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Новини Політика України
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Австрія (567) Рудьковський (65)

Рудьковський заявив про повернення з Австрії в Україну: Я - найзацікавленіша людина встановити правду у справі рейдерства

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ексміністр транспорту і зв'язку Микола Рудьковський повідомив, що був в Австрії і повертається в Україну.

Про це Рудьковський повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Оскільки вчора ввечері від журналістів пролунали звинувачення на мою адресу щодо місця перебування, то вважаю за необхідне повернутися з Відня на батьківщину. Я-найбільш зацікавлена людина встановити правду у справі рейдерства. Власне, джерелом негативних, а головне-недостовірних публікацій останнього часу вважаю свою позицію відстоювати істину замість погодитися на вимагання. Оскільки тягар доведення у справах про захист честі, гідності і ділової репутації лежить на відповідачеві, то сподіваюсь, що мій судовий позов поставить крапку як мінімум в цій новині.

P.S. Невже хтось дійсно може вірити, що повернувшись саме в Україну з Росії, я не повернусь з Австрії чи будь-якої іншої країни?"- підсумував він.

Також читайте: Справа про викрадення "слуги народу" Семінського: Печерський суд відпустив ексміністра Рудьковського під нічний домашній арешт

Як повідомлялося, ексглаві Мінтрансу Рудьковському вручили підозру в організації викрадення в 2012-му "слуги народу" Семінського. За даними правоохоронців, Семінського позбавили волі більш ніж на 3 роки, катували і вимагали $200 млн. Рудьковський усі звинувачення категорично заперечує і називає справу інструментом вимагання частки компанії "Нафтогазвидобування".

24 червня 2021 року суд відправив Рудьковського під арешт у справі про викрадення "слуги народу" Семінського.

Цензор.НЕТ про всі перипетії навколо Нафтогазвидобування писав неодноразово.
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Топ коментарі
+3
из тюрьмы в Украину, из Украины в тюрьму, из тюрьмы в Австрию, из Австрии в Украину, из Украины в тюрьму. Какая романтичная жизнь у этого ублюдка.
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12.08.2021 15:48
+3
".. по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации Рудьковского"..

Рудьковский заявил о возвращении из Австрии в Украину: Я - наиболее заинтересованный человек установить правду в деле рейдерства" - Цензор.НЕТ 2062
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12.08.2021 15:50
+3
От зараза! А чого ж він про Монако мовчить. Суть повідомлення була, що виїхав на лікування, а зад гріє у Монако.
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12.08.2021 15:58
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да что там мелочиться, все давайте в кучу дерьма сваливайтесь
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12.08.2021 15:46 Відповісти
из тюрьмы в Украину, из Украины в тюрьму, из тюрьмы в Австрию, из Австрии в Украину, из Украины в тюрьму. Какая романтичная жизнь у этого ублюдка.
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12.08.2021 15:48 Відповісти
".. по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации Рудьковского"..

Рудьковский заявил о возвращении из Австрии в Украину: Я - наиболее заинтересованный человек установить правду в деле рейдерства" - Цензор.НЕТ 2062
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12.08.2021 15:50 Відповісти
Хе-хе-хе... Сразу отозвался, ворюга! Стоило только Лещенко фотку сегодня разместить, где пан Рудьковский вовсе не в Австрии! Пан в Швейцарии, оказывается, в очень даже престижном отеле! Но... какая разница, верно? Странно то, что от Леща, оказывается- тоже есть польза. Рудьковский заявил о возвращении из Австрии в Украину: Я - наиболее заинтересованный человек установить правду в деле рейдерства" - Цензор.НЕТ 2455
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12.08.2021 15:53 Відповісти
Кстати, это ж он под домашним арестом пребывает, да? Какой у него дом интересный...
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12.08.2021 15:55 Відповісти
От зараза! А чого ж він про Монако мовчить. Суть повідомлення була, що виїхав на лікування, а зад гріє у Монако.
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12.08.2021 15:58 Відповісти
А зачем хвастаться? Скромный бывший чиновник... Какое Монако? О чем вы...
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12.08.2021 16:00 Відповісти
Шуфпич, падаль красноперая, суши сухари, Мыкола тебя с потрохами сдаст! Рудьковский заявил о возвращении из Австрии в Украину: Я - наиболее заинтересованный человек в установлении правды в деле рейдерства - Цензор.НЕТ 4066
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12.08.2021 16:02 Відповісти
Из классики -
" Бригадир: Жора, не изводите себя. Вы же еще не отсидели за то дело, зачем вы опять нервничаете? " (с) Рудьковський заявив про повернення з Австрії в Україну: Я - найзацікавленіша людина встановити правду у справі рейдерства - Цензор.НЕТ 3508
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12.08.2021 16:27 Відповісти
а что поэтому поводу СУД думает???
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12.08.2021 16:29 Відповісти
плед и каталку тоже захватил?
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12.08.2021 16:47 Відповісти
Я не знаю, почему бы Януковичу не возвратиться, пока Зеля у власти, и не подать на возмещение морального ущерба?
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12.08.2021 17:01 Відповісти
Значит уже чемодан занесли.
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12.08.2021 19:53 Відповісти
 
 