У "формулі Штайнмаєра" немає нічого страшного, виконати її не можуть через РФ, - Гармаш

"Формула Штайнмаєра" міфологізована, в самій цій формулі немає нічого страшного, але реалізувати її неможливо через протидію Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш.

"Я не маю ілюзій, що Росія визнає себе стороною конфлікту просто так, без того, щоб її змусили це зробити. Можливі якісь зміни в позиції ОБСЄ, але загальної ситуації в ТКГ це не змінить, на жаль. Швидше за все, ТКГ працюватиме в тому ж режимі, в якому працювала останні 7 років. В черговий раз хочу повторити, що у "формулі Штайнмаєра" немає нічого страшного, її міфологізували. Чомусь багато її представляють як проведення виборів до передачі під контроль України її кордону. По-перше, в самій формулі немає слова "кордон", там взагалі не згадується про цей фактор. По-друге, у формулі в черговий раз підкреслюється, що вибори мають відбутися відповідно до Конституції України, за законами України і відповідно до стандартів ОБСЄ. Стандарти ОБСЄ передбачають контроль держави над територією, на якій вона проводить вибори", - сказав Гармаш.

За словами представника делегації, Ангела Меркель "чисто чергово" підніме питання необхідності виконання цієї домовленості, яка була досягнута в Парижі.

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"Я не бачу проблем в реалізації цієї домовленості, але після того, як Росія виконає свої зобов'язання, взяті нею в Парижі. Вона на сьогодні не виконала жодного, ми виконали всі, крім "формули Штайнмаєра", і то не з нашої вини, а тому що Росія заблокувала політичну підгрупу, де ця формула повинна обговорюватися. Ми не можемо прийняти її просто так, без обговорення в ТКГ. Тому це від нас не залежить. Сама формула міфологізована, там немає того, що приписують цій формулі", - сказав Гармаш.