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Новини Суспільство
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День Незалежності (607) жінки (486) парад (353) ЗСУ (5693)

Жінки-військовослужбовці будуть на параді в нових туфлях на низьких підборах, - учасниця параду

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Жінки-військовослужбовці будуть на параді в нових туфлях на низьких підборах, - учасниця параду

Військовослужбовці будуть марширувати в новому взутті без високого каблука, моделі якого міноборони розробило після скандалу.

Про це "Суспільному" розповіла курсантка Київського університету імені Тараса Шевченка Соломія Резнік, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми будемо крокувати у туфлях, але там підбори невисокі. І я вам скажу, що в тому взутті, яке нам представили, воно набагато зручніше, ніж берці. У берцях нога не "дихає", а там шкіра натуральна, каблук низенький і підошва досить широка. От зараз асфальт розпечений і в ноги пече достатньо сильно", — зазначила учасниця параду.

За її словами, елегантніше "під спідницю" виглядали попередні туфлі, але ходити в них було "дуже важко".

"Відповідно, нам зробили ту модель туфель, де фіксується нога на шнурівці й каблук там низький, десь 2,5-3 см. І вони трошки грубувато, можливо, виглядають — під штани, мабуть, краще б, але вони зручні й це найважливіше", — вказала Резнік.

Вона також додала, що вперше бере участь у параді. З її слів, обирали дівчат до події по зросту — від 175 см.

"Охочих була велика кількість дівчат, і всі проявляли ініціативу. Це було видно на тренуваннях: кожна хотіла бути першою і старалася максимально. Це вже четверта репетиція. Відчувається інтенсивне навантаження, тому що тут спека і немає куди сховатися", — розповіла курсантка.

Також читайте: "Приниження жінок", - кілька іноземних ЗМІ написали про скандал навколо курсанток і підборів. ФОТОрепортаж

експериментальних моделей взуття для параду. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 1 липня 2021 року стало відомо, що жіноча "коробка" тренується для участі у військовому параді до Дня Незалежності в туфлях на підборах.

Віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк із трибуни парламенту озвучила відкрите звернення з вимогою провести службове розслідування про те, хто ухвалив рішення, щоб жінки-військові на параді до Дня Незалежності марширували на підборах. Після виступу нардепки подарували міністру оборони Андрію Тарану червоні туфлі на підборах: "Нехай сходить у них на парад".

Спочатку "слуга народу" Бардіна повідомила, що міністр оборони Таран нібито пообіцяв: на параді жінки-військовослужбовці будуть марширувати в інших туфлях, не тих, що під час репетиції. Але пізніше в Міністерстві оборони заявили, що підбори на параді будуть, мовляв, це обов'язкова частина парадної форми.

Увечері 2 липня під Міноборони відбулася акція протесту проти того, щоб жінки-військовослужбовці брали участь у параді у взутті на підборах.

Міністри Стефанішина, Лазебная і Лапутіна вимагають замінити взуття.

Цензор.НЕТ опитав жінок-військовослужбовців із цього приводу. Детальніше про це в матеріалі: "Менше клоунади, більше дійсності": чому жінки-військові проти підборів на параді 24 серпня - тут
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Топ коментарі
+12
І без зброї, щоб фельдмаршала не налякать.
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12.08.2021 16:12
+9
слава Богу, последняя проблем в ВСУ решена ...
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12.08.2021 16:07
+6
Ну, тут я некомпетентен. Единственное знаю: даже в шлёпанцах, на той жуткой жаре, на совершенно открытом месте- я бы просто умер. Молодца, девчата! Вот это- школа и выправка! Счастья всем вам.
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12.08.2021 16:14
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слава Богу, последняя проблем в ВСУ решена ...
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12.08.2021 16:07 Відповісти
Женщины-военнослужащие будут на параде в новых туфлях на низком каблуке, - участница парада - Цензор.НЕТ 9003
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12.08.2021 16:08 Відповісти
Огласите всю форму для женского парада, пжалста Женщины-военнослужащие будут на параде в новых туфлях на низком каблуке, - участница парада - Цензор.НЕТ 8694
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12.08.2021 16:09 Відповісти
А всё.
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12.08.2021 16:11 Відповісти
Если только в туфлях - пойду смотреть парад на Крещатик)
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12.08.2021 16:20 Відповісти
для таких как ты есть спец сайты
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12.08.2021 16:37 Відповісти
Шо там сайты. Тут пару лет назад целого такого президента выбрали...
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12.08.2021 16:37 Відповісти
вижу ты спец по этим сайтам)
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12.08.2021 16:38 Відповісти
Треба залишити і низькі підбори, і взуття з високими підборами теж, щоб могла собі носити з формою на свято чи вихідні те, що їй більше пасує. Бо жінка залишається жінкою, навіть якщо вона служить у війську. Проте на службу - лише на низькому підборі, бо тут недоцільно демонструвати красу ніг, тут треба демонструвати інші якості.
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12.08.2021 16:12 Відповісти
І без зброї, щоб фельдмаршала не налякать.
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12.08.2021 16:12 Відповісти
😂
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12.08.2021 16:37 Відповісти
Жінки-військовослужбовці будуть на параді в нових туфлях на низьких підборах, - учасниця параду - Цензор.НЕТ 2539
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12.08.2021 16:49 Відповісти
Обнимашки с "Рососиянками" будут? Вроде это новый тренд в ВСУ Женщины-военнослужащие будут на параде в новых туфлях на низком каблуке, - участница парада - Цензор.НЕТ 8260
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12.08.2021 16:13 Відповісти
Ну, тут я некомпетентен. Единственное знаю: даже в шлёпанцах, на той жуткой жаре, на совершенно открытом месте- я бы просто умер. Молодца, девчата! Вот это- школа и выправка! Счастья всем вам.
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12.08.2021 16:14 Відповісти
А четырежды уклонист и дезертир будет парад принимать? Или всё же этого ублюдка не допустят на трибуну и парад примет достойный офицер.
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12.08.2021 17:05 Відповісти
Посмотрите на армию Израиля и не надо изобретать велосипед. Все сделать не так как у людей а через зад - наш принцип?
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12.08.2021 17:57 Відповісти
Не у тухлях. Є чудове українське слово черевики
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12.08.2021 18:52 Відповісти
мешти
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12.08.2021 21:54 Відповісти
Разве в воюющей стране парад не должен проводиться в полевой форме, а не в парадке?
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12.08.2021 19:53 Відповісти
А чё туфли не сфоткали и не показали. Мы б тут их сразу бы пообсуждали, оценили бы и сказали годятся или нет. Непорядок
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12.08.2021 21:41 Відповісти
Мешти на опцасах файні, але армія ... слабенька. ВПС нема, ВМФ нема, системи ППО нема. Один "Оплот" та й той для парадів (може не заглохне...).
Цікаво, ці дівулі задератимуть ноги на параді, як північнокорейські? Ті, принайні мають і армію і авіацію і фльоту, Навіть ракетні війська і яденрну зброю . Тим не гріх і помарширувати...
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12.08.2021 21:54 Відповісти
 
 