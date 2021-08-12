Порошенко розкритикував податкові новації влади: Вони вводять "презумпцію винуватості" для кожного українця

Податкові ініціативи влади не просто погіршують умови для малого і середнього бізнесу, а фактично вводять "презумпцію винуватості" для кожного платника податків.

Про це заявив п'ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в інтерв'ю на телеканалі "Думська", передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Порошенко жорстко розкритикував законопроект 5600 і наголосив, що влада хоче обкласти податковим навантаженням середній клас, який щойно почав відновлюватись після коронавірусних локдаунів.

"Ми точно за нього не будемо голосувати, але ми зробимо все можливе для того, щоб він не пройшов, бо це погіршення умов малого та середнього бізнесу, хто працює на спрощеній системі оподаткування", – наголосив Порошенко.

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"Уявіть собі, що всі, хто зараз буде хотіти придбати квартиру чи житло, на яке вони накопичували десятки років, зараз будуть платити на 20% більше у вигляді податків. Це що означає – що у нас люди такі заможні? Що у нас молоде покоління, яке вступає в життя і через іпотеку розраховувало купити собі квартиру, перше житло, зараз має з кишень витягати додаткових 20%?", – говорить Порошенко.

"Ініціатива, яка вийшла лише зараз і вона за межами законопроекту 5600, це взагалі знущання над українським народом. Вони збираються ввести податки на видатки. Якщо проста людина вирішила щось витратити, то омріяна Зеленським поліцейська держава має можливість постукати не до олігарха Коломойського, не до корупціонера – міністра, а до простої людини", – обурюється п’ятий Президент.

"У нас є Конституція, і за Конституцією у нас є презумпція невинуватості. Кожен громадянин до того часу, коли через суд не буде доведена його вина, є невинуватим. Вони кажуть: це ти маєш пояснити, де ти взяв гроші, а ми тобі повіримо чи не повіримо. І це означає, що кожного підприємця, кожного платника податків і кожного громадянина вони намагаються підвісити на гачок. Хто так робив? Диктатори", – переконаний Порошенко.

"Для чого? Бо друзям все, ворогам – закон. Вони приймають такий закон, що можуть зайти в будинок до кожного і сказати – ану, поясни мені джерело походження, порушуємо кримінальну справу і у в’язницю. Або, якщо не хочеш йти у в’язницю, 18% ти заплатиш за оцінку всього, що ти маєш. Це в умовах бідної країни! Я вважаю, що це 100% знущання над платниками податків", – переконаний Петро Порошенко.