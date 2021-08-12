УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13879 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном Боротьба з коронавірусом
44 695 150
Євросоюз (6998) COVID-19 (18064) Pfizer (168) Moderna (54)

У вакцин Pfizer і Moderna виявили нові побічні ефекти: В Євросоюзі почали їх вивчати

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У вакцин Pfizer і Moderna виявили нові побічні ефекти: В Євросоюзі почали їх вивчати

Вакциновані препаратами Pfizer і Moderna поскаржилися на побічні ефекти після щеплення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

Так, пацієнти заявили, що після вакцинації цими препаратами у них з'явилися:

- мультиформна еритема - форма алергічної реакції на шкірі,

- гломерулонефрит - запалення нирок,

- нефротичний синдром - ураження нирок, що характеризується сильною втратою білка з сечею.

Європейське агентство з лікарських засобів вже вивчає побічні ефекти.

Також читайте: Через поширення "дельта"-штаму ефективність вакцини Moderna впала до 76%, Pfizer - до 42%, - дослідження. ІНФОГРАФІКА

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+33
Даже руснявый Reuters написал шо ето у small number of people.
Нет, мы напишем шо "вакцинированные пожаловались", хай дегенераты антиваксеры порадуются
показати весь коментар
12.08.2021 15:39
+20
А молчали долго! Я убежден- там кошмар происходит! Но... тихо всё! Можэ те 8600, которым тетка в Германии физраствор вколола, вот-вот начнут бабло собирать, на прижизненный памятник ей. И я- не удивлюсь!
показати весь коментар
12.08.2021 15:41
+20
Меня биочип так заставляет писать, ничего не могу поделать.
показати весь коментар
12.08.2021 15:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Еще CNN ссылочку приведи. Тоже достойный фекомет по всем вопросам от расовой теории и выплаты репараций за рабство до чудодействия вакцин.
показати весь коментар
12.08.2021 19:44 Відповісти
Ви часом нє вєрующій в QAnon? Чи може дивитися і слухаєтe OAN, Breitbart? Тримайтеся подалі від трампівських брехунів. Можете таким же стати. Дивіться, що вони зробили з Республіканською партії. Була - ПАРТІЯ, зараз - зібрання брехунів і сраколизів. А шкода. Республіканці була сила.
показати весь коментар
12.08.2021 20:31 Відповісти
CNN MSNBC по вашему достойные источники информации ? не врут ? не углубляясь в политические споры - при Трампе жизнь была лучше , налоги и цены ниже , работы валом и в страну потихоньку возвращались производители . При Байдене/Обаме инфляция 6% , налоги идут вверх , цены на бензин, продукты растут при полупустых полках , мелкие и средние бизнесы разоряються , бесполезные ограничения и дебильные вопли о климате , репараций черным за рабство , белом национализме . рост преступности в том числе на расовой почве .....
показати весь коментар
12.08.2021 22:03 Відповісти
в них просто є імунітет до чіпування. Це організм відторгає чіп, просто залежить де він встановився, в нирки, під шкіру і т.д. Найгірше коли в мозок...
показати весь коментар
12.08.2021 16:48 Відповісти
я хз.. позавчера укололся Модерной, пока только одна рука сильно болит не могу поднять, а так всё остальное норм У вакцин Pfizer і Moderna виявили нові побічні ефекти: В Євросоюзі почали їх вивчати - Цензор.НЕТ 7057
показати весь коментар
12.08.2021 17:12 Відповісти
Блин, я не знаю что делать. Тоже Модерной предлагают вакцинироваться и у многих моих знакомых, такая же проблема с рукой, ну это будет пару дней.
показати весь коментар
13.08.2021 15:29 Відповісти
да все ок с ней, болит рука не из за самой вакцины, а потому что вводится большое количество жидкости сразу в мышцу и вот пока это все там не рассосётся то болит. Первый день совсем немного, на второй день сильно что спать не сможешь на этой руке но тогда рекомендую чего то холодного приложить к плечу чуть попускает, на 3й день уже все нормально.
показати весь коментар
14.08.2021 18:47 Відповісти
Благодарю, пойду на следующей неделе вакцинироваться.
показати весь коментар
22.08.2021 19:21 Відповісти
дайте кто-то бутусову подсрачник за такие новости
показати весь коментар
12.08.2021 17:14 Відповісти
Идиоты ванючие, читайте ОРИГИНАЛ новости, прежде чем обмазываться гавном с ног до головы!
"Aug 11 (Reuters) - Three new conditions reported by a small number of people after vaccination with COVID-19 shots from Pfizer (PFE.N) and Moderna (MRNA.O) are being studied to assess if they may be possible side-effects, Europe's drugs regulator said on Wednesday."

small number , мать вашу !!
показати весь коментар
12.08.2021 17:33 Відповісти
https://www.thegatewaypundit.com/2021/07/inventor-mrna-vaccine-covid-vaccines-make-virus-dangerous/

тут вот изобретатель мРНА технологии говорит о вакцинах на ее основе .

..
показати весь коментар
12.08.2021 19:45 Відповісти
Пфайзер провел испытания на животных, на 23 тыс. добровольцах, Израиль вакцинировал 5,8 млн человек и тех ужасов, что рассказывает этот ученый, ни там, ни там не наблюдается. А практические результаты в медицине ценнее непроверенных теорий.
показати весь коментар
12.08.2021 21:12 Відповісти
респект, уважаемый Амфаш ! Как же достали все эти идиоты-антивакцинаторы с их страшилками...

Лично я привился Пфайзером: никаких побочных эффектов, прекрасно себя чувствую, совершил 4 зарубежных путешествия.
показати весь коментар
20.09.2021 02:07 Відповісти
Хто писав цю статю , вона як передрана з кацапського сайту , з якимись страхами ???!! Це побічне явище вже давно відоме . Нічого страшного немає , така реакція буває через тиждень , потім вона проходить , і можна робити ревакцінацію . У кого на 6-7 день після вакцинації таке з'явиться, головне не розчісуйте , бо дуже свербить , і ще скалькі днів боліла рука, стальки воно буде , а потім само зникає , знаю, бо у мене два дні таке було , десь сантиметрав 5Х7 . Якщо розчешете, то буде до ліктя !! Даю посилання на орігінал

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2102131?query=featured_home
показати весь коментар
12.08.2021 17:38 Відповісти
Ну если практически любую смерть трактуют как последствия ковида то почему разную хрень у привитых нельзя трактовать как последствия прививки?
показати весь коментар
12.08.2021 18:18 Відповісти
Золотые слова!
показати весь коментар
12.08.2021 18:49 Відповісти
На примере Вашего вранья разберем, как врут антиваксеры.
Итак
В 2020 году умерли 616 835 украинцев. Самой распространенной причиной смертей стали болезни системы кровообращения. От осложнений COVID-19 умерли 20 709 человек.
Итого, видно, что далеко не каждую смерть считают смертью от ковида.
Может, каждую избыточную смерть считают смертью от ковида? в 2019 в Украине умерло 581114 человек.
избыточная смерть в 2021 составляла 616835-581114=35721 Тоже с Вашим враньем большое расхождение.
показати весь коментар
12.08.2021 21:54 Відповісти
Общий коэффициент смертности
15,2 (на 1 000 населения) in 2020

Общий коэффициент смертности показывает число смертей, происходящих в течение года, в расчете на 1000 населения по оценкам на середину года. ДАТАЗНАЧЕНИЕИЗМЕНЕНИЕ ,
%2020 15,20 ,05%
2019 15,20, 09%
2018 15,20, 09%
201715,10,06%201615,1-0,07%201515,1-0,32%201415,2-0,63%201315,3-0,91%201215,4-1,13%201115,6-1,21%201015,8-1,13%200916,0

Криво скопировалось. Но и так видно шо никакого увеличения смертности ( удельной, которая является наиболее объективной) не произошло.
2021 нет. Но по показателям на февраль и по оценочным данным цру. это примерно 14.
показати весь коментар
13.08.2021 09:58 Відповісти
Ты, вместо аргументов, предлагаешь другое вранье. Ну что ж, разоблачим и его (мне кажется, я уже это делал и ты это видел.)
Я тебе дал ссылку и ты ее можешь проверить Вот еще на сайт Госстата могу дать ссылку
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/ds/kpops/kpops_u/arh_kpops2020_u.html
И там количество смертей 2020 года учтено до одного случая.
Ты копипастишь неизвестно откуда коэффициент, посчитанный до с точностью десятой
на основе ОЦЕНОЧНЫХ данных, взятые, скорее всего отсюда.
ТЫЦЬ

То, что данные оценочные, видно во всплывающем окне, если навести курсор на график.
То, что сам сайт лажает, видно по архивной копии 2017(!) года, где Общий коэффициент смертности в Украине за 2015 год (!!!) указан 15,4, а в твоем, если нажать на окошко "Данные"
видно откуда и когда взяты данные для оценки - "Опубликовано источником: 28 августа 2019".
показати весь коментар
13.08.2021 10:39 Відповісти
Архивная копия сайта
Тыць еще
показати весь коментар
13.08.2021 10:41 Відповісти
Это только начало . Долгосрочные перспективы еще хуже .Учитывая необходимость колоться каждые 6 месяцев . Переходите на лечение антивирусными препаратами . Вакцина не может быть основным средством борьбы с вирусом .
показати весь коментар
12.08.2021 19:40 Відповісти
In vitro ивермектин оказывает противовирусное действие в отношении нескольких отдельных одноцепочечных РНК-вирусов с положительным смыслом , включая SARS-CoV-2 . [84] Последующие исследования показали, что ивермектин может ингибировать репликацию SARS-CoV-2 в культуре клеток почек обезьяны с IC 50 2,2-2,8 мкМ. [85] [86] Однако, исходя из этой информации, для противовирусного эффекта потребуются дозы, намного превышающие максимально разрешенные или безопасные для использования у людей. [87] [88]Помимо практических трудностей, такие высокие дозы не охватываются текущими разрешениями на использование препарата людьми и были бы токсичными, поскольку считается, что противовирусный механизм действия действует путем подавления клеточного процесса хозяина, [87] в частности, ингибирования от ядерного транспорта по импортину α / β1 . [89] Таким образом, обоснование клинической оценки ивермектина при COVID-19 кажется недостаточным. [90] Самолечение высококонцентрированной формулой, предназначенной для лошадей, привело к многочисленным госпитализациям, а передозировка может привести к смерти, возможно, из-за взаимодействия с другими лекарствами. [91]Чтобы устранить неопределенности, связанные с предыдущими небольшими или некачественными исследованиями, с июня 2021 года в Соединенных Штатах и ​​Соединенном Королевстве проводятся крупномасштабные испытания. [92] [93]
показати весь коментар
12.08.2021 21:17 Відповісти
не надо лечиться таблетками для лошадей . манипуляция ваша на лицо . надо выписывать те что сделаны для людей , а не отправлять заболевшего в карантин ожидая пока у него сгниют легкие . начатое лечение на ранних стадиях дает 99.98% положительный эффект и нет побочных эффектов . судя по всему вы продаете эту поганую вакцину .
показати весь коментар
12.08.2021 22:07 Відповісти
Та ты можешь писать, что эффективность ивермектина 140%. Ты ж ссылок не даешь, лепи любую хрень.
Судя по всему, ты гробами в Украине торгуешь.
показати весь коментар
12.08.2021 22:17 Відповісти
ссылки ? они подавляют любую информацию и запрещали в 2020 году выписывать эти и другие лекарства когда можно было спасти людей . Фейсбук Твиттер и прочие фильтровали и банили всех докторов кто сообщал о результатах ивермектина. Вакцина от ковида не может быть основным средством лечения , потому как вирус мутирует быстро . потому как мРНА технология опасна тем что огранизм вырабатывает токсичный белок под ее воздействием , а этот белок сам по себе опаснее вируса и приносит организму больше вреда чем сам вирус . нравиться вам вакцина ? колите ее на здоровье . дайте возможность другим людям использовать иные методы .
показати весь коментар
12.08.2021 22:24 Відповісти
Как этот белок может быть опаснее вируса, если этот же вирус заставляет клетки вырабатывать этот же белок? Но вакцина это делает строго дозированно, а вирус бесконтрольно?
показати весь коментар
12.08.2021 22:33 Відповісти
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32253100/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33301246/
показати весь коментар
12.08.2021 23:59 Відповісти
и ни одной цифры...ни по возрастной категории,ни по количеству последствий на миллион вакцинированных...ни по странам,где это произошло...
очередной фейк от антипрививочников
показати весь коментар
12.08.2021 20:01 Відповісти
І н жоден з експертів не може сказати що саме у вакцині приводить до таких трагічних наслідків. Тому ця суміш не може називатись вакциною.
показати весь коментар
12.08.2021 20:40 Відповісти
вот же люди не благодарные!!1, их можно сказать спасают экспериментальными вакцинами, а они еще и жалуются У вакцин Pfizer і Moderna виявили нові побічні ефекти: В Євросоюзі почали їх вивчати - Цензор.НЕТ 47
показати весь коментар
12.08.2021 20:53 Відповісти
Якби вони давали згоду на участь в дослідах з певними ризиками, питань би не виникало.
показати весь коментар
12.08.2021 21:23 Відповісти
Ну что сказать, просто наши подопытных кроликов, вот и всё.
показати весь коментар
12.08.2021 22:37 Відповісти
У вакцин Pfizer і Moderna виявили нові побічні ефекти: В Євросоюзі почали їх вивчати - Цензор.НЕТ 1367 Mike Redford чего своей аквафрешной тряпки стесняешься?
показати весь коментар
12.08.2021 22:42 Відповісти
Псориаз, воспаление почек - это ещё цветочки.
Ягодки будут позже - потому и приняли закон, по которому вся ответственность
на самих вакцинированных.
Как всегда в совке: "Вы сами себя задерживаете!", "Спасение утопающих - ...."
показати весь коментар
12.08.2021 23:58 Відповісти
Все ок, після другої дози з температурою день полежав і все.
Ті кому погано від вакцини, то напевне при реальному вірусі взагалі нежильці.
показати весь коментар
13.08.2021 00:30 Відповісти
Особисто я не проти вакцинуватись і кожен рік, і за гроші. А на інших пофіг, більше антивакцинаторів - менше антивакцинаторів, доступніша вакцина усім іншим, одні переваги.
Скільки пригадую ще з часів Радянського Союзу чим тільки не кололи і усім було пофіг. А тут намалювались.
показати весь коментар
13.08.2021 00:39 Відповісти
Ви мені краще таке скажіть. Після двох заштриків Модерною - коли вже я зможу напряму, без смартфона та інших гаджетів, підключитися через той жидорептилоїдний чип бодай до 4G?
показати весь коментар
13.08.2021 00:34 Відповісти
Хм...Вам мабуть бракована вакцина попалася.Я після першого заштрику вже підключився до GPRS і почав ловити три нових телевізійних канали.І це при тому,що у мене ні телевізора ні телефона нема. У вакцин Pfizer і Moderna виявили нові побічні ефекти: В Євросоюзі почали їх вивчати - Цензор.НЕТ 7154
показати весь коментар
13.08.2021 08:24 Відповісти
Я отримав Pfaizer, дві вакцини й нічого. З усіх знайомих хто вакцинувався ніяких побічних, температура у деяких була день-два й усе.
Так що явище з поічним дуже дуже рідко трапляються.
показати весь коментар
13.08.2021 02:17 Відповісти
АФТАР! БРОСАЙ ПОБОЛЬШЕ ДЕРЬМА НА ВЕНТИЛЯТОР!!!
ПУСТЬ БЫДЛОМАССА ВЕСЕЛИТСЯ И РАЗВЛЕКАЕТСЯ!
показати весь коментар
13.08.2021 07:05 Відповісти
спс
показати весь коментар
13.08.2021 08:08 Відповісти
- гломерулонефрит - воспаление почек,
- нефротический синдром - поражение почек,характеризующееся сильной потерей белка с мочой.Источник: https://censor.net/ru/n3282400
показати весь коментар
13.08.2021 08:08 Відповісти
Люди в кого ще мізки не мутували у фікаліїї провакцинуйтесь ..щоб не піти у вічність через ковід
показати весь коментар
13.08.2021 08:46 Відповісти
Цензор, ну нельзя так манипулировать информацией! Это антинаучная пропаганда. Вы хотя бы переведите правильно тот же Reuters. Особенно в стране где 73% населения не умеют критически мыслить. Такие новости надо подавать правильно. Тут же приводить статистику сколько побочных эфектов от таблетки аспирина, например. Чтобы люди понимали, что они скорее умрут под колесами машины, чем от вакцины.
показати весь коментар
13.08.2021 10:18 Відповісти
В статье нет никаких цифр.
И я даже представить не могу сколько белка теряю с мочой, что эта проблема кого то может беспокоить. Что то ведь должно произойти экстраординарное в организме именно после прививки.
Зато я знаю, что среди умерших, 99% не вакцинированных! И когда на чаше весов стоит смерть и боль в руке на пару дней, то выбор для меня очевиден.
Как сказал один мой знакомый, который противник вакцинации: я хочу дождаться внука в этом году. На что я ему ответил, что я хочу быть со своей семьей и воспитывать своего внука многие годы!
показати весь коментар
13.08.2021 13:40 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 