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Укрзалізниця - це монополія, вона не має права формувати тарифи, це має робити незалежний регулятор, - Ernst & Young

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

Укрзалізниця - це монополія, вона не має права формувати тарифи, це має робити незалежний регулятор, - Ernst & Young

Наразі в Україні відсутній незалежний регулятор тарифів природних монополій, якими є Асоціація морських портів України, Укрзалізниця, Украерорух.

Це спричиняє відсутність прозорого формування тарифів на ринку, що впливає на економіку країни.

Про це йдеться у "Національній стратегії збільшення прямих іноземних інвестицій в Україну", яку підготувало Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) і міжнародна компанія Ernst & Young на замовлення Кабінету Міністрів України.

"Тарифи УЗ поділяються на класи вантажів, незважаючи на відсутність різниці у вартості; Портовий збір АМПУ, який є одним з найвищих в регіоні і роками не перераховувався за прозорою методологією. Подібна проблема стосується аеропортових зборів", - йдеться у висновках компаній.

Створення національної комісії з питань державного регулювання у сфері транспорту дозволить перейти до найкращих практик формування тарифів. Це важливо як для фінансової стабільності державних компаній, так і для конкурентоспроможності української економіка в цілому, наголошується у Стратегії.

"На даний час Укрзалізниця - монополіст у галузі залізничних перевезень. Відсутність конкуренції знижує ефективність управління залізничною інфраструктурою. Таким чином, частка вантажних перевезень залізничним транспортом за останні роки зменшилася з 56-56% у 2009-2015 роках до 46% у 2019 році", - сказано у документі.

На переконання Ernst & Young, успішна реформа Укрзалізниці демонополізує деякі ринки, до яких приватні компанії в даний час не мають доступу. Це відкриє додаткові можливості для залучення іноземних інвестицій.

Також успішна реформа дозволить стратегічним інвесторам долучитися до певних сегментів Укрзалізниці.

Раніше народний депутат Муса Магомедов заявив, що відсутність реформування значно більше шкодить УЗ, ніж навіть корупція, тому компанія має бути реформована за європейським зразком у найкоротші терміни. Натомість в УЗ намагаються вирішити фінансові проблеми шляхом підвищення тарифів на вантажні перевезення.

Проте жодного разу компанія не надала економічних розрахунків собівартості тарифів, та не пояснила, куди йдуть отримані додаткові кошти, якщо інвестиційні програми не виконуються.

Економічний експерт Борис Кушнірук також заявив, що проблему непрозорості формування тарифів у транспортній галузі вирішить створення незалежного регулятора - Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту (НКРТ). У Верховній Раді вже зареєстрований відповідний законопроект №3927.

Автор: Анастасія Потіха
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они там не учились вообще что-ли?

Укрзалізниця - це монополія, вона не має права формувати тарифи, це має робити незалежний регулятор, - Ernst & Young - Цензор.НЕТ 9211
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12.08.2021 14:44 Відповісти
Дойче Бан монополія яка надає послуги залізниці по всій Європі і їй ніхто не вказує які тарифи їй призначати!
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12.08.2021 15:43 Відповісти
"естественные монополии" должны управляться исключительно государством а не распиливаться на акционерные общества а потом пытаться создавать по 1000 различных взяточных органов. чуваки не умеют в экономику (а может наоборот - умеют и знают), это приводит к инфляции и все тяжко украденное бабло превращается в труху, ну и бонусом развал рулимых предприятий
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12.08.2021 15:02 Відповісти
Но даже в ЭТОМ случае - ценобразование нужно контролировать !
Так как государство - то же монополия !
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12.08.2021 16:30 Відповісти
ну конечно, только если при капитализме главное - прибыль, маржа, для государства главное - все таки обеспечивать население за минимальный прайс (ну, в идеале, если оно реально государство, "ресурсы принадлежат народу" и т.п. т.е. ты выращиваешь у себя на огороде петрушку, но не будешь же продавать своим детям с процентами, чтобы купить себе сигареты). заграницей это все-таки обеспечивается эволюционной нормальной конкуренцией, а не фейковой, типа, ты будешь конкурент ему, вот тебе пять заводов и лицензии на вышки, "работай".
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12.08.2021 17:33 Відповісти
Ассоциация морских портов в Украине- искусственная монополия, вернее кормушка для чиновников близких к узеленским. Во всём мире порты конкурируют между собой.Порт Южный должен конкурировать по одной группе грузов с Черноморском по другой группе грузов с Одессой и так все порты. В ЕС тоже конкурирует порт Роттердам с Гамбургом и Бременом и это естественно. Это заставляет порты развиваься.
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12.08.2021 15:27 Відповісти
 
 