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Новини Політика України
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моряки (896) Порошенко (13228) Росія (47133) ДБР (2554) Головань Ігор (110) Морський трибунал (3)

У сфабрикованій проти Порошенка "справі моряків" ДБР підіграє країні-агресору: відмовилося долучити рішення Міжнародного морського трибуналу, - адвокат Головань

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У сфабрикованій проти Порошенка

У Державному бюро розслідувань відмовилися залучити до так званої "справи моряків", сфабрикованої проти Петра Порошенка, рішення Міжнародного морського трибуналу в Гамбурзі.

Про це повідомив адвокат п'ятого Президента Ігор Головань, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

У ДБР вирішили почекати, а раптом Україна все ж програє в міжнародному процесі щодо інциденту в Керченській протоці, констатує Головань.

"Суспільство вже почало забувати про "справу моряків" – зареєстроване ДБР з подачі агентів впливу держави-агресора кримінальне провадження, в рамках якого слідчі ДБР намагаються довести, що Україна і українські моряки самі винні у захопленні росіянами наших кораблів", – пише Головань у Facebook.

"А тим часом "старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Сергєєва прямо 10 липня 2021р. винесла постанову, якою відмовилася витребувати і долучити до матеріалів провадження копію офіційного тексту Рішення міжнародного трибуналу з морського права від 25.05.2019", – повідомив адвокат.

Трибунал тоді зобов’язав РФ негайно звільнити захоплених у Керченській протоці українських моряків і кораблі та повернути їх в Україну. За два роки "розслідування" Рішення міжнародного трибуналу з морського права від 25.05.2019 навіть не було приєднано до матеріалів провадження, – констатує Ігор Головань.

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Адвокат оприлюднив відповідь ДБР, в якій зазначено: "спір між Україною та РФ ще розглядається, остаточного рішення не винесено". "Слідчі ДБР і їх замовники дуже сподіваються, що Україна програє", – резюмує Ігор Головань.

У сфабрикованій проти Порошенка справі моряків ДБР підіграє країні-агресору: відмовилося долучити рішення Міжнародного морського трибуналу, - адвокат Головань 01

Як відомо, 25 травня 2019 р. Міжнародний трибунал з морського права в Гамбурзі оголосив про застосування тимчасових заходів до Російської Федерації щодо порушення нею імунітетів трьох українських військових кораблів і 24 членів їх екіпажів. Засідання морського трибуналу в Гамбурзі відбулося рівно через шість місяців після захоплення Росією в Керченській протоці екіпажів двох малих броньованих артилерійських катерів і буксира ВМС України.

Справу по суті розглядає Арбітражний суд в Гаазі, який має юрисдикцію щодо всіх спорів між Україною і Росією по Конвенції ООН з морського права.

21 травня 2019 р. Державне бюро розслідувань за заявою ексзаступника глави Адміністрації президента Януковича Андрія Портнова, який повернувся в Україну після 5 років перебування за кордоном, порушило справу проти Петра Порошенка за здійснення в листопаді 2019 переходу корабельної групи ВМС Збройних сил України з Чорного в Азовське море в районі Керченської протоки.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+42
В сфабрикованном против Порошенко "деле моряков" ГБР подыгрывает стране-агрессору: отказалось приобщить решение Международного морского трибунала, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 6648
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12.08.2021 10:33
+34
Так по сути ЗЕ слил решение Международного морского трибунала и сдал интересы Украины в ЧМ-регионе.

Как же его шестеркам в ГБР присоединять это к делу?
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12.08.2021 10:34
+30
А меня выкумаривают наши долбодятлы, которые пишут, что бубучка стал, вишь ли, патриотом. Ага, особенно фсбшная мразь гринпоц стал патритом. Ему выгодно перетягивать патриотических украинцев к себе в лохторат- он будет ездить на передок и награждать военных, а по сути постоянно то атовцев, то волонтеров сажают за решетки, и гос изменники типа мертветчука и дерьмака рулят страной по тихому. А в деле моряков- самая большая тварь это как раз ослобородька не лох- который отдал Цемаха за обмен на наших ребят типа, когда решением международного суда ***** сам бы через пару дней отдал моряков, иначе бы кацапов не пустили бы ни в один порт и ни в одно море в мире решение международого суда. А сейчас зеленогнойная пакость совсем сдала Азовское море под*****вцам, поцреот блин хренов
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12.08.2021 10:48
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В сфабрикованном против Порошенко "деле моряков" ГБР подыгрывает стране-агрессору: отказалось приобщить решение Международного морского трибунала, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 6648
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12.08.2021 10:33 Відповісти
Петро - не воша!!!!!
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12.08.2021 11:08 Відповісти
До чого ту рішення міжнародного трибуналу до того факту що порошенко послав моряків на смерть без зброї, відібравши в них ракети ПТРК та ПЗРК, які входять в боєкомплект катерів. Коли росіяни захопили катери, там не було ані ПТРК ані ПЗРК. Відправивши катери на бойове завдання без штатної зброї і наказавши не відкривати вогонь по ворогу - порошенко, Начальник Генштабу та командуючий ВМСУ злдійснили акт державної зради!
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12.08.2021 11:30 Відповісти
Це тільки підтверджує той факт що порошенко, муженко та командувач ВМСУ послали катери на завідомо нереальне завдання, щоб спровокувати загибель катерів від агресивних дій ворога. Командування та політичне керівництво держави спеціально підставляли військових моряків під знищення, щоб порошенко міг отримати собі політичні дивіденди, бо з ним давно ніхто не спілкувався зі світових лідерів, через те що порошенко був проголошений західними ЗМІ ТОП корупціонером світу, який входить в ТОП-3 найбільших корупціонерів планети! Порошенківським піарщикам потрібно було терміново нівелювати цю інформацію і організувати якісь зустрічі зі світовими лідерами, а для цього потрібен був якийсь мега-привід який би перекреслив всю нерукопожатість порошенка. Отже в адміністрації порошенка був придуманий план, як влаштувати бійню в Керченській протоці, щоб російські пірати постріляли і знищили українські катери. А щоб Україну не звинуватили в тому що вона перша почала стріляти, в моряків забрали зброю і заборонили відкривати вогонь, пославши їх фактично на смерть! За такі накази порошенко, муженко та воронченко мають сісти на довічне, як зрадники та гниди!
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12.08.2021 11:50 Відповісти
Як можна пріобщать те, ЩО РОЗВАЛИТЬ ВЕЛИКИЙ ПІАР про звільнення малим клованом а під це ще й здачу Цемаха ? ГАГА -БОІНГ-ЦЕМАХ-ПОРОХ-МОРЯКИ -ВАГНЕРІВЦІ - ця цепура на шиї вови вже тягне його "НА ДНІЩЕ СТРАХУ ПЕРЕД МАЙБУТНІМ"
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12.08.2021 11:58 Відповісти
Кожен буде відповідати за своє. порошенко має відповісти за свою мерзенну зраду і відправлення моряків на безглузду смерть заради піару порошенка!
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12.08.2021 11:59 Відповісти
Корабли просто шли из одного украинского порта в другой, что ты мелешь?
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12.08.2021 12:04 Відповісти
У нього шизофренія. То місцевий дурник.
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12.08.2021 12:12 Відповісти
Я знаю, но сегодня видно обострение...
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12.08.2021 12:14 Відповісти
Факт полягає в тім що ПЗРК та ПТРК були вилучені з катерів перед походом, а це державна зрада порошенка, муженка та воронченка!
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12.08.2021 15:12 Відповісти
Их задача была перегнать катера и буксир в Мариуполь, зачем им ПЗРК и ПТРК?
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12.08.2021 19:14 Відповісти
ПТРК та ПЗРК потрібні МБАК Гюрза-М для оборони від катерів, кораблів, літаків та гелікоптерів ворога. Саме ці ракети і є головною зброєю катерів! По катерам відкривали вогонь гелікоптери, літаки, кораблів та катери російських терористів, і це озброєння було життєво необхідно українським морякам для відбиття агресії. Якби МБАК знищив з ПЗРК пару гелікоптерів або літаків і обстріляв з ПТРК рубку та бойові пости російських терористів, переслідування відразу б припинилось, а може вдалось би і Керченську протоку пройти і успішно виконати поставлене завдання! Але для політичного керівництва і командування потрібна була бійня з загиблими українськими моряками і тому зброю відібрали!
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12.08.2021 19:19 Відповісти
Еще раз повторяю, для особо одаренных. Если бы Украина ставила перед собой задачу возврата территорий и победы над оккупантом, и тогда, а особенно сейчас, когда для этого есть силы и возможности, то это не начиналось бы с атаки двух катеров и буксира на Керченский мост. У них были совсем другие задачи, переход к постоянному месту базирования. И если бы на катере, или на буксире оказался бы хоть один умственно отсталый типа тебя, и стрельнул бы по кацапам из пистолета, да еще и попал, то все наши ребята лежали бы сейчас на дне Черного моря, и допуска к ним не было, а раша всем рассказывала про вооруженную агрессию Украины. И именно благодаря взвешенным действиям руководства страны и личного состава, никакой бойни не произошло, а есть решение морского трибунала и международные санкции против РФ.
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13.08.2021 11:17 Відповісти
так чого ти його не спамиш? Всіх дебілів - в спам!
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12.08.2021 12:17 Відповісти
ЗРАДА , це коли у армії відбирають завойоовані передки, коли у армії відбирають розвідку, коли армію недофінансовують розкрадаучи ПА-БАЛЬШОМУ на крадівництвах, коли здають цемахів, вагнерівців, коли у ОПі головнокомандуючого працють ПРорашистські гниди
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12.08.2021 12:04 Відповісти
За час президентства Зеленського ворог не зміг захопити додаткові території України, отже Ваші слова не підтверджуються фактами. А Ваш порошенко здавав території просто наліво і направо, а потім кіборги відбивали ДАП, який порошенко відписав з барського плеча путіну!
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12.08.2021 12:21 Відповісти
Чи брешеш, чи взагалі дебіл...
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12.08.2021 12:40 Відповісти
Те що порошенко відписав ДАП путіну на мапах які додавались до Мінських угод це об'єктивна реальність. А потім кіборги відвойовували той ДАП
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12.08.2021 13:07 Відповісти
Не хвилюйся, Зеленський ніколи не пошле жодного українського Воїна на землі чи у води, на котрі претендують кацапи. Швидше відведе війська.
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12.08.2021 12:04 Відповісти
Правильно зробить! Воювати потрібно так щоб перемагати, а не позоритись!
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12.08.2021 12:22 Відповісти
Ого. Я знаю про твій важкий діагноз і що чекати від тебе можна будь-чого, але ти мене щойно таки здивував.
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12.08.2021 12:36 Відповісти
Той хто віддає накази бере на себе відповідальність і прийщов час порошенку відповідати за свої накази!
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12.08.2021 13:06 Відповісти
Скажи своєму лікарю що час збільшити тобі дозу галоперидолу.
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12.08.2021 14:46 Відповісти
Що ти верзеш, ідіотос? А ти хотів, щоб президент напакував катери ракетами БУК, ГРАД, Точкою У, а моряків обв'язав поясами шахіда? Ти якийсь дебіл. Катери йшли з України до України. Моряки живі і в Україні, а увесь світ побачив, що расея це пірати. Чи ти хотів смерті моряків?
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12.08.2021 11:42 Відповісти
Командування не має права посилати моряків на смерть! Моряки це не іграшка в руках порошенка! Якщо потрібно пройти Керченську протоку то потрібно забезпечити виконання цього завдання, придати сили та засоби для унеможливлення нападу російських піратів на українські катери та кораблі, організувати підтримку з повітря, організувати шляхи відступу. Нічого з цього не було зроблено. Коли катерам вдалось відступити з Керченської протоки під обстрілом ворога, в морі їх наздогнав ворожий корабель, а боротись з ним не було жодної можливості, не було літаків прикриття і не було кораблів які б могли вступити в бій з ворогом!
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12.08.2021 11:54 Відповісти
Я скажу просто, після захоплення катерів російськими піратами, я бажаю порошенку, муженку та воронченку згнити в тюрмі, проживши там якомога довше в найбільш важких умовах!
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12.08.2021 11:55 Відповісти
Саме так сказав і Аналолій Гриценко- ;Я не можу повести в бій людей, знаючи що вони можуть загинути;.
А в президенти, гнида вусата, лізе.
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12.08.2021 12:06 Відповісти
Гриценко сказав що не пошле людей на вірну смерть, без забезпечення воїна всім необхідним для здобуття перемоги!
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12.08.2021 12:16 Відповісти
Ні фіга.
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12.08.2021 12:37 Відповісти
А. Гриценко показав свою суть у передвиборчій кампанії... Гидко було слухати, як він обливав брудом Пороха, як і Садовий.
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12.08.2021 14:47 Відповісти
Якби Гриценко став Президентом порошенка би віддали під трибунал та розстріляли. Тому критика Гриценка по відношенню до порошенка це лише мала частина справжньої почуття яке справжні патріоти військові відчувають до говногетьмана.
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12.08.2021 15:09 Відповісти
Если бы военный немецкий или американский корабль захватило другое государство, то гавнокомандующий сразу же подал в отставку или его сняли и начали судить. А родственники моряков ему могли бы счёт выставить немаленький.
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05.11.2021 22:23 Відповісти
змагання у кого тяжчі злочини ВИГРАВ МАЛИЙ КЛОВАН вова - саме під його керівництвом ЗА ДВА РОКИ розвалились здобутки при владі ПОРОХА . А про "на вірну смерть" ... ВОНИ (моряки) ЙШЛИ У ВОДАХ УКРАЇНИ!!!
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12.08.2021 12:01 Відповісти
Для Закону байдуже скільки Президентів сядуть в тюрму, краще щоб сіли всі.
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12.08.2021 12:04 Відповісти
Щуку вже зловили (Чауса) і бажання вже загадали, скоро порошенку на нари!
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12.08.2021 12:17 Відповісти
щука де покази давала , прикована до ліжка чи у багажнику Єрмаківського дипломата?
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12.08.2021 12:38 Відповісти
В суді буде давати покази вільно без примусу з фактами втручання порошенка в суддівську діяльність, а це найстрашніший злочин для США та ЄС і для порошенка це буде кінець. Злочини проти правосуддя Захід не пробачить і порошенко стане ізгоєм назавжди.
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12.08.2021 13:05 Відповісти
У сфабрикованій проти Порошенка "справі моряків" ДБР підіграє країні-агресору: відмовилося долучити рішення Міжнародного морського трибуналу, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 7403... Дафай, жги еще!!!
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12.08.2021 14:04 Відповісти
Я чекаю поки порошенко запропонує Рошен в подарунок коломойському щоб його не посадили.
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12.08.2021 15:10 Відповісти
Рашоботы, можете начинать! Кодовая фамилия для извержения словесного поноса уже прозвучала...
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12.08.2021 10:33 Відповісти
В сфабрикованном против Порошенко "деле моряков" ГБР подыгрывает стране-агрессору: отказалось приобщить решение Международного морского трибунала, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 5962
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12.08.2021 10:34 Відповісти
Так по сути ЗЕ слил решение Международного морского трибунала и сдал интересы Украины в ЧМ-регионе.

Как же его шестеркам в ГБР присоединять это к делу?
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12.08.2021 10:34 Відповісти
Ничего страшного, в суде общеизвестные факты (решение требунала) доказывать ненужно будет, хай не прилаживают, прозорятся и дальше.
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12.08.2021 10:35 Відповісти
Гбр чисто кацапская контора, под руководством дерьмака и портнова.
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12.08.2021 10:42 Відповісти
Продолжаем платить налоги на офигенные зарплаты этих тварей!
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12.08.2021 11:02 Відповісти
А меня выкумаривают наши долбодятлы, которые пишут, что бубучка стал, вишь ли, патриотом. Ага, особенно фсбшная мразь гринпоц стал патритом. Ему выгодно перетягивать патриотических украинцев к себе в лохторат- он будет ездить на передок и награждать военных, а по сути постоянно то атовцев, то волонтеров сажают за решетки, и гос изменники типа мертветчука и дерьмака рулят страной по тихому. А в деле моряков- самая большая тварь это как раз ослобородька не лох- который отдал Цемаха за обмен на наших ребят типа, когда решением международного суда ***** сам бы через пару дней отдал моряков, иначе бы кацапов не пустили бы ни в один порт и ни в одно море в мире решение международого суда. А сейчас зеленогнойная пакость совсем сдала Азовское море под*****вцам, поцреот блин хренов
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12.08.2021 10:48 Відповісти
Його кацапський "патріотизм" з усіх цілин пре.
Ось, свіженьке призначення.
" Сепаратист на чолі військово-цивільної адміністрації Слов'янська: зеленський рулить."
https://www.youtube.com/watch?v=vNoX7ZxSQ2I
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12.08.2021 10:55 Відповісти
ЗЕ ************.
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12.08.2021 10:57 Відповісти
К делу нужно приобщать инвестиции фигуранта в засрашкинскую экономику,что бы суд лучше понимал суть его натуры.
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12.08.2021 10:50 Відповісти
Наприклад?
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12.08.2021 10:53 Відповісти
Понимаешь, 73% зедятлов проголосовали за эти инвестиции. Или ты не о Квартале? В сфабрикованном против Порошенко "деле моряков" ГБР подыгрывает стране-агрессору: отказалось приобщить решение Международного морского трибунала, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 5616
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12.08.2021 10:57 Відповісти
а Tema9, наприклад, не врубився, і навіть лайкнув зебіл-брехуна-провокатора...
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12.08.2021 11:12 Відповісти
У сфабрикованій проти Порошенка "справі моряків" ДБР підіграє країні-агресору: відмовилося долучити рішення Міжнародного морського трибуналу, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 2737
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12.08.2021 11:16 Відповісти
Это ты о Зеле что досих пор катает свои сериальчики в рашке?Который до самого президенства сотрудничал с парашкой.
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12.08.2021 11:01 Відповісти
Зеля кривляется,снимает это на видео и опустошает бюджет засрашки меняя кривляние на баксы,а петрушка изъял средства из украинской экономики и создал в королевстве ботокса рабочие места,почувствуй разницу.
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12.08.2021 11:12 Відповісти
ой, дебііііілллл
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12.08.2021 11:17 Відповісти
Эй,цензор,это он твоего папу назвал дебилом.
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12.08.2021 11:18 Відповісти
Он не цензор Он Ан Мур , а ты походу действительно дебил
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12.08.2021 11:21 Відповісти
Адиет? Не! Расеянин.
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12.08.2021 11:19 Відповісти
зе сотрудничает с оккупантом, просто торгует собой.
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12.08.2021 11:22 Відповісти
На счет зеленского,дабы такие как ты не трепали языком попусту.
«Схемы» нашли у Зеленского кинобизнес в России, хотя он убеждал, что закрыл его в 2014 году
https://ru.krymr.com/a/news-shemi-nashli-biznes-zelenskogo-v-rossii/29716167.html

Далее.
Липецкая кондитерская фабрика по приказу Путина с первых дней агрессии была арестована, чтобы ее нельзя было ни продать, ни передать. После аннексии Крыма Россия конфисковала Севастопольский морской завод.
А то что ты ,кацапчик наезжаешь на Пороха, еще раз подтверждает кто вам угоден у власти в Украине,конечно уклонист Зеля,который мечтает встать перед ботосной крысой на колени и сдает украинские територии,которые при президенте Порошенко были отвоеваны .
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12.08.2021 11:25 Відповісти
Потрох инвестор засрашкинской экономики,это говорит о его пророссийской сущности,в Украине он фабрики не строил.
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13.08.2021 07:04 Відповісти
Врешь.У него была фабрика в Крыму и завод в Севостополе,а Крым чей? Теперь после анексии крыма все эти предприятия конфискованны оккупантом, что же они так поступили со своим "инвестором"? Хватит , тем что парашеские тролли обгаживают Пороха, только поднимает его рейтинг в глазах украинцев.А ты пишешь чушь, которой уже никого не сагитируешь.
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13.08.2021 11:39 Відповісти
Будучи президентом он ни один российский бизнес в Украине не конфисковал и не арестовал,ни одного регионала не посадил,делаем несложные выводы из этого.
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13.08.2021 07:06 Відповісти
приобщат все инвестиции зе в экономику оккупанта и торговлю на крови
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12.08.2021 11:20 Відповісти
ты голодранец, тебе в любую экономику вложить нечего. до 14 года многие вкладывали в засРашку, там рынок больше, цены были выше.
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12.08.2021 11:27 Відповісти
Плохие оправдашки,украинская экономика нуждалась в инвестициях,а бывший министр иностранных дел и будущий министр экономического развития нарушая законы инвестировал в путина,показывал пример западным инвесторам куда нужно вкладываться,а куда нет.
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13.08.2021 07:13 Відповісти
нуждалась)))) ты лох, можешь привести пример хотя бы одной инвестиции в Украину, кроме МСКР? все годы, все правительства, делали все, что бы их не было, и сегодня, зеленобыдло, так же. верней дефективные может и хотели бы теоретически, но кто им позволит!
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13.08.2021 10:55 Відповісти
Это если интересы Украины защищать, тогда Решение Трибунала необходимо. В этом случае такая задача не ставилась, тут чисто Пороха позадрачивать, Трибунал тут только мешает.
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12.08.2021 10:51 Відповісти
Пліснява, під керівництвом кацапів, всіма силами демонструє, що їм наср.ти на всі міжнародні рішення, окрім кацапських. І Законів в Україні не існує. Існують лише хотілки фуйла та олігархів у виконанні їх слуг.
Вава, то "почемуминевНАТО?"
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12.08.2021 10:52 Відповісти
А когда будет открыто део против Зе?За выступление в ЛДНРах, за офшоры,за то что он уклонист,за розвал дела вагнеровцев и сдачу информации врагу, за то что певая лядь сливала позиии украинских войск и пр.? Когда призовут к ответу предателя ? Вот пока это чучело у власти, и его карманные суды ,правды не добиться,эта свора кремлевская уклонистов и мародеров будет делать все чтобы задавить и запугать тех кто поддержал Майдан и независимую Украину.
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12.08.2021 11:00 Відповісти
Але ж Україна може програти справу в Міжнародному трибуналі... і не тільки в Гамбурзі; а й в Гаазі...
Я просто пригадую, як свого часу овощ наказав "не рипатися" своєму керівництву Нафтогазу в стокгольмському арбітражі, в результаті чого Україна програла тоді газпрому та Фірташу порядка півмільярда доларів... Так що бубочка захоче - і ці вищезгадані трибунали Україна програє...
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12.08.2021 11:09 Відповісти
Зелёный дурачок себе собирает дела на прочную посадку. Пойдут вальсом с вице-президентом Ермаком по 111
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12.08.2021 11:10 Відповісти
Украинские корабли по украинскому морю идут в украинский порт?
Государственная изме-е-е-ена-а-а-а!!!!!!
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12.08.2021 11:22 Відповісти
британский корабль-хорошо, украинский-плохо.
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12.08.2021 11:28 Відповісти
Не приобщают,потому,что знают- моряков бы раша освободила по решению трибунала в течении 10 дней!
А зеленая шмакодявка их обменяла на свидетеля по МН17 и сняла рашу с хорошего крючка морских санккций.
Желающие могут их посмотреть в соответствующих пунктах моского права.
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12.08.2021 11:25 Відповісти
Та нє,товсьоюлькавкрала.
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12.08.2021 14:42 Відповісти
Серед мене причаївся найзапекліший поціновувач таланту найпрогресивнішого 5-го президента-реформатора України, тому щиро зичу вельмишановному Петру Олексійовичау Порошенкові, щоб загратоване вікно його тюремної камери виходило на південну сторону буцегарні.
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13.08.2021 07:35 Відповісти
 
 