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Гутцайт про скандал з Магучіх: Перемагаючи, спортсмени вітають один одного. Поруч опинилася Ласіцкене, а Ярослава не стримала емоцій

Новини Цензор.НЕТ Спорт

Гутцайт про скандал з Магучіх: Перемагаючи, спортсмени вітають один одного. Поруч опинилася Ласіцкене, а Ярослава не стримала емоцій

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт вважає, що 19-річна українська легкоатлетка Ярослава Магучіх просто не стримала емоцій, коли фотографувалася з російською спортсменкою.

Про це він заявив сьогодні на пресконференції в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я бачив, як вона раділа, як вона відчувала, що всі сили віддала на цю медаль і цей виступ... Кожен спортсмен, коли перемагає, починає вітати інших, усі вітають одне одного. І вона почала вітати інших спортсменів, які були поруч, і поруч була спортсменка з ОКР із Російської Федерації. На той час вона, напевно, не стримала емоцій", - сказав він на прес-конференції в Києві в четвер.

Гутцайт також закликав усіх підтримати Магучіх, "щоб не сталося так, що зараз багато чого йде на неї, а потім ми не побачили її в іншій країні".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жодним своїм висловлюванням Магучіх не дала засумніватися у своїй любові і відданості Україні, - Федерація легкої атлетики

Зокрема, міністр повідомив, що має намір опрацювати з федераціями питання, як спортсмени мають поводитися в таких ситуаціях.

Нагадаємо, українську легкоатлетку Ярославу Магучіх після змагань зі стрибків у висоту на Олімпіаді - 2020 на Токіо сфотографували разом зі спортсменкою Марією Ласіцкене, яка виступає під прапором Олімпійського комітету Росії. У соцмережах розкритикували українку і звернули увагу на те, що Магучіх є молодшим лейтенантом ЗСУ, а Ласіцкене - капітаном ЗС РФ.

Сама Магучіх заявила, що не заперечує війну між Україною і РФ, а у фото з Ласіцкене не було жодної політичної позиції.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+35
Офицера ВСУ Магучих,захлестнули эмоции и она кинулась обниматься с противником.Ну так,теперь все разъяснено.С ее позиции-это нормально Гутцайт о скандале с Магучих: Побеждая, спортсмены поздравляют друг друга. Рядом оказалась Ласицкене, а Ярослава не сдержала эмоций - Цензор.НЕТ 4400
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12.08.2021 12:26
+35
рядом была еще и австралийка. Но там емоции не захлестнули.
Почему-то.
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12.08.2021 12:29
+23
Вот если бы "Ярослава не сдержала эмоций" и со словами "-Изыди репоголовая !" , в&***** кацапку с носака в табло, вот это было бы достойное поздравление соперницы.
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12.08.2021 12:32
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Яка гидота,що пишуть,і хто,що ви для держави ,для її прославляння зробили-один словесний понос,Слава Чемпіонці....
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12.08.2021 19:31 Відповісти
Да сфоткалась девчонка, чтобы показать, что Украинки - не москвяцкие уродки. Гутцайт про скандал з Магучіх: Перемагаючи, спортсмени вітають один одного. Поруч опинилася Ласіцкене, а Ярослава не стримала емоцій - Цензор.НЕТ 5852
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13.08.2021 06:41 Відповісти
Ну если только это)))))так вот почему Беленюк со скабеевой фоткался...
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16.08.2021 17:12 Відповісти
Інфу "Не нужно давить на Магучих, если мы не хотим потерять еще и эту спортсменку, - Гутцайт" від 16.08.2021 12:32 - видалили
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16.08.2021 14:10 Відповісти
хоча на інших сайтах - залишилося. Зокрема, тут: "12:10 Гутцайт каже, що Магучіх через тиск може поїхати з України"
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16.08.2021 14:15 Відповісти
Цікаво ,чому???)))
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16.08.2021 14:16 Відповісти
думаю, що наші коменти не сподобались не стільки Магучіх. як зеленим уродам (Гуцайту, зокрема)
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16.08.2021 14:20 Відповісти
То отож ,ось така вона гібридна війна !!!Реванш кремлівських гнид триває !!!)))
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16.08.2021 14:26 Відповісти
Спортсменке 29 лет. Что понимают люди в таком возрасте. Поэтому спортсменов должно инструктировать их начальство. Начиная от министра и вниз. В этом проблема, а не в спортсменах. А магучих я поздравляю с наградой олимпиады. Она очень ммолодая и талантливая. Поэтому надеюсь, что на следующей олимпиаде она принесет себе и Украине золотую медаль.
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16.08.2021 14:29 Відповісти
Шановний ,це Ласіцкене 29 ,а Ярослава взагалі дитина ,їй лише 19 !!! Лейтенант,смішно !!! Хто служив в арміі і бачив 19 річного лейтенанта ???)))
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16.08.2021 17:08 Відповісти
А она хорошо выглядит)))вы ошиблись -19ть,а не 29
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16.08.2021 17:09 Відповісти
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