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За добу від коронавірусу в Києві померли дві людини, зафіксовано 205 нових випадків, - Кличко. КАРТА

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

За добу від коронавірусу в Києві померли дві людини, зафіксовано 205 нових випадків, - Кличко. КАРТА

За добу 11 серпня в столиці зареєстрували 205 нових випадків коронавірусу.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Плюс 205 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (всього 220765)", - написав він.

Так, за добу захворіли 113 жінок віком від 18 до 93 років, 82 чоловіки від 19 до 87 років, 4 дівчинки від 1 року до 15 років і 6 хлопчиків від 10 до 17 років.

Також зафіксовано 2 летальні випадки від вірусу (всього - 5252).

Крім того, за добу було госпіталізовано 37 хворих на коронавірус, 47 осіб госпіталізовано з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

Разом з тим, 433 людини подолали коронавірус (всього 213231).

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Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Солом'янському та Дарницькому (по 40), Святошинському (28) і в Подільському (23).

За добу від коронавірусу в Києві померли дві людини, зафіксовано 205 нових випадків, - Кличко 01

Автор: Анастасія Потіха
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все граждане Украины и иностранцы въезжающие в Украину как минимум сдают ПЦР тест, остальные с прививками и т.д. И только сепары с оккупированных территорий, которые шастают с двумя паспортами по раше проходят с оккупированной территории с бесплатным тестом, за счет бюджета Украины.
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12.08.2021 11:51 Відповісти
пцр-тест - фуфло недостоверное
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12.08.2021 14:41 Відповісти
так хоть бабки с них возьмут
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12.08.2021 14:47 Відповісти
 
 