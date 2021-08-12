У сфабрикованій проти Порошенка "справі моряків" ДБР підіграє країні-агресору: відмовилося долучити рішення Міжнародного морського трибуналу, - адвокат Головань
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У Державному бюро розслідувань відмовилися залучити до так званої "справи моряків", сфабрикованої проти Петра Порошенка, рішення Міжнародного морського трибуналу в Гамбурзі.
Про це повідомив адвокат п'ятого Президента Ігор Головань, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
У ДБР вирішили почекати, а раптом Україна все ж програє в міжнародному процесі щодо інциденту в Керченській протоці, констатує Головань.
"Суспільство вже почало забувати про "справу моряків" – зареєстроване ДБР з подачі агентів впливу держави-агресора кримінальне провадження, в рамках якого слідчі ДБР намагаються довести, що Україна і українські моряки самі винні у захопленні росіянами наших кораблів", – пише Головань у Facebook.
"А тим часом "старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Сергєєва прямо 10 липня 2021р. винесла постанову, якою відмовилася витребувати і долучити до матеріалів провадження копію офіційного тексту Рішення міжнародного трибуналу з морського права від 25.05.2019", – повідомив адвокат.
Трибунал тоді зобов’язав РФ негайно звільнити захоплених у Керченській протоці українських моряків і кораблі та повернути їх в Україну. За два роки "розслідування" Рішення міжнародного трибуналу з морського права від 25.05.2019 навіть не було приєднано до матеріалів провадження, – констатує Ігор Головань.
Адвокат оприлюднив відповідь ДБР, в якій зазначено: "спір між Україною та РФ ще розглядається, остаточного рішення не винесено". "Слідчі ДБР і їх замовники дуже сподіваються, що Україна програє", – резюмує Ігор Головань.
Як відомо, 25 травня 2019 р. Міжнародний трибунал з морського права в Гамбурзі оголосив про застосування тимчасових заходів до Російської Федерації щодо порушення нею імунітетів трьох українських військових кораблів і 24 членів їх екіпажів. Засідання морського трибуналу в Гамбурзі відбулося рівно через шість місяців після захоплення Росією в Керченській протоці екіпажів двох малих броньованих артилерійських катерів і буксира ВМС України.
Справу по суті розглядає Арбітражний суд в Гаазі, який має юрисдикцію щодо всіх спорів між Україною і Росією по Конвенції ООН з морського права.
21 травня 2019 р. Державне бюро розслідувань за заявою ексзаступника глави Адміністрації президента Януковича Андрія Портнова, який повернувся в Україну після 5 років перебування за кордоном, порушило справу проти Петра Порошенка за здійснення в листопаді 2019 переходу корабельної групи ВМС Збройних сил України з Чорного в Азовське море в районі Керченської протоки.
Будь ласка, зачекайте...
А в президенти, гнида вусата, лізе.
Как же его шестеркам в ГБР присоединять это к делу?
Ось, свіженьке призначення.
" Сепаратист на чолі військово-цивільної адміністрації Слов'янська: зеленський рулить."
https://www.youtube.com/watch?v=vNoX7ZxSQ2I
«Схемы» нашли у Зеленского кинобизнес в России, хотя он убеждал, что закрыл его в 2014 году
https://ru.krymr.com/a/news-shemi-nashli-biznes-zelenskogo-v-rossii/29716167.html
Далее.
Липецкая кондитерская фабрика по приказу Путина с первых дней агрессии была арестована, чтобы ее нельзя было ни продать, ни передать. После аннексии Крыма Россия конфисковала Севастопольский морской завод.
А то что ты ,кацапчик наезжаешь на Пороха, еще раз подтверждает кто вам угоден у власти в Украине,конечно уклонист Зеля,который мечтает встать перед ботосной крысой на колени и сдает украинские територии,которые при президенте Порошенко были отвоеваны .
Вава, то "почемуминевНАТО?"
Я просто пригадую, як свого часу овощ наказав "не рипатися" своєму керівництву Нафтогазу в стокгольмському арбітражі, в результаті чого Україна програла тоді газпрому та Фірташу порядка півмільярда доларів... Так що бубочка захоче - і ці вищезгадані трибунали Україна програє...
Государственная изме-е-е-ена-а-а-а!!!!!!
А зеленая шмакодявка их обменяла на свидетеля по МН17 и сняла рашу с хорошего крючка морских санккций.
Желающие могут их посмотреть в соответствующих пунктах моского права.