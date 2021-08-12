Україна відправила Литві 38 тонн гуманітарної допомоги, зокрема колючий дріт. ФОТОрепортаж
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Понад 38 тонн гуманітарного вантажу вирушили сьогодні, 12 серпня, з України в Литву.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС, це перший етап допомоги з трьох, яку Україна спрямовує відповідно до Указу Президента Володимира Зеленського та розпорядженням Кабінету Міністрів.
Допомога буде сприяти посиленню охорони кордонів Литви від нелегальних мігрантів.
Вантаж супроводжує група співробітників ДСНС, які повинні передати його представникам Служби охорони державного кордону при Міністерстві внутрішніх справ Литовської Республіки.
Топ коментарі
+15 Сергей Сергеев 8d44ba1e
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+9 Підлога Маккартні
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+5 Petra Jonaiti
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Це кацапи її не підписали, тому неважко догадатися, звідки на Донбасі протипіхотні міни!
Средство для жизни - колючая проволока!
Они бегут дальше.
Что попросили, в чем нужда была - то и выслали! Конкретно и по существу!
Папередник - напарил бы стоялый неликвид малого строка хранения