У Марші захисників України у День Незалежності очікується участь 30 тис. осіб, - оргкомітет

У Марші захисників України 24 серпня в День Незалежності в Києві можуть взяти участь близько 30 тисяч осіб.

Таке прогнозує представник оргкомітету заходу, координатор громадської організації "Спілка ветеранів війни з Росією" Олександр Войтко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Цього року, як і в 2019, і в 2020 роках відбудеться Марш захисників України. Підготовка вже завершується... Ми очікуємо, як і в попередні роки, значну кількість учасників – майже 30 тисяч", - сказав Войтко на пресконференції в четвер в Києві.

За його словами, маршрут і план проведення Маршу повністю узгоджені. "Він розпочнеться після офіційного військового параду. Збираємося ми о 13:00 в парку ім. Шевченка і біля 14:00 плануємо вихід. Маршрут той самий, як і в попередні роки: парк Шевченка - Бессарабська площа - Хрещатик - майдан Незалежності", - розповів координатор організації.

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За словами Войтка, до координаційного комітету з проведення маршу входять 42 громадські організації ветеранів¸ волонтерів, представників об'єднання сімей "Небесної сотні", духовенства.

"У нас також є координатори в усіх областях країни, які займаються тим, щоб люди з різних регіонів прибули до Києва на Марш захисників України", - розповів він.

Представники громадських організацій підписали правила і принципи проведення Маршу, згідно з якими він проводиться силами громадськості щорічно в День Незалежності і не конкурує з офіційними заходами.

"Українські національні прапори, державна і національна символіка - це головна атрибутика Маршу. Доречним і важливим є використання офіційної уніформи для ветеранів, добровольців, військовослужбовців російсько-української війни, медиків, капеланів, волонтерів. Прапори і символіку добровольчих, військових ветеранських волонтерських і громадських спільнот, їх кількість бажано узгодити з організаторами... Використання партійної ідентичності, реклами, брендованого одягу, гасел або атрибутики вкрай небажано", - йдеться в правилах проведення Маршу.

Марш завершиться на Михайлівській площі біля Стіни пам'яті загиблим захисникам України під час збройної російської агресії.

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