Гутцайт про скандал з Магучіх: Перемагаючи, спортсмени вітають один одного. Поруч опинилася Ласіцкене, а Ярослава не стримала емоцій

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт вважає, що 19-річна українська легкоатлетка Ярослава Магучіх просто не стримала емоцій, коли фотографувалася з російською спортсменкою.

Про це він заявив сьогодні на пресконференції в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я бачив, як вона раділа, як вона відчувала, що всі сили віддала на цю медаль і цей виступ... Кожен спортсмен, коли перемагає, починає вітати інших, усі вітають одне одного. І вона почала вітати інших спортсменів, які були поруч, і поруч була спортсменка з ОКР із Російської Федерації. На той час вона, напевно, не стримала емоцій", - сказав він на прес-конференції в Києві в четвер.

Гутцайт також закликав усіх підтримати Магучіх, "щоб не сталося так, що зараз багато чого йде на неї, а потім ми не побачили її в іншій країні".

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Зокрема, міністр повідомив, що має намір опрацювати з федераціями питання, як спортсмени мають поводитися в таких ситуаціях.

Нагадаємо, українську легкоатлетку Ярославу Магучіх після змагань зі стрибків у висоту на Олімпіаді - 2020 на Токіо сфотографували разом зі спортсменкою Марією Ласіцкене, яка виступає під прапором Олімпійського комітету Росії. У соцмережах розкритикували українку і звернули увагу на те, що Магучіх є молодшим лейтенантом ЗСУ, а Ласіцкене - капітаном ЗС РФ.

Сама Магучіх заявила, що не заперечує війну між Україною і РФ, а у фото з Ласіцкене не було жодної політичної позиції.