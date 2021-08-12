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Містами ОРДЛО їздять мобільні пункти для агітації і підготовки голосування в російську Держдуму, - правозахисник Лисянський. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

У місті Антрацит, що перебуває під контролем НЗФ "ЛНР", у житлових масивах їздять мобільні пункти для агітації та проведення організаційних заходів для голосування на виборах до російської Держдуми.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив правозахисник Павло Лисянський, засновник "Східної правозахисної групи". На його думку, такі дії є поетапною частиною програми з політичної інтеграції ОРДЛО.

Крім того, в ОРДЛО вже відкриті так звані "інформаційні центри". Їхнім завданням буде активне інформування та підготовка жителів ОРДЛО до виборів в Держдуму РФ. При цьому стали відомі адреси перших "центрів" у НЗФ "ЛНР", які розташовані в освітніх закладах.

Крім цього, житловими масивами пустили пересувні пункти, які також виконують роль вищевказаних інформаційних центрів. Призначення цих мобільних точок полягає в зборі заяв від жителів для участі в дистанційному голосуванні, активації та створенні облікового запису на порталі держпослуг. Лисянський пояснює, що в подальшому ці мобільні центри будуть використовуватися в день голосування, фактично як онлайн-виборчі дільниці.

При цьому, пересувні мобільні пункти ведуть публічну агітацію за допомогою аудіозасобів.

"Якщо не встигли подати заяву на отримання СНІОР або вже маєте СНІОР, але не отримали підтверджений обліковий запис на порталі "держпослуги" Російської Федерації, ви можете зробити прямо зараз в нашому мобільному пункті. Нагадуємо вам, що тільки за наявності СНІОР і підтвердженого облікового запису на порталі "держпослуги" Російської Федерації ви можете реалізувати своє конституційне право і проголосувати на виборах в Державну Думу, подавши заявку на участь у виборах", - йдеться у відео, опублікованому на анонімному акаунті misiefantomas в соціальній мережі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Терористи ОРДЛО проводять масштабну пропагандистську кампанію проти української армії напередодні засідання ТКГ, - СЦКК

Система голосування на виборах до Держдуми для громадян РФ з ОРДЛО буде пов'язана зі Страховим номером індивідуального особового рахунку (СНІОР) - частиною пенсійної системи і системи російської соціальної допомоги. Завдяки наявності СНІОР можна зареєструватися на порталі Державні послуги. Далі цей обліковий запис використовується на платформі Дистанційне електронне голосування (ДЕГ), а саме голосування буде приходити в "міграційних" і "інформаційних" центрах.

"Таким чином, підтверджується намір росіян не тільки провести вибори в ОРДЛО, а й залучити якомога більше уваги з боку місцевих жителів і створити картинку схвалення для російських пропагандистів. Не варто забувати, що подібні технології будуть поширювати і на решту України", - каже Лисянський.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
вычислить кто будет голосовать и за поребрик навсегда, и с паспортами рашистскими тоже накуй в чугуево
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12.08.2021 12:20
+9
Пенсии голосящим не выдавать!
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12.08.2021 12:25
+6
Всі адекватні звідти давно виїхали. Після деокупації там всіх треба за порєбрік відправляти.
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12.08.2021 12:52
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вычислить кто будет голосовать и за поребрик навсегда, и с паспортами рашистскими тоже накуй в чугуево
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12.08.2021 12:20 Відповісти
Всі адекватні звідти давно виїхали. Після деокупації там всіх треба за порєбрік відправляти.
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12.08.2021 12:52 Відповісти
А вот если б тебе было за 60, у тебя дом, дача, все хорошо, ты патриот и тут бах и твой регион оккупировал враг, ты бы уехал? Я вообще считаю, чем больше там патриотов, - тем лучше, мы сможем противостоять врагу в его тылу.
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12.08.2021 14:02 Відповісти
Чем тебе наш украинский Чугуев не угодил?
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12.08.2021 15:35 Відповісти
т9
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12.08.2021 16:22 Відповісти
Пенсии голосящим не выдавать!
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12.08.2021 12:25 Відповісти
А получая рашистский аусвайс, они автоматически отказались от наших пенсий.
Правда, русские геббельсы им об этом забыли сказать...
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12.08.2021 15:34 Відповісти
Без толку. Если не будет вознаграждений фиг кто пойдет. Только бюджетники само собой.
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12.08.2021 12:31 Відповісти
А физический приход на участок и не нужен. Там же ВООБЩЕ НЕ БУДЕТ наблюдателей!
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12.08.2021 15:36 Відповісти
им не привыкать. Они этого дождались. И будут голосовать и работать на врага и прислуживать, и через кпп шастать. А вы пооткрывали им кпп, как границу с рефией.
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12.08.2021 12:37 Відповісти
жрать нечего..а они агитки гоняют... идиоты....
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12.08.2021 13:30 Відповісти
Саме так і виглядає протягом всієї світової історії типова "гражданская вайна" - під боком у тебе фашистське 404, а на території "гражданскай вайни" ходить її валюта, відбуваються її вибори, всім керують її громадяни... "внутріній канфлікт"
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12.08.2021 15:24 Відповісти
не хило устроились,бизнесмен ОРДЛО платит налоги в ОРДЛО, но считает, что
его родители имеют право на пенсию в Украине, куда он уже 7 лет не платит
налоги...он, мля, даже требует немедленно и любой ценой освободить Донбасс, отрицая наличие
там российских оккупационных войск, т.е. ему фактически бросай граждан Украины
на бойню, но, при этом, он в ОРДЛО скрывается от воинской обязанности для Украины и... посещает военные сборы, организовываемые оккупантами... класс, это- высший пилотаж
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12.08.2021 18:06 Відповісти
Примусова виселяти нікого не потрібно. Це дичина. А от тимчасово, років на 30, позбавити частини громадянських прав, таких як право голосувати та бути ізбраним, треба буде обов'язково.
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12.08.2021 20:20 Відповісти
Кормильская народная республика за *****.Несите гречку хотя и перловая каша с говяжими хвостами деликатес.
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12.08.2021 21:43 Відповісти
Россия - это паРаша , подлейшая и мерзеннейшая страна в истории человечества .
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13.08.2021 01:52 Відповісти
 
 