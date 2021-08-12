Україна найближчим часом може увійти до десятки світових експортерів зброї, - глава "Укроборонпрому" Гусєв

Україна має всі можливості, щоб найближчим часом увійти в десятку найбільших світових експортерів зброї.

Про це заявив генеральний директор держконцерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наразі Україна входить до двадцятки найбільших світових експортерів зброї, і ми маємо всі тенденції до того, щоб найближчим часом увійти до десятки. А "Укроборонпром" цього року повернувся у сотню найбільших оборонно-промислових компаній світу", - сказав Гусєв під час міжнародного оборонного інвестиційного форуму в четвер у Києві.

Голова "Укроборонпрому" також зазначив, що Україні, виходячи з обмежених витрат на безпеку та оборону, необхідно сьогодні зосередитися на створенні озброєння для асиметричного стримування можливої агресії.

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"Три основні з них - ракетна програма України, високоточні засоби ураження, протикорабельні ракетні комплекси - і ми спільно з урядом за дорученням президента вже працюємо над цим питанням; системи радіолокаційної боротьби, розвідки, системи кібербезпеки і кіберзахисту, системи ППО, новітні технічні засоби для сил спецоперацій. І третє - безпілотні повітряні, наземні та морські апарати", - зазначив голова держконцерну.