Поняття "російський" і "руський" в Україні потрібно законодавчо розділити, - радник глави ОП

В Україні потрібно розмежувати поняття "російський" і "руський" на законодавчому рівні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Украина 24", про це заявив радник глави ОП Олексій Арестович.

"Я вважаю, що ми маємо розрізнити на законодавчому рівні поняття "російський" і "руський", сказати, що "руська культура", "руська мова" кодифікована в Україні. До речі, вона виникла в Україні, це наша історична мова – так само як і українська", - заявив він.

Радник глави ОП підкреслив, що є противником мовного закону в нинішній інтерпретації.

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Коментуючи слова мовного омбудсмена Тараса Кременя, що ті, кому не подобається мовний закон, можуть збирати свої речі, Арестович зазначив:

"Я думаю, що він це сказав в емоційному запалі. Все-таки не він вирішує, куди їдуть громадяни України, кому збирати речі. Це одна з наших найбільших помилок, що ми досі не припинили культурні війни в Україні. Моя політика проста: українській мові підтримку, решті – свободу вільного спілкування, вільного використання. До речі, це гарантовано Конституцією".