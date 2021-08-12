У вакцин Pfizer і Moderna виявили нові побічні ефекти: В Євросоюзі почали їх вивчати
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Вакциновані препаратами Pfizer і Moderna поскаржилися на побічні ефекти після щеплення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.
Так, пацієнти заявили, що після вакцинації цими препаратами у них з'явилися:
- мультиформна еритема - форма алергічної реакції на шкірі,
- гломерулонефрит - запалення нирок,
- нефротичний синдром - ураження нирок, що характеризується сильною втратою білка з сечею.
Європейське агентство з лікарських засобів вже вивчає побічні ефекти.
Топ коментарі
+33 Zemych
показати весь коментар12.08.2021 15:39
+20 Андрей Нешевченко
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+20 Zemych
показати весь коментар12.08.2021 15:45
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Будь ласка, зачекайте...
"Aug 11 (Reuters) - Three new conditions reported by a small number of people after vaccination with COVID-19 shots from Pfizer (PFE.N) and Moderna (MRNA.O) are being studied to assess if they may be possible side-effects, Europe's drugs regulator said on Wednesday."
small number , мать вашу !!
тут вот изобретатель мРНА технологии говорит о вакцинах на ее основе .
..
Лично я привился Пфайзером: никаких побочных эффектов, прекрасно себя чувствую, совершил 4 зарубежных путешествия.
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2102131?query=featured_home
Итак
В 2020 году умерли 616 835 украинцев. Самой распространенной причиной смертей стали болезни системы кровообращения. От осложнений COVID-19 умерли 20 709 человек.
Итого, видно, что далеко не каждую смерть считают смертью от ковида.
Может, каждую избыточную смерть считают смертью от ковида? в 2019 в Украине умерло 581114 человек.
избыточная смерть в 2021 составляла 616835-581114=35721 Тоже с Вашим враньем большое расхождение.
15,2 (на 1 000 населения) in 2020
Общий коэффициент смертности показывает число смертей, происходящих в течение года, в расчете на 1000 населения по оценкам на середину года. ДАТАЗНАЧЕНИЕИЗМЕНЕНИЕ ,
%2020 15,20 ,05%
2019 15,20, 09%
2018 15,20, 09%
201715,10,06%201615,1-0,07%201515,1-0,32%201415,2-0,63%201315,3-0,91%201215,4-1,13%201115,6-1,21%201015,8-1,13%200916,0
Криво скопировалось. Но и так видно шо никакого увеличения смертности ( удельной, которая является наиболее объективной) не произошло.
2021 нет. Но по показателям на февраль и по оценочным данным цру. это примерно 14.
Я тебе дал ссылку и ты ее можешь проверить Вот еще на сайт Госстата могу дать ссылку
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/ds/kpops/kpops_u/arh_kpops2020_u.html
И там количество смертей 2020 года учтено до одного случая.
Ты копипастишь неизвестно откуда коэффициент, посчитанный до с точностью десятой
на основе ОЦЕНОЧНЫХ данных, взятые, скорее всего отсюда.
ТЫЦЬ
То, что данные оценочные, видно во всплывающем окне, если навести курсор на график.
То, что сам сайт лажает, видно по архивной копии 2017(!) года, где Общий коэффициент смертности в Украине за 2015 год (!!!) указан 15,4, а в твоем, если нажать на окошко "Данные"
видно откуда и когда взяты данные для оценки - "Опубликовано источником: 28 августа 2019".
Тыць еще
Судя по всему, ты гробами в Украине торгуешь.
https://www.globalresearch.ca/spike-protein-killer-beware-mrna-vaccines/5748384
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33301246/
очередной фейк от антипрививочников
Ягодки будут позже - потому и приняли закон, по которому вся ответственность
на самих вакцинированных.
Как всегда в совке: "Вы сами себя задерживаете!", "Спасение утопающих - ...."
Ті кому погано від вакцини, то напевне при реальному вірусі взагалі нежильці.
Скільки пригадую ще з часів Радянського Союзу чим тільки не кололи і усім було пофіг. А тут намалювались.
Так що явище з поічним дуже дуже рідко трапляються.
ПУСТЬ БЫДЛОМАССА ВЕСЕЛИТСЯ И РАЗВЛЕКАЕТСЯ!
- нефротический синдром - поражение почек,характеризующееся сильной потерей белка с мочой.Источник: https://censor.net/ru/n3282400
И я даже представить не могу сколько белка теряю с мочой, что эта проблема кого то может беспокоить. Что то ведь должно произойти экстраординарное в организме именно после прививки.
Зато я знаю, что среди умерших, 99% не вакцинированных! И когда на чаше весов стоит смерть и боль в руке на пару дней, то выбор для меня очевиден.
Как сказал один мой знакомый, который противник вакцинации: я хочу дождаться внука в этом году. На что я ему ответил, что я хочу быть со своей семьей и воспитывать своего внука многие годы!