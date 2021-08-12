20 випадків штаму коронавірусу "Дельта" виявили на Житомирщині, одна інфікована померла, - обласний лабораторний центр

На Житомирщині лабораторно підтвердили перші 20 випадків штаму коронавірусу Delta.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Житомирський обласний лабораторний центр.

"Всі 20 зразків, узятих у хворих у Житомирській області та в яких вірусологічною лабораторією нашого центру виявлено штам Delta, підтверджені референс-лабораторією Центру громадського здоров'я (м.Київ)", - йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що хворих зі штамом Delta виявили в Житомирі, Новоград-Волинському, Лугинах. Одна інфікована померла. Двоє хворих прибули в область з Росії та Туреччини.

"З огляду на викладену інформацію лабораторний центр констатує наявність штаму "Delta" в області і просить громадян з усією відповідальністю поставитися до необхідності дотримання санітарних норм і правил", - відзначили в Житомирському обласному лабораторному центрі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Ізраїлі посилюють карантин: Тестуватимуть дітей від 3 років