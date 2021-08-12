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МЗС Литви зазнало кібератаки: Хакери могли викрасти листування з посольствами інших країн і НАТО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

МЗС Литви зазнало кібератаки: Хакери могли викрасти листування з посольствами інших країн і НАТО

Міністерство закордонних справ Литви в середу 11 серпня повідомило про спробу кібератаки на свої системи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

"Повідомляємо, що МЗС Литви зафіксувало спробу здійснити кібератаку. Відповідні органи були поінформовані про це, почалося розслідування", - зазначила пресслужба міністерства. Інших деталей у повідомленні не наводять.

Водночас неофіційно журналісти отримали інформацію, що зловмисники могли отримати доступ до понад 1,5 млн листів з листування з посольствами інших країн і НАТО, у тому числі щодо "Північного потоку-2", відносин з Білоруссю та Китаєм. Деякі документи в них нібито були з грифом секретності.

Радниця президента Аста Скайсгіріте в четвер сказала, що володіє інформацією про ймовірне викрадення листування, та що насторожує те, що це сталося майже одночасно з заворушеннями під Сеймом і бунтом у таборі мігрантів.

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В МЗС сказали, що не можуть коментувати її слова і наразі обмежуються тим, що вже повідомили у пресрелізі.

Автор: Анастасія Потіха
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12.08.2021 15:05 Відповісти
МЗС Литви зазнало кібератаки: Хакери могли викрасти листування з посольствами інших країн і НАТО - Цензор.НЕТ 6863 значить, питання - чия була кібератака - секрет Полішинеля...

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12.08.2021 16:08 Відповісти
ЗЕрмак прилетел из США...радость в Украину прилетела...типа Смотрящий... МИД Литвы подвергся кибератаке. Хакеры могли похитить переписку с посольствами других стран и НАТО - Цензор.НЕТ 6667
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12.08.2021 15:09 Відповісти
Едва литовцы погнали ссаными тряпками батькин сброд назад, так и атака нарисовалась. Такое вот совпадение. МИД Литвы подвергся кибератаке. Хакеры могли похитить переписку с посольствами других стран и НАТО - Цензор.НЕТ 2503
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12.08.2021 15:12 Відповісти
Ищите у москалей
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12.08.2021 15:12 Відповісти
Россия, Китай и Сев.Корея, прикрываясь ядерным щитом, творит в мире беспредел. И никто не знает, как этому воспрепятствовать. МИД Литвы подвергся кибератаке. Хакеры могли похитить переписку с посольствами других стран и НАТО - Цензор.НЕТ 7706
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12.08.2021 15:15 Відповісти
если переписка воняет руSSкими свиньями, то это уже - диверсия !
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12.08.2021 15:28 Відповісти
МЗС Литви зазнало кібератаки: Хакери могли викрасти листування з посольствами інших країн і НАТО - Цензор.НЕТ 5427
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12.08.2021 15:43 Відповісти
 
 