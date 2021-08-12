Жінки-військовослужбовці будуть на параді в нових туфлях на низьких підборах, - учасниця параду

Військовослужбовці будуть марширувати в новому взутті без високого каблука, моделі якого міноборони розробило після скандалу.

Про це "Суспільному" розповіла курсантка Київського університету імені Тараса Шевченка Соломія Резнік, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми будемо крокувати у туфлях, але там підбори невисокі. І я вам скажу, що в тому взутті, яке нам представили, воно набагато зручніше, ніж берці. У берцях нога не "дихає", а там шкіра натуральна, каблук низенький і підошва досить широка. От зараз асфальт розпечений і в ноги пече достатньо сильно", — зазначила учасниця параду.

За її словами, елегантніше "під спідницю" виглядали попередні туфлі, але ходити в них було "дуже важко".

"Відповідно, нам зробили ту модель туфель, де фіксується нога на шнурівці й каблук там низький, десь 2,5-3 см. І вони трошки грубувато, можливо, виглядають — під штани, мабуть, краще б, але вони зручні й це найважливіше", — вказала Резнік.

Вона також додала, що вперше бере участь у параді. З її слів, обирали дівчат до події по зросту — від 175 см.

"Охочих була велика кількість дівчат, і всі проявляли ініціативу. Це було видно на тренуваннях: кожна хотіла бути першою і старалася максимально. Це вже четверта репетиція. Відчувається інтенсивне навантаження, тому що тут спека і немає куди сховатися", — розповіла курсантка.

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експериментальних моделей взуття для параду. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 1 липня 2021 року стало відомо, що жіноча "коробка" тренується для участі у військовому параді до Дня Незалежності в туфлях на підборах.

Віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк із трибуни парламенту озвучила відкрите звернення з вимогою провести службове розслідування про те, хто ухвалив рішення, щоб жінки-військові на параді до Дня Незалежності марширували на підборах. Після виступу нардепки подарували міністру оборони Андрію Тарану червоні туфлі на підборах: "Нехай сходить у них на парад".

Спочатку "слуга народу" Бардіна повідомила, що міністр оборони Таран нібито пообіцяв: на параді жінки-військовослужбовці будуть марширувати в інших туфлях, не тих, що під час репетиції. Але пізніше в Міністерстві оборони заявили, що підбори на параді будуть, мовляв, це обов'язкова частина парадної форми.

Увечері 2 липня під Міноборони відбулася акція протесту проти того, щоб жінки-військовослужбовці брали участь у параді у взутті на підборах.

Міністри Стефанішина, Лазебная і Лапутіна вимагають замінити взуття.

Цензор.НЕТ опитав жінок-військовослужбовців із цього приводу. Детальніше про це в матеріалі: "Менше клоунади, більше дійсності": чому жінки-військові проти підборів на параді 24 серпня - тут