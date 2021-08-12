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20 випадків штаму коронавірусу "Дельта" виявили на Житомирщині, одна інфікована померла, - обласний лабораторний центр

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

20 випадків штаму коронавірусу

На Житомирщині лабораторно підтвердили перші 20 випадків штаму коронавірусу Delta.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Житомирський обласний лабораторний центр.

"Всі 20 зразків, узятих у хворих у Житомирській області та в яких вірусологічною лабораторією нашого центру виявлено штам Delta, підтверджені референс-лабораторією Центру громадського здоров'я (м.Київ)", - йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що хворих зі штамом Delta виявили в Житомирі, Новоград-Волинському, Лугинах. Одна інфікована померла. Двоє хворих прибули в область з Росії та Туреччини.

"З огляду на викладену інформацію лабораторний центр констатує наявність штаму "Delta" в області і просить громадян з усією відповідальністю поставитися до необхідності дотримання санітарних норм і правил", - відзначили в Житомирському обласному лабораторному центрі.

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Автор: Анастасія Потіха
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А как же самоизоляция при пересечении границы? Или самоизоляция происходит только по прибытии домой? Или её вобще не практикуют? Или они все были вакцинированы? Не понятно
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12.08.2021 11:06 Відповісти
тест должен быть сделан. Вакцинированные тоже заражаются и переносят заразу.
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12.08.2021 12:05 Відповісти
Вот и я об этом. Тесты либо куплены, либо показуют 50/50. Считаю при въезде из-за границы самоизоляция - самое то
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12.08.2021 12:56 Відповісти
Не 50/50, а 10/90.
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12.08.2021 14:42 Відповісти
О! Тем более всех въезжающих из-за границы - на самоизоляцию
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12.08.2021 21:31 Відповісти
 
 