8 657 52
Співачка Ірина Круг, яка виступала в окупованому Криму, приїде з концертом до Києва
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Восени в Києві пройде концерт російської співачки Ірини Круг, яка раніше з гастролями відвідувала окупований Крим.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Згідно з даними на сайті "Миротворець", співачка гастролювала в окупованому Криму в 2016 році.
У той же час Ірина Круг планує виступити в столичному "Жовтневому палаці" 8 жовтня 2021 року.
Також, в коментарях до посту про продаж квитків користувачі висловлюють обурення приїздом російської співачки.
Топ коментарі
+45 Африкан_Свиридович
показати весь коментар12.08.2021 13:37
+22 Підлога Маккартні
показати весь коментар12.08.2021 13:39
+18 Підлога Маккартні
показати весь коментар12.08.2021 13:42
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
неужто так плохо петь по губерниям скрепных ватников?
или им просто сыра пожрать захотелось, да сала))
впрочем, поют они для ватнников и зебилов, а этому контингенту "какаяразница, спорт/песни вне политики"
Наши двери аткрыты
Ведь кацапы для нас
Эта братья на век (с) зеля
Посмотрите какие очереди будут
И отгавкиватся будут не по детски
Шансон - это Шарль Азнавур, Александр Вертинский, Пётр Лещенко. А эти "певуны", включая и её покойного мужа - это ЖЛОБСКИЙ БЛАТНЯК! В идеале можно обозвать его "дворовым романсом", но не ШАНСОНОМ!!!
то есть запрет на посещение Украины не действует
но почитатели блатняка - это конечно какие то примитивные личности
Они не только за деньги их организовывают. Это ещё и провокации расейские.
бажано 82 калібру..