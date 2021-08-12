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Причиною загострення на Донбасі можуть бути майбутні зустрічі Зеленського з Меркель і Байденом, - Гармаш

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Причиною загострення на Донбасі можуть бути майбутні зустрічі Зеленського з Меркель і Байденом, - Гармаш

Росія використовує обстріли на Донбасі як в геополітиці проти України, так і для внутрішніх цілей перед виборами в Держдуму Росії восени.

Про це заявив представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Якщо говорити про причини, як я їх бачу, то я для себе виділив декілька факторів. Один з них - геополітичний. Зустріч Байдена із Зеленським, Меркель із Зеленським. Ми бачили минулої весни перед самітом НАТО, коли були можливі позитивні рішення для України, речник МЗС Росії Марія Захарова говорила, що якщо триватиме мілітаризація України й зближення з НАТО, то це загострить ситуацію на Донбасі", - сказав представник ТКГ.

За його словами, Росія використовує ситуацію на Донбасі як стримуючий фактор і як фактор шантажу, в тому числі в геополітиці.

"Другий фактор - внутрішньоросійський. Не забуваємо, що там вибори. Їм потрібна тема, яка мобілізує електорат. Тема України як ворога мобілізує сьогодні путінський електорат, зокрема й на окупованій території, залучаючи новостворених російських громадян до голосування. Також дуже важливо розуміти, що на окупованій території зростає невдоволення тим, що заблоковані КПВВ, люди не можуть підтримувати родинні зв'язки, отримувати пенсії. І ось створюється на фронті ситуація, яка дозволяла б їм (бойовикам ОРДЛО і Росії - ред.) виправдовувати закриття КПВВ. Вони говорять про те, що немає умов безпеки. Я б не відкидав і військовий фактор - це терор мирних жителів з метою очищення від них зони потенційної активізації військових дій", - додав представник української делегації в ТКГ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чергове засідання ТКГ відбудеться 26 серпня, Гризлов пропонує провести його в Мінську, - Гармаш

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
а университет имени дебила?
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12.08.2021 11:58
+5
Пострілюють, аднака.
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12.08.2021 11:53
+5
Причиной обострения на Донбассе ,,,,, есть "зеленое одностороннее перемирье ,зеленое перестать стрелять и отсутвие надлежащего ответа на рашистские обстрелы".Не может быть обострения там ,где оно существует с 2014 года
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12.08.2021 12:15
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А что, разве на домбасе сейчас обострение? Вроде все как абична Причиной обострения на Донбассе могут быть грядущие встречи Зеленского с Меркель и Байденом, - Гармаш - Цензор.НЕТ 4167
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12.08.2021 11:52 Відповісти
Пострілюють, аднака.
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12.08.2021 11:53 Відповісти
Да. Пастреливают.
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12.08.2021 11:56 Відповісти
да они каждый день стреляют, отвечать нужно так же, что бы подолгу не могли очухаться
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12.08.2021 11:52 Відповісти
Только Вооружатся , - Другого пути Нет. А мы можем если мобилизовать все Ресурсы , а не подглядывать Что там в глазах у путина.
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12.08.2021 11:56 Відповісти
а университет имени дебила?
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12.08.2021 11:58 Відповісти
Если Меркель приехала продавливать "формулу Штайнмайера", то ***** ей помогает на востоке.
А вообще, всё предсказуемо - чем выше цена на нефть и газ, тем наглее Мордор.
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12.08.2021 12:02 Відповісти
Не приехала, а собирается приехать Причиною загострення на Донбасі можуть бути майбутні зустрічі Зеленського з Меркель і Байденом, - Гармаш - Цензор.НЕТ 9998
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12.08.2021 12:05 Відповісти
Нужно подавлять желание обострять.Путем точной ответки.Есть же уже радары,оборудование. Только страх тех остановит. Перед неминуемой гибелью. Все понты исчезают,когда на кону собственная жизнь.
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12.08.2021 12:08 Відповісти
Слово "Мендель" давно стало діагнозом
І здавалось, що не може бути нічого більш непрофесійного, пафосного та самовпевненого.
Може.
Причиною загострення на Донбасі можуть бути майбутні зустрічі Зеленського з Меркель і Байденом, - Гармаш - Цензор.НЕТ 5715
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12.08.2021 12:10 Відповісти
Причиной обострения на Донбассе ,,,,, есть "зеленое одностороннее перемирье ,зеленое перестать стрелять и отсутвие надлежащего ответа на рашистские обстрелы".Не может быть обострения там ,где оно существует с 2014 года
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12.08.2021 12:15 Відповісти
Эх, нагребнуть бы им парашу!
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12.08.2021 14:00 Відповісти
не врите..просто один клоун плохо посмотрел в глаза другому клоуну..глубже надо смотреть..глубже
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12.08.2021 15:14 Відповісти
чтото опаздывают сентяьрб на носу где старая песня о главном путин нападет
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12.08.2021 23:00 Відповісти
 
 