Верховний Суд визнав, що мої слова про корумпованість Шокіна не є наклепом, - екснардеп Соболєв

Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу Єгора Соболєва на рішення Київського апеляційного суду, який визнав його висловлювання про корумпованість ексгенпрокурора Віктора Шокіна наклепом.

Про це народний депутат VIII скликання Єгор Соболєв написав на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Останній рік я ламав голову, що гірше - порушити закон, свідомо не виконавши вимогу суду; чи зробити те, що суперечить твоїм переконанням? Перед цим вибором мене поставив колишній Генпрокурор Віктор Шокін. Він отримав вердикт Київського апеляційного суду, що мої слова про його корумпованість у трирічної давнини інтерв’ю Тетяна Даниленко є наклепом. І маю піти виступити на телебаченні із заявою, що Шокін - не корупціонер", - пише він.

За словами Соболєва, проблема була не тільки в тому, що це дурість. Таке рішення суду наступало на свободу слова. В демократичній країні будь-який громадянин і громадянка повинні мати право вільно висловлювати будь-які критичні оцінки щодо будь-якої посадової особи.

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"Це допомагає змінювати владу, допомагає відстоювати добрі рішення і блокувати погані. В Україні цим правом користуються мільйони і заперечення цього права судом було поганою обставиною. Ось я і обдумував невиконання судового рішення. Але на допомогу прийшов Верховний суд. Його судді Євген Синельников, Олена Білоконь, Наталія Сакара та Сергій Хопта повністю задовольнили мою касаційну скаргу. Що мені особливо приємно - у їхньому рішенні якраз про демократію і написано: "...Публічна особа, державний службовець, повинен бути готовим до підвищеного рівня критики, прискіпливої уваги і підвищеної зацікавленості суспільства його діяльністю....". От така чудова новина", - підкреслює екс-нардеп.

При цьому він радить усім, хто зіткнувся з обмеженнями щодо критики на адресу чиновників, посилатися на відповідне рішення Верховного суду.

"Рішення Верховного суду формують практику для всіх інших суддів. Тобто, тепер кожен, чию думку або критику чиновника намагатимуться обмежити, може посилатися на цей судовий вердикт", - зазначає Соболєв.

Він також подякував команді адвокатів, яка представляла його інтереси в цьому процесі.