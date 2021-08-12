УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13950 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Агресія Росії проти України Оборона
8 172 95
корабель (1421) Міноборони (5264) Таран Андрій (260)

Міноборони опрацьовує питання добудови фрегата "Володимир Великий": потрібно 8,3 млрд грн, - Таран

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Міноборони опрацьовує питання добудови фрегата

Міністерство оборони підрахувало, що для добудови корабля "Володимир Великий" Україні необхідно 8,3 млрд гривень - його перекваліфікують з класу "корвет" на клас "фрегат" .

Про це повідомляє пресслужба міністерства, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі спільно з Генеральним штабом Збройних Сил України опрацьовується питання добудови корабля вже за класом "фрегат". У такому форматі в майбутньому "Володимир Великий" зможе замінити в бойовому складі Військово-Морських Сил Збройних Сил України "Гетьмана Сагайдачного"", - говорить глава Міноборони Андрій Таран.

За його словами, добудова корабля тісно пов'язана з придбанням нових можливостей українськими підприємствами, які будуть добудовувати корвети класу Ada.

Повідомляється, що у "Володимир Великий" вже вклали 569 млн грн при курсі 8 $ - його готовність становить 17%. Зокрема, виготовлені блоки 1-7 основного корпусу корабля і блок 8 надбудови корабля, закуплена частина устаткування вітчизняного і іноземного виробництва. За останніми оцінками, на добудову корабля "Володимир Великий" необхідні близько 8,3 млрд грн без урахування боєкомплекту.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Флот Великої Британії попрощався з кораблями, які передадуть Україні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+17
в чом проблема ?
8 млрд./40 млн. = 200 грн.
я готов скинуться
показати весь коментар
12.08.2021 15:01
+11
или пара-тройка новых вилл у кого-то...
показати весь коментар
12.08.2021 15:06
+9
Минуточку!! еще раз минуточку!!! Я правильно в диоптриях разлядел 8,3 миллярда гривен????? Это один доморощенный фрегат????? Это точно????
Т.е 8.3 миллярда грн. делим на курс 27.00 имеем = 0,3074 миллярда далларз. Правда???
Ниии...*****...вы там рехнулись??? Программа строительства ПЯТИ!!! корветов Visby со спуском сдачей и с бутилькой шампаня тянет аж на 0,9 миллярда. Это пяти! Т.е один корвет, который легко вжарит раком вашего Владимира Великого стоит аж.....пауза....0,18 миллярда!!!
НЕее, вы канечна скажете, ни фигасе, дык тетеря этот же фрегатище. Ты прощелкал?
Не вопро! Смотрим амеровский фрегат (типовой!) типа «Оливер Хазард Перри», имеем программу из 52!! фрегатов общей стоимостью аж ..пауза ...10,1 милярда далларз! Не спеша делим на исправном калькуляторе. И имеем, что один фрегат стоит аж....0,19 миллярда долларз.
И теперича вопросик, что это за фарш такой будет в вашем ФРЕГАТИЩЕЕЕЕ?????
показати весь коментар
12.08.2021 15:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
в чом проблема ?
8 млрд./40 млн. = 200 грн.
я готов скинуться
показати весь коментар
12.08.2021 15:01 Відповісти
Кстати да! Был бы народный боевой корабль.
показати весь коментар
12.08.2021 15:05 Відповісти
или пара-тройка новых вилл у кого-то...
показати весь коментар
12.08.2021 15:06 Відповісти
Скільки буде коштувати модернізація крейсера Україна під нову автоматику та зброю?
показати весь коментар
12.08.2021 15:15 Відповісти
Про це знаєш тільки ти.
показати весь коментар
12.08.2021 15:27 Відповісти
наверное столько же. Но обслуживание кресера на порядок дороже, я читал надо полмиллиарда гривен в год
показати весь коментар
12.08.2021 15:29 Відповісти
Крейсер вартує таких витрат.
показати весь коментар
12.08.2021 15:34 Відповісти
А вот и очередной рашистский ыкспЁрд, ты меняй ник,этот уже протух...
показати весь коментар
12.08.2021 16:46 Відповісти
Ха! а 73% населения не готовы.
показати весь коментар
12.08.2021 15:06 Відповісти
если шо я и больше могу . только ведь зарворуют суки
показати весь коментар
12.08.2021 15:19 Відповісти
разворуют Міноборони опрацьовує питання добудови фрегата "Володимир Великий": потрібно 8,3 млрд грн, - Таран - Цензор.НЕТ 3078
показати весь коментар
12.08.2021 15:20 Відповісти
І за тих, розумних, які не довірять зеленим шахраям свої 200 грн.?
показати весь коментар
12.08.2021 15:24 Відповісти
у нас вати 73 відсотка. Які мало того, що не скинуться, вони ще чекають поки їм держава роздасть
показати весь коментар
12.08.2021 16:18 Відповісти
Не бреши. Если бы столько было ваты, ты уже жил в другой стране.
показати весь коментар
12.08.2021 17:00 Відповісти
кучма спёр 8 млрд долларов, утюжком его ласково погладить и бабки будут
показати весь коментар
12.08.2021 16:56 Відповісти
Проблема в том что этот корабль строил завод который недавно обанкротил владелец Новинский. И корабля по моему уже нет, так как фотку даже не прикрепили к новости.
показати весь коментар
12.08.2021 17:57 Відповісти
100500 трлд.
показати весь коментар
12.08.2021 15:04 Відповісти
Мамма Мия! Как мне кажется, даже бывший Комфлота-танкист таки не рискнул бы пороть подобную чушь. Даже по водоизмещению. Ладно, есть "Гетьман Сагайдачный", который никоим образом не дотягивает до данного класса, будучи при рождении сторожевиком. Но! Сотворить из корвета фрегат, это только генералу Тарану под силу.
показати весь коментар
12.08.2021 15:07 Відповісти
Гетьман Сагайдачный -3600 тон ,Владимир Великий- 2600 тонн. Практически в полтора раза меньше.
показати весь коментар
12.08.2021 15:33 Відповісти
Корвет від фрегата відрізняється в першу чергу водотоннажністю, від якої і залежить кількість озброєння на борту - тому не зрозуміло якою чарівною плачкою Таран зробить з корвета фрегат
показати весь коментар
12.08.2021 15:57 Відповісти
Яж про це і написав
показати весь коментар
12.08.2021 15:59 Відповісти
папір все стерпить
показати весь коментар
12.08.2021 23:42 Відповісти
ясно... переквалифицируют с фрегата в корвет а на выходе получим резиновую надувную лодку как один караблестоитель продавал ВМФ свои катера по цене корвета и которые боятся 3-х бальный шторм!! ...они для ВМФ не нужны !!! ....Постройте патронный завод лучше !!!
показати весь коментар
12.08.2021 15:08 Відповісти
На патронах ВМФ плавать будет?)
показати весь коментар
12.08.2021 15:59 Відповісти
у Нас нет денег строить современные корабли для ВМФ и на "военные буксиры "прошлого века последние деньги тратить не стоит да и глупо...
показати весь коментар
12.08.2021 18:04 Відповісти
и кста - плавает дерьмо, а по морю ходят !!!
показати весь коментар
12.08.2021 18:10 Відповісти
У нас еще вообще-то Азовское море есть. Самое мелкое море в мире ,как озеро считай. Там эти катера очень нужны. У Росси подавляющее преимущество в Азовском море.
показати весь коментар
12.08.2021 16:03 Відповісти
В Азовском море тоже бывают штормы и кста очень часто - там нужны ТОЛЬКО быстроходные плоскодонные катера береговой охраны .. а о тех лодках с Рыбальского не стоит даже говорить - там надежность-цена-качество и вооружение не соответствует действительности и их проектировали для юж.америки для плаванья по Амазонке(был заказ на такие 10 лет назад и сейчас они и там уже и нах не надо)
показати весь коментар
12.08.2021 18:09 Відповісти
я один не довіряю "розрахункам" цього тбарана?
Краще нехай повідомить, чому другий рік поспіль проблеми з держоборонзамовленням
показати весь коментар
12.08.2021 15:08 Відповісти
ЧСЗ належить Новінському,Воно набудує,не для того купляв,що Україні щось будувати.
показати весь коментар
12.08.2021 15:09 Відповісти
ряха у тебя не треснит министр Баран?
показати весь коментар
12.08.2021 15:11 Відповісти
Подлодка Курск сдохла 12 августа 2000 года...крупное говно строят только на РАБссии...,говно крупное быстро тонет... Минобороны прорабатывает вопрос достройки фрегата "Владимир Великий": нужно 8,3 млрд грн, - Таран - Цензор.НЕТ 7580 Минобороны прорабатывает вопрос достройки фрегата "Владимир Великий": нужно 8,3 млрд грн, - Таран - Цензор.НЕТ 7580
показати весь коментар
12.08.2021 15:11 Відповісти
Интересно ,что там шлюхи 10 долларовые ,все спились ?
показати весь коментар
12.08.2021 16:53 Відповісти
Смотрящий ЗЕрмак прилетел в Киев из США...договорились посрать с Байденом в одном туалете...,такое уже было....Дмитрий Табачник был у Кучмы Смотрящим... Минобороны прорабатывает вопрос достройки фрегата "Владимир Великий": нужно 8,3 млрд грн, - Таран - Цензор.НЕТ 4054
показати весь коментар
12.08.2021 15:14 Відповісти
Что делал Кулеба в Америке догадайтесь с 1 раза... Міноборони опрацьовує питання добудови фрегата "Володимир Великий": потрібно 8,3 млрд грн, - Таран - Цензор.НЕТ 5294
показати весь коментар
12.08.2021 15:16 Відповісти
Минуточку!! еще раз минуточку!!! Я правильно в диоптриях разлядел 8,3 миллярда гривен????? Это один доморощенный фрегат????? Это точно????
Т.е 8.3 миллярда грн. делим на курс 27.00 имеем = 0,3074 миллярда далларз. Правда???
Ниии...*****...вы там рехнулись??? Программа строительства ПЯТИ!!! корветов Visby со спуском сдачей и с бутилькой шампаня тянет аж на 0,9 миллярда. Это пяти! Т.е один корвет, который легко вжарит раком вашего Владимира Великого стоит аж.....пауза....0,18 миллярда!!!
НЕее, вы канечна скажете, ни фигасе, дык тетеря этот же фрегатище. Ты прощелкал?
Не вопро! Смотрим амеровский фрегат (типовой!) типа «Оливер Хазард Перри», имеем программу из 52!! фрегатов общей стоимостью аж ..пауза ...10,1 милярда далларз! Не спеша делим на исправном калькуляторе. И имеем, что один фрегат стоит аж....0,19 миллярда долларз.
И теперича вопросик, что это за фарш такой будет в вашем ФРЕГАТИЩЕЕЕЕ?????
показати весь коментар
12.08.2021 15:20 Відповісти
вообще то не совсем правильно считаешь

на стоимость боевого корабля влияет водоизмещение а у Висбю оно в четыре раза меньше чем у пр. 58250

с ценой на " Перри " тоже не все так просто . чем больше единиц в серии тем каждая из них дешевле выходит . к тому же миллион баксов в 80-е годы и сейчас это не одно и тоже . в остальном с тобой согласен
показати весь коментар
12.08.2021 15:28 Відповісти
Я считаю правильно. И нужен конечный результат, а не отчет по выполненной тоннажности и распил средств. А результат в пользу Висби. С Перри да, там серия, но даже без серии цена намного завышена.
показати весь коментар
12.08.2021 15:32 Відповісти
вы считаете неправильно и зря спорите ) ну, а чем отличает фрегат от корвета вам думаю понятно... прежде всего автономностью, куда и уходят все эти тонны водоизмещения... другой вопрос зачем нам вообще фрегат... ответ только один - исключительно для международных миссий... больше нам плавать некуда и море пару месяцев торчать негде...
показати весь коментар
12.08.2021 15:38 Відповісти
А танкери супроводжувать нам не треба? Нехай самі до нас ходять як хочуть?
А остров Змеїний захищать чим будете?
показати весь коментар
12.08.2021 23:40 Відповісти
Змеиный находится у нас под боком а не в Индийском океане . с его защитой и ракетные катера справятся . корабли класса фрегат там не нужны . даже корветы не обязательны . аналогичная ситуация и с защитой судоходства . Черное море не Атлантика . противолодочные авианосцы здесь не обязательны

поэтому фрегат для нас это либо представительский корабль ( для показа флага ) либо корабль комплексного усиления ПВО . некий аналог " Якоб ван Хемскерк " . только с системой " Иджис "
показати весь коментар
13.08.2021 09:08 Відповісти
Вы ошиблись причём дважды. Стоимость программы строительства фрегатов Оливер Перри действительно составляла 10.1 миллиарда баксов, но это по ценам 1978 года. Это не корректно ) Цены сейчас другие. Из более близких это строительство 10 фрегатов для ВМС Италии в 201чх годах. Программа 5 миллиардов евро, одна штука выходит в 500 миллионов евро... Но и это еще не всё... чем больше серия - тем меньше стоимость ) А одна штука всегда выходит дорогой, это закон... Так, что это они еще 300 лямов скромно посчитали...
показати весь коментар
12.08.2021 15:36 Відповісти
нафиг надо если фрегат должен быть с сопровождением, да и черное море это тупо мона перекрывать силами береговиков с Нептунами.
что у фрегата из противолодочной обороны есть то?
тупо в разе чего потопят со всеми матросами и он даже ся самого не защитит. ну реально - может и крейсер достроить бы надо?
я вот думал - че мы не достроили аналог Отмирала кузнецова..... по видимому шо он не нужен. ну а самолетов таких вроде нету, даже у ватников они скорее подводные самолеты Міноборони опрацьовує питання добудови фрегата "Володимир Великий": потрібно 8,3 млрд грн, - Таран - Цензор.НЕТ 9270
показати весь коментар
12.08.2021 15:20 Відповісти
у фрегата есть противолодочные ракеты ) точно такие же ракеты есть и у корветов ) еще у фрегата более мощная ПВО, да и прочее тоже... основная же разница между катерами - корветами и фрегатов - это автономность нахождения в открытом море без захода на базу.
Это запасы топлива, еды, воды, боеприпасов и так далее. У катеров это сутки, у корветов месяц, у фрегата пару месяцев если не ошибаюсь.
показати весь коментар
12.08.2021 15:28 Відповісти
Сутки еды на корвете? Я в машине могу еды набрать на неделю..
показати весь коментар
12.08.2021 15:46 Відповісти
Тоже ,что и у Сагайдачного. У Сагайдачного есть торпеды.
показати весь коментар
12.08.2021 15:28 Відповісти
так торпеды есть у всех, но обнаружить ПЛ при активной борьбе электронщиков.... Міноборони опрацьовує питання добудови фрегата "Володимир Великий": потрібно 8,3 млрд грн, - Таран - Цензор.НЕТ 3565
ну просто говнорашка тупо 20 лодок выпустит против нашего флота - пуляй не хочу, и так торпеды пока перезарядишь, то даже самолеты накроют фрегата
тупо распил и ничего более - ты бы сам служил на нем зная шо в разе чего - гарантия шо минимум - надо будет болтаться в море пока не подберут или пока дельфины не помогут доплыть до одесситов?
показати весь коментар
12.08.2021 15:40 Відповісти
сейчас Сагайдачный как раз на ремонте, будут электронику и РЛС модернизировать
показати весь коментар
12.08.2021 15:50 Відповісти
У них нет столько лодок в Черном море
показати весь коментар
12.08.2021 15:51 Відповісти
перегнать еще 10 - тупо 2 недели
показати весь коментар
12.08.2021 15:56 Відповісти
Понятно, что в одиночку глупо плавать -нужна корабельная группа
показати весь коментар
12.08.2021 16:00 Відповісти
не допливуть
показати весь коментар
12.08.2021 16:01 Відповісти
до Сирии плыли и даже Кузька дотянут был
доплывут да и там этих подлодок точно "надцять" есть. пара подлодок просто совковый "флот" запирала на базах, как и в войне Англии турции, франции и Корсики против русни - тупо затопили "флот" бо знали шо в бою будет позор
показати весь коментар
12.08.2021 16:13 Відповісти
Умножаем на два
показати весь коментар
12.08.2021 15:24 Відповісти
... если не больше.
показати весь коментар
12.08.2021 15:52 Відповісти
придурки, з +5 лайками як завжди весь електорат зе жопих
показати весь коментар
12.08.2021 15:25 Відповісти
маленький Вова ДУЖЕ хоче відпіаритись на фрегаті "Володимир Великий".

Як завжди, за рахунок українців та малоросів.
показати весь коментар
12.08.2021 15:27 Відповісти
Свежо предание, но верится с трудом
показати весь коментар
12.08.2021 15:27 Відповісти
нужно 8,3 млрд грн- старцює Таран. При том что : Кауфман проиграл суд государству на 3,4 миллиарда, но не платит в бюджет благодаря связям с ОП, СБУ, МВД и КМ. И получил от Зеленского под контроль Одесскую область и завод "Антонов".
показати весь коментар
12.08.2021 15:28 Відповісти
А что, никто не обратил внимание вот на это: "в будущем "Владимир Великий" сможет заменить в боевом составе ВМСУ "Гетьмана Сагайдачного", - говорит глава Минобороны Андрей Таран." (с) Таки слухи о неходовом состоянии "Г.Сагайдачного" вовсе не беспочвенны, как оказывается! Ну, тогда клепай фрегат, пан Таран. Из корвета. Войдешь в Книгу Рекордов Гиннеса.
показати весь коментар
12.08.2021 15:33 Відповісти
а Сагайдачный это фрегат из сторожевика... ) И да ему уже приходят кранты... отсужил своё причём это без шуток... Корабль сделал своё дело.
показати весь коментар
12.08.2021 15:39 Відповісти
Разница между этим сторожевиком и фрегатом меньше, чем между корветом и фрегатом. Потому что по сути это не сторожевик. По классификации НАТО -этот проект называли большой противолодочный корабль до 1977 года.
показати весь коментар
12.08.2021 15:56 Відповісти
кацапи 5 із 7 сторожовиків з тієїж серії 11351, що й Сагайдачний, вже списали
показати весь коментар
12.08.2021 16:20 Відповісти
Володимир...це вони часом не на честь найвеличнішого??
показати весь коментар
12.08.2021 15:36 Відповісти
Це найвеличніший названий на честь українського князя.
показати весь коментар
12.08.2021 15:52 Відповісти
стоимость лондонской квартиры Ахметки....))..250-300млн. зелени , для олигарха, это не деньги...у Новинского, чертилы православного возьмите, он нацаревал уже в разы больше.. Міноборони опрацьовує питання добудови фрегата "Володимир Великий": потрібно 8,3 млрд грн, - Таран - Цензор.НЕТ 696
показати весь коментар
12.08.2021 15:42 Відповісти
Так це ж на його заводі будувати збираються,все копійка "с цуке православному"в карман,на церкви РПЦ та антимайдани.
показати весь коментар
12.08.2021 15:51 Відповісти
да хрен там, эта псина рпц-шная, его, завод этот обанкротила....
показати весь коментар
12.08.2021 15:58 Відповісти
Я бы его продал Индии или Китаю. А на вырученные деньги увеличил выпуск ракет.Но я диванный генерал, настоящие надеюсь сделают лучше.
показати весь коментар
12.08.2021 15:45 Відповісти
В чем проблема? Реквизируйте и продайте имения, яхты, капиталы мертвеччуков, порошенок, ахметовых, коломойских, судей, прокуроров, таможенников, налоговиков и прочего ворья и будет у нас не один корабль а целый флот... Ни один из них не заработал ни копейки честно!
показати весь коментар
12.08.2021 15:46 Відповісти
Рашистский фуфел, а к чему ты туда приплел Пороха? Он тебе тоже навалил полные штаны !
показати весь коментар
12.08.2021 17:05 Відповісти
Ой, шо я наделап??? Святого осквернил... Там же усьо нажито нИпасильным трудом... И кондфабрику, и Ленкузню, и Крахмалопаточный, и сахзаводы и, и, и... Фсьо сам построил... Как же это я на ТАКОГО чилавека наехал? Міноборони опрацьовує питання добудови фрегата "Володимир Великий": потрібно 8,3 млрд грн, - Таран - Цензор.НЕТ 6437
показати весь коментар
12.08.2021 20:28 Відповісти
Рашкотварь падлючая,ёрничать будешь на пляшке из под горилки !
показати весь коментар
12.08.2021 20:32 Відповісти
На том месте на Козинке где эта барыжная свинья отгрохала себе маеточек, была база отдыха, где за сезон могло отдохнуть около 1000 людей, но оно хапнуло себе эту базу кондфабрики поселило там свое жирное тело с выводком! И не подавилось! Из-за таких выродков козинцы вообще не могут к воде подойти! А такие как ты вылизуют этих негодяев за порцуху конфет... Ты даже хуже рашиста, бо ти внутрішня гн...да!
показати весь коментар
12.08.2021 20:41 Відповісти
Олигофрен,идешь на 3 веселых буквы!
показати весь коментар
12.08.2021 20:43 Відповісти
шось ти клоуна зі ************ на крові забув помянути
показати весь коментар
12.08.2021 23:35 Відповісти
Не знав, що він олігарх... Можна пом'янути... А де там ти побачило ********** на крові? Чи об'ївся галюциногенів від рошену?
показати весь коментар
13.08.2021 08:51 Відповісти
есть некоторые вопросы

одним росчерком пера корвет не станет фрегатом . придется проект 58250 переделывать

начнем с того что по проекту там должны быть ПКР ПКР EXOCET MM40 Block3 . но мы вроде как имеем отечественный Нептун ( по крайней мере берегового базирования ) его ПУ крупнее и тяжелее Экзосета . а на АДАх собрались ставить Гарпун . на проектируемых в Британии катерах будет NSM . вопрос мы все типы существующих ПКР соберем в коллекции или что то сможем не достать ? Міноборони опрацьовує питання добудови фрегата "Володимир Великий": потрібно 8,3 млрд грн, - Таран - Цензор.НЕТ 3822
второй вопрос

по проекту там должны быть ЗРК ASTER 15 SAAM . в принципе не плохой комплекс . но опять же он получается будет представлен только на этом типе . на АДАх будет стоять другой . ну а если уж наши решили сделать корвет фрегатом то только это ЗРК как бы маловато . в свете угрозы от российских ракет и авиации нужно добавить что то еще подешевле с меньшей дальностью и ценой . например RIM-116

и вообще пора уже переходить в 21-ый век и размещать все ракетное вооружение в установках вертикального пуска

к чему я все это веду . а к тому что без переделки проекта корвет фрегатом не станет . а если его переделывать то заявленных 8 000 000 0000 ни фига не хватит . особенно учитывая привычку наших держиморд половину денег растаскивать по офшорам
показати весь коментар
12.08.2021 15:47 Відповісти
клоуни допомагають "братушкам" збирати озброєння НАТОвців для подальшого вивчення на болотах.
Це єдине пояснення цьому цирку
показати весь коментар
12.08.2021 23:33 Відповісти
Из корвета фрегат? Это как? Ведь это разные по классу и по размеру корабли!
показати весь коментар
12.08.2021 15:48 Відповісти
Це ви знаєте,а Сопле *****
показати весь коментар
12.08.2021 15:54 Відповісти
Так це ж на його заводі будувати збираються,все копійка "с цуке православному"в карман,на церкви РПЦ та антимайдани.
показати весь коментар
12.08.2021 15:54 Відповісти
Я даже знаю где взять 7 млрд. гривен для этой цели - из Фонда Школы Клоунов !
показати весь коментар
12.08.2021 16:07 Відповісти
Крейсер крайне нужен ВМС. Можно достроив, продать и на эти деньги купить себе новые старые корабли необходимого класса. Хотя крейсер для противостояния корытам ЧФ просто нужен позарез. Деньги? Потрясти, в крайнем случае, кацапский попанат, засевший в окопах нашей Лавры. За счет репараций вражеских диверсантов, можно будет содержать боевой крейсер. Выходы есть всегда. Надо их видеть.
показати весь коментар
12.08.2021 16:36 Відповісти
Так крейсер же есть - "Украина", причем в 90% готовности или около того. В Николаеве возле стенки не одно десятилетие простаивает. Как будто в 2017 г решили продать.
показати весь коментар
12.08.2021 23:32 Відповісти
Да ктож его купит? РФ - купила бы. Но ведь не продадите. Покупать кому то ещё - достроить получится только с помощью РФ (ну или придётся его полностью переделывать так - что достроить станет дороже чем строить с нуля). Украине тоже не очень понравится.
показати весь коментар
13.08.2021 00:15 Відповісти
Чим більший корабель тим дорожче він коштує, дорожче в обслуговуванні і тем легше в нього попасти. Для того аби його повноцінно використовувати в бойових діях має бути повноцінна, і як я розумію на це вже грошей не дадуть і буде в нас один наддорогий корабель який не зможе розкрити свій потенціал і в кращому випадку буде стояти в порту
показати весь коментар
12.08.2021 16:39 Відповісти
Его переквалифицируют из класса "корвет" в класс "фрегат и переименуют с "Владимир Великий" во "Владимир Александрович".
показати весь коментар
12.08.2021 16:56 Відповісти
Никто ничего не построит - уже Зене осталось мало времени верховодить. Разве что, если люмпен переизберет его на второй срок - окажет доверие воровать дальше и дольше - может к концу второго срока - что тоже сомнительно.
показати весь коментар
12.08.2021 17:04 Відповісти
Смысл выкидывать столько денег,чтобы его потопили через 20-30 минут морского боя.Лучше запустить пару спутников для новигации ракет и обнаружения караблей противника.Также увеличить количество дивизионов ракетного компликса Нептун.Весь надводный флот рф можно и нужно уничтожить одними только ракетами.
показати весь коментар
12.08.2021 23:28 Відповісти
Корвет типу Ада вартує 260 млн доларів
Таран хоче добудувати наш корвет за 420 млн доларів і це без вартості озброєння.!
Здається Таран перебуває не на своєму місці
показати весь коментар
12.08.2021 23:30 Відповісти
Тут надо заметить что производство тех корветов серийное и хорошо налажено. А этот корвет - штучное изделие. Дороже будет в разы.
показати весь коментар
13.08.2021 00:16 Відповісти
 
 