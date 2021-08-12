Міноборони опрацьовує питання добудови фрегата "Володимир Великий": потрібно 8,3 млрд грн, - Таран

Міністерство оборони підрахувало, що для добудови корабля "Володимир Великий" Україні необхідно 8,3 млрд гривень - його перекваліфікують з класу "корвет" на клас "фрегат" .

Про це повідомляє пресслужба міністерства, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі спільно з Генеральним штабом Збройних Сил України опрацьовується питання добудови корабля вже за класом "фрегат". У такому форматі в майбутньому "Володимир Великий" зможе замінити в бойовому складі Військово-Морських Сил Збройних Сил України "Гетьмана Сагайдачного"", - говорить глава Міноборони Андрій Таран.

За його словами, добудова корабля тісно пов'язана з придбанням нових можливостей українськими підприємствами, які будуть добудовувати корвети класу Ada.

Повідомляється, що у "Володимир Великий" вже вклали 569 млн грн при курсі 8 $ - його готовність становить 17%. Зокрема, виготовлені блоки 1-7 основного корпусу корабля і блок 8 надбудови корабля, закуплена частина устаткування вітчизняного і іноземного виробництва. За останніми оцінками, на добудову корабля "Володимир Великий" необхідні близько 8,3 млрд грн без урахування боєкомплекту.

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