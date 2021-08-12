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Лавров про Кримську платформу: Черговий шабаш, на якому Захід буде розвивати неонацистські настрої Києва

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Лавров про Кримську платформу: Черговий шабаш, на якому Захід буде розвивати неонацистські настрої Києва

Глава МЗС РФ Сергій Лавров назвав "шабашем" плановану зустріч ініційованої Україною Кримської платформи. Він вважає, що там Захід нібито "буде розвивати неонацистські настрої Києва".

Про це заявив Лавров на зустрічі з учасниками арткластеру "Таврида", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Через тиждень відбудеться черговий шабаш - "Кримська платформа", на якій Захід буде продовжувати пестити неонацистські, расистські настрої сучасної української влади", - заявив він.

Читайте також: В окупованому Криму пригрозили учасникам "Кримської платформи" потраплянням до списку "недружніх держав"

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+28
;+))))) дайте ему овса
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12.08.2021 14:46
+20
"Значит, хорошие сапоги. Надо брать!" (с)

Лавров о Крымской платформе: Очередной шабаш, на котором Запад будет развивать неонацистские настроения Киева - Цензор.НЕТ 6190
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12.08.2021 14:51
+20
Мдя... кремлядську коняку аж "трисёт". Приємно спостерігати.
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12.08.2021 14:53
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;+))))) дайте ему овса
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12.08.2021 14:46 Відповісти
лучше селедки
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12.08.2021 14:50 Відповісти
Дебилу только 9 грамм помогут...
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12.08.2021 14:51 Відповісти
А шо у них за названия? Кластеры шмастеры, хотят нормальными людьми выглядеть? Свинособаки
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12.08.2021 16:26 Відповісти
Лавров о Крымской платформе: Очередной шабаш, на котором Запад будет развивать неонацистские настроения Киева - Цензор.НЕТ 6968
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12.08.2021 14:56 Відповісти
мул ***********, твоя думка нікого не цікавить
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12.08.2021 14:47 Відповісти
но насрать может
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12.08.2021 14:53 Відповісти
так він тільки й сере навкруги..
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12.08.2021 15:11 Відповісти
Я, я. Зер гут дер гауль
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12.08.2021 14:48 Відповісти
Шабаш это мовзолейные гопники...
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12.08.2021 14:48 Відповісти
Перво-наперво всегда обязательно первый шаг - это сбросить своё дерьмо с "больной головы на здоровую".
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12.08.2021 14:50 Відповісти
"Значит, хорошие сапоги. Надо брать!" (с)

Лавров о Крымской платформе: Очередной шабаш, на котором Запад будет развивать неонацистские настроения Киева - Цензор.НЕТ 6190
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12.08.2021 14:51 Відповісти
фейк - это ты с рашей и хйлом
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12.08.2021 15:00 Відповісти
Висрався? А тепер жери, кацапська свиното.
Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров назвал шабашем форум «Крымской платформы», который запланирован украинскими властями на конец августа текущего 2021 года.
- Через неделю пройдет очередной шабаш - форум «Крымской платформы», на котором западные государства будут продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной власти на Украине, - подчеркнул Сергей Лавров во время выступления в арт-кластере «Таврида».
Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/online/news/4398729/
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12.08.2021 15:03 Відповісти
свинособако, а ну марш "за порєбрік"
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12.08.2021 15:12 Відповісти
Мдя... кремлядську коняку аж "трисёт". Приємно спостерігати.
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12.08.2021 14:53 Відповісти
Шабаш,це коли вихолощений кінь займає посаду міністра закордонних справ. Лавров о Крымской платформе: Очередной шабаш, на котором Запад будет развивать неонацистские настроения Киева - Цензор.НЕТ 8917
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12.08.2021 14:54 Відповісти
Будут "пестовать"! Даст бог, выпестуют! Лавров о Крымской платформе: Очередной шабаш, на котором Запад будет развивать неонацистские настроения Киева - Цензор.НЕТ 8170
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12.08.2021 14:54 Відповісти
Из грызла рюсських свиней смердит!
Нужно одевать на них намордники(с)
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12.08.2021 14:55 Відповісти
Як там говорив посол Азербайджану, свино-мерін не повинен хрюкати, це нікому не цікаво
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12.08.2021 14:57 Відповісти
а эта гнида мацковская лаВРУХА точно ничо не папутала
именна савецкая пропаганда
учила меня в школе и апасля, шо нацисты, это те кто пришел и захватил нашу землю в 1941 году ...
по моему в 2014 мы ничо не захватили у кацапов, ни одного метра, а захватили они у нас !
так кто неоНАЦИСТы ?
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12.08.2021 14:58 Відповісти
Давай больше бреда, лошадь! Привет из Донецка
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12.08.2021 14:59 Відповісти
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами" - це цитата Черчілля, якою він перефразував американськаого сенатора **** Pierce Long, коли той характеризував бісноватого адольфа.
Це визначення підходить для характеристики ***** і цього мерина.
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12.08.2021 14:59 Відповісти
это почти точно, но наоборот...нынешние антифашисты, вскоре станут фашистами, покруче нынешних..так примерно дедушко Черчиль тогда как то сказал, имея ввиду, руцке асвабадителей, домов европейских от утвари и жителей...сравнение.. покруче.. мое, не помню уже точного, но смысл тот же..))
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12.08.2021 15:51 Відповісти
"Через неделю состоится очередной шабаш - "Крымская платформа", на которой Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти", Источник: https://censor.net/ru/n3282386

1- Шабаш - суботнє свято у юдеїв.
Шабаш - нічне збіговисько відьом, чортів, чаклунів.
А мерин який має на увазі ? Чортів та іншої нечисті там точно не буде! Бо не буде представників РФ. Лавров про Кримську платформу: Черговий шабаш, на якому Захід буде розвивати неонацистські настрої Києва - Цензор.НЕТ 6897
2 - неонацистские, расистские настроения современной украинской власти" ...???
Просто пі..деж - або нехай вкаже - які конкретні настрої ******** української влади можна так називати ?
Більш , менш успішну побудову України без москальського гімна ??
Чи щось інше ???
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12.08.2021 16:03 Відповісти
почему его дельта не забрал еще??????????
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12.08.2021 15:00 Відповісти
Говноед о нацизме Гитлера заговорил... Лавров о Крымской платформе: Очередной шабаш, на котором Запад будет развивать неонацистские настроения Киева - Цензор.НЕТ 5103 медаль даже за это получил,Крыса МавзолейнаяЛавров о Крымской платформе: Очередной шабаш, на котором Запад будет развивать неонацистские настроения Киева - Цензор.НЕТ 9292
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12.08.2021 15:01 Відповісти
"Если я ворую - я Вор. Если у меня воруют - это крысы."))
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12.08.2021 17:08 Відповісти
Це ж не зустріч з талібами
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12.08.2021 15:02 Відповісти
Крысеныш когда кусок Грузии забирал тоже про ницизм варнякал...Баран тупорылый... Лавров о Крымской платформе: Очередной шабаш, на котором Запад будет развивать неонацистские настроения Киева - Цензор.НЕТ 3129РАБссия пля СкреПОНОСная...Лавров о Крымской платформе: Очередной шабаш, на котором Запад будет развивать неонацистские настроения Киева - Цензор.НЕТ 4943
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12.08.2021 15:05 Відповісти
о, уже и расистские))
"русофобство" уже не возбуждает москаликов?))
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12.08.2021 15:06 Відповісти
они себя уже неграми возомнили?
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12.08.2021 16:14 Відповісти
это всё хня для местного потребления.
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12.08.2021 16:23 Відповісти
Нас не запад русофобии учил. У нас были учителя покруче, типа бурятов под Дебальцево. Толковые ребята, урок усваивается на века.
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12.08.2021 15:10 Відповісти
Идиот! Лавров про Кримську платформу: Черговий шабаш, на якому Захід буде розвивати неонацистські настрої Києва - Цензор.НЕТ 3888
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12.08.2021 15:12 Відповісти
Дырявая лошадь уже не знает как материться. Тут и неонацизм и расизм. Скоро про куклуксклан в центре Киева расскажет. Наркотики-зло))
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12.08.2021 15:15 Відповісти
кацапия должна понимать что по её периметру одни враги и создала их сама кацапия. Грузия- враг,Украина- враг, народ Беларуси- враг, Литва,Латвия,Эстония это понятно,всегда враги, Япония на свои Курилы смотрит,Германия на свой Кенигсберг. Теперь Азербайджан - враг, в Армении не того президента выбирают,тоже враг. Китай на все что до Урала смотрит- враг. США - ну явно не друг. Странно,говорит жирик,что они не хотят видеть там ни одного руSSкого солдата ...
Но ведь, гнида, из -за солдат всё и началось! Школьник и тот понимает чтобы не создать себе врага - нехер посылать солдат на чужие земли . тчк
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12.08.2021 15:21 Відповісти
азиаты -все вражины лютые для московитов теперь стали, особенно казахи ...Алга Казахстан!
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12.08.2021 15:55 Відповісти
Какое отношение имеет данная особь к дипломатии?
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12.08.2021 15:24 Відповісти
какая страна, такая и дипломатия))
вот дипламотичными рейсами возят кокс))
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12.08.2021 15:26 Відповісти
раиський "дипломат":
"Крымская платформа будет развивать неонацистские настроения Киева"

А чего, ****, промолчал, что еще будет прививать любовь к однополым бракам, наркотикам и порнографии?
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12.08.2021 15:28 Відповісти
Я рад, что пердящий конь так неадекватно реагирует на "крымскую платформу"... жду когда передаста удар влупит.
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12.08.2021 15:31 Відповісти
Стара коняка трошки переплутала. Неонацистські шабаші проходять в його країні:
В России прошел съезд неонацистов Европы

Кроме хорошо известных российских неонацистских движений в съезде приняли участие их европейские единомышленники: партия "Новая сила" (Италия), "Атака" (Болгария), "Британская национальная партия", "Партия датчан", "Партия шведов", "Национал-демократическая партия" (Испания) и другие. У себя на родине все эти организации известны крайне радикальными взглядами, ненавистью к представителям иных национальностей и религий, антисемитизмом и восхищением идеями Адольфа Гитлера.
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12.08.2021 15:44 Відповісти
" неонацистские, расистские настроения современной украинской власти"

Уже даже расистские? И против какой рассы настроены современные украинские власти по мнению унылой лошади?
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12.08.2021 15:52 Відповісти
против лошадиной расы и свинособак)
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12.08.2021 16:53 Відповісти
...неонацистские настроения... Это когда у вора и бандита пытаются отобрать награбленное ? Лавруха по ходу совсем ипанулся ! Дебил...бл.я !
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12.08.2021 15:53 Відповісти
А я вот жду когда же нео(новые)нацисты соберутся всей неонациской кучей и наконец то дойдут до масквы и спалят ее ко всем чертям, и вот когда они нападут в мягком подбрюше яйца раисьи откусит китайский дракон, а вот хер раисьи отрубят самураи (за Курилы, низабудем нипрастим) катаной, а главное раисьи уже не поможет в борьбе с неонацистами дядушка Сэм да и Британия тоже - вот же умудрились, разосраться со всеми.
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12.08.2021 16:03 Відповісти
Уже разложено по полочкам их примитивное блеянье про неонацистов.На ютубе уже только ленивый не выложил их посылы и возможные маневры.Все забадяжено для тупого и еще тупее ))
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12.08.2021 16:12 Відповісти
Ну так они теперь еще добавили про "расистов".
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12.08.2021 16:47 Відповісти
Лавров про Кримську платформу: Черговий шабаш, на якому Захід буде розвивати неонацистські настрої Києва - Цензор.НЕТ 8977
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12.08.2021 16:28 Відповісти
Как же я люблю когда печальная лошадь злится! Лавров про Кримську платформу: Черговий шабаш, на якому Захід буде розвивати неонацистські настрої Києва - Цензор.НЕТ 1850
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12.08.2021 16:58 Відповісти
Попытка создать украинское государство Украина кремлевские аоры и агрессоры называют неонацизмом. А они то сами классические нацисты со своим "русским миром"
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12.08.2021 17:37 Відповісти
Фашист Лавров вирішив нагадати про себе. Дебіл, одним словом.
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12.08.2021 17:59 Відповісти
Маячню старого сивого коняки не варто коментувати, маячня є маячня.
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12.08.2021 18:43 Відповісти
Ну а шо эта 3/14дарастическая коняка ещё могла родить?
Только очередной кусок говна...
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12.08.2021 19:58 Відповісти
Конь престарелый, развивай платформу таежную.
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12.08.2021 21:30 Відповісти
 
 