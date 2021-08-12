УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14158 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
8 657 52
Київ (13828) концерт (222) Крим (12755) Росія (47144) артисти (207) співачка (32)

Співачка Ірина Круг, яка виступала в окупованому Криму, приїде з концертом до Києва

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Співачка Ірина Круг, яка виступала в окупованому Криму, приїде з концертом до Києва

Восени в Києві пройде концерт російської співачки Ірини Круг, яка раніше з гастролями відвідувала окупований Крим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Згідно з даними на сайті "Миротворець", співачка гастролювала в окупованому Криму в 2016 році.

Співачка Ірина Круг, яка виступала в окупованому Криму, приїде з концертом до Києва 01
Співачка Ірина Круг, яка виступала в окупованому Криму, приїде з концертом до Києва 02

У той же час Ірина Круг планує виступити в столичному "Жовтневому палаці" 8 жовтня 2021 року.

Також читайте: Співачка Ані Лорак, яка живе і виступає в Росії, збирається вперше за 7 років дати концерт в Україні

Співачка Ірина Круг, яка виступала в окупованому Криму, приїде з концертом до Києва 03

Також, в коментарях до посту про продаж квитків користувачі висловлюють обурення приїздом російської співачки.

Співачка Ірина Круг, яка виступала в окупованому Криму, приїде з концертом до Києва 04
Співачка Ірина Круг, яка виступала в окупованому Криму, приїде з концертом до Києва 05

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Моргенштерна, слава Богу, вирішили не пускати в Україну, а Баста може в'їжджати - закінчився термін заборони, - Ткаченко. ВIДЕО

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+45
Блатняк музика для бидла! Адептів блатняка можна зразу в резервації!
показати весь коментар
12.08.2021 13:37
+22
Маршрутчики и таксисты голосовали за ЗЕ!!! Так что думаю у нее проблем с гастролями не будет Выступавшая в оккупированном Крыму певица Ирина Круг приедет с концертом в Киев - Цензор.НЕТ 7895
показати весь коментар
12.08.2021 13:39
+18
Захадите в наш дом
Наши двери аткрыты
Ведь кацапы для нас
Эта братья на век (с) зеля Выступавшая в оккупированном Крыму певица Ирина Круг приедет с концертом в Киев - Цензор.НЕТ 8016
показати весь коментар
12.08.2021 13:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Блатняк музика для бидла! Адептів блатняка можна зразу в резервації!
показати весь коментар
12.08.2021 13:37 Відповісти
Маршрутчики и таксисты голосовали за ЗЕ!!! Так что думаю у нее проблем с гастролями не будет Выступавшая в оккупированном Крыму певица Ирина Круг приедет с концертом в Киев - Цензор.НЕТ 7895
показати весь коментар
12.08.2021 13:39 Відповісти
Будет по маршруткам колядовать?
показати весь коментар
12.08.2021 13:40 Відповісти
Выступавшая в оккупированном Крыму певица Ирина Круг приедет с концертом в Киев - Цензор.НЕТ 1375
показати весь коментар
12.08.2021 13:41 Відповісти
Але це бидло лякаютьІ вони сцикливі...Раптом , ЗАСТАВЯТ, мити налоги і маршруткі, как креная девка, Алеша, моет пощадь.....Ей и ми, нада отбелит свое оч.... , ЧЕСНОЕ ИМЯ
показати весь коментар
12.08.2021 13:52 Відповісти
капец, очередных скрепных расеян так и тянет к "фОшиздам и хунте" Выступавшая в оккупированном Крыму певица Ирина Круг приедет с концертом в Киев - Цензор.НЕТ 2271
неужто так плохо петь по губерниям скрепных ватников?
или им просто сыра пожрать захотелось, да сала))

впрочем, поют они для ватнников и зебилов, а этому контингенту "какаяразница, спорт/песни вне политики"
показати весь коментар
12.08.2021 13:48 Відповісти
Зоновский менталитет у нас видимо стал выветриваться - вот решил кремль подпитать Выступавшая в оккупированном Крыму певица Ирина Круг приедет с концертом в Киев - Цензор.НЕТ 8016
показати весь коментар
12.08.2021 13:51 Відповісти
и будет лишний аргумент в утверждении шо мол, одиннарот, видите!
показати весь коментар
12.08.2021 13:54 Відповісти
О класс, и на концерт ко дню независимости, и значек зе! пускай нацепит
показати весь коментар
12.08.2021 13:38 Відповісти
Вдова Михаила Круга? Во, как! Какая певучая семья, оказывается.
показати весь коментар
12.08.2021 13:40 Відповісти
Монетизирует славу безвременно ушедшего Михаила.
показати весь коментар
12.08.2021 13:41 Відповісти
Захадите в наш дом
Наши двери аткрыты
Ведь кацапы для нас
Эта братья на век (с) зеля Выступавшая в оккупированном Крыму певица Ирина Круг приедет с концертом в Киев - Цензор.НЕТ 8016
показати весь коментар
12.08.2021 13:42 Відповісти
Выступавшая в оккупированном Крыму певица Ирина Круг приедет с концертом в Киев - Цензор.НЕТ 4130 Да-да... совершенно точное определение!
показати весь коментар
12.08.2021 13:42 Відповісти
та чому безврємєнно, дуже навіть, ті для кого і про кого він співав, його ж і грохнули, бо ще б того лайна дофігіща навив, він же навіть не співав, а так щось під музику читав.
показати весь коментар
12.08.2021 14:21 Відповісти
Давайте не будем судить слишком строго. Спрос порождает предложение. Чувак уверенно занял свою нишу и его творчество было востребовано. А по поводу "не співав, а так щось під музику читав", то вот тут огромной толпе реперов как то даже обидно стало
показати весь коментар
12.08.2021 14:38 Відповісти
самим смішним в його історії виглядає саме те, що його ж і зарізали, ті про чию "тяжку долю арестантскую" він співав, і хто під його ж пісні водочку бухали.
показати весь коментар
12.08.2021 16:32 Відповісти
Может они бухали не под Круга, а под Вороваек...
показати весь коментар
12.08.2021 16:35 Відповісти
йо, а про них я забув, тат там їх тьма і Лесоповал і всякі Шифутінські, і ще хз, країна тюрма і творчість відповідна, а набухаються, то х ножами, кулаками і доказують чий блатняк блатніший
показати весь коментар
12.08.2021 19:20 Відповісти
никакой политики..., чиста бизнес..., чиста на нас..., долбодятлах...
показати весь коментар
12.08.2021 13:41 Відповісти
Тухлые яца и общаговские помои к ее приезду станут дефицитом...
показати весь коментар
12.08.2021 13:41 Відповісти
Ошибаетесь
Посмотрите какие очереди будут
И отгавкиватся будут не по детски
показати весь коментар
12.08.2021 13:46 Відповісти
Опустить обливанием парашей...все по понятиям героев ее песен
показати весь коментар
12.08.2021 13:43 Відповісти
Дык черни,плебеям и арастому нариду кака разница кто будет блатняк лабать.Адиннарид всетаки.
показати весь коментар
12.08.2021 13:44 Відповісти
правильной дорогой идёте товарищи !
показати весь коментар
12.08.2021 13:44 Відповісти
шоу у власти, в спорте, политике ...
показати весь коментар
12.08.2021 13:44 Відповісти
Дык черни,плебеям и прастому нариду кака разница кто будет блатняк лабать.Адиннарид всетаки.
показати весь коментар
12.08.2021 13:45 Відповісти
На біса здалася ця кацапська хвойда в суверенній Україні? Коли ми вже почнемо себе поважати і забороним в"їзд кацапському мавп"ятнику? Выступавшая в оккупированном Крыму певица Ирина Круг приедет с концертом в Киев - Цензор.НЕТ 3565
показати весь коментар
12.08.2021 13:45 Відповісти
Какая разніца!
показати весь коментар
12.08.2021 13:45 Відповісти
Самый кайф когда ее не пустят на границе в страну!!!!!
показати весь коментар
12.08.2021 13:45 Відповісти
Из страны агрессора привезет в Украину шансон - песенки тюремного репертуара. Это полный пздц.
показати весь коментар
12.08.2021 13:45 Відповісти
СБУ-ау...
показати весь коментар
12.08.2021 13:46 Відповісти
Выступавшая в оккупированном Крыму певица Ирина Круг приедет с концертом в Киев - Цензор.НЕТ 5606
показати весь коментар
12.08.2021 13:46 Відповісти
Зоновский менталитет приедет подпитать, поддержать у тех кто вздумал вырваться из тюрьмы народов?
показати весь коментар
12.08.2021 13:49 Відповісти
а зачем об єтом писать? Вы лучше очередной раз обо...рите Магучиз, Беленюка, Усика......назовите ватой тех кто за них болеет, а эти пусть едут. то что они нарушают законы Украины, ерунда. тем более если все это организовивают "ДРУЗЬЯ" президента.
показати весь коментар
12.08.2021 13:52 Відповісти
Пора мазать мелком "Алёнка" пограничные столбы!
показати весь коментар
12.08.2021 13:57 Відповісти
Чому ця шалавна потвора у платтях, а не у робі ? Якого воно їде в Україну? У Нас матюків ніколи не було.....
показати весь коментар
12.08.2021 13:57 Відповісти
Достали уже этим псевдошансоном!
Шансон - это Шарль Азнавур, Александр Вертинский, Пётр Лещенко. А эти "певуны", включая и её покойного мужа - это ЖЛОБСКИЙ БЛАТНЯК! В идеале можно обозвать его "дворовым романсом", но не ШАНСОНОМ!!! Выступавшая в оккупированном Крыму певица Ирина Круг приедет с концертом в Киев - Цензор.НЕТ 5929
показати весь коментар
12.08.2021 13:59 Відповісти
та й на романс не тягне, блатня і все.
показати весь коментар
12.08.2021 14:23 Відповісти
формально уже прошло 3 года
то есть запрет на посещение Украины не действует
но почитатели блатняка - это конечно какие то примитивные личности
показати весь коментар
12.08.2021 14:06 Відповісти
І ця не винна, що твориться в політиці? Вітаю 73%, ви просрали державу, одна надія на військових. Виходить що наші вороги вже не вороги. А хто ж тоді вороги? Ті, що пішли захищати Україну? Заважають Зелі заробляти на концертах і кіно грошенята, бо вся його продукція на мові свиней тільки на росію.
показати весь коментар
12.08.2021 14:10 Відповісти
в Одессе тоже концерт
показати весь коментар
12.08.2021 14:15 Відповісти
Ну а шо? КОСОвороточніки з КРИВОрожья "ЗА"...
показати весь коментар
12.08.2021 14:15 Відповісти
що ж то за бидлота, що організовує концрти різного зашкварного кацап'я, от кому кому, а їм точно гроші не пахнуть, може їм кацапи ще й доплачують, щоб вони всіма силами протягували різне лайно сюди на концерти.
показати весь коментар
12.08.2021 14:25 Відповісти
К ответственности нужно привлекать козлов, которые организовывают такие концерты.
Они не только за деньги их организовывают. Это ещё и провокации расейские.
показати весь коментар
12.08.2021 14:28 Відповісти
закидати цю потвору яйцями
бажано 82 калібру..
показати весь коментар
12.08.2021 14:32 Відповісти
Теперь ждем на гастроли группу "Воровайки"
показати весь коментар
12.08.2021 14:34 Відповісти
Это не группа, а парламентская фракция )
показати весь коментар
12.08.2021 16:33 Відповісти
Та приедет, конечно же. Украина проходной двор, а украинцы без чести и гордости.
показати весь коментар
12.08.2021 14:51 Відповісти
А чому б її не заарештувати і судити за порушення законодавства України. . Потік московського гімна припинився б після першого б арешту.
показати весь коментар
12.08.2021 15:32 Відповісти
Ирина Круг...а шо, после смерти пассажира его погоняло переходит его жене?
показати весь коментар
12.08.2021 16:25 Відповісти
этой ************ нечего делать в Украине.
показати весь коментар
12.08.2021 21:03 Відповісти
В Жовтневому палаці, на сходах якого розстрілювали небесну сотню...
показати весь коментар
12.08.2021 22:20 Відповісти
 
 