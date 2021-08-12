В окупованому Криму пригрозили учасникам "Кримської платформи" потраплянням до списку "недружніх держав"

Так званий "віцепрем'єр кримського уряду" Георгій Мурадов заявив, що міжнародний саміт "Кримська платформа" може обернутися для його учасників болючими наслідками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".

"Кримська платформа" - це не просто провокація. Тому нам треба чітко позначити, які болючі наслідки можуть чекати учасників майбутнього саміту, бо вони мають намір поставити під сумнів територіальну цілісність Російської Федерації, зазіхати на нашу територію і життя громадян, які століттями проживають на древній землі Тавриди", - сказав Мурадов.

За його словами, обмежувальними заходами могли б стати накладення арешту на активи та заборона на в'їзд на територію Росії.

"Державам-учасницям саміту потрібно чітко донести, що вони, зазіхаючи на нашу країну, можуть потрапити в число недружніх нам держав", - додав Мурадов.

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