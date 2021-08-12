Містами ОРДЛО їздять мобільні пункти для агітації і підготовки голосування в російську Держдуму, - правозахисник Лисянський. ВIДЕО

У місті Антрацит, що перебуває під контролем НЗФ "ЛНР", у житлових масивах їздять мобільні пункти для агітації та проведення організаційних заходів для голосування на виборах до російської Держдуми.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив правозахисник Павло Лисянський, засновник "Східної правозахисної групи". На його думку, такі дії є поетапною частиною програми з політичної інтеграції ОРДЛО.

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Крім того, в ОРДЛО вже відкриті так звані "інформаційні центри". Їхнім завданням буде активне інформування та підготовка жителів ОРДЛО до виборів в Держдуму РФ. При цьому стали відомі адреси перших "центрів" у НЗФ "ЛНР", які розташовані в освітніх закладах.

Крім цього, житловими масивами пустили пересувні пункти, які також виконують роль вищевказаних інформаційних центрів. Призначення цих мобільних точок полягає в зборі заяв від жителів для участі в дистанційному голосуванні, активації та створенні облікового запису на порталі держпослуг. Лисянський пояснює, що в подальшому ці мобільні центри будуть використовуватися в день голосування, фактично як онлайн-виборчі дільниці.

При цьому, пересувні мобільні пункти ведуть публічну агітацію за допомогою аудіозасобів.

"Якщо не встигли подати заяву на отримання СНІОР або вже маєте СНІОР, але не отримали підтверджений обліковий запис на порталі "держпослуги" Російської Федерації, ви можете зробити прямо зараз в нашому мобільному пункті. Нагадуємо вам, що тільки за наявності СНІОР і підтвердженого облікового запису на порталі "держпослуги" Російської Федерації ви можете реалізувати своє конституційне право і проголосувати на виборах в Державну Думу, подавши заявку на участь у виборах", - йдеться у відео, опублікованому на анонімному акаунті misiefantomas в соціальній мережі.

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Система голосування на виборах до Держдуми для громадян РФ з ОРДЛО буде пов'язана зі Страховим номером індивідуального особового рахунку (СНІОР) - частиною пенсійної системи і системи російської соціальної допомоги. Завдяки наявності СНІОР можна зареєструватися на порталі Державні послуги. Далі цей обліковий запис використовується на платформі Дистанційне електронне голосування (ДЕГ), а саме голосування буде приходити в "міграційних" і "інформаційних" центрах.

"Таким чином, підтверджується намір росіян не тільки провести вибори в ОРДЛО, а й залучити якомога більше уваги з боку місцевих жителів і створити картинку схвалення для російських пропагандистів. Не варто забувати, що подібні технології будуть поширювати і на решту України", - каже Лисянський.