20 випадків штаму коронавірусу "Дельта" виявили на Житомирщині, одна інфікована померла, - обласний лабораторний центр
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
На Житомирщині лабораторно підтвердили перші 20 випадків штаму коронавірусу Delta.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Житомирський обласний лабораторний центр.
"Всі 20 зразків, узятих у хворих у Житомирській області та в яких вірусологічною лабораторією нашого центру виявлено штам Delta, підтверджені референс-лабораторією Центру громадського здоров'я (м.Київ)", - йдеться в повідомленні.
Підкреслюється, що хворих зі штамом Delta виявили в Житомирі, Новоград-Волинському, Лугинах. Одна інфікована померла. Двоє хворих прибули в область з Росії та Туреччини.
"З огляду на викладену інформацію лабораторний центр констатує наявність штаму "Delta" в області і просить громадян з усією відповідальністю поставитися до необхідності дотримання санітарних норм і правил", - відзначили в Житомирському обласному лабораторному центрі.
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