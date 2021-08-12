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Порошенко розкритикував податкові новації влади: Вони вводять "презумпцію винуватості" для кожного українця

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Порошенко розкритикував податкові новації влади: Вони вводять

Податкові ініціативи влади не просто погіршують умови для малого і середнього бізнесу, а фактично вводять "презумпцію винуватості" для кожного платника податків.

Про це заявив п'ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в інтерв'ю на телеканалі "Думська", передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Порошенко жорстко розкритикував законопроект 5600 і наголосив, що влада хоче обкласти податковим навантаженням середній клас, який щойно почав відновлюватись після коронавірусних локдаунів.

"Ми точно за нього не будемо голосувати, але ми зробимо все можливе для того, щоб він не пройшов, бо це погіршення умов малого та середнього бізнесу, хто працює на спрощеній системі оподаткування", – наголосив Порошенко.

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"Уявіть собі, що всі, хто зараз буде хотіти придбати квартиру чи житло, на яке вони накопичували десятки років, зараз будуть платити на 20% більше у вигляді податків. Це що означає – що у нас люди такі заможні? Що у нас молоде покоління, яке вступає в життя і через іпотеку розраховувало купити собі квартиру, перше житло, зараз має з кишень витягати додаткових 20%?", – говорить Порошенко.

"Ініціатива, яка вийшла лише зараз і вона за межами законопроекту 5600, це взагалі знущання над українським народом. Вони збираються ввести податки на видатки. Якщо проста людина вирішила щось витратити, то омріяна Зеленським поліцейська держава має можливість постукати не до олігарха Коломойського, не до корупціонера – міністра, а до простої людини", – обурюється п’ятий Президент.

"У нас є Конституція, і за Конституцією у нас є презумпція невинуватості. Кожен громадянин до того часу, коли через суд не буде доведена його вина, є невинуватим. Вони кажуть: це ти маєш пояснити, де ти взяв гроші, а ми тобі повіримо чи не повіримо. І це означає, що кожного підприємця, кожного платника податків і кожного громадянина вони намагаються підвісити на гачок. Хто так робив? Диктатори", – переконаний Порошенко.

"Для чого? Бо друзям все, ворогам – закон. Вони приймають такий закон, що можуть зайти в будинок до кожного і сказати – ану, поясни мені джерело походження, порушуємо кримінальну справу і у в’язницю. Або, якщо не хочеш йти у в’язницю, 18% ти заплатиш за оцінку всього, що ти маєш. Це в умовах бідної країни! Я вважаю, що це 100% знущання над платниками податків", – переконаний Петро Порошенко.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+36
в общем то правильно сказал . добавить нечего
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12.08.2021 12:47
+27
Розумна людина. І він гідний бути сьомим президентом України
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12.08.2021 12:48
+20
Хроника одного президента

‎12.‎08.‎2021
Полный организационный кризис в МВД. Монастырский явно не тянет в организационном плане. Хотя лишив министра возможности кадровых решений и организационных выводов, заставив согласовывать расходы МВД с ОПУ, которое большую часть средств перенаправляет по своему усмотрению... Монастырский просто кукла изображающий министра МВД.

Еще один классический пример катастрофических провалов Зеленского во внешнеполитическом спектре. Молдова договорилась с РФ о сотрудничестве по вопросам взаимной торговли, о беспошлинной торговле, о снятии тех ограничений, которые возникли для российских экспортеров. В ответ Россия готова к поставкам молдавской сельхозпродукции на российский рынок.
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12.08.2021 12:47
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Всё говорит о том, что украинский народ должен отказаться от услуг СЛУГ и больше не подпускать их к управлению государством, только инфицированный совдепией нарид ,под лозунги "Серп крепостным " ,"Молот рабочим", может во власть выбрать гибридных совдеповцев Порошенко розкритикував податкові новації влади: Вони вводять "презумпцію винуватості" для кожного українця - Цензор.НЕТ 8912
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12.08.2021 14:59 Відповісти
Глупо в годы войны держать Депутатов Рады и их помощников, которые могут на фронте защищать государство Украина ,а не работать на российское военное командование
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12.08.2021 15:13 Відповісти
слуги народа = ГОВНО
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12.08.2021 15:59 Відповісти
Да ТЫ первый, ввёл проверку паспортов на Новой Почте. При покупке более 15 000. Так что - НЕ ГУНДИТЕ тут.
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13.08.2021 05:19 Відповісти
Порошенко пусть поинтересуется налоговыми законами нормальных стран. В США, каждый доллар потраченный или вложенный куда-то нужно объяснить,он должен быть "чистым", с понятным и четким "происхождением". Это нормально.
И только у нас, и в таких же недоразвитых территориях, у челов появляются дворцы, недвижимость за границей, личные автопарки, миллионные и миллиардные счета, слитки золота..., а хозяева этого добра имеют право молчать в тряпочку и жить спокойно.
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13.08.2021 09:05 Відповісти
В США ты хрен новую машину купишь, тут же сосед позвонит в налоговую и к тебе придут "гости".
В чем проблема для добропорядочного гражданина?
Только коррупционеры, взяточники,всякие дельцы, контрабандисты и прочие нехорошие люди, естественно, против проверок. На воре шапка горит
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13.08.2021 09:09 Відповісти
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