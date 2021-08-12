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Лавров (1469) Росія (47144)

"Ознака веселощів": Лавров бачить позитив у тому, що РФ асоціюється у світі з ведмедями і горілкою

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров не бачить нічого поганого в тому, що російські символи, такі як ведмідь, горілка і балалайка, викликають посмішки і позитив.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"У нас такі символи, не ми їх придумали, це від життя все йде. Жодного рішення, ні таємної наради Російської імперії, ні політбюро ЦК КПРС не було", - зазначив глава МЗС країни-агресора.

Відповідаючи на питання про те, чи не образливо, що такі російські символи викликають глузливе ставлення в інших країнах, Лавров сказав: "Просто сприймають нас як країну балалайки, горілки, - це, по-перше, ознака веселощів і доброго ставлення, - ну і ведмеді - ознаки нашого дбайливого ставлення до природи. І мені здається набагато краще, щоб це викликало такі позитивні емоції, посмішки, ніж ті асоціації, які викликає у багатьох людей такий символ США, як індіанці, наприклад. Їх долю навіть не порівняти, гірше, ніж доля російських ведмедів. Вони живуть в резерваціях, а ведмеді у нас геть гуляють у всій країні".

Також читайте: Створення ПЦУ прямо продиктоване США, - Лавров
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Топ коментарі
+25
И петухами из говна
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12.08.2021 16:09
+21
"Признак веселья": Лавров видит позитив в том, что РФ ассоциируется в мире с медведями и водкой - Цензор.НЕТ 5074
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12.08.2021 16:18
+20
То раньше были - медведь, водка и балалайка!
А сейчас символы РФ - мельдоний, боярка и ху*ло !
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12.08.2021 16:14
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И петухами из говна
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12.08.2021 16:09 Відповісти
"Признак веселья": Лавров видит позитив в том, что РФ ассоциируется в мире с медведями и водкой - Цензор.НЕТ 241
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12.08.2021 16:26 Відповісти
"Признак веселья": Лавров видит позитив в том, что РФ ассоциируется в мире с медведями и водкой - Цензор.НЕТ 7405
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12.08.2021 16:09 Відповісти
"Признак веселья": Лавров видит позитив в том, что РФ ассоциируется в мире с медведями и водкой - Цензор.НЕТ 1306
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12.08.2021 16:09 Відповісти
Да уж, весело шо пипец "Признак веселья": Лавров видит позитив в том, что РФ ассоциируется в мире с медведями и водкой - Цензор.НЕТ 5096
"Признак веселья": Лавров видит позитив в том, что РФ ассоциируется в мире с медведями и водкой - Цензор.НЕТ 8286
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12.08.2021 16:10 Відповісти
"Росіє, я люблю твої пісні, їх хижу лють, тамовану до часу... Ми вип'єм водкі, й ти мене уб'єш..."
з 4.48 - https://www.youtube.com/watch?v=k4xnD7utfQ4&ab_channel=%D0%94%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%2C%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8C%21%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%2C%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%21Lookatartist%21
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12.08.2021 17:26 Відповісти
Wodka macht aus den Menschen Russen.
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12.08.2021 16:11 Відповісти
Wodka macht aus allen Menschen Russen. Если сильно перебрать.
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12.08.2021 16:20 Відповісти
с медведем и водкой . точно . только не с медведем а с пьяной свиньей и не с водкой а с боярышником . в остальном все верно "Признак веселья": Лавров видит позитив в том, что РФ ассоциируется в мире с медведями и водкой - Цензор.НЕТ 1566
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12.08.2021 16:11 Відповісти
Это в совке так было, а сейчас рашка ассоциируется со словом- Х#йло.
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12.08.2021 16:12 Відповісти
Ну ..., окремо - ще можуть бути варіанти ... "Признак веселья": Лавров видит позитив в том, что РФ ассоциируется в мире с медведями и водкой - Цензор.НЕТ 7667
Але , якщо нарисований п"яний медвідь з балалайкою - то точно москаль !!!
"Признак веселья": Лавров видит позитив в том, что РФ ассоциируется в мире с медведями и водкой - Цензор.НЕТ 3329 "Признак веселья": Лавров видит позитив в том, что РФ ассоциируется в мире с медведями и водкой - Цензор.НЕТ 3531 "Признак веселья": Лавров видит позитив в том, что РФ ассоциируется в мире с медведями и водкой - Цензор.НЕТ 7497
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12.08.2021 16:13 Відповісти
водка и балалайка, вызывают алкогольную зависимость и наркодиспансер.
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12.08.2021 16:14 Відповісти
То раньше были - медведь, водка и балалайка!
А сейчас символы РФ - мельдоний, боярка и ху*ло !
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12.08.2021 16:14 Відповісти
Ну у кого как, кто со свиньями , а Джахар Дудаев сравнивал с разлогающимся трупом животного-это наиболее точная ассоциация !
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12.08.2021 16:14 Відповісти
"Признак веселья": Лавров видит позитив в том, что РФ ассоциируется в мире с медведями и водкой - Цензор.НЕТ 5074
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12.08.2021 16:18 Відповісти
"Признак веселья": Лавров видит позитив в том, что РФ ассоциируется в мире с медведями и водкой - Цензор.НЕТ 5909
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12.08.2021 16:18 Відповісти
индейцы...медведи....дебил же дебилом...
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12.08.2021 16:19 Відповісти
"Признак веселья": Лавров видит позитив в том, что РФ ассоциируется в мире с медведями и водкой - Цензор.НЕТ 4809
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12.08.2021 16:19 Відповісти
Но в какой-то момент начинает неудержимо тянуть на анал.
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12.08.2021 16:19 Відповісти
К сожалению в етом мире полно идиотов которые пытаются договориться или подписать договор с пьяным неадекватным медведем. А некоторые вообще отбитые еще и в берлогу к медведю лезут чтобы заглянуть ему в глаз
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12.08.2021 16:20 Відповісти
Какой нах медведь ,символ Засрахи - крыса помойная плешивая
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12.08.2021 16:20 Відповісти
ні, коняко, це ознака дебілізму
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12.08.2021 16:21 Відповісти
Кому весело?
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12.08.2021 16:21 Відповісти
у мене чомусь каца.пи асоціюються з боярою смертю та біосміттям!
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12.08.2021 16:22 Відповісти
Особенно мне нравится - "бережное отношение к природе" на фоне пожаров в кацапстане. Так и хочется спросить местных медведей с балалайкой как им там весело в дыму и угара, хотя боярой глаза зальют и им все похер!!!! Фашисты однако!!!!!
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12.08.2021 16:24 Відповісти
дыбилбл@
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12.08.2021 16:24 Відповісти
И тут дала промашку унылая лошадь. Раися давно уже ассоциируется с петухами из говна и боярой.
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12.08.2021 16:26 Відповісти
так немцы говорили про "русских" : в переводе - русская свинья.
заметим, не медведь и водка, а 2 в 1 = русская свинья.
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12.08.2021 16:27 Відповісти
Путлерская РАБссия готовит наплыв мигрантов из Ирака и Сирии в Украину...,гибридный Путлер уже это проделал в Литве и Польше с помощью Бульбафюрера...
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12.08.2021 16:28 Відповісти
Нет там никого в Польше особо. Не пускают. Польша поступила чрезвычайно хитро - записала граждан Украины, Индии, католических Филиппин, Непала, приехавших на работу, в экономические мигранты, то-есть статистика считает, что это люди, ищущие работу в другой стране по экономическим причинам. Благодаря этому Польша практически не принимает "беженцев" из других стран - квота исчерпана. Конечно же, если это не преследуемые граждане Беларуси и т.п. Тех принимают без разговоров. Что касается мусульман, то они есть. Если проявили себя положительным образом. Что крайне тщательно контролируется.
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12.08.2021 16:39 Відповісти
В смысле, зачем етим чючмекам Украина?
Мы ж пособие не платим, тут шоб жить - надо работать.
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12.08.2021 17:43 Відповісти
Лавров Лаврал,Лаврет и будет ЛаВРать "Признак веселья": Лавров видит позитив в том, что РФ ассоциируется в мире с медведями и водкой - Цензор.НЕТ 5752
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12.08.2021 16:29 Відповісти
Интересно Московия своих медведей вакцинировала от Ковида 19 или как всех вакцинируют Бояркой? "Признак веселья": Лавров видит позитив в том, что РФ ассоциируется в мире с медведями и водкой - Цензор.НЕТ 2080
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12.08.2021 16:30 Відповісти
"а медведи у нас вон гуляют по всей стране" Лошадь, это не медведи, это рашисты, которые уже превратились в медведей и, в отличие от настоящих мишек, умеют только ломать и срать где попало...
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12.08.2021 16:30 Відповісти
Помню Олимпиаду 80, газета Правда напечатала эмблему Мишки, как видят его американцы и др. государства "Ознака веселощів": Лавров бачить позитив у тому, що РФ асоціюється у світі з ведмедями і горілкою - Цензор.НЕТ 6197
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12.08.2021 16:55 Відповісти
Наверное поэтому его привязали к шарикам и отпустили нах?
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12.08.2021 17:02 Відповісти
Ну так и было. Убивали медведицу с детёнышами, им пробивали нос и вставляли железное кольцо. И за это кольцо - на цепь. И выращивали. Медведю было очень больно, и он боялся лишний раз шевельнуться. Потом брали железный лист, калили на огне, бросали в клетку и загоняли на него медведя. Медведь прыгал на железном листе, который обжигал ему лапы. Одновременно играли на балалайке. Достаточно было несколько раз так сделать, чтобы медведь воспринимал звуки балалайки как сигнал, что будет мучительно больно - и начинал "танцевать" под балалайку. Это было на каждой ярмарке...
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12.08.2021 16:31 Відповісти
"Ознака веселощів": Лавров бачить позитив у тому, що РФ асоціюється у світі з ведмедями і горілкою - Цензор.НЕТ 1063 "Ознака веселощів": Лавров бачить позитив у тому, що РФ асоціюється у світі з ведмедями і горілкою - Цензор.НЕТ 2313Швондерроссия
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12.08.2021 16:32 Відповісти
Разейаами из покон веков и до сегодняшнего дня правили немцы. Разве можно править медведем? А вот почему немцы называли рузких свиньями ето им виднее. Пьяная свинья валяющаяся в болоте - герб Рашки и ассоцияция с весельем.
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12.08.2021 16:34 Відповісти
Медведь, бестолковое и вероломное животное. Главная цель его существования - набивание до отказа своей ненасытной утробы. Большую часть своей активной жизни он занят именно едой. Зверь жрет все. Ягоды, рыбу, животных, мед и прочее - все сгодится в пищу. Мало того, медведь может сожрать и своих сородичей. Случаи медвежьего каннибализма документированы сотнями и тысячами случаев. Однако и у него случаются моменты благодушия. Когда лосось идет на нерест, медвежье царство расцветает, и звери начинают перебирать харчами. Они уже не едят рыбу целиком, но вырывают одно лишь брюхо с икрой, а тушку выбрасывают. Видимо им кажется, что это начался нескончаемый рай, а они в нем - боги. Можно просто сидеть у трубы, пардон, у реки и тупо обжираться!
Правда заключается в том, что в один прекрасный день рыба в рыбопроводе заканчивается и зверь вынужден искать другую пищу. При этом, он готов сожрать чужие запасы, будь то других животных или людей. Пчеловоды - в курсе. Следует отметить, что как хищник, медведь проявляет себя очень странно. Он может убить свою жертву, но предпочитает утащить тушу у более удачливого охотника. Особенность медвежьей мясной гастрономии только продолжает и укрепляет медвежью странность. Он почти никогда не ест свежего мяса, но ждет, пока оно протухнет. То есть медведь - падальщик, пожиратель тухлятины.
Как говорят знающие люди, медведь - бесполезное животное. От него нет никакой прямой пользы никому, ни лесу вообще, ни животным, живущим рядом, ни человеку. Медвежья шкура почти никому ни на что не годится, мясо медведя - тот еще продуктец. Надо быть фанатом именно такой снеди, чтобы долго и нудно возиться с медвежатиной, доводя ее до съедобного состояния.
Если взять во внимание указанное выше, то становится очевидным родство русских и медведя. Это такой же непредсказуемый, кровожадный каннибал - падальщик, готовый разорить и сожрать все, до чего может дотянуться.

https://www.facebook.com/Anti.colorados/posts/1578325159047037:0
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12.08.2021 16:38 Відповісти
Бред, потому что нельзя ассоциировать ни в чём не повинное дикое животное с уродами человекообразной породы.
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12.08.2021 16:42 Відповісти
А почему собственно нет, ежели уроды человекообразной породы ассоциируют себя с этим животным?
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12.08.2021 16:44 Відповісти
А если Кремль или Ким Чен Ын себя с ёжами будет ассоциировать - будешь небылицы о коварных и подлых ежах придумывать?
Прямо не знаю, где вас столько придурков берётся...
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12.08.2021 17:17 Відповісти
Если бы да кабы...........
Когда начнут ассоциировать тогда и поговорим, а пока себя они с медведем ассоциируют. По тексту и теме о медведе и его бесполезности в лесу есть вопросы или опровержения? Нет?
Прямо не знаю, где вас столько придурков берётся...
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12.08.2021 17:21 Відповісти
Почему небылицы? Поведение медведя вполне грамотно описано.
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12.08.2021 18:17 Відповісти
Старому мустангу явно подсыпали в овес кокса, несет полную пургу)) Уж министр ИД должен бы знать про американские "индейские резервации" правду, что никто никого насильно там не держит
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12.08.2021 16:49 Відповісти
Какой мустанг? Вы о чём? Так, старый армянский мерин косящий под орловского рысака и не более.
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12.08.2021 17:23 Відповісти
А как же балалайка? Пьяный медведь с балалайкой, это самое то! Забыли же одну скрепу.
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12.08.2021 16:51 Відповісти
Медведи гуляют по стране, а кони даже работают в МИДе.
Не страна, а зоопарк.
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12.08.2021 16:59 Відповісти
признали на официальном уровне свой статус животных и алкашей..
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12.08.2021 17:05 Відповісти
Остается отгородиться от этих пьяных медведей решетками и наблюдать за ними со стороны😁😁😁😁
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12.08.2021 17:37 Відповісти
"Признак веселья": Лавров видит позитив в том, что РФ ассоциируется в мире с медведями и водкой. Это и многое другое читайте в книге Лаврова "Бред сивого мерина".
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12.08.2021 17:40 Відповісти
"Вєсєліє Русі єсть пітіє" - казали ще російські царі...Як не дивно,націі то пішло на користь,виробився імунітет.Нація застрахована від алкогольної залежності і наркоманіі...На відміну від деяких північних монголоїдних народностей та індіанців,які спиваються з одного літра водяри...
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12.08.2021 17:59 Відповісти
"Просто воспринимают нас как страну балалайки, водки, - это, во-первых, признак веселья и доброго отношения, - ну и медведи - признаки нашего бережного отношения к природе" Источник: https://censor.net/ru/n3282414

"Ржунємагу" (с)
Вони раді тому, що їх сприймають як тупих агресивних, але сцикливих (ведмідь та "ведмежа хвороба") п'яниць-нероб (горілка-балалайка).
Може це якась форма шизофренії? Лікарі є?
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12.08.2021 18:32 Відповісти
Лаврошадь, какой длины дорожка была из колумбийской муки? Только не ври, это не белена!Свинособак с мишкой перепутать, а ***** с балалайкой.., это не белена!
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12.08.2021 18:37 Відповісти
И старый мерин.
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12.08.2021 21:38 Відповісти
"На гербі зображено ведмедя В одній руці у ведмідя молоток а в другій - балалайка. Це символізує працелюбність і незакомплексованість тварюки".









Лесь Подерв'янський
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12.08.2021 22:24 Відповісти
а где балалайка и кокошник?
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12.08.2021 22:52 Відповісти
какашник же )
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12.08.2021 23:11 Відповісти
А моль работает президентом зоопарка.
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12.08.2021 23:47 Відповісти
 
 