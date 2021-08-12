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Лавров про Кримську платформу: Черговий шабаш, на якому Захід буде розвивати неонацистські настрої Києва
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Глава МЗС РФ Сергій Лавров назвав "шабашем" плановану зустріч ініційованої Україною Кримської платформи. Він вважає, що там Захід нібито "буде розвивати неонацистські настрої Києва".
Про це заявив Лавров на зустрічі з учасниками арткластеру "Таврида", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"Через тиждень відбудеться черговий шабаш - "Кримська платформа", на якій Захід буде продовжувати пестити неонацистські, расистські настрої сучасної української влади", - заявив він.
Топ коментарі
+28 Dmitiry Vizhutkin
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+20 Valery Greff
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+20 вставай
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Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров назвал шабашем форум «Крымской платформы», который запланирован украинскими властями на конец августа текущего 2021 года.
- Через неделю пройдет очередной шабаш - форум «Крымской платформы», на котором западные государства будут продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной власти на Украине, - подчеркнул Сергей Лавров во время выступления в арт-кластере «Таврида».
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Нужно одевать на них намордники(с)
именна савецкая пропаганда
учила меня в школе и апасля, шо нацисты, это те кто пришел и захватил нашу землю в 1941 году ...
по моему в 2014 мы ничо не захватили у кацапов, ни одного метра, а захватили они у нас !
так кто неоНАЦИСТы ?
Це визначення підходить для характеристики ***** і цього мерина.
1- Шабаш - суботнє свято у юдеїв.
Шабаш - нічне збіговисько відьом, чортів, чаклунів.
А мерин який має на увазі ? Чортів та іншої нечисті там точно не буде! Бо не буде представників РФ.
2 - неонацистские, расистские настроения современной украинской власти" ...???
Просто пі..деж - або нехай вкаже - які конкретні настрої ******** української влади можна так називати ?
Більш , менш успішну побудову України без москальського гімна ??
Чи щось інше ???
"русофобство" уже не возбуждает москаликов?))
Но ведь, гнида, из -за солдат всё и началось! Школьник и тот понимает чтобы не создать себе врага - нехер посылать солдат на чужие земли . тчк
вот дипламотичными рейсами возят кокс))
"Крымская платформа будет развивать неонацистские настроения Киева"
А чего, ****, промолчал, что еще будет прививать любовь к однополым бракам, наркотикам и порнографии?
В России прошел съезд неонацистов Европы
Кроме хорошо известных российских неонацистских движений в съезде приняли участие их европейские единомышленники: партия "Новая сила" (Италия), "Атака" (Болгария), "Британская национальная партия", "Партия датчан", "Партия шведов", "Национал-демократическая партия" (Испания) и другие. У себя на родине все эти организации известны крайне радикальными взглядами, ненавистью к представителям иных национальностей и религий, антисемитизмом и восхищением идеями Адольфа Гитлера.
Уже даже расистские? И против какой рассы настроены современные украинские власти по мнению унылой лошади?
Только очередной кусок говна...