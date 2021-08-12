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Новини Політика України
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Верховний Суд визнав, що мої слова про корумпованість Шокіна не є наклепом, - екснардеп Соболєв

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Верховний Суд визнав, що мої слова про корумпованість Шокіна не є наклепом, - екснардеп Соболєв

Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу Єгора Соболєва на рішення Київського апеляційного суду, який визнав його висловлювання про корумпованість ексгенпрокурора Віктора Шокіна наклепом.

Про це народний депутат VIII скликання Єгор Соболєв написав на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Останній рік я ламав голову, що гірше - порушити закон, свідомо не виконавши вимогу суду; чи зробити те, що суперечить твоїм переконанням? Перед цим вибором мене поставив колишній Генпрокурор Віктор Шокін. Він отримав вердикт Київського апеляційного суду, що мої слова про його корумпованість у трирічної давнини інтерв’ю Тетяна Даниленко є наклепом. І маю піти виступити на телебаченні із заявою, що Шокін - не корупціонер", - пише він.

За словами Соболєва, проблема була не тільки в тому, що це дурість. Таке рішення суду наступало на свободу слова. В демократичній країні будь-який громадянин і громадянка повинні мати право вільно висловлювати будь-які критичні оцінки щодо будь-якої посадової особи.

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"Це допомагає змінювати владу, допомагає відстоювати добрі рішення і блокувати погані. В Україні цим правом користуються мільйони і заперечення цього права судом було поганою обставиною. Ось я і обдумував невиконання судового рішення. Але на допомогу прийшов Верховний суд. Його судді Євген Синельников, Олена Білоконь, Наталія Сакара та Сергій Хопта повністю задовольнили мою касаційну скаргу. Що мені особливо приємно - у їхньому рішенні якраз про демократію і написано: "...Публічна особа, державний службовець, повинен бути готовим до підвищеного рівня критики, прискіпливої уваги і підвищеної зацікавленості суспільства його діяльністю....". От така чудова новина", - підкреслює екс-нардеп.

При цьому він радить усім, хто зіткнувся з обмеженнями щодо критики на адресу чиновників, посилатися на відповідне рішення Верховного суду.

"Рішення Верховного суду формують практику для всіх інших суддів. Тобто, тепер кожен, чию думку або критику чиновника намагатимуться обмежити, може посилатися на цей судовий вердикт", - зазначає Соболєв.

Він також подякував команді адвокатів, яка представляла його інтереси в цьому процесі.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Що шокін - корумповане лайно і "прахвєсіанал" рівня венедиктової, то відомо.
А хто ж його на ГПУ висунув?
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12.08.2021 11:43
+4
Может Шокин на президента США в суд подаст, тот его сукиным сыном обозвал, тут все шансы выиграть Верховный Суд признал, что мои слова о коррумпированности Шокина не являются клеветой, - экс-нардеп Соболев - Цензор.НЕТ 792
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12.08.2021 11:40
+3
Если не клевета,значит правда ? Тогда нужно продолжать.Доводить до конца начатое.
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12.08.2021 11:33
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Если не клевета,значит правда ? Тогда нужно продолжать.Доводить до конца начатое.
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12.08.2021 11:33 Відповісти
Хорьков всплыл. Или Скунсов? Да какая разница, как эта гнида называется. Видать кто то ему денежку дал.
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12.08.2021 11:34 Відповісти
Там обое рябое.Соболев тоже мутный тип и работал наверняка по заказу. Верховный Суд признал, что мои слова о коррумпированности Шокина не являются клеветой, - экс-нардеп Соболев - Цензор.НЕТ 8620
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12.08.2021 11:36 Відповісти
Якщо взяти участь Соболева у політичному Рухові Садового а потім Карлсона МІхо , яких підкормлював Курченко ,вже навіть втікши до Раш й сидячи в офісі неподалік квід Кремля - то таки даааа , Соболєв знов почув вибори. А грошики будуть звідки?
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12.08.2021 11:45 Відповісти
А платежки есть? От Курченка. Сам выписывал? Верховний Суд визнав, що мої слова про корумпованість Шокіна не є наклепом, - екснардеп Соболєв - Цензор.НЕТ 1196
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12.08.2021 11:51 Відповісти
Засланий казачок абіділсі. Верховный Суд признал, что мои слова о коррумпированности Шокина не являются клеветой, - экс-нардеп Соболев - Цензор.НЕТ 6534
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12.08.2021 11:39 Відповісти
Может Шокин на президента США в суд подаст, тот его сукиным сыном обозвал, тут все шансы выиграть Верховный Суд признал, что мои слова о коррумпированности Шокина не являются клеветой, - экс-нардеп Соболев - Цензор.НЕТ 792
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12.08.2021 11:40 Відповісти
Шансы у шокина есть... в мосгорсуде.
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12.08.2021 11:43 Відповісти
Зачем так далеко? Достаточно - в США.
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12.08.2021 11:46 Відповісти
Суд в США, в отличие от мосгор"суда", потребует полную запись телефонного разговора, а там может всплыть такое!.., что никто не предоставит.
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12.08.2021 11:50 Відповісти
Какого телефонного разговора, Вы о чём?
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12.08.2021 11:52 Відповісти
Я о разговоре президентов, в котором и прозвучали слова "сукин сын".
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12.08.2021 12:34 Відповісти
А я об интервью кандидата в президенты США Байдена, где он хвастался как заставил президента Украины уволить "этого сукина сына".
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12.08.2021 12:47 Відповісти
Это меняет дело. Я почему-то считал, что эти слова впервые прозвучали в разговоре, а не в интервью. Теперь начну перепроверять.
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12.08.2021 13:49 Відповісти
Що шокін - корумповане лайно і "прахвєсіанал" рівня венедиктової, то відомо.
А хто ж його на ГПУ висунув?
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12.08.2021 11:43 Відповісти
Как кто. Байден. Верховний Суд визнав, що мої слова про корумпованість Шокіна не є наклепом, - екснардеп Соболєв - Цензор.НЕТ 731
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12.08.2021 11:47 Відповісти
Какой же из Шокина коррупционер? Тут Верховный суд ошибся. Вот СУКИН СЫН , это да. Сам Байден так сказал. Верховный Суд признал, что мои слова о коррумпированности Шокина не являются клеветой, - экс-нардеп Соболев - Цензор.НЕТ 2957
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12.08.2021 11:46 Відповісти
шокін таке ж корумповане лайно як і соболєв. І це теж "нє являєтся клєвєтой" Верховний Суд визнав, що мої слова про корумпованість Шокіна не є наклепом, - екснардеп Соболєв - Цензор.НЕТ 1031
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12.08.2021 11:56 Відповісти
так чо ж ти так волав про відсутність диплому у Луценка? Якщо тоді потрібно було в першу чергу реформувати прокуратуру!
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12.08.2021 11:59 Відповісти
Шокин конечно еще то.., но Егор явно погорел))
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12.08.2021 14:19 Відповісти
Соболев красава. Жаль что народонаселение нашей страны не выбирает таких в Раду. Зато кива с рабиновичем пишуть законы. Абсурд, так и живем.
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12.08.2021 14:40 Відповісти
 
 