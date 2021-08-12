Співвідношення пенсіонерів і працюючих в Україні 1 до 1: наслідки трудової міграції
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За підрахунками політологів і економістів, в пошуках кращого життя за кордон виїхало майже 3 мільйони наших заробітчан. Ще стільки ж зайняті на сезонних роботах. Все це загрожує майбутньому України.
Масова міграція трудових ресурсів вже призвела до того, що кількість зайнятих працівників і пенсіонерів зрівнялася, а це може спричинити демографічну кризу.
"У нас великий потік трудової міграції з України. Ми маємо співвідношення пенсіонерів до працюючих 1 до 1. Це насправді дуже важке для економіки країни співвідношення. І якщо так далі буде тривати, то ми фактично станемо країною пенсіонерів. А таке співвідношення не витримає жоден бюджет жодної країни", – зауважив економіст Андрій Новак.
Україна отримає шанс на краще лише тоді, коли заробітчани почнуть повертатися додому, переконані економісти. Але для цього держава має запровадити низку доступних програм для тих, хто бажає організувати власний бізнес, знизити оподаткування та поліпшити соціальний захист. А підприємці, аби виграти боротьбу за кадровий потенціал, мають активніше модернізувати виробництво, поліпшувати умови праці та пропонувати конкурентні зарплати.
Зараз українські компанії вже почали гостро переживати кадровий голод. Хоч рівень зарплат є конкурентним, та все ж компаніям важко закрити вакансії навіть на половину.
"Через певні структурні зміни в економіці компанії почали відновлюватись, вже пройшов цей період невизначеності. Дуже цікава статистика, що зараз в нас суттєвий брак робочих спеціальностей: це різноробочі, паркувальники, фасадники. Компанії реально не можуть закрити ці вакансії. Немає людей, які могли б виконувати цю роботу. До прикладу, фасадники – заробітна плата від 40 тисяч гривень. Це навіть більше, ніж можуть запропонувати пакувальники у Польщі", – розповіла економістка Центру економічних стратегій Ганна Сахно.
Від наявності кадрового потенціалу безпосередньо залежить майбутнє економіки нашої держави, наголошують економісти. Зокрема, й обсяги капіталовкладень.
Економічний експерт Всеволод Степанюк каже, що трудова міграція вливає на майбутнє України. Адже вона негативно позначається на рейтингах інвестиційних країн. Бо інвестор орієнтується на якість робочої сили в країні, коли він збирається щось тут будувати.
Будь ласка, зачекайте...
Из статьи следует, что пенсионеры это наше будующее?
Не знаю, як це сприймати - з гордістю, чи зі сміхом?
Деменция − это заболевание, в процессе которого нарушаются когнитивные (способность мыслить) способности больного. Деменция вызывает постепенное ухудшение памяти, умственных способностей, способности ориентироваться во времени и в пространстве, а также способности узнавать людей и предметы.
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Если учесть, что бюджетники, чиновники ... не производят ВВП =
А ментам, прокурватурі і усяким перевіряльщикам починати кошмарити бізнес не як зараз - з моменту реєстрації юрособи або ФОПа, а виявляти схильних до підприємництва ще із школи і кошмарити їх іще зі старших класів.
Отоді заживемо: на одного пенса буде припадати по 10 перевіряльників.
А бюджет наповнювати за рахунок усіляких штрафів і конфіскацій.
Один признался, что уехал потому, что Порошенко не построил ему завод.
Будет уважительная причина свалить зарубеж
По-друге, податки витрачаються на незрозумілі за розміром зарплати урядникам та фінансування шахрайських схем з розкрадання бюджету. Через це у 6млн. громадян працездатного віку відсутнє бажання перераховувати кудись кошти виключно задля того аби аби їх могли вкрасти.
Кроме того, надо понимать, что зачастую владельцы компаний готовы повышать зарплату, да только не могут, потому что тогда бизнес станет убыточным. Я вот уже два года балансирую в нуле, поднять зарплаты даже на 20-25% для меня означает, что мне придется дело закрывать и люди просто окажутся на улице.
Если у вас бизнес не сырьевой, то вам выгоден рост доходов населения, и модернизация своего производства, или качества услуг, или перепродаваемого товара. И наоборот. У олигархов он сырьевой в основном. Власть у нас не народная, а от олигархов. Олигархи легко могут изменить законы, чтобы запретить экспорт сырья, а было выгодно производство, чтобы в стране оставалась большая добавленная стоимость. Могут перекрыть контрабанду, прекратить дерибан бюджета, а направить эти деньги на повышение качества жизни - нормальную медицину, инфраструктуру, честных силовиков и суды. И даже могут повысить зарплаты непосредственно. Понятное дело, что они это не сделают, ибо они - кровопийцы. Сосут последнее из нищей страны, оставляя народу долги. Да, много чего еще можно по этому поводу написать, но достаточно и так.
Этот длинный текст и поместился в короткую фразу.
А давайте ещё сравним дворника и сварщика высшего разряда. Ну, гулять так гулять.
К тому же официально устройство это реальный гемор...задолбаешся в очередях стоять и справки собирать