Віцепрезидент НОК України Лисов про скандал із Магучіх: Не винні спортсмени, що таке твориться в політиці
Новини Цензор.НЕТ Спорт
Віцепрезидент НОК України, президент Федерації стрибків у воду Ігор Лисов прокоментував скандал навколо легкоатлетки Ярослави Магучіх через її фото і обійми з російською спортсменкою на Олімпіаді в Токіо.
Як інформує Цензор.НЕТ, слова Лисова наводить УНІАН.
"Я вважаю, що спорт поза політикою. Потрібно дружити один з одним. Не винні спортсмени, що таке твориться в політиці", - сказав Лисов.
Нагадаємо, українську легкоатлетку Ярославу Магучіх після змагань зі стрибків у висоту на Олімпіаді - 2020 на Токіо сфотографували разом зі спортсменкою Марією Ласіцкене, яка виступає під прапором Олімпійського комітету Росії. У соцмережах розкритикували українку і звернули увагу на те, що Магучіх є молодшим лейтенантом ЗСУ, а Ласіцкене - капітаном ЗС РФ.
Сама Магучіх заявила, що не заперечує війну між Україною і РФ, а у фото з Ласіцкене не було жодної політичної позиції.
Будь ласка, зачекайте...
Професійний спорт став розплідником ідіотів, корупціонерів і зрадників.
Пора заборонити державне і місцеве фінансування професійного спорту. Держава має взяти на себе утримання дитячого, максимум юнацького сопрту. Хто хоче стати професіоналом, хай шукає спонсорів чи спонсори шукають його, або валить з країни, де йому краще.
Дивися на цих функціонерів і бачиш, як вони плюють (сц...ть) людям у вічі.
Та за цю срану медальку можно було десятки а то сотні і тисячі людських життів врятувати, тих же ковідних хворих.
Країна абсолютно спокійно проживе без цього тупого спорту, а людям стане більше майданчиків і басейнів на місцях. Може тоді і з'являться нормальні спортсмени.
От як раз через таких мудаків як ти в нас все це і відбувається.
До речі яку спортивну федерацію не візьми, всюди роками ними керують всякі "члєни партії регіонів" або інші бандюки, великі друзі московитів. А результати на олімпіадах все гірші й гірші.
Добре живемо!
Бо будь він тренером в 1940-1945 роках, за такі слова по відносинах між "совецькими та німецькими" спортсменами, його б розстріляли як "ворога народа" по 58 статті впродовж місяца!
А зараз - нічого... можна теревінити...
Лисов звинуватив зеленського і п...а у скандалі з могучих.
Або - лисов звинуватив зеленського, меркель і байдена ... І так далі з прізвищами тих, хто займається політикою. До речі, гутцайт теж політик.
Країна має знати своїх ідіотів.
І додав:"І політики і спортсмени трошки дебіли".