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У центрі Києва з'явилися велосипедні зони очікування: як користуватися. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

На вулицях столиці впроваджують лівоповоротні велосипедні зони очікування. Завдяки їм покращується видимість велосипедистів під час поворотів ліворуч, перелаштування та маневрів на перехресті. Такі зони покликані зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод за участю велосипедів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

"Першу велосипедну зону очікування влаштували на регульованому перехресті вулиць Олеся Гончара та Ярославів Вал. Промаркована зона з віднесеною вперед стоп-лінією дає змогу виконувати велосипедистам безпечний лівий поворот на перехресті. Зону очікування організували в рамках продовження велосипедної смуги на вулиці Олеся Гончара від вулиці Ярославів Вал до Великої Житомирської. Таким чином велосипедними смугами поєднано площу Перемоги, Львівську площу, Золоті Ворота та вулицю Велику Житомирську. Незабаром такі ж зони очікування для велосипедів будуть облаштовані на вулицях Цитадельній, Бажова та Микитенка", – зазначив Олександр Густєлєв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін дозволив рух велосипедів смугою маршрутних транспортних засобів

Як правильно проїжджати велосипедну зону очікування?

Велосипедистам: на червоний сигнал світлофора для повороту ліворуч перелаштуватися з велосипедної смуги на зону очікування перед автомобілями, позначену червоною розміткою, та зайняти положення якомога лівіше. Рушати на зелений сигнал світлофора. На зелений сигнал світлофора для повороту ліворуч зачекати на велосипедній смузі на червоний сигнал і перелаштуватися на велосипедну зону очікування якомога лівіше. Рушати на зелений сигнал світлофора.

У центрі Києва зявилися велосипедні зони очікування: як користуватися 01

Необхідно обов’язково подавати сигнал рукою про напрямок маневру!

Автомобілістам: на червоний сигнал світлофора зупинитись перед першою стоп-лінією біля знаку та розмітки "Стоп". На зелений сигнал світлофора дати можливість велосипедистам виконати лівий поворот, рухатися за велосипедистами, зберігаючи дистанцію.

Також читайте: Перший веломаршрут протяжністю понад 45 км з'явився в Чорнобильській зоні, - ДАЗО

У центрі Києва зявилися велосипедні зони очікування: як користуватися 02

"Розвиток велосипедної інфраструктури – вимога часу. Тож навчитися всім взаємодіяти та поважати одне одного на дорогах – запорука безпеки для кожного учасника руху", – наголосив Олександр Густєлєв.

У центрі Києва зявилися велосипедні зони очікування: як користуватися 03
Фото: сайт КГГА

У центрі Києва зявилися велосипедні зони очікування: як користуватися 04

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
До лампочки ці зони, знаючи наших водіїв.
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12.08.2021 14:06
+6
Це все чудово але які пункти ПДД це регламентують?
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12.08.2021 14:12
+5
Зони очікування теоретично допомагатимуть велосипедистам робити безпечний лівий поворот. За умови, що автомобілісти залишатимуть ці зони вільними під час зупинки.
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12.08.2021 14:04
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12.08.2021 13:59 Відповісти
Где зеПЕД?
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12.08.2021 14:01 Відповісти
Зони очікування теоретично допомагатимуть велосипедистам робити безпечний лівий поворот. За умови, що автомобілісти залишатимуть ці зони вільними під час зупинки.
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12.08.2021 14:04 Відповісти
До лампочки ці зони, знаючи наших водіїв.
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12.08.2021 14:06 Відповісти
Точно! В центре Киева появились велосипедные зоны ожидания: как пользоваться - Цензор.НЕТ 6375 Теперь водилы- лисапедистов ещё больше возненавидят.
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12.08.2021 14:12 Відповісти
Це все чудово але які пункти ПДД це регламентують?
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12.08.2021 14:12 Відповісти
Надо же с чего-то начинать. Конечно, всегда лучше сначала де-юре, а потом де-факто, но каков избиратель, таков и номер мира, к которому относится страна.
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12.08.2021 14:20 Відповісти
Про де-юре згадають коли знесуть декілька велосипедистів і винними опиняться саме вони....
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12.08.2021 14:24 Відповісти
Увы. Но корень зла - в быдле с избирательным правом.
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12.08.2021 14:30 Відповісти
Первый же вопрос. Если в ПДД ничего подобного не существует и существовать не может,так,как нужно вносить изменения в Конвенцию об дорожном движении, то все движения велосипедом поперек направлению движения транспорта- грубейшее нарушение правил дорожного движения. Кто потом отвечать будет?
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12.08.2021 17:06 Відповісти
Згідно з ПДД винним буде велосипидист. Все що написано в цій статті і що зроблено, суперечить ПДД.
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12.08.2021 17:10 Відповісти
столько беспокойства для всех, и это ради одного-двух велосипедистов в час, которые там, может быть, проедут, в хорошую погоду, в тёплое время года...
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12.08.2021 14:20 Відповісти
Саме так кажуть водії, які паркуються на велодоріжках....
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12.08.2021 14:25 Відповісти
А ще кажуть - скількі тих інвалідів що їм місць для паркування біля супермаркетів наробили...
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12.08.2021 14:27 Відповісти
Ну, будемо відвертими - іноді кількість місць для інвалідів виходить за всі межі розумного. В Києві, як тільки відкрили Ашан Рів Гош, там, (числа приблизні) з 500 паркомісць десь 200 було помічено, як для інвалідів. Потім, правда, стерли більшість знаків і стало більш адекватно.
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12.08.2021 14:39 Відповісти
Кількість місць для інвалідів врегульовано на законодавчому рівні.
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12.08.2021 14:44 Відповісти
Так, але там явно не 10% було.
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12.08.2021 14:48 Відповісти
Щоб не було сумнівів, треба було док-ти спитати, вони у вільному доступі...
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12.08.2021 14:50 Відповісти
я не паркуюсь на велодорожках.
но я вот уже полчаса смотрю в окно, вижу жирную велодорожку, и по ней не проехал ни один велосипедист.
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12.08.2021 14:31 Відповісти
Можете пересісти на велосипед та по неї проїхатися У центрі Києва з'явилися велосипедні зони очікування: як користуватися - Цензор.НЕТ 9816
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12.08.2021 15:22 Відповісти
Мова про те, що автомобілістам життя знатно ускладнили натомість ніякого позитивного ефекту немає
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12.08.2021 23:01 Відповісти
це тому, що водії не поважають велосипедистів і на дорогах наражають на небезпеку. але всьому свій час...
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13.08.2021 10:28 Відповісти
А в правилах жто оговорено? так что пох....Значит штраф не предусмотрен..давили и будут давить...
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12.08.2021 14:25 Відповісти
Це добре, очікуємо коли в місті з'являться пішоходи, що не пересуваються велодоріжками.
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12.08.2021 14:35 Відповісти
а что, город уже не для людей, а для железных монстров с педалями???
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12.08.2021 14:48 Відповісти
Пройдись пішки по велодоріжці, наприклад, в Берліні, там тобі швидко пояснять чиє місо.
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12.08.2021 14:50 Відповісти
зачем мне идти пешком в Берлине?
я живу в Киеве. мне Берлин не нужен.
Берлин для меня не пример и не авторитет.
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12.08.2021 15:05 Відповісти
Какая ерунда. В правилах уже что, убрали велосипедисту поворот налево запрещен. Да-да, я знаю в каких случаях можно, но таких догор очень мало, то лцчше запомнить, что низя. Повернуть налево на перекрестке проще простого. Подьезжаем к перекрестку и спешиваемся. Переходим дорогу по переходу на противоположной стороне садимся на велик и едем прямо.
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12.08.2021 14:37 Відповісти
Эдина мудра людина! Дуже сподіваюсь що ці нововведення міста допоможуть поліпшити результати майбутніх виборів.
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12.08.2021 15:11 Відповісти
Меньше будет аварий? У центрі Києва з'явилися велосипедні зони очікування: як користуватися - Цензор.НЕТ 7506
Сомневаюсь.
Осталось понять пешеходам, как уворачиваться от велосипедов.
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12.08.2021 14:55 Відповісти
виталик себе дорожки делает! Бред полный Ярославов Вал, Липинского (чапаева) негде машину припарковать. ТАМ никто не ездит, изредка!!! Зато виталика протеже по эвакуации машин за 3000 грн. постоянно вывозят себе прибыль, хоть часы сверяй!!!!!! витикальк какойже ты мудак!!! Киев уже стал отстойным провинциальным городишкой с убитыми дорогами. Хоть кацапы и мудаки отстойные, но посмотрить на москву, какой город чистый без мафов с дорогами!!! виталик хоть ты и большой по размерам человек , но ты большим ГОВНЮКОМ оказался!!!!!!
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12.08.2021 15:32 Відповісти
а перейти дорогу впадлу пешком ? тогда их и встречные пусть пропускают, и вообще пусть ездят как хотят
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12.08.2021 15:55 Відповісти
Уберите дебилов с рюкзаками "глово" из города.
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12.08.2021 16:59 Відповісти
До велосипедистів треба відноситись з повагою . Інакше вони пересядуть на автомобілі і корки стануть ще більшими . А взагалі , нормальна людина є і водієм і велосипедистом . Тож ідею схвалюю . Дуже розумно .
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12.08.2021 19:21 Відповісти
І до речі , пішоходом теж 😁
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12.08.2021 19:26 Відповісти
 
 