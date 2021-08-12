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Нападник збірної України Яремчук відмовив російському журналісту в інтерв'ю: "Тільки за умови розмови українською мовою"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Спорт

Нападник збірної України Яремчук відмовив російському журналісту в інтерв'ю:

Нападник збірної України Роман Яремчук відмовився від інтерв'ю російському виданню "Спорт-Експрес". Футболіст мотивував відмову тим, що не хоче спілкуватися російською мовою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив російський журналіст Максим Алланазаров.

За його словами, після матчу третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів "Бенфіка" - "Спартак" 10 серпня йому вдалося поспілкуватися з Яремчуком.

"Шкода, що Роман відмовився поспілкуватися на камеру. Відео можна було знімати тільки за умови розмови українською мовою, якої я не знаю", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+89
МОЛОДЕЦЬ!!!
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12.08.2021 11:07
+77
Повага!
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12.08.2021 11:07
+72
Красава))))) Зробив для журнашлюги Міссію Нєвипалніму)))
Тупий кацап ніколи не зможе вивчити українську)
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12.08.2021 11:08
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МОЛОДЕЦЬ!!!
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12.08.2021 11:07 Відповісти
Нападающий сборной Украины Яремчук отказал российскому журналисту в интервью: "Только при условии разговора на украинском языке" - Цензор.НЕТ 2829
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12.08.2021 11:19 Відповісти
После того, как вчера португальский клуб «Бенфика» из Лисабона, обыграл при помощи своего нового украинского нападающего Романа Яремчука москвабадский «Спартак» и вышел в следующий тур Лиги чемпионов - администрация клуба, учитывая красивейший гол Яремчука, который он забил в бильярдном стиле (рикошетом от двух россиянских игроков) переименовала в Twitter «Бенфику» в «Бенфикачук» (Benficachuk)…

Нападник збірної України Яремчук відмовив російському журналісту в інтерв'ю: "Тільки за умови розмови українською мовою" - Цензор.НЕТ 5759
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12.08.2021 12:30 Відповісти
Повага!
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12.08.2021 11:07 Відповісти
Мокшііі обісралися. Таке бажаємо їм довіку.
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12.08.2021 11:25 Відповісти
Красава))))) Зробив для журнашлюги Міссію Нєвипалніму)))
Тупий кацап ніколи не зможе вивчити українську)
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12.08.2021 11:08 Відповісти
Панi Могучіх , до уваги!
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12.08.2021 11:09 Відповісти
могучіх не пані, вона жєнщіна-баба.
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12.08.2021 11:19 Відповісти
Із тих, що "рабочі" та "корабельні сосни"?
Нападник збірної України Яремчук відмовив російському журналісту в інтерв'ю: "Тільки за умови розмови українською мовою" - Цензор.НЕТ 6336
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12.08.2021 11:38 Відповісти
Красава, ще й гол м'ясу забив. Нападающий сборной Украины Яремчук отказал российскому журналисту в интервью: "Только при условии разговора на украинском языке" - Цензор.НЕТ 5971
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12.08.2021 11:09 Відповісти
👍
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12.08.2021 11:10 Відповісти
Да просто-МОЛОДЦА!!!
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12.08.2021 11:10 Відповісти
Молодец!Умница!К тому же еще красивый мужчина))) Выходит не у всех спортсменов "отбиты мозги"
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12.08.2021 11:11 Відповісти
не поспішайте з висновками. не так давно він публікував спільне фото із кримнашистом бастою
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12.08.2021 12:25 Відповісти
может просто "хайп" ловит и смеется со срачей?
а шо выше срались, удалили всех то?
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12.08.2021 12:29 Відповісти
Не зря пиндюлей спортсменам вставляем!!
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12.08.2021 11:11 Відповісти
"Видео можно было снимать только при условии разговора на украинском языке, которого я не знаю" - а чого так? Наче ж адіннарот і адін єзиг, а мови не знає.
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12.08.2021 11:14 Відповісти
Бо якраз така біда в моєї корови: Має, бідна, язика і не знає мови. (с) Павло Глазовий
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12.08.2021 11:25 Відповісти
Він ще й гол спартаку забив - тепер він для них 100% бендєровєц і каратєлЬ!
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12.08.2021 11:15 Відповісти
Кактак? Вєдь аніже братьямі завутса! А укрАінскава нє знают!
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12.08.2021 11:16 Відповісти
Мало того! При спробі вимовити деякі українські слова у зайвохромосомних відбувається вивих щелепи.
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12.08.2021 11:31 Відповісти
именно!
хотя Гадюкиных слушали аж бегом - но там даже суржик и західноукраїнський діалект - и ниче - заходило ватникам на ура. но тогда просто был шанс шоб.... б*же, я помечтать хочу, Рашка стала норм. страной..... Гробачев - чмо)
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12.08.2021 12:27 Відповісти
Шукайте перекладача !
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12.08.2021 11:18 Відповісти
О Небо!!!
Розумник та ще і петрІот!
А я думав всі спортсмени кукуууу!
Респект!
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12.08.2021 11:18 Відповісти
а Могучих или Горан не подойдут ? они с удовольствием пообщаются . это же спорт а не политика . там все равно кто с кем и за сколько
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12.08.2021 11:20 Відповісти
Цікаво, а сфоткатись з кримнашистом теж українською просив?
Нападающий сборной Украины Яремчук отказал российскому журналисту в интервью: "Только при условии разговора на украинском языке" - Цензор.НЕТ 2461
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12.08.2021 11:20 Відповісти
З ним після цього провели "разьяснітєльную работу")
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12.08.2021 11:25 Відповісти
На партсобрании. Нападник збірної України Яремчук відмовив російському журналісту в інтерв'ю: "Тільки за умови розмови українською мовою" - Цензор.НЕТ 603
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12.08.2021 11:28 Відповісти
Зроблю уточнення, що по центру фото покидьок, кримнашист Баста.
Не всі можуть знати.
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12.08.2021 11:26 Відповісти
Спасибо, шо разьяснили.
С покидьками фоткаться можно, но только на украинском языке.
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12.08.2021 11:30 Відповісти
Не можна.
Яремчуку потрібно працювати над помилками, бути послідовним в своїх проявах патріотизму.
Посилати подалі всіх рашистів.
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12.08.2021 11:32 Відповісти
Спасибо за политучёбу. Нападник збірної України Яремчук відмовив російському журналісту в інтерв'ю: "Тільки за умови розмови українською мовою" - Цензор.НЕТ 5339
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12.08.2021 11:35 Відповісти
Будь ласка.
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12.08.2021 11:37 Відповісти
Когда следующее партсобрание?
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12.08.2021 11:38 Відповісти
Поцікавтесь у партактиву вашої партії.
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12.08.2021 11:39 Відповісти
ну якшо "адін народ", то чому ж "братушкі" не розуміють українську. Нападающий сборной Украины Яремчук отказал российскому журналисту в интервью: "Только при условии разговора на украинском языке" - Цензор.НЕТ 3054
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12.08.2021 11:20 Відповісти
А говорят у спортсменов мозгов нет, вот вам наглядный пример , что это не правда. Не то что АЛЕКСАНДЕР или ВАСИЛІЙ
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12.08.2021 11:23 Відповісти
mission Impossible
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12.08.2021 11:24 Відповісти
ось так повинен відповідати справжній український спосртмен!
Молодець!
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12.08.2021 11:25 Відповісти
Молодець! Дякую!
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12.08.2021 11:25 Відповісти
Молодец! Ща россми будут вонять про националиста и фашиста Украинского футболиста.
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12.08.2021 11:25 Відповісти
Та на здоров'я! Смердіти для москаля - як дихати.
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12.08.2021 11:27 Відповісти
Ай молодець - так тонко уїв лаптєнога!
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12.08.2021 11:26 Відповісти
Ай да Рома, ай да русофоб! 😂
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12.08.2021 11:27 Відповісти
А з французами чи італійцями також буде розмовляти їзиком?!
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12.08.2021 11:30 Відповісти
Поважаю!
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12.08.2021 11:28 Відповісти
Дайте Могучих почитать
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12.08.2021 11:28 Відповісти
Нужно говорить - на украинском или английском. Чтобы кацапы поняли,что их язык не востребован.
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12.08.2021 11:28 Відповісти
Шо такое, чурбанский свой языг забыл, выучил езыг своих господ, а Украинского не знаешь, чурка?
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12.08.2021 11:29 Відповісти
Как там у **********, поджило немножко? Сегодня опять у бедолаги разрывы с ожогами вечером.
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12.08.2021 11:29 Відповісти
Так я не понял: фамилия кацапского журналиста Алла или Назаров !?
П.С. "Один народ", а язык/мова разные...... Тупее нации, чем на РФ не найти !
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12.08.2021 11:35 Відповісти
там и нации нету - посм. на Пусина - вепс, на шойгу - вообще тундра, или на Рогозина.... да, он руссукий клоун - из танка было дело не смог вылезть Нападник збірної України Яремчук відмовив російському журналісту в інтерв'ю: "Тільки за умови розмови українською мовою" - Цензор.НЕТ 4636
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12.08.2021 12:23 Відповісти
А говорят Киев мать городов русских, а разговаривать на украинском и не может, значит непутевая дочь россия воспитывалась в доме мокшанских Болот . А может вы Пришли все украли , а Мову решили уничтожить , а теперь когда пришлось , - то не знаю Мудак кореспондент Феесбешний.
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12.08.2021 11:37 Відповісти
молодец корреспондент просто потому шо это попало в эфир и ватники подумали - э, а че мы это все вот не понимаем, мыжебратьясравяне
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12.08.2021 12:21 Відповісти
Повага. Людина, громодянин з позицією, Українець. А не те ує#аніще "спортвнєпалітікі" .
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12.08.2021 11:41 Відповісти
Я зробив усе щоб Порошенко програв, але Зеленський мене використав. Доктор Комаровський проти мови.https://www.youtube.com/watch?v=RK3u1fpdWAY
Нападник збірної України Яремчук відмовив російському журналісту в інтерв'ю: "Тільки за умови розмови українською мовою" - Цензор.НЕТ 4903 . Це чмо українофобське ,фактично визнало, що проти Порошенка , отакими от українофобами , велась заздалегідь спланована акція по його усуненню з поста президента ,і взагалі - з політики . Зебіли , вас "развєлі как котят" ! Нападник збірної України Яремчук відмовив російському журналісту в інтерв'ю: "Тільки за умови розмови українською мовою" - Цензор.НЕТ 9126 .
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12.08.2021 11:54 Відповісти
Так поступай всегда - на украинском, английском, французском и др., но не на языке агрессора!
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12.08.2021 11:58 Відповісти
А в той час дехто мукає - спорт вне политики (!)
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12.08.2021 11:58 Відповісти
И никакая "эйфория от успеха" не помешала ему включить вовремя свои мозги. МО-ЛО-ДЕЦ!
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12.08.2021 12:08 Відповісти
ЦЕ УКРАЇНЕЦЬ !!! На відміну від тих , що їздили в Токіо за державні кошти , нічого не виграли(крім Жана) , зате плакали та обнімадися з рускімі .
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12.08.2021 12:12 Відповісти
словяне, чо, не понимают языков славянских - только вроде болгарский близко к тому на чем я щас написал.... Нападник збірної України Яремчук відмовив російському журналісту в інтерв'ю: "Тільки за умови розмови українською мовою" - Цензор.НЕТ 1043 Нападник збірної України Яремчук відмовив російському журналісту в інтерв'ю: "Тільки за умови розмови українською мовою" - Цензор.НЕТ 3160
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12.08.2021 12:19 Відповісти
Ха-ха-ха-ха!Плюнув в харю ***********,молодчага,Яремик! Скабака і Манька-невмивака втопляться у власній слині. Треба буде сьогодні НТВ подивитись,поіржать із убогих пропаГОндонів.
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12.08.2021 12:30 Відповісти
так повинен робити кожний!
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12.08.2021 12:37 Відповісти
дебил
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12.08.2021 13:03 Відповісти
статья не о тебе, маша
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12.08.2021 13:09 Відповісти
Мову "братів" треба розуміти
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12.08.2021 14:17 Відповісти
Ай красава!!!!
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12.08.2021 17:10 Відповісти
 
 