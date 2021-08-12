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В органах влади необхідно призначити відповідальних за імплементацію мовного законодавства, - Кремінь

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В органах влади необхідно призначити відповідальних за імплементацію мовного законодавства, - Кремінь

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь наполягає на необхідності призначення в центральних органах виконавчої влади та в органах місцевої влади профільних заступників керівників, що відповідають за імплементацію мовного законодавства.

"Дуже важливо, щоб відбувалася комплексна взаємодія місцевої влади з громадами. Саме тому ми активно працюємо з обласними державними адміністраціями та обласними радами. Підготували листи на голів міських рад, міст обласного підпорядкування, щоб в кожній області були профільні заступники, які б відповідали за імплементацію мовного закону", -  заявив Кремінь, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Крім того, за його словами, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль дав доручення, щоб у кожному з міністерств також визначили профільних заступників, які, зокрема, відповідатимуть за імплементацію мовного законодавства в конкретних сферах: освіті, медицині, фізичній культурі та спорті, правоохоронній діяльності, енергетиці.

Також дивіться: Кого не влаштовує українська держава й мовний закон, сформулюйте це все перед своєю відправкою в інші країни, - Кремінь. ВIДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
Главой комиссии назначить Фарион!
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12.08.2021 13:55
+2
Навіщо далеко ходити,якщо цензор друкується з початку мовою окупанта а потім українською це той патріотичний законослухняний проект. В органах власти необходимо назначить ответственных за имплементацию языкового законодательства, - Креминь - Цензор.НЕТ 8922
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12.08.2021 13:56
+2
Пан вчитель має з початку сам вивчити українську а вже потім рекламувати свої здібності.Може так статись що пан той свій партбілет вивчить зі зворотньої сторони а потім проковтне.щоб не було бажання тут погрожувати.Живеш в Україні -вчи мову пацак. В органах власти необходимо назначить ответственных за имплементацию языкового законодательства, - Креминь - Цензор.НЕТ 1988
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12.08.2021 14:10
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Главой комиссии назначить Фарион!
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12.08.2021 13:55 Відповісти
"Новоявлений гіперстратег" - Арестович... знову "тявкнув своє авторитетне" про чинний мовний закон в Україні...

-"Це одна з наших найбільших помилок, що ми досі не припинили культурні війни в Україні. Моя політика проста: українській мові підтримку, решті - свободу вільного спілкування, вільного використання. До речі, це гарантовано Конституцією". - "сказанув" Арестович.

По перше: в "Статті 10. Конституції вказано на імператив, що ... Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України." Ще раз наголошую на однозначному імперативі : "... функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України."

-По друге... - на момент прийняття Конституції ( 1996 р) російська мова ще не була ні інструментом агресії, ні сепаратизму. Тобто - не була ні ознакою, ні інструментом крайньої ворожості до Незалежної України.

-Але ж слідом за "культурною війною", прийшла і реальна ... з втратою території... !

- І нарешті.... скажу і я (а не лише Арестович) свою особисту думку: "всіх батьків, які на восьмому році агресії росії проти України заставляють й досі своїх дітей навчатися в російських школах, а не привчають до української мови , батьків, які привчають зневажати українську мову слід кваліфікувати ворогами України" ... з відповідними наслідками для них...

Тобто - слід не просто проводити екзамен зі знання української мови при відборі на державну службу, а навіть НЕ ДОПУСКАТИ до екзамену тих, чиї діти шкільного віку не володіють державною мовою (що і слід записати в законі) ! Бо вони - вороги державності... і не лише мови, але й патріотичного виховання молоді, потенційні зрадники... скриті (через тупість), чи відверті (через ту ж відвертість)- то вже не має значення.

Тому - нехай думають тепер..., а не висловлюють й досі свої "протести" і чинять опір... руйнують освіту і патріотизм. Відмова від захисту мови є складовою відмови від захисту Незалежності !
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12.08.2021 15:19 Відповісти
"Це одна з наших найбільших помилок, що ми досі не припинили культурні війни в Україні..." чергова маніпуляція від люсі в стили "нужна проста прікратіть стрілять". Війну почали кацапи і якщо ми припинимо війну на сході, то зникне Україна, якщо припинити культурну війну зникне українство разом із мовою і культурою.
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12.08.2021 16:20 Відповісти
Навіщо далеко ходити,якщо цензор друкується з початку мовою окупанта а потім українською це той патріотичний законослухняний проект. В органах власти необходимо назначить ответственных за имплементацию языкового законодательства, - Креминь - Цензор.НЕТ 8922
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12.08.2021 13:56 Відповісти
06.08.21 13:22
Кого не влаштовує українська держава й мовний закон, сформулюйте це все перед своєю відправкою в інші країни, - Кремінь. Ніхто пана не змушує.Пан свій вибір зробив.Хай щастить у дорозі. В органах власти необходимо назначить ответственных за имплементацию языкового законодательства, - Креминь - Цензор.НЕТ 8218
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12.08.2021 14:06 Відповісти
Я бы смог. Всё бы имплементировал - умею пытать ещё чекистскими методами. У меня бы все по-украински заговорили, я сам до сих пор владею партбилетом КПСС на украинском
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12.08.2021 14:04 Відповісти
Пан вчитель має з початку сам вивчити українську а вже потім рекламувати свої здібності.Може так статись що пан той свій партбілет вивчить зі зворотньої сторони а потім проковтне.щоб не було бажання тут погрожувати.Живеш в Україні -вчи мову пацак. В органах власти необходимо назначить ответственных за имплементацию языкового законодательства, - Креминь - Цензор.НЕТ 1988
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12.08.2021 14:10 Відповісти
Хе-хе-хе... В интернете полно предложений купить справочку подтверждающую знание украинского языка. От 7000 гривен и выше. Даже читал о 2 тысячах долларов. Гарантируется подлинность справочки, между прочим. Вы что, реально полагаете что этому чудику ничего от этого не обламывается??? В органах влади необхідно призначити відповідальних за імплементацію мовного законодавства, - Кремінь - Цензор.НЕТ 229
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12.08.2021 14:16 Відповісти
Б'ють не по довідці, а по морді.
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12.08.2021 14:40 Відповісти
Ну, это давняя истина. А вот отстегнуть, немалое бабло- таки многим придется.
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12.08.2021 14:50 Відповісти
Тебе справочка навчить казати слово паляниця пацак? 6.08.21 13:22 Кого не влаштовує українська держава й мовний закон, сформулюйте це все перед своєю відправкою в інші країни, - Кремінь. А довідочку можеш придбати собі в дорогу. В органах влади необхідно призначити відповідальних за імплементацію мовного законодавства, - Кремінь - Цензор.НЕТ 8682
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12.08.2021 14:49 Відповісти
Мне глубочайше наплевать. Слюной. Я не собираюсь утраиваться ни на какую работу, в Украине. Потому, свою справочку- ты можешь свернуть в трубочку и засунуть в любое место сво В органах влади необхідно призначити відповідальних за імплементацію мовного законодавства, - Кремінь - Цензор.НЕТ 9866 его бренного тела.
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12.08.2021 14:52 Відповісти
Не за горами ті часи коли всій Україні буде глибоко на какать на таких як ти і вислать за порєбрик пан не поважає ту країну благами якої живе і користується. Плювать можеш в себе на воркуті. В органах влади необхідно призначити відповідальних за імплементацію мовного законодавства, - Кремінь - Цензор.НЕТ 4480
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12.08.2021 14:58 Відповісти
Какую-то подобную чушь, от тебя, провокатора тупого- я и ожидал. В органах влади необхідно призначити відповідальних за імплементацію мовного законодавства, - Кремінь - Цензор.НЕТ 8287 Так что- не удивил. Свободен, провокатор тупой. В органах влади необхідно призначити відповідальних за імплементацію мовного законодавства, - Кремінь - Цензор.НЕТ 1142
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12.08.2021 15:00 Відповісти
Пан азіров теж так казав,і де тепер пан азіров і решта погані такої як ти? Виходить вас ще не всіх депортували на землю ваших пращурів. В органах влади необхідно призначити відповідальних за імплементацію мовного законодавства, - Кремінь - Цензор.НЕТ 2060
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12.08.2021 15:07 Відповісти
Бюрократ, бюрократическое мышление, бюрократическое размножение... "В органах власти необходимо назначить ответственных за имплементацию..." - вот изобретение века! Сколько законов - столько и ответственных за имплементацию. А главный, конечно, ОТВЕТСТВЕННЫЙ за "сполнение" Конституции. Свежие должности, офисы, авто, помощники, заместители, .... и секретарши - и все с "окодЭмическим образованием" из главной кузницы кадров мишипоплавского...
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12.08.2021 15:38 Відповісти
 
 