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В окупованому Криму пригрозили учасникам "Кримської платформи" потраплянням до списку "недружніх держав"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

В окупованому Криму пригрозили учасникам

Так званий "віцепрем'єр кримського уряду" Георгій Мурадов заявив, що міжнародний саміт "Кримська платформа" може обернутися для його учасників болючими наслідками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".

"Кримська платформа" - це не просто провокація. Тому нам треба чітко позначити, які болючі наслідки можуть чекати учасників майбутнього саміту, бо вони мають намір поставити під сумнів територіальну цілісність Російської Федерації, зазіхати на нашу територію і життя громадян, які століттями проживають на древній землі Тавриди", - сказав Мурадов.

За його словами, обмежувальними заходами могли б стати накладення арешту на активи та заборона на в'їзд на територію Росії.

"Державам-учасницям саміту потрібно чітко донести, що вони, зазіхаючи на нашу країну, можуть потрапити в число недружніх нам держав", - додав Мурадов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість учасників "Кримської платформи" збільшилася до 38, ще один європейський партнер надіслав підтвердження, - Кулеба

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+23
Пиз...ец как страшно, ага. По нынешним временам попасть в список недружественных кацапстану стран все равно, что в кожвендиспансере получить справку "ЗДОРОВ". В оккупированном Крыму пригрозили участникам "Крымской платформы" попаданием в список "недружественных государств" - Цензор.НЕТ 2851
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12.08.2021 10:41
+12
В оккупированном Крыму пригрозили участникам "Крымской платформы" попаданием в список "недружественных государств" - Цензор.НЕТ 1026
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12.08.2021 10:41
+8
А чому вони так захвилювались? Мабуть таки усвідомлюють що Крим таки крадений. В оккупированном Крыму пригрозили участникам "Крымской платформы" попаданием в список "недружественных государств" - Цензор.НЕТ 7828
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12.08.2021 10:47
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Я теперь понимаю, почему зебилы "не оглашают весь список пожалуйста", шобы не спугнуть, а то никто не приедет. Хотя это как-то по тупому по моему. Какой смысл странам бояться какого-то *****?
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12.08.2021 10:40 Відповісти
бизнес. просто никому неинтересно послать мужиков на платформу, а потом Путин прекратит покупать какие-то тряпки или турбины. я прекрасно понимаю политиков, которым коммерсы скажут - ты послал куда-то Франсуа ле Пена , а Путин из-за этого не купил у меня оборудования и я вышвырнул на мороз 300 работников. плюс журналисты еще разогреют и у тя будет минус миллион голосов за тя.
как то так
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12.08.2021 10:50 Відповісти
А какая разница: будет список участников известен до или опосля?
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12.08.2021 10:52 Відповісти
кому это интересно то?
просто я за то говорю шо никому не надо шоб Путин подосрал бо от страны какой-то кто-то куда-то поехал, кроме Байдена, или посланников его.
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12.08.2021 10:55 Відповісти
"а потом Путин прекратит покупать какие-то тряпки или турбины." - и где он это все возмет?
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12.08.2021 13:33 Відповісти
а где брал турбины на Крым? точно также на что Ким член Ын потратил 4 млрд. баксов, если санкции, то - се? он то возьмет, а условной Меркель - очередной плевок от бизнессменов. и да, я ее понимаю - это англия и Буш нам гарантировали что то на словах и Ельцин еще.
Меркель то не должна страдать из-за того шо гарант напал на гарантируемых а вторые гаранты не прогарантировали... не ну реально то
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12.08.2021 14:31 Відповісти
А ты знаешь список? В студию!
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12.08.2021 10:56 Відповісти
Ух ти ... Налякали їжака голою дупою...? Коня кують а жаба ногу підставляє...?!
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12.08.2021 12:19 Відповісти
В оккупированном Крыму пригрозили участникам "Крымской платформы" попаданием в список "недружественных государств" - Цензор.НЕТ 1026
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12.08.2021 10:41 Відповісти
Пиз...ец как страшно, ага. По нынешним временам попасть в список недружественных кацапстану стран все равно, что в кожвендиспансере получить справку "ЗДОРОВ". В оккупированном Крыму пригрозили участникам "Крымской платформы" попаданием в список "недружественных государств" - Цензор.НЕТ 2851
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12.08.2021 10:41 Відповісти
И это заявляет вражеское недогосударство абсолютно для всех стран... Передпреждали ж - не плевать в общество...
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12.08.2021 10:41 Відповісти
Ехххххх! Так і не попробують кримських рапанів.... В оккупированном Крыму пригрозили участникам "Крымской платформы" попаданием в список "недружественных государств" - Цензор.НЕТ 1090
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12.08.2021 10:43 Відповісти
Щас в обед зайду в АТБ, пошукаю на полке "мясо рапана" от Веладиса В оккупированном Крыму пригрозили участникам "Крымской платформы" попаданием в список "недружественных государств" - Цензор.НЕТ 3321
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12.08.2021 10:45 Відповісти
Во дауны! Всему миру начхать на ваши вопли. Крым был и есть украинским
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12.08.2021 10:43 Відповісти
если вы государство-говно, то вы 100% друг Рашки
если вы ненавидите комми, то вы 100% "недружествен" к Рашке.
если вы кушаете своих противников(Мугабе) - то вы 100% друг Рашки
если вы Лукашенко - то у вас 100% есть усы и вы.... просите денег, то есть противных долларов и евро у Рашки В оккупированном Крыму пригрозили участникам "Крымской платформы" попаданием в список "недружественных государств" - Цензор.НЕТ 2470
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12.08.2021 10:46 Відповісти
По его словам, ограничительными мерами могли бы стать наложение ареста на активы и запрет на въезд на территорию России.

Наркоман! В оккупированном Крыму пригрозили участникам "Крымской платформы" попаданием в список "недружественных государств" - Цензор.НЕТ 7899
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12.08.2021 10:46 Відповісти
А чому вони так захвилювались? Мабуть таки усвідомлюють що Крим таки крадений. В оккупированном Крыму пригрозили участникам "Крымской платформы" попаданием в список "недружественных государств" - Цензор.НЕТ 7828
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12.08.2021 10:47 Відповісти
Кто кто пригрозил? Шаурматор пляжный?
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12.08.2021 10:52 Відповісти
В паре с чурчхельником!
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12.08.2021 11:01 Відповісти
В оккупированном Крыму пригрозили участникам "Крымской платформы" попаданием в список "недружественных государств" - Цензор.НЕТ 3369 Всё пропало! Если уже крымулята угрожают всему Миру, то это точно полный пипец последнему В оккупированном Крыму пригрозили участникам "Крымской платформы" попаданием в список "недружественных государств" - Цензор.НЕТ 2689. Сколько времени десятки поколений россиян, просыпаясь по утрам, надеятся, что экономике США и Зап.Европе наступил пипец В оккупированном Крыму пригрозили участникам "Крымской платформы" попаданием в список "недружественных государств" - Цензор.НЕТ 2689
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12.08.2021 10:57 Відповісти
Санкции будут беспощадны, они не смогут купить недвижимость в Армянские и Красноперекопске!!!!!😁😁😁
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12.08.2021 10:57 Відповісти
Бункерфюрер уже не заявляет ничего? Вместо него шавка-предатель тяфкает? Какие активы на парашинской территории, кто к вам приедет? Хотя у нас есть один кандидат на такие санкции, он у нас сейчас зеледентом работает...
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12.08.2021 10:58 Відповісти
В оккупированном Крыму пригрозили кому, могущественным странам мира сего. Эти страны могут положить конец последней империи - России. Оно так и будет. Россия, как государство не должно быть на политической карте мира.
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12.08.2021 10:59 Відповісти
Почему не должно?! Должно, но в пределах МКАД В окупованому Криму пригрозили учасникам "Кримської платформи" потраплянням до списку "недружніх держав" - Цензор.НЕТ 5772
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12.08.2021 12:00 Відповісти
А у них вообще есть кто-нибудь дружественный?Хамас,Хезболла и Венесуэла?
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12.08.2021 11:00 Відповісти
А новоявленный лугандон?!
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12.08.2021 11:06 Відповісти
А обещательный БелТараканович?! Разве этого мало?!
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12.08.2021 12:03 Відповісти
Это как гопник после ограбления угрожает свидетелям, что им плохо будет, если они не будут молчать
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12.08.2021 11:03 Відповісти
А почему КАК???
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12.08.2021 11:07 Відповісти
Этот Мурадов ничего не решает и грозить ни кому не может, что решат в Кремле, то и будет, а то если, к примеру, Германию объявят недружественной страной -то пипец Северному потоку2
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12.08.2021 11:13 Відповісти
Рашке легче составить список дружественных стран. Писанины меньше
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12.08.2021 11:19 Відповісти
напугали ежа голой жопой!)))
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12.08.2021 11:23 Відповісти
То есть, это не Россия посягает на территориальную целостность других государств, это на Россию посягают.... Обычные российские наглость, хамство и бесстыдство.
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12.08.2021 11:34 Відповісти
Да в общем-то насцать...
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12.08.2021 11:38 Відповісти
)) **** а що ж тепер робити ..все ... все пропало...які ці козломорді "вумні" -як вутки.. вони санкціїї введуть..Вай вай...А давайте дружно пошлемо їх і кацапищину НА Х.....отак " Ідіть нах.."
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12.08.2021 11:46 Відповісти
Ух ти ... Налякали їжака голою дупою...? Коня кують а жаба ногу підставляє...?!
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12.08.2021 12:18 Відповісти
Якщо козлорилим московітам недобре,значить,Україна робить добре!
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12.08.2021 12:24 Відповісти
 
 