В органах влади необхідно призначити відповідальних за імплементацію мовного законодавства, - Кремінь

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь наполягає на необхідності призначення в центральних органах виконавчої влади та в органах місцевої влади профільних заступників керівників, що відповідають за імплементацію мовного законодавства.

"Дуже важливо, щоб відбувалася комплексна взаємодія місцевої влади з громадами. Саме тому ми активно працюємо з обласними державними адміністраціями та обласними радами. Підготували листи на голів міських рад, міст обласного підпорядкування, щоб в кожній області були профільні заступники, які б відповідали за імплементацію мовного закону", - заявив Кремінь, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Крім того, за його словами, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль дав доручення, щоб у кожному з міністерств також визначили профільних заступників, які, зокрема, відповідатимуть за імплементацію мовного законодавства в конкретних сферах: освіті, медицині, фізичній культурі та спорті, правоохоронній діяльності, енергетиці.

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