має знати кожен.
Спроби означити славяно-роську мову, як "московську" це просто неосвіченість.
П.С.
Якщо "русскій язик" - це ідеологічна зброя, то чому ви нею не користуєтесь, щоб знищити московщину?
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12.08.2021 14:10 Відповісти
"Россияне" - это позорная и оскорбительная кличка. "Русские" - синоним "россиянам", не имеющий этнической нагрузки для определения этноса, народа, нации.
Разумеется, Россия - не Русь. И смешно, когда эти два понятия путают дилетанты.
Россия - это империя, несправедливо претендующая на преемство с Русью. Обоснованность этих претензий ничтожна, но так уж сложилось в больной идеологии русского имперского охлоса... (с)
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12.08.2021 14:12 Відповісти
Народ. Над родами. Само слово появилось, когда несколько родов объединилось для защиты своей территории. И сейчас слово народ Украины это не только этнические украинцы, но и русские, евреи, армяне, даже африканцы, которые объединились, чтобы защитить себя и свою территорию от соседнего государства. Ну вот скажите : Беленюк ( чемпион) - это народ Украины? А Зеленский - народ Украины?
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12.08.2021 14:22 Відповісти
Термины "народ","этнос","нация" имеют сложные определения.
"нация" имеет ДВА одновременно живущих определения.
человек с улицы без спец подготовки 100% даст ложное определение этих терминов.
В итоге люди используют эти слова, но понимают их кто как хочет. Все друг друга не понимают... в общем хер знает что.
П.С.
см. работы Л.Гумилева он пытается дать определение слову "этнос"... и не может.
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12.08.2021 14:42 Відповісти
Вот потому и надо дать юридическое определение этих всех слов, чтобы оно было однозначное. И по-украински, и по-русски. Слово означает лишь то, что мы договорились понимать под этим словом. Даже наука такая есть. Слова - это только кодировка наших мыслей, понятий, определений. И не важна история этого слова, живой язык часто меняет значение слова и эмоциональную окраску.
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12.08.2021 15:04 Відповісти
Семиотика. Кажется так наука называется.
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12.08.2021 15:11 Відповісти
Панове, відкрийте гугл-перекладач, і подивіться, як перекладається "русский" на латиську мову. Там все чітко : кривичі. У латишів немає проблем з ідентифікацією. Вони завжди знали, хто це.
А у нас проблема через дурнувату плутанину у кілька літер. "русь/росія" це ж дурня. Бо їх назва - МОСКОВИТИ.
Якщо ввести в норми назву "Московія" , "московит", "москвин" - все стане на місця.
І не треба боятись. Бо самоназва Німеччини - Дойчланд. І нічого страшного тут нема.
П.С.
* доречі треба і славяно-роську мову (так званий русскій язик) кодифікувати у нас в Києві. з відповідними нормами.
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12.08.2021 14:26 Відповісти
Значит ты за. За урегулирование понятий в словах .
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12.08.2021 14:31 Відповісти
звичайно це треба врегулювати. в сенсі культурна частина нашої спільноти має це обговорити і випрацювати оптимальну конструкцію.
бо у московитів все обговорено і вкладено в голови холуям. а у нас - ні ))
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13.08.2021 10:04 Відповісти
Наші козаки називали їх - москалі, а не "московити" , наприклад - 1668 р.:

Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные Археографической комиссией, Т. 7, 1872, - с. 40.

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05.11.2023 14:48 Відповісти
не может быть никакого русского языка, только рассийский, или рассиянский. кому как нравится.
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12.08.2021 14:33 Відповісти
Столько умных людей собралось, а возле подъезда всё равно грязно.
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12.08.2021 17:34 Відповісти
у нас біля під'їзду чисто. не брешіть
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13.08.2021 10:02 Відповісти
сышь ты южная область. я этнический русский. будешь мне рассказывать
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13.08.2021 22:12 Відповісти
У каждого свой язык:
в украинцев - украинский
в россиянцев - россиянецкий 🤪
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13.08.2021 07:30 Відповісти
ви дарма смієтесь. ви щойно зазначили одну з можливих ідеологічних установок.
доречі - не найгіршу.
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13.08.2021 09:54 Відповісти
Будь ласка, зазирніть в гугл перекладач як буде "росія" латиською. Переклад "Krievija".
З давніх часів у латишів немає цієї проблеми. Це кревія , де живуть кривичи, можна припустити, що родоначальник у них був якийсь кривий чаклун.
А ще згадайте одну країну , що у нас з прадавніх часів звуть "Німеччина", а самоназва у них "Дойчланд".
То чому б одну країну не називати "московщина", а вони себе хай називають, як хотять.
П.С.
так що Арестович вкидує в український дискурс правильне питання. так. у вигляді провокації.
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13.08.2021 09:52 Відповісти
Необходимо четко различать народы, живущие в России и Украине. По моему мнению лучше называть россияне и украинцы. При этом понимать, что термин "украинец" включает в себя два названия одного народа: руские (старинное название) и украинцы (современное название). Примеры, когда один народ в разные времена называют несколькими именами существуют: венгры (современное) и мадьяры (старинное), немцы и германцы, персы (старинное) и иранцы (современное). Имена у народа могут быть разные, но язык у одного народа должен быть общий, а значит один. Поэтому, необходимо признать, что язык, который мы называем русским, должен называться российским языком. А мы, украинцы, даже если воспитаны и думаем на российском языке, идентифицируя себя рускими, должны говорить на современном украинском языке. При этом, украинский язык может иметь разные диалекты, в том числе схожие с российским языком. Такой диалект имеет право на существование. Постепенно диалект украинского языка, похожий на российский, будет, при правильной государственной гуманитарной политике, отмирать и заменяться на чистый украинский язык. В современном украинском языке должны применяться два термина: руский (значит современный украинец) и россиянин. К современному украинцу применимы названия украинец и руский. Человек, идентифицируя себя руским, фактически идентифицирует себя современным украинцем. Ни в коем случае нельзя отождествлять понятия Русь и Россия, а также руский и россиянин. Надо четко разделять: Русь - старое историческое название Украины, и Россия, которая раньше называлась Московским царством или Московией
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13.08.2021 12:35 Відповісти
Не треба забувати що місце російського "язьіка" визначено це "наречие болгарского язьіка".
Українська мова має набагато древніше становлення..
Дуже шкода що ділетанти (нічтожесумяшисе) які присмоктались до влади вважають себе фахівцями і вважають, що мають право міняти історію.
Напевно треба перед тим як робити такі заяви звернутись до фахівців і не московських, бо вони вже свою історію написали.......
Здається що Арестович користується нотатками які йому підсовують вороги України.
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16.12.2021 21:02 Відповісти
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