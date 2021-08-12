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Віцепрезидент НОК України Лисов про скандал із Магучіх: Не винні спортсмени, що таке твориться в політиці

Новини Цензор.НЕТ Спорт

Віцепрезидент НОК України Лисов про скандал із Магучіх: Не винні спортсмени, що таке твориться в політиці

Віцепрезидент НОК України, президент Федерації стрибків у воду Ігор Лисов прокоментував скандал навколо легкоатлетки Ярослави Магучіх через її фото і обійми з російською спортсменкою на Олімпіаді в Токіо.

Як інформує Цензор.НЕТ, слова Лисова наводить УНІАН.

"Я вважаю, що спорт поза політикою. Потрібно дружити один з одним. Не винні спортсмени, що таке твориться в політиці", - сказав Лисов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Магучіх про фотографію з російською спортсменкою: Не заперечую війну між Україною і РФ, в цьому не було жодної політичної позиції. ВIДЕО

Нагадаємо, українську легкоатлетку Ярославу Магучіх після змагань зі стрибків у висоту на Олімпіаді - 2020 на Токіо сфотографували разом зі спортсменкою Марією Ласіцкене, яка виступає під прапором Олімпійського комітету Росії. У соцмережах розкритикували українку і звернули увагу на те, що Магучіх є молодшим лейтенантом ЗСУ, а Ласіцкене - капітаном ЗС РФ.

Сама Магучіх заявила, що не заперечує війну між Україною і РФ, а у фото з Ласіцкене не було жодної політичної позиції.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+71
Ідіот малороський
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12.08.2021 13:16
+59
МЫ ПЛАТИМ ЗАРПЛАТЫ КОЛЛАБОРАНТАМ ОТ СПОРТА ! Вице-президент НОК Украины Лысов о скандале с Магучих: Не виноваты спортсмены, что такое творится в политике - Цензор.НЕТ 2032
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12.08.2021 13:20
+51
У нас не в политике творится, у нас война, долбодятина тупая Вице-президент НОК Украины Лысов о скандале с Магучих: Не виноваты спортсмены, что такое творится в политике - Цензор.НЕТ 3147
Вице-президент НОК Украины Лысов о скандале с Магучих: Не виноваты спортсмены, что такое творится в политике - Цензор.НЕТ 3462
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12.08.2021 13:17
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Це вже переходить всі межі.
Професійний спорт став розплідником ідіотів, корупціонерів і зрадників.
Пора заборонити державне і місцеве фінансування професійного спорту. Держава має взяти на себе утримання дитячого, максимум юнацького сопрту. Хто хоче стати професіоналом, хай шукає спонсорів чи спонсори шукають його, або валить з країни, де йому краще.
Дивися на цих функціонерів і бачиш, як вони плюють (сц...ть) людям у вічі.
Та за цю срану медальку можно було десятки а то сотні і тисячі людських життів врятувати, тих же ковідних хворих.
Країна абсолютно спокійно проживе без цього тупого спорту, а людям стане більше майданчиків і басейнів на місцях. Може тоді і з'являться нормальні спортсмени.
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12.08.2021 14:44 Відповісти
Треба закон про колаборацію і карати за непризнання агресії русофашистів
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12.08.2021 14:53 Відповісти
Так от звідки ця гниль лізе - від тренерів -кацапоїдів.
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12.08.2021 14:51 Відповісти
Ще одне вилізло... Де їх там беруть? клонують? От вам і верхівка гноєвої купи - отримують заробітну плату від українського народу, а що шоубізнес, що ці виродки - всі як один дивляться на моцкалів і моляться на них!!
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12.08.2021 14:52 Відповісти
Мерзавец, ты вне политики? Ни копейки денег скоту.
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12.08.2021 15:00 Відповісти
Біографія: член Партії регіонів.
От як раз через таких мудаків як ти в нас все це і відбувається.
До речі яку спортивну федерацію не візьми, всюди роками ними керують всякі "члєни партії регіонів" або інші бандюки, великі друзі московитів. А результати на олімпіадах все гірші й гірші.
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12.08.2021 15:07 Відповісти
Что не функционер от спорта,то ватная мразь ,,какаяразница,,. Надо сгонять это отребье с насиженных ими жирных мест к чертям собачим.
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12.08.2021 15:07 Відповісти
ого! То в НОК ще й навіть і віцепрезидент є??? А в нього ще й напевно п'ять, а може й десять заступників...

Добре живемо!
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12.08.2021 15:35 Відповісти
Пану Лисову незрівнянно пощастило не народитися в 1915-1920 роках на теріторії СРСР...

Бо будь він тренером в 1940-1945 роках, за такі слова по відносинах між "совецькими та німецькими" спортсменами, його б розстріляли як "ворога народа" по 58 статті впродовж місяца!
А зараз - нічого... можна теревінити...
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12.08.2021 15:43 Відповісти
19-річна медалістка заслуговує на повагу за медаль , та поблажливе ставлення за "обнімашка ", хоча мала б знати , що росіянка була довіреною особою путлера , тобто -вона в політиці.Чиновники від спорту мал б пояснити все це Ярославі.ЦЕ - ВИНА ЧИНОВНИКІВ.
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12.08.2021 15:48 Відповісти
Во всём этом, как говорится, без бутылки не разобраться. Правильно, что осуждают спортсменку, я не возражаю. Но вот напрашивается вопрос, какого хрена наше правительство разрешило открывать в Украине росийские магазины? Ведь это похлеще скандала с спортсменкой, здесь скандал с самим правительством, которым руководит наш президент и который разрешает всё это творить. И очень удивлён, почему нету никакой реакции от вас, на счёт этого бардака. Значит клоун тоже поддерживает путина, если уж нету никакой реакции на счёт открытия росийских магазинов в нашей стране. А все зациклились лишь на этой спортсменке, это для вас важнее, не так ли???
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12.08.2021 15:48 Відповісти
Були б креативніші і сміливіші редактори у цензора, то написали такий заголовок:
Лисов звинуватив зеленського і п...а у скандалі з могучих.
Або - лисов звинуватив зеленського, меркель і байдена ... І так далі з прізвищами тих, хто займається політикою. До речі, гутцайт теж політик.
Країна має знати своїх ідіотів.
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12.08.2021 16:09 Відповісти
"Вице-президент НОК Украины Лысов о скандале с Магучих: Не виноваты спортсмены, что такое творится в политике..."

І додав:"І політики і спортсмени трошки дебіли".
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12.08.2021 16:39 Відповісти
А в тієї рашиської спортсменки брат чи батько убиває Українців в Україні. Веселої вам політики.
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12.08.2021 16:49 Відповісти
Что делает этот ***** на госслужбе??? Ублюдочная зелёная мерзость то в глаза заглядывает, то в задний проход врагу. А теперь и дружить предлагает "семьями". Твари.
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12.08.2021 16:56 Відповісти
Что делает этот ***** на госслужбе??? Ублюдочная зелёная мерзость то в глаза заглядывает, то в задний проход врагу. А теперь и дружить предлагает "семьями". Твари.
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12.08.2021 16:56 Відповісти
Этот Лысов-чувак родом ишо из СССР, всю жизнь "руководил Голосеевским районом", к концу жизи хорошо научился прыгать с вышки в воду. Желает быть посланным в длинное сексуальное путешествие.
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12.08.2021 17:12 Відповісти
Лысов у нас в стране не игра в политику в стране идет война и таким лысовым разумеется какая разница и ему по фиг что украинская спортсменка заобнималась с представителем вражеского государства.Скорее всего лысов занимает не свое кресло которое ему необходимо освободить.
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12.08.2021 18:03 Відповісти
ОЦЕ СПРАВЖНЯ МЕРЗОТА - повинится мав би саме він!
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12.08.2021 19:35 Відповісти
Той випадок коли б краще промовчала дурепа.
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12.08.2021 20:12 Відповісти
рыба гниет с головы. Теперь понято, почему у нас спортсмены такое мочат.
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12.08.2021 21:13 Відповісти
объясните этому придурку разницу между политикой и войной......
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12.08.2021 22:35 Відповісти
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