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Нападник збірної України Яремчук відмовив російському журналісту в інтерв'ю: "Тільки за умови розмови українською мовою"
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Спорт
Нападник збірної України Роман Яремчук відмовився від інтерв'ю російському виданню "Спорт-Експрес". Футболіст мотивував відмову тим, що не хоче спілкуватися російською мовою.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив російський журналіст Максим Алланазаров.
За його словами, після матчу третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів "Бенфіка" - "Спартак" 10 серпня йому вдалося поспілкуватися з Яремчуком.
"Шкода, що Роман відмовився поспілкуватися на камеру. Відео можна було знімати тільки за умови розмови українською мовою, якої я не знаю", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+89 Рома Маестро
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+77 саша паламарчук
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+72 Антон Ищенко
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Будь ласка, зачекайте...
Тупий кацап ніколи не зможе вивчити українську)
а шо выше срались, удалили всех то?
хотя Гадюкиных слушали аж бегом - но там даже суржик и західноукраїнський діалект - и ниче - заходило ватникам на ура. но тогда просто был шанс шоб.... б*же, я помечтать хочу, Рашка стала норм. страной..... Гробачев - чмо)
Розумник та ще і петрІот!
А я думав всі спортсмени кукуууу!
Респект!
Не всі можуть знати.
С покидьками фоткаться можно, но только на украинском языке.
Яремчуку потрібно працювати над помилками, бути послідовним в своїх проявах патріотизму.
Посилати подалі всіх рашистів.
Молодець!
П.С. "Один народ", а язык/мова разные...... Тупее нации, чем на РФ не найти !
. Це чмо українофобське ,фактично визнало, що проти Порошенка , отакими от українофобами , велась заздалегідь спланована акція по його усуненню з поста президента ,і взагалі - з політики . Зебіли , вас "развєлі как котят" ! .