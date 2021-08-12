В органах влади необхідно призначити відповідальних за імплементацію мовного законодавства, - Кремінь
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Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь наполягає на необхідності призначення в центральних органах виконавчої влади та в органах місцевої влади профільних заступників керівників, що відповідають за імплементацію мовного законодавства.
"Дуже важливо, щоб відбувалася комплексна взаємодія місцевої влади з громадами. Саме тому ми активно працюємо з обласними державними адміністраціями та обласними радами. Підготували листи на голів міських рад, міст обласного підпорядкування, щоб в кожній області були профільні заступники, які б відповідали за імплементацію мовного закону", - заявив Кремінь, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Крім того, за його словами, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль дав доручення, щоб у кожному з міністерств також визначили профільних заступників, які, зокрема, відповідатимуть за імплементацію мовного законодавства в конкретних сферах: освіті, медицині, фізичній культурі та спорті, правоохоронній діяльності, енергетиці.
Будь ласка, зачекайте...
-"Це одна з наших найбільших помилок, що ми досі не припинили культурні війни в Україні. Моя політика проста: українській мові підтримку, решті - свободу вільного спілкування, вільного використання. До речі, це гарантовано Конституцією". - "сказанув" Арестович.
По перше: в "Статті 10. Конституції вказано на імператив, що ... Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України." Ще раз наголошую на однозначному імперативі : "... функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України."
-По друге... - на момент прийняття Конституції ( 1996 р) російська мова ще не була ні інструментом агресії, ні сепаратизму. Тобто - не була ні ознакою, ні інструментом крайньої ворожості до Незалежної України.
-Але ж слідом за "культурною війною", прийшла і реальна ... з втратою території... !
- І нарешті.... скажу і я (а не лише Арестович) свою особисту думку: "всіх батьків, які на восьмому році агресії росії проти України заставляють й досі своїх дітей навчатися в російських школах, а не привчають до української мови , батьків, які привчають зневажати українську мову слід кваліфікувати ворогами України" ... з відповідними наслідками для них...
Тобто - слід не просто проводити екзамен зі знання української мови при відборі на державну службу, а навіть НЕ ДОПУСКАТИ до екзамену тих, чиї діти шкільного віку не володіють державною мовою (що і слід записати в законі) ! Бо вони - вороги державності... і не лише мови, але й патріотичного виховання молоді, потенційні зрадники... скриті (через тупість), чи відверті (через ту ж відвертість)- то вже не має значення.
Тому - нехай думають тепер..., а не висловлюють й досі свої "протести" і чинять опір... руйнують освіту і патріотизм. Відмова від захисту мови є складовою відмови від захисту Незалежності !
Кого не влаштовує українська держава й мовний закон, сформулюйте це все перед своєю відправкою в інші країни, - Кремінь. Ніхто пана не змушує.Пан свій вибір зробив.Хай щастить у дорозі.