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Україна відправила Литві 38 тонн гуманітарної допомоги, зокрема колючий дріт. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Понад 38 тонн гуманітарного вантажу вирушили сьогодні, 12 серпня, з України в Литву.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС, це перший етап допомоги з трьох, яку Україна спрямовує відповідно до Указу Президента Володимира Зеленського та розпорядженням Кабінету Міністрів.

Допомога буде сприяти посиленню охорони кордонів Литви від нелегальних мігрантів.

Вантаж супроводжує група співробітників ДСНС, які повинні передати його представникам Служби охорони державного кордону при Міністерстві внутрішніх справ Литовської Республіки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва відправила Україні 54 тис. доз вакцини AstraZeneca

Україна відправила Литві 38 тонн гуманітарної допомоги, зокрема колючий дріт 01
Україна відправила Литві 38 тонн гуманітарної допомоги, зокрема колючий дріт 02
Україна відправила Литві 38 тонн гуманітарної допомоги, зокрема колючий дріт 03
Фото: ДСНС

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+15
Чем можем, тем и поможем.
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12.08.2021 13:06
+9
Мины противопехотные нужно посталять, а не проволоку Украина отправила Литве 38 тонн гуманитарной помощи, в том числе колючую проволоку - Цензор.НЕТ 5207
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12.08.2021 13:07
+5
закон устарел, надо менять. Когда его принимали, негры и арабы массово не переселялись за халявой в Европу. И их, как гибридное оружие , не использовали диктаторы в своих целях- расшатать ЕС.
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12.08.2021 13:46
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Чем можем, тем и поможем.
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12.08.2021 13:06 Відповісти
Мины противопехотные нужно посталять, а не проволоку Украина отправила Литве 38 тонн гуманитарной помощи, в том числе колючую проволоку - Цензор.НЕТ 5207
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12.08.2021 13:07 Відповісти
Оттавский договор или Конвенция о запрете противопехотных мин - договор о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении. Договор предусматривает полное уничтожение всех запасов противопехотных мин ненаправленного действия (за исключением небольшого количества мин, необходимых для обучения разминированию) и ликвидацию минных полей. На 14 декабря 2017 года участниками договора являются 163 государства.
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12.08.2021 13:12 Відповісти
Ага а Будапенский меромандум, тоже типа документ Украина отправила Литве 38 тонн гуманитарной помощи, в том числе колючую проволоку - Цензор.НЕТ 3303
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12.08.2021 13:18 Відповісти
И?
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12.08.2021 13:19 Відповісти
А то что они не имеют право не пускать чурок и заграждать им свободный проход в свою страну согласно:
Конвенции о статусе беженцев
Принята 28 июля 1951 года Конференцией полномочных представителей по вопросу о статусе беженцев и апатридов, созванной в соответствии с резолюцией 429 (V) Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1950 года Украина отправила Литве 38 тонн гуманитарной помощи, в том числе колючую проволоку - Цензор.НЕТ 4879
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12.08.2021 13:21 Відповісти
Та нефиг делать, но в законном порядке, с подтверждением легальности своего нахождения в Белоруссии. И, конечно же, есть стопицот причин отказать им в пересечении границы.
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12.08.2021 13:25 Відповісти
закон устарел, надо менять. Когда его принимали, негры и арабы массово не переселялись за халявой в Европу. И их, как гибридное оружие , не использовали диктаторы в своих целях- расшатать ЕС.
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12.08.2021 13:46 Відповісти
конечно документ! Отличный документ...жопу вытирать)))
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12.08.2021 13:21 Відповісти
прям в точку
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12.08.2021 13:58 Відповісти
Мины совковые...списать на Беларусь, а нас на сепаров
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12.08.2021 13:55 Відповісти
А звідки вони у нас? Ми підписали Оттавську конвенцію і знищили запас протипіхотних мін, причому під наглядом фахівців ООН і ОБСЄ...

Це кацапи її не підписали, тому неважко догадатися, звідки на Донбасі протипіхотні міни!
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12.08.2021 13:27 Відповісти
Pagalba broliškai Lietuvai
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12.08.2021 13:12 Відповісти
Спасибо! Слава Украине!
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12.08.2021 13:48 Відповісти
Это только во времена ЗЕбильной власти колючую проволоку называют гуманитарной помощью...
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12.08.2021 13:18 Відповісти
Мабуть безоплатно. Тому допомога.
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12.08.2021 13:28 Відповісти
Твой патрон выслал бы покрывала беженцам + новогодньо-пасхальные подарочные сладкие наборы.
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12.08.2021 13:40 Відповісти
Даём то,что более всего Литве надо. И хорошо,что бесплатно.
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12.08.2021 15:29 Відповісти
почему проволока "гуманитарная"? И почему ничего кроме проволоки не упоминается?!
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12.08.2021 13:22 Відповісти
Бо нічого більше не везли.
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12.08.2021 13:29 Відповісти
Таки да! Могли бы выслать не распроданных пасхальных зайчиков и дедов морозов...которых в рознице еще полным полно.
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12.08.2021 13:41 Відповісти
Очень нужна проволока, надо быстрей отгораживаться от непрогнозируемого буйного параноика ! Спасибо за помощь!
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12.08.2021 13:52 Відповісти
Гуманитарная помощь - вид безвозмездной помощи (содействия); средства для жизни, бесплатно распространяемые среди населения районов, охваченных гуманитарной катастрофой.
Средство для жизни - колючая проволока! Украина отправила Литве 38 тонн гуманитарной помощи, в том числе колючую проволоку - Цензор.НЕТ 101
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12.08.2021 13:28 Відповісти
Засіб для збереження життя. Украина отправила Литве 38 тонн гуманитарной помощи, в том числе колючую проволоку - Цензор.НЕТ 7657
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12.08.2021 13:28 Відповісти
Если в Литву заедет 5000 тыс беженцев, которые работать не планируют в принципе и особенно за такие деньги...там точно начнется гуманитарная катастрофа.
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12.08.2021 13:42 Відповісти
Литва им 300 лет не нужна.
Они бегут дальше.
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12.08.2021 14:45 Відповісти
Не хотілося би , щоб дружні держави присилали в Україну подібну "гуманітарну допомогу "...
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12.08.2021 13:37 Відповісти
А что отсылать? Клетчатые покрывала?

Что попросили, в чем нужда была - то и выслали! Конкретно и по существу!
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12.08.2021 13:43 Відповісти
Пару лет назад беженцы бы получили пирожное и конфеты...и не спрашивайте почему
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12.08.2021 13:48 Відповісти
Зеленский дал то, что латыши просили
Папередник - напарил бы стоялый неликвид малого строка хранения
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12.08.2021 13:53 Відповісти
а яким маршрутом вони потрапляють до Литви?
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12.08.2021 14:04 Відповісти
Через Польшу.
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12.08.2021 14:32 Відповісти
Когда от Белорусской СССР ограждаться будем?
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12.08.2021 15:11 Відповісти
главное ток подвести к проволке
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12.08.2021 16:50 Відповісти
 
 