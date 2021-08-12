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Новини Політика України
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Вірастюк (75) ВР (11726) КВУ (131) бешкет (574) Арахамія (1000) Герус (180) Яременко Богдан (147) Богуцька Ліза (64) Юрій Корявченков (37) Слуга народу (2544) Стефанчук Руслан (652) Корнієнко (649) Дубінський Олександр (415) Радуцький Михайло (274) Бужанський (102) Василевська-Смаглюк (62) Лерос Гео (381) Третьякова Галина (100) Тищенко Микола (291) Медяник В’ячеслав (18) Шевченко Євген Слуга народу (73) Камельчук (37) Поляков_Антон (105) Євген Брагар (44) Гришина Юлія (38) Юрченко Олександр (102) Безугла (208)

Кожен п'ятий "слуга народу" став фігурантом гучного скандалу за 2 роки роботи Ради, - КВУ. Список скандалістів

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кожен п'ятий

Два роки роботи Верховної Ради IX скликання охарактеризував значною кількістю публічних скандалів, пов'язаних з народними депутатами "Слуги народу". Аналіз відкритих джерел показує, що фігурантом гучного скандалу став кожен п'ятий депутат монобільшості - всього 53 народні депутати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Комітет виборців України.

Серед основних причин скандалів: проросійські заяви депутатів "Слуги Народу", неетична поведінка, зокрема, й під час планерних засідань ВР, а також звинувачення в корупції.

Серед лідерів за кількістю публічних скандалів – Микола Тищенко, Олександр Дубінський, Євген Шевченко, Максим Бужанський, Давид Арахамія.

"Це безпрецедентна кількість публічних скандалів як для однієї фракції. Попри обіцянки В. Зеленського прощатися зі скандальними депутатами, більшість з них досі є членами фракції. Деякі політики спромоглися потрапити відразу в декілька гучних скандалів за два роки роботи в парламенті. Серед можливих причин такої ситуації – формування виборчого списку на парламентських виборах не на основі професійних якостей кандидатів, а завдяки особистим симпатіям. В результаті в парламент потрапили десятки осіб, які ніколи раніше не займалися політикою і не розуміють основ публічної комунікації", – прокоментував голова КВУ Олексій Кошель.

"Велика кількість скандалів не лише знижує довіру громадян до дій влади, але й загалом негативно позначається на ставленні до парламенту", – додав О. Кошель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 2 роки "стадіонним обіцянкам" Зеленського. Принципові тези про припинення війни, деолігархізацію та реформи не реалізовано, - КВУ

Нижче наведено основних фігурантів скандальних ситуацій за перші два роки роботи ВР.

Давид Арахамія неодноразово відзначався одіозними заявами та коментарями (щодо ядерної зброї, розмови В. Зеленського із Джозефом Байденом на підвищених тонах, можливості надання води в Криму і т.д.).

Олександр Корнієнко разом із Д. Арахамією потрапив у сексистський скандал через висловлювання про колегу з партії.

Микола Тищенко потрапив відразу в декілька публічних скандалів (зокрема, щодо роботи його ресторану "Велюр" під час локдауну, порушення карантинних норм на дні народженні дружини, одіозною поведінкою під час виборів народного депутата на Івано-Франківщині).

Євген Шевченко здійснив публічний візит до білоруського диктатора А. Лукашенка, відомий одіозними заявами щодо російсько-української війни.

Єлизавета Богуцька назвала відомого українського соціолога Євгена Головаху "дєдушкою" і "якимось Євгеном Івановичем з позаминулого століття". Назвала коронавірус аферою, а світову паніку через хворобу – "коронабесием".

Євген Брагар запропонував одній з глядачок телеканалу продати собаку, щоб заплатити за комуналку. Потрапив у скандал із патрульними: його запідозрили у водінні під наркотиками.

Олександра Юрченка звинуватили в спробі отримання хабаря за внесення пропозицій до законопроекту.

Максим Бужанський обізвав журналістку "тупою вівцею", відомий своїми провокативними заявами щодо російсько-української війни та ставленням до історичних подій.

Василь Вірастюк поскаржився, що на Прикарпатті замало символіки із "Великим будівництвом"

Юлія Грішина назвала Верховну Раду "Верховним совєтом"

Оксана Дмитрієва була помічена журналістами у стінах Верховної Ради у наддорогому вбранні.

Гео Лерос побився у Верховній Раді із депутатом Бужанським.

Олександр Дубінський потрапив під санкції США через втручання в президентські вибори, пояснив наявність дорогих автомобілів в його сім’ї фразою "мама любит скорость", звинувачував депутатів "Слуги Народу" в отриманні "чорної зарплати".

Роман Іванісов, як стало відомо, мав судимість за групове зґвалтування.

Юрій Камельчук потрапив у скандал через неправильне паркування під Радою. Відомий своїми атиковідними заявами.

Данило Гетманцев потрапив у скандал через звинувачення в лобізмі інтересів представників грального бізнесу.

Валерій Колюх під час засідання ВР бронював готель у Домінікані.

Ольга Василевська-Смаглюк назвала коронавірус маркетинговим ходом.

Богдан Торохтій, за інформацією журналістів,звернувся до міського голови Києва із проханням надати в користування 8 квартир для своїх помічників.

За інформацією журналістів, депутати Маргарита Шол, Олександр Гайду, Павло Халімон незаконно відвідали один з ресторанів Києва під час локдауну.

Олег Арсенюк влаштував бійку в одному з ресторанів Черкас.

Юрія Корявченкова звинуватили в спробі лобізму бізнес-інтересів у Кривому Розі.

Микола Галушко звинуватив партію у торгівлі місцями у списках на місцевих виборах.

Мар’яна Безугла потрапила у скандал через занижену вартість квартири в Києві, яку вказала в декларації.

Анна Колісник під час виступу у ВР головнокомандувача ЗСУ у листуванні написала, що "потрібно валити із цієї країни".

Андрій Стріхарський влаштував бійку в одному з ресторанів.

Олена Криворучкіна потрапила у секс-скандал через інтимну переписку під час засідання ВР.

Ірина Верещук у 2019 р. заявила, що Україну не чекають в НАТО, тому варто переглянути підхід до відносин з Альянсом.

Анна Скороход заявила про тиск керівництва партії на неї та її родину нібито через її голосування всупереч загальній позиції партії.

Антон Поляков заявив, що був виключений із складу фракції через те, що розкритикував рішення політсили в своєму Telegram-каналі.

Олександр Куницький журналісти звинуватили депутата в лобізмі та рекламуванні свого бізнесу у ВР.

Сергій Литвиненко мав скандал через кнопкодавство .

Олена Копанчук потрапила у скандал через кнопкодавство.

Андрій Одарченко під час відпочинку виник конфлікт між нардепом та іншим чоловіком, внаслідок якого депутата вдарили по обличчю.

Анатолій Остапенко вів непристойну переписку зі знайомим під час засідання Верховної Ради.

Євгенія Петруняка помітили за переглядом у залі Верховної Ради провокаційних медіафайлів.

Микита Потураєв з трибуни ВР запропонував "розстріляти ОПЗЖ", що спровокувало бійку.

Михайло Радуцький - журналісти опублікували фото нецензурної переписки депутата у ВР щодо призначення міністра охорони здоров’я.

Олег Семінський вдарив чоловіка в Чернігові, пошкодив його автомобіль.

Володимир Тимофійчук на початку роботи ВР оскандалився заявою про те, що до політики він займався фермерством в "Коломойському районі". Щодо політичної програми зазначив, що він нічого не обіцяв і не обіцяє.

Олександр Качура - у народного депутата виник публічний конфлікт із міським головою Сум, в ході якого між політиками відбулася сварка. Так, міський голова облив водою депутата, яку Качура приніс із собою, щоб продемонструвати якість води в місті.

Олег Воронько, Остап Шипайло, Олександр Трухін, Степан Чернявський, Павло Павліш - депутати -мільйонери, які орендують житло в Києві за бюджетні кошти

Андрій Герус - у листопаді 2019 року в депутата стався конфлікт із Олегом Ляшком, в результаті якого політики побилися прямо в аеропорту.

Руслан Стефанчук потрапив у скандал через те, що знімав квартиру у тещі за бюджетні кошти.

Галина Третьякова потрапила у скандал через фразу про "дітей низької якості" щодо ситуації із безробітними.

Богдан Яременко став фігурантом "секс-скандалу" у Верховній Раді.

В’ячеслав Медяник - Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила провадження після оприлюднення в ЗМІ листування нардепа В’ячеслава Медяника, де той обіцяє "вирішити питання" з прокуратурою.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+21
Это только то что всплыло на поверхность или не успели "замять" Каждый пятый "слуга народа" стал фигурантом громкого скандала за 2 года работы Рады, - КИУ. Список скандалистов - Цензор.НЕТ 8854
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12.08.2021 15:43
+18
Каждый пятый "слуга народа" стал фигурантом громкого скандала за 2 года работы Рады, - КИУ. Список скандалистов - Цензор.НЕТ 5942
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12.08.2021 15:45
+12
партия "зеленые шкварки"
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12.08.2021 15:47
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Это только то что всплыло на поверхность или не успели "замять" Каждый пятый "слуга народа" стал фигурантом громкого скандала за 2 года работы Рады, - КИУ. Список скандалистов - Цензор.НЕТ 8854
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12.08.2021 15:43 Відповісти
Каждый пятый "слуга народа" стал фигурантом громкого скандала за 2 года работы Рады, - КИУ. Список скандалистов - Цензор.НЕТ 5942
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12.08.2021 15:45 Відповісти
партия "зеленые шкварки"
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12.08.2021 15:47 Відповісти
"ЗЕленые зашкварки" или "ЗЕленые ЗЕшкварки" ))))
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12.08.2021 15:55 Відповісти
Не, ну обещали ведь - "скучно не будет", выполнили. Шо вам не так, хороняки? Каждый пятый "слуга народа" стал фигурантом громкого скандала за 2 года работы Рады, - КИУ. Список скандалистов - Цензор.НЕТ 8325
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12.08.2021 15:48 Відповісти
СБРОД
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12.08.2021 15:49 Відповісти
блин скока у вас ников то? минимум три наскока помню, но я еще и Ленина помню, слава Посейдону шо тока по интернету)
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12.08.2021 16:09 Відповісти
у меня ОДИН
И это настоящее имя-фамилия
А что не так ?
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12.08.2021 17:38 Відповісти
остальные были не пойманы за руку Каждый пятый "слуга народа" стал фигурантом громкого скандала за 2 года работы Рады, - КИУ. Список скандалистов - Цензор.НЕТ 5854
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12.08.2021 15:55 Відповісти
каждый пятый ??? не обманывайте себя...каждый второй...а то и каждый...
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12.08.2021 15:56 Відповісти
А как же свадебный фотограф Черный, который внёс 1600 поправок в закон по Привату в интересах Бени !?
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12.08.2021 15:56 Відповісти
он менялся на глазах, обосрался не за так - за выборцев, за мощный знак
просто музыка резво звучит и не успеваю .... исполнять то)))
https://www.youtube.com/watch?v=V25Ss2RLUw8
Хламидия уж точно - обосранный
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12.08.2021 16:07 Відповісти
Балаболы балаболят! Кожен п'ятий "слуга народу" став фігурантом гучного скандалу за 2 роки роботи Ради, - КВУ - Цензор.НЕТ 8943
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12.08.2021 16:11 Відповісти
это е кого подловили. остальные чесные и зарплата в конверте 10-20 тыс. баксов это не коррупция.
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12.08.2021 16:19 Відповісти
Самое смешное,что зекрыса сама переигрывает весь этот сброд
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12.08.2021 16:24 Відповісти
Кожен п'ятий "слуга народу" став фігурантом гучного скандалу за 2 роки роботи Ради, - КВУ - Цензор.НЕТ 7134
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12.08.2021 16:25 Відповісти
А ГДЕ СОСНА КОРАБЕЛЬНАЯ-АЛЛАХВЕРДИЕВА??? *****, зря шоль баба титьки на показ выставляла и пыталась фракцию сосковых сформировать?!!!
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12.08.2021 16:32 Відповісти
Логика простая. Сначала взяли уродливого, гнусного, тупого и гнусявого вождя. Потом по его образцу подбирали банду - ещё более уродливых внешне, более тупых, отвратительных и аморальных внутри... Чтобы маленький цахес не комплексовал на их фоне... Результат обратной селекции наблюдаем каждый день... Специальный платный подоляк просто не успевает затыкать все их вонючие рты своими заготовленными методичками и темниками...
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12.08.2021 16:33 Відповісти
Список не полный, скоморохов и просто скудоумых там, чуть ли не 99%!
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12.08.2021 16:35 Відповісти
Банда ! Просто прокуратура и полиция на всех дела не заводила.
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12.08.2021 17:10 Відповісти
Уверен,их избиратели гордятся своим выбором.
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12.08.2021 17:57 Відповісти
Які депутати такі і їхні "заслуги", шо від них можна було чекати, їх же на "помийках підбирали" як того мультяшного Шарика.
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12.08.2021 18:36 Відповісти
"Неочікуванно"
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12.08.2021 20:45 Відповісти
А сколько замяли!?
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12.08.2021 21:37 Відповісти
Щиро сподіваюсь, що цього бидла більше ніколи не буде в ВР. Хоча інші також не вражають.
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12.08.2021 21:55 Відповісти
Всех - разогнать!! Одно не понятно - откуда у "СН" такие высокие рейтинги. Хотя они эти рейтинги сами себе и рисуют
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12.08.2021 21:59 Відповісти
...закон великих чисел в дії. Доведено, що відсоток тупоголових приблизно однаковий для будь-якої стабільної групи. Відповідно відсоток тупоголових в монобільшості, такий же, як, приміром, у ЄС, але кількісно переважає)))
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12.08.2021 22:14 Відповісти
Кожен п'ятий "слуга народу" став фігурантом гучного скандалу за 2 роки роботи Ради, - КВУ - Цензор.НЕТ 5139
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12.08.2021 22:35 Відповісти
Ииии, батюшки родные, а кто это этой умственной кастратке коломойского , ц/у на зачистку через такую афишу организовал?!Шмыгаль. Точно,Шмыгаль.
Ооо, конечно, нахрен работой заниматься - всех в топку, а сам барыню-сударыню вместе с Радуцким по Украине плясать.
Ню-ню. Напляшетесь.
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12.08.2021 23:13 Відповісти
Так создаются партии из людей
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13.08.2021 07:35 Відповісти
 
 