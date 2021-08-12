"Ознака веселощів": Лавров бачить позитив у тому, що РФ асоціюється у світі з ведмедями і горілкою

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров не бачить нічого поганого в тому, що російські символи, такі як ведмідь, горілка і балалайка, викликають посмішки і позитив.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"У нас такі символи, не ми їх придумали, це від життя все йде. Жодного рішення, ні таємної наради Російської імперії, ні політбюро ЦК КПРС не було", - зазначив глава МЗС країни-агресора.

Відповідаючи на питання про те, чи не образливо, що такі російські символи викликають глузливе ставлення в інших країнах, Лавров сказав: "Просто сприймають нас як країну балалайки, горілки, - це, по-перше, ознака веселощів і доброго ставлення, - ну і ведмеді - ознаки нашого дбайливого ставлення до природи. І мені здається набагато краще, щоб це викликало такі позитивні емоції, посмішки, ніж ті асоціації, які викликає у багатьох людей такий символ США, як індіанці, наприклад. Їх долю навіть не порівняти, гірше, ніж доля російських ведмедів. Вони живуть в резерваціях, а ведмеді у нас геть гуляють у всій країні".

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