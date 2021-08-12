"Ознака веселощів": Лавров бачить позитив у тому, що РФ асоціюється у світі з ведмедями і горілкою
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров не бачить нічого поганого в тому, що російські символи, такі як ведмідь, горілка і балалайка, викликають посмішки і позитив.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"У нас такі символи, не ми їх придумали, це від життя все йде. Жодного рішення, ні таємної наради Російської імперії, ні політбюро ЦК КПРС не було", - зазначив глава МЗС країни-агресора.
Відповідаючи на питання про те, чи не образливо, що такі російські символи викликають глузливе ставлення в інших країнах, Лавров сказав: "Просто сприймають нас як країну балалайки, горілки, - це, по-перше, ознака веселощів і доброго ставлення, - ну і ведмеді - ознаки нашого дбайливого ставлення до природи. І мені здається набагато краще, щоб це викликало такі позитивні емоції, посмішки, ніж ті асоціації, які викликає у багатьох людей такий символ США, як індіанці, наприклад. Їх долю навіть не порівняти, гірше, ніж доля російських ведмедів. Вони живуть в резерваціях, а ведмеді у нас геть гуляють у всій країні".
Будь ласка, зачекайте...
з 4.48 - https://www.youtube.com/watch?v=k4xnD7utfQ4&ab_channel=%D0%94%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%2C%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8C%21%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%2C%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%21Lookatartist%21
Але , якщо нарисований п"яний медвідь з балалайкою - то точно москаль !!!
А сейчас символы РФ - мельдоний, боярка и ху*ло !
заметим, не медведь и водка, а 2 в 1 = русская свинья.
Мы ж пособие не платим, тут шоб жить - надо работать.
Правда заключается в том, что в один прекрасный день рыба в рыбопроводе заканчивается и зверь вынужден искать другую пищу. При этом, он готов сожрать чужие запасы, будь то других животных или людей. Пчеловоды - в курсе. Следует отметить, что как хищник, медведь проявляет себя очень странно. Он может убить свою жертву, но предпочитает утащить тушу у более удачливого охотника. Особенность медвежьей мясной гастрономии только продолжает и укрепляет медвежью странность. Он почти никогда не ест свежего мяса, но ждет, пока оно протухнет. То есть медведь - падальщик, пожиратель тухлятины.
Как говорят знающие люди, медведь - бесполезное животное. От него нет никакой прямой пользы никому, ни лесу вообще, ни животным, живущим рядом, ни человеку. Медвежья шкура почти никому ни на что не годится, мясо медведя - тот еще продуктец. Надо быть фанатом именно такой снеди, чтобы долго и нудно возиться с медвежатиной, доводя ее до съедобного состояния.
Если взять во внимание указанное выше, то становится очевидным родство русских и медведя. Это такой же непредсказуемый, кровожадный каннибал - падальщик, готовый разорить и сожрать все, до чего может дотянуться.
https://www.facebook.com/Anti.colorados/posts/1578325159047037:0
Прямо не знаю, где вас столько придурков берётся...
Когда начнут ассоциировать тогда и поговорим, а пока себя они с медведем ассоциируют. По тексту и теме о медведе и его бесполезности в лесу есть вопросы или опровержения? Нет?
Прямо не знаю, где вас столько придурков берётся...
Не страна, а зоопарк.
"Ржунємагу" (с)
Вони раді тому, що їх сприймають як тупих агресивних, але сцикливих (ведмідь та "ведмежа хвороба") п'яниць-нероб (горілка-балалайка).
Може це якась форма шизофренії? Лікарі є?
Лесь Подерв'янський