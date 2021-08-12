Кожен п'ятий "слуга народу" став фігурантом гучного скандалу за 2 роки роботи Ради, - КВУ. Список скандалістів
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Два роки роботи Верховної Ради IX скликання охарактеризував значною кількістю публічних скандалів, пов'язаних з народними депутатами "Слуги народу". Аналіз відкритих джерел показує, що фігурантом гучного скандалу став кожен п'ятий депутат монобільшості - всього 53 народні депутати.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Комітет виборців України.
Серед основних причин скандалів: проросійські заяви депутатів "Слуги Народу", неетична поведінка, зокрема, й під час планерних засідань ВР, а також звинувачення в корупції.
Серед лідерів за кількістю публічних скандалів – Микола Тищенко, Олександр Дубінський, Євген Шевченко, Максим Бужанський, Давид Арахамія.
"Це безпрецедентна кількість публічних скандалів як для однієї фракції. Попри обіцянки В. Зеленського прощатися зі скандальними депутатами, більшість з них досі є членами фракції. Деякі політики спромоглися потрапити відразу в декілька гучних скандалів за два роки роботи в парламенті. Серед можливих причин такої ситуації – формування виборчого списку на парламентських виборах не на основі професійних якостей кандидатів, а завдяки особистим симпатіям. В результаті в парламент потрапили десятки осіб, які ніколи раніше не займалися політикою і не розуміють основ публічної комунікації", – прокоментував голова КВУ Олексій Кошель.
"Велика кількість скандалів не лише знижує довіру громадян до дій влади, але й загалом негативно позначається на ставленні до парламенту", – додав О. Кошель.
Нижче наведено основних фігурантів скандальних ситуацій за перші два роки роботи ВР.
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Давид Арахамія неодноразово відзначався одіозними заявами та коментарями (щодо ядерної зброї, розмови В. Зеленського із Джозефом Байденом на підвищених тонах, можливості надання води в Криму і т.д.).
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Олександр Корнієнко разом із Д. Арахамією потрапив у сексистський скандал через висловлювання про колегу з партії.
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Микола Тищенко потрапив відразу в декілька публічних скандалів (зокрема, щодо роботи його ресторану "Велюр" під час локдауну, порушення карантинних норм на дні народженні дружини, одіозною поведінкою під час виборів народного депутата на Івано-Франківщині).
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Євген Шевченко здійснив публічний візит до білоруського диктатора А. Лукашенка, відомий одіозними заявами щодо російсько-української війни.
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Єлизавета Богуцька назвала відомого українського соціолога Євгена Головаху "дєдушкою" і "якимось Євгеном Івановичем з позаминулого століття". Назвала коронавірус аферою, а світову паніку через хворобу – "коронабесием".
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Євген Брагар запропонував одній з глядачок телеканалу продати собаку, щоб заплатити за комуналку. Потрапив у скандал із патрульними: його запідозрили у водінні під наркотиками.
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Олександра Юрченка звинуватили в спробі отримання хабаря за внесення пропозицій до законопроекту.
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Максим Бужанський обізвав журналістку "тупою вівцею", відомий своїми провокативними заявами щодо російсько-української війни та ставленням до історичних подій.
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Василь Вірастюк поскаржився, що на Прикарпатті замало символіки із "Великим будівництвом"
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Юлія Грішина назвала Верховну Раду "Верховним совєтом"
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Оксана Дмитрієва була помічена журналістами у стінах Верховної Ради у наддорогому вбранні.
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Гео Лерос побився у Верховній Раді із депутатом Бужанським.
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Олександр Дубінський потрапив під санкції США через втручання в президентські вибори, пояснив наявність дорогих автомобілів в його сім’ї фразою "мама любит скорость", звинувачував депутатів "Слуги Народу" в отриманні "чорної зарплати".
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Роман Іванісов, як стало відомо, мав судимість за групове зґвалтування.
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Юрій Камельчук потрапив у скандал через неправильне паркування під Радою. Відомий своїми атиковідними заявами.
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Данило Гетманцев потрапив у скандал через звинувачення в лобізмі інтересів представників грального бізнесу.
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Валерій Колюх під час засідання ВР бронював готель у Домінікані.
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Ольга Василевська-Смаглюк назвала коронавірус маркетинговим ходом.
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Богдан Торохтій, за інформацією журналістів,звернувся до міського голови Києва із проханням надати в користування 8 квартир для своїх помічників.
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За інформацією журналістів, депутати Маргарита Шол, Олександр Гайду, Павло Халімон незаконно відвідали один з ресторанів Києва під час локдауну.
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Олег Арсенюк влаштував бійку в одному з ресторанів Черкас.
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Юрія Корявченкова звинуватили в спробі лобізму бізнес-інтересів у Кривому Розі.
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Микола Галушко звинуватив партію у торгівлі місцями у списках на місцевих виборах.
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Мар’яна Безугла потрапила у скандал через занижену вартість квартири в Києві, яку вказала в декларації.
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Анна Колісник під час виступу у ВР головнокомандувача ЗСУ у листуванні написала, що "потрібно валити із цієї країни".
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Андрій Стріхарський влаштував бійку в одному з ресторанів.
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Олена Криворучкіна потрапила у секс-скандал через інтимну переписку під час засідання ВР.
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Ірина Верещук у 2019 р. заявила, що Україну не чекають в НАТО, тому варто переглянути підхід до відносин з Альянсом.
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Анна Скороход заявила про тиск керівництва партії на неї та її родину нібито через її голосування всупереч загальній позиції партії.
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Антон Поляков заявив, що був виключений із складу фракції через те, що розкритикував рішення політсили в своєму Telegram-каналі.
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Олександр Куницький журналісти звинуватили депутата в лобізмі та рекламуванні свого бізнесу у ВР.
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Сергій Литвиненко мав скандал через кнопкодавство .
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Олена Копанчук потрапила у скандал через кнопкодавство.
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Андрій Одарченко під час відпочинку виник конфлікт між нардепом та іншим чоловіком, внаслідок якого депутата вдарили по обличчю.
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Анатолій Остапенко вів непристойну переписку зі знайомим під час засідання Верховної Ради.
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Євгенія Петруняка помітили за переглядом у залі Верховної Ради провокаційних медіафайлів.
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Микита Потураєв з трибуни ВР запропонував "розстріляти ОПЗЖ", що спровокувало бійку.
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Михайло Радуцький - журналісти опублікували фото нецензурної переписки депутата у ВР щодо призначення міністра охорони здоров’я.
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Олег Семінський вдарив чоловіка в Чернігові, пошкодив його автомобіль.
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Володимир Тимофійчук на початку роботи ВР оскандалився заявою про те, що до політики він займався фермерством в "Коломойському районі". Щодо політичної програми зазначив, що він нічого не обіцяв і не обіцяє.
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Олександр Качура - у народного депутата виник публічний конфлікт із міським головою Сум, в ході якого між політиками відбулася сварка. Так, міський голова облив водою депутата, яку Качура приніс із собою, щоб продемонструвати якість води в місті.
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Олег Воронько, Остап Шипайло, Олександр Трухін, Степан Чернявський, Павло Павліш - депутати -мільйонери, які орендують житло в Києві за бюджетні кошти
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Андрій Герус - у листопаді 2019 року в депутата стався конфлікт із Олегом Ляшком, в результаті якого політики побилися прямо в аеропорту.
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Руслан Стефанчук потрапив у скандал через те, що знімав квартиру у тещі за бюджетні кошти.
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Галина Третьякова потрапила у скандал через фразу про "дітей низької якості" щодо ситуації із безробітними.
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Богдан Яременко став фігурантом "секс-скандалу" у Верховній Раді.
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В’ячеслав Медяник - Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила провадження після оприлюднення в ЗМІ листування нардепа В’ячеслава Медяника, де той обіцяє "вирішити питання" з прокуратурою.
Будь ласка, зачекайте...
И это настоящее имя-фамилия
А что не так ?
просто музыка резво звучит и не успеваю .... исполнять то)))
https://www.youtube.com/watch?v=V25Ss2RLUw8
Хламидия уж точно - обосранный
Ооо, конечно, нахрен работой заниматься - всех в топку, а сам барыню-сударыню вместе с Радуцким по Украине плясать.
Ню-ню. Напляшетесь.