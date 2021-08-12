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пенсіонери (476) пенсія (921) робота (346) трудова міграція (147)

Співвідношення пенсіонерів і працюючих в Україні 1 до 1: наслідки трудової міграції

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

Співвідношення пенсіонерів і працюючих в Україні 1 до 1: наслідки трудової міграції

За підрахунками політологів і економістів, в пошуках кращого життя за кордон виїхало майже 3 мільйони наших заробітчан. Ще стільки ж зайняті на сезонних роботах. Все це загрожує майбутньому України.

Масова міграція трудових ресурсів вже призвела до того, що кількість зайнятих працівників і пенсіонерів зрівнялася, а це може спричинити демографічну кризу.

"У нас великий потік трудової міграції з України. Ми маємо співвідношення пенсіонерів до працюючих 1 до 1. Це насправді дуже важке для економіки країни співвідношення. І якщо так далі буде тривати, то ми фактично станемо країною пенсіонерів. А таке співвідношення не витримає жоден бюджет жодної країни", – зауважив економіст Андрій Новак.

Україна отримає шанс на краще лише тоді, коли заробітчани почнуть повертатися додому, переконані економісти. Але для цього держава має запровадити низку доступних програм для тих, хто бажає організувати власний бізнес, знизити оподаткування та поліпшити соціальний захист. А підприємці, аби виграти боротьбу за кадровий потенціал, мають активніше модернізувати виробництво, поліпшувати умови праці та пропонувати конкурентні зарплати.

Зараз українські компанії вже почали гостро переживати кадровий голод. Хоч рівень зарплат є конкурентним, та все ж компаніям важко закрити вакансії навіть на половину.

"Через певні структурні зміни в економіці компанії почали відновлюватись, вже пройшов цей період невизначеності. Дуже цікава статистика, що зараз в нас суттєвий брак робочих спеціальностей: це різноробочі, паркувальники, фасадники. Компанії реально не можуть закрити ці вакансії. Немає людей, які могли б виконувати цю роботу. До прикладу, фасадники – заробітна плата від 40 тисяч гривень. Це навіть більше, ніж можуть запропонувати пакувальники у Польщі", – розповіла економістка Центру економічних стратегій Ганна Сахно.

Від наявності кадрового потенціалу безпосередньо залежить майбутнє економіки нашої держави, наголошують економісти. Зокрема, й обсяги капіталовкладень.

Економічний експерт Всеволод Степанюк каже, що трудова міграція вливає на майбутнє України. Адже вона негативно позначається на рейтингах інвестиційних країн. Бо інвестор орієнтується на якість робочої сили в країні, коли він збирається щось тут будувати.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+17
Тоесть ещё пенсионный возраст надо поднимать, я всё правильно понял?
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12.08.2021 14:35
+16
Заявления чувака пахнут передёргиванием. Почему он сравнивает фасадника в Украине с уваковщиком в Польше? Может сравнивать сравнимые величины? Либо фасадника либо упаковщика но и там и тут?
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12.08.2021 14:43
+15
Последствия трудовой миграции, до которой народ довела власть грабителей!!
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12.08.2021 14:37
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Багато жеруть,недохнуть падли.
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12.08.2021 14:35 Відповісти
Скоро придумают, что при достижении человека 60 лет надо сразу подвергать эвтаназии. Шоб не мучался с такой пенсией. Дёшево и сердито. А для молодёжи создадут крепосное право, шоб и не рыпались за границу
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12.08.2021 23:29 Відповісти
Тоесть ещё пенсионный возраст надо поднимать, я всё правильно понял?
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12.08.2021 14:35 Відповісти
Та можно просто пенсии отменить. Чего уж там мелочиться.
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12.08.2021 14:39 Відповісти
Ще варіант перестати вакцинувати.
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12.08.2021 14:42 Відповісти
Это- самый лучший для меня вариант! А то ведь откупаться придется, как мне начинает казаться. Соотношение пенсионеров и работающих в Украине 1 к 1: последствия трудовой миграции - Цензор.НЕТ 4798
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12.08.2021 14:43 Відповісти
Лишь бы не отменяли пенсии в ОРДЛО и тем украинцам, что выехали в Израиль. Как им там на чужбине 2000 долларов хватает ?
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12.08.2021 15:12 Відповісти
По подсчетам политологов и экономистов, в поисках лучшей жизни за границу выехало почти 3 миллиона наших гастарбайтеров. Еще столько же заняты на сезонных работах. Все это угрожает будущему Украины.

Из статьи следует, что пенсионеры это наше будующее? Соотношение пенсионеров и работающих в Украине 1 к 1: последствия трудовой миграции - Цензор.НЕТ 3411
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12.08.2021 14:37 Відповісти
Казав пан рева що українці багато їдять тому як наслідок довго живуть.Якби пан рева ще по керував то він мабуть виправив би цю помилку маючи освіту комісара здобуту у петрограді. Соотношение пенсионеров и работающих в Украине 1 к 1: последствия трудовой миграции - Цензор.НЕТ 3660
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12.08.2021 14:37 Відповісти
Последствия трудовой миграции, до которой народ довела власть грабителей!!
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12.08.2021 14:37 Відповісти
К примеру, фасадник - заработная плата от 40 тысяч гривен. Это даже больше, чем могут предложить упаковщику в Польше" Источник: https://censor.net/ru/n3282382

Не знаю, як це сприймати - з гордістю, чи зі сміхом?
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12.08.2021 14:46 Відповісти
Ага... взвыли. Есть отчего. Не зря я ни разу не полагался на какую-то пенсию. А сейчас ситуация просто аховая, как видно из статьи. Будут такие(!!!) пенсии, что лень будет очередь выстоять к банкомату, для получения. Их просто нечем будет платить.
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12.08.2021 14:38 Відповісти
В75!

Соотношение пенсионеров и работающих в Украине 1 к 1: последствия трудовой миграции - Цензор.НЕТ 4984

Деменция − это заболевание, в процессе которого нарушаются когнитивные (способность мыслить) способности больного. Деменция вызывает постепенное ухудшение памяти, умственных способностей, способности ориентироваться во времени и в пространстве, а также способности узнавать людей и предметы.
...................................................................
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12.08.2021 14:40 Відповісти
Заявления чувака пахнут передёргиванием. Почему он сравнивает фасадника в Украине с уваковщиком в Польше? Может сравнивать сравнимые величины? Либо фасадника либо упаковщика но и там и тут?
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12.08.2021 14:43 Відповісти
Соотношение пенсионеров и работающих в Украине 1 к 1: последствия трудовой миграции - Цензор.НЕТ 7202 Это называется ловкость рук. Красота и полет мысли. На заглядение, надо признать. Я ведь даже не обратил внимание на этот трюк чемпионский. А зря!
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12.08.2021 14:46 Відповісти
1:1, а сколько из них в производстве товаров и услуг?
Если учесть, что бюджетники, чиновники ... не производят ВВП = Соотношение пенсионеров и работающих в Украине 1 к 1: последствия трудовой миграции - Цензор.НЕТ 9013
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12.08.2021 14:48 Відповісти
У нас примерно треть населения работает в госучреждениях и силовом секторе. Т.е. кроме того, что каждый работающий кормит одного пенсионера (ну тут ладно, через 30 лет его тоже будут кормить. Но это не точно), он вскладчину ещё с двумя такими же кормит судью или налоговика, чтобы те портили ему жизнь.
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13.08.2021 11:32 Відповісти
Треба ще податки підвищити і ввести нові.
А ментам, прокурватурі і усяким перевіряльщикам починати кошмарити бізнес не як зараз - з моменту реєстрації юрособи або ФОПа, а виявляти схильних до підприємництва ще із школи і кошмарити їх іще зі старших класів.
Отоді заживемо: на одного пенса буде припадати по 10 перевіряльників.
А бюджет наповнювати за рахунок усіляких штрафів і конфіскацій.
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12.08.2021 14:48 Відповісти
Щоби знизити податкове навантаження потрібно знизити бюджетні витрати. Найбільша з яких в Україні - покриття дефіциту Пенсійного фонду. Можна, звісно, перестати платити за зобоа'язаннями держави, заявити про дефолт і взяти гроші в москви за рецептом Коломойського. Інший вихід - визнати фактичний дефолт за пенсійними зобов'язаннями, на які нинішня економіка просто не заробляє. Це не означає ліквідацію пенсіного забезпечення. Але існуюча система так чи інакше впаде протягом найближчого десятиліття. На додачу поховає економіку і країну, якщо Її не реформумати і, зокрема, не обмежувати. Нажаль, в українських реаліях пенсії державного Пенсійного фонду мають залишатись практично незмінними протягом довгого часу, замість щорічного зростання. Але це тільки частина рішення.
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12.08.2021 14:55 Відповісти
Что вы к Пенсии пристали у нас 60% бюджета уходит на погашение процентов по раннее взятым кредитам, как внутренним так и внешним.
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12.08.2021 15:17 Відповісти
Видатки на погашення державного боргу в держбюджеті цього року становлять десь 11%. Соціальне забезпечення (дотації пенсійному фонду і субсідії) більше 26%.
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12.08.2021 16:21 Відповісти
А мы не можем не брать в долг, мы, как страна, вот уже 30 лет подряд тратим больше, чем зарабатываем. Тратим в том числе и на пенсии. Так что долги - они в вторичны, это следствие, а не причина.
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13.08.2021 11:35 Відповісти
Провёл я как-то опрос среди знакомых - зачем те свалили за бугор. В результате опроса все кроме одного сказали, что свалили за стабильностью и спокойной жизнью и ЗП их даже уменьшилась, т.к. в европах налоги выше (в Украине они были ЧПшниками - 5% + военный сбор + социальный сбор).

Один признался, что уехал потому, что Порошенко не построил ему завод.
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12.08.2021 14:59 Відповісти
"Один признался, что уехал потому, что Порошенко не построил ему завод." - во масштабы в жизни этого человека. Может мне тоже захотеть, чтобы Зеленский построил мне завод? Співвідношення пенсіонерів і працюючих в Україні 1 до 1: наслідки трудової міграції - Цензор.НЕТ 7743
Будет уважительная причина свалить зарубеж
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13.08.2021 11:38 Відповісти
В мозгах наших чинуш всё перевёрнуто с ног на голову. Отношение 1 к 1 получилось из-за безработицы в Украине, и люди и-за безработицы поехали искать работу за границей.
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12.08.2021 15:09 Відповісти
У нас очень немобильная трудовая сила. Не в смысле, что её с места трудно сдвинуть, а она, эта трудовая сила, категорически не желает улучшать свою квалификацию и учиться чему-то новому. А уж о том, чтобы сменить профессию на более востребованную на рынке, об этом и речи не идет. Так вообще поступают единицы. Поэтому у нас в стране одновременно безработица и жуткий дефицит кадров, в первую очередь квалифицированных. Подсобных рабочих на стройки полно, с избытком вахтеров и охранников, а вот толкового сварщика днем с огнем не сыщешь.
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13.08.2021 11:43 Відповісти
Вот и хорошо, а то в Украине свирепствунт эйджизм (дискриминация по возрасту), если ва 40+ еормальну оаботу найти крайне тяжело, на западе нет ничего подобного. Даже государством у нас инста гелз и блогерры управляют, хотя ии хот догами торговать надо по уровню развития
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12.08.2021 15:18 Відповісти
я навіть більше скажу, важко знайти навіть з 35+, але в мене є реальна історія коли жінка в 61 рік поїхала в Польщу і знайшла добре оплачувану роботу не по спеціальності.
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12.08.2021 16:25 Відповісти
В 38 лет, имея за плечами два высших гуманитарных образования, начал учить программирование. Было адски тяжело! Но через два года **********, моя зарплата стала на 50% выше чем на предыдущем месте. Накуя мне ваши польские сортиры, если и в Украине неплохо кормят 40-летних в уютном офисе в центре города?!!
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12.08.2021 16:50 Відповісти
вважай що це історія про твою матір, яка 40 років пропрацювала вчителькою молодших класів, і по виходу на пенсію нікому як робітник не потрібна. Але в Польщі знайшла роботу на складальній лінії і отримує 4000 злотих. Про польські сортіри зазвичай пишуть або кацапські тролі або обмежені гопарі з райончіка.
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12.08.2021 17:26 Відповісти
Якщо пенсії відмінити та залишити пенсіонерів на утриманні їхніх дітей, як це робиться у Китаї, то половина з них пошкодує про своє безтурботне життя у репродуктивні роки, а інша пошкодує що вивчала вночі науковий комунізм, замість виконувати подружні зобов'язання.
По-друге, податки витрачаються на незрозумілі за розміром зарплати урядникам та фінансування шахрайських схем з розкрадання бюджету. Через це у 6млн. громадян працездатного віку відсутнє бажання перераховувати кудись кошти виключно задля того аби аби їх могли вкрасти.
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12.08.2021 15:29 Відповісти
В Китае пенсии такие как у нас от 2500 до 7000 гривен. Нет пенсий очень больших даже у государственных функционеров. На пенсию уходят женщины в 55 лет. Мужчины в 60. Но думают увеличивать пенсионный возраст.https://rg.ru/2018/07/25/kak-********-pensionnaia-sistema-v-sovremennom-kitae.html
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12.08.2021 18:09 Відповісти
В Китае на такие деньги не прожить, это и означает, что пенсионеров кормят дети. Одна поездка в метро в Пекине стоит 13 гривен на наши деньги за вход и по 4 гривни за каждые 6 км расстояния, и никаких льгот для пенсионеров там не предусмотрено. Аналог поездки от Вокзальной до Лесной в Киеве (в масштабах Пекина это вообще ни о чем, в соседний район) обойдется в 20 грн. Это при том, что цена на метро специально удерживается низкой, чтобы заставить всех пользоваться им, а не нагружать наземный транспорт. В Китае стоимость отопления зимой выше пенсии, или у тебя тепло, или ты ешь, ну или тебя поддерживают дети.
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13.08.2021 11:59 Відповісти
понятно, шо любой предпочтёт работать упаковщиком в польше, чем фасадником в Украине. даже не потому, что сравнивается не сравнимое.
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12.08.2021 15:48 Відповісти
Любой человек с мозгами предпочтет работать умом в уютном офисе в Украине, чем епошить руками на морозе в польше
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12.08.2021 16:52 Відповісти
Для этого этот ум надо иметь. Если в детстве все учебники скурил и можешь только матом разговаривать, у тебя выбор небольшой, или на стройку, или упаковщиком.
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13.08.2021 12:01 Відповісти
Повышаете зарплаты, качество жизни, и большинство вернется. И пенсии будет с чего платить.
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12.08.2021 16:02 Відповісти
Кто эти зарплаты повышать будет? Ахметов? Повышение минимальной зарплаты, а это единственное, что могут сделать чиновники, это не про зарплату, это про налоги. Повышение минималки - это только больше денег для "Великого крадівництва", а не повышение зарплаты у людей. А олигархам типа Пинчука, Коломойского, Ахметова выгоден нищий народ, который горбатится на заводах и шахтах за копейки. В этот ряд не попадает разве что только олигарх Порошенко, которому как раз выгоден богатый народ, который вместо хлеба и макарон покупает торты и конфеты. Потому что нищий народ не пойдет за тортами, его будет беспокоить другое. Но это скорее специфическое исключение из правил.
Кроме того, надо понимать, что зачастую владельцы компаний готовы повышать зарплату, да только не могут, потому что тогда бизнес станет убыточным. Я вот уже два года балансирую в нуле, поднять зарплаты даже на 20-25% для меня означает, что мне придется дело закрывать и люди просто окажутся на улице.
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13.08.2021 12:10 Відповісти
"Повышаете зарплаты, качество жизни, и большинство вернется." - это не примитивная логика. Это обобщение, чтобы не набивать длинных текстов. Кому нужно, тот понимает всю ситуацию из одной фразы.
Если у вас бизнес не сырьевой, то вам выгоден рост доходов населения, и модернизация своего производства, или качества услуг, или перепродаваемого товара. И наоборот. У олигархов он сырьевой в основном. Власть у нас не народная, а от олигархов. Олигархи легко могут изменить законы, чтобы запретить экспорт сырья, а было выгодно производство, чтобы в стране оставалась большая добавленная стоимость. Могут перекрыть контрабанду, прекратить дерибан бюджета, а направить эти деньги на повышение качества жизни - нормальную медицину, инфраструктуру, честных силовиков и суды. И даже могут повысить зарплаты непосредственно. Понятное дело, что они это не сделают, ибо они - кровопийцы. Сосут последнее из нищей страны, оставляя народу долги. Да, много чего еще можно по этому поводу написать, но достаточно и так.
Этот длинный текст и поместился в короткую фразу.
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13.08.2021 12:36 Відповісти
підсумовуючи можна сказати - "увесь цей ******* в економіці створили заробітчани"
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12.08.2021 16:21 Відповісти
А ещё демография. Сейчас население стремительно стареет и вырождается, когда в семье один ребенок в лучшем случае, страна обречена на вымирание. Ну или на ввоз плодовитых африканских или вьетнамских мигрантов.
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13.08.2021 12:13 Відповісти
Сравнивать фасадника и упаковщика - это мощно.
А давайте ещё сравним дворника и сварщика высшего разряда. Ну, гулять так гулять.
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12.08.2021 16:47 Відповісти
скоро мусоров, прокурворов, "судей" и прочих слуг народа содержать будет не на что, вся молодежь свалит из Украины, причем с концами.
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12.08.2021 16:52 Відповісти
Так сваливальщики и являются ядром элохтората зе-упыря.
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12.08.2021 16:53 Відповісти
Я завжди говорив , що хизуватися тим скільки грошів передали заробітчани - встидалася б навіть проститутка . Але Україна постійно це видавала за досягнення , успіх .
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12.08.2021 19:50 Відповісти
Всю Украину посадили на минималку и хотят чтобы люди вкалывали за копейки.
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12.08.2021 20:55 Відповісти
Причина - недолуга економічна політика держави, а не трудові мігранти!
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12.08.2021 22:45 Відповісти
Нахаляву никто нехочет работать .вот главный преоритет трудовых мигрантов
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12.08.2021 22:57 Відповісти
Цифры не верны...80% не меньше работает по трудовому договору...
К тому же официально устройство это реальный гемор...задолбаешся в очередях стоять и справки собирать
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12.08.2021 23:03 Відповісти
 
 