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У Марші захисників України у День Незалежності очікується участь 30 тис. осіб, - оргкомітет

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У Марші захисників України у День Незалежності очікується участь 30 тис. осіб, - оргкомітет

У Марші захисників України 24 серпня в День Незалежності в Києві можуть взяти участь близько 30 тисяч осіб.

Таке прогнозує представник оргкомітету заходу, координатор громадської організації "Спілка ветеранів війни з Росією" Олександр Войтко,  інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Цього року, як і в 2019, і в 2020 роках відбудеться Марш захисників України. Підготовка вже завершується... Ми очікуємо, як і в попередні роки, значну кількість учасників – майже 30 тисяч", - сказав Войтко на пресконференції в четвер в Києві.

За його словами, маршрут і план проведення Маршу повністю узгоджені. "Він розпочнеться після офіційного військового параду. Збираємося ми о 13:00 в парку ім. Шевченка і біля 14:00 плануємо вихід. Маршрут той самий, як і в попередні роки: парк Шевченка - Бессарабська площа - Хрещатик - майдан Незалежності", - розповів координатор організації.

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За словами Войтка, до координаційного комітету з проведення маршу входять 42 громадські організації ветеранів¸ волонтерів, представників об'єднання сімей "Небесної сотні", духовенства.

"У нас також є координатори в усіх областях країни, які займаються тим, щоб люди з різних регіонів прибули до Києва на Марш захисників України", - розповів він.

Представники громадських організацій підписали правила і принципи проведення Маршу, згідно з якими він проводиться силами громадськості щорічно в День Незалежності і не конкурує з офіційними заходами.

"Українські національні прапори, державна і національна символіка - це головна атрибутика Маршу. Доречним і важливим є використання офіційної уніформи для ветеранів, добровольців, військовослужбовців російсько-української війни, медиків, капеланів, волонтерів. Прапори і символіку добровольчих, військових ветеранських волонтерських і громадських спільнот, їх кількість бажано узгодити з організаторами... Використання партійної ідентичності, реклами, брендованого одягу, гасел або атрибутики вкрай небажано", - йдеться в правилах проведення Маршу.

 Марш завершиться на Михайлівській площі біля Стіни пам'яті загиблим захисникам України під час збройної російської агресії.

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Топ коментарі
+23
Слава Героям!
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12.08.2021 16:23
+23
Юрій Бірюков

Маленький холодный душ для тех, кто стал столь сильно восторгаться телодвижениями Зеленского около армии. Легендарные фамилии, легендарные офицеры, новая элита армии, ах-какой-Зеленский-молодец. Да, легендарные. Да, элита. Они - армия.

Армия, которой нужна экипировка, снаряжение, техника и боеприпасы.
Та часть, которой ведает Министерство обороны Украины. И кандидатуру министра обороны выбирает ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО Президент Украины. МО занимается закупками всего.

18%. Цифра на картинке.
По состоянию на 10 августа 2021 года МО заключило договоров в количестве 18% от годового плана закупок - это я по вещевому направлению смотрю.
Не получило на склад. Не выдало бойцам. Не оплатило поставщикам. Всего лишь - ПОДПИСАНО 18% договоров.

За это отвечает Министерство обороны.
Которое возглавляет министр обороны.
Которого выбирает Зеленский.
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12.08.2021 16:32
+18
вот за марш ветеранов - я спокоен !!!
(там все будет от души)
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12.08.2021 16:46
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Слава Героям!
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12.08.2021 16:23 Відповісти
А зеленский примет участие в марше?
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12.08.2021 16:25 Відповісти
Уклониться. Как истый уклонист.
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12.08.2021 16:27 Відповісти
командовать парадом буду я В Марше защитников Украины в День Независимости ожидается участие 30 тыс. человек, - оргкомитет - Цензор.НЕТ 1283
В Марше защитников Украины в День Независимости ожидается участие 30 тыс. человек, - оргкомитет - Цензор.НЕТ 2165
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12.08.2021 16:34 Відповісти
К слову, марш то "Защитников Украины", а этот криворожский воровитый и сцыкливый утырок разве имеет к защитникам хоть какое то отношение?
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12.08.2021 16:29 Відповісти
ну он же говнокомандующий В Марше защитников Украины в День Независимости ожидается участие 30 тыс. человек, - оргкомитет - Цензор.НЕТ 4541
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12.08.2021 16:33 Відповісти
Так пускай и возглавит марш говна по трубам киевской канализации. Как ГОВНОкомандующий. К слову, когда начнётся (а начнётся непременно, вопрос - как скоро?) Вава так и поступит. Нырнёт в фановую систему и там попытаеться отсидеться.
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12.08.2021 16:42 Відповісти
он будет парад принимать
В Марше защитников Украины в День Независимости ожидается участие 30 тыс. человек, - оргкомитет - Цензор.НЕТ 8442...
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12.08.2021 16:45 Відповісти
Нет не примет. Он боится своего войска, которое ему не доверяет.
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12.08.2021 19:25 Відповісти
В КАКОиновом.
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12.08.2021 21:48 Відповісти
Ну, с символикой разных партий понятно, что им там не чего делать, но памперсов дЕрьмак должен Вове завезти заранее и очень много. Скажите, избиратели Зеленского и прочии умственно недоразвитые граждане Украины, памперс в ЗЕлёном говне считается символикой Зеленского или нет?
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12.08.2021 16:26 Відповісти
не знаю, но топтался этот зеля знатно - это как бы было.... какое то чуть ли не жертвоприношение?
сепары в тот день вроде убили солдат
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12.08.2021 16:29 Відповісти
День Восстановления независимости. Ибо более тысячи лет государство было. Особенно нравится как наши казнили послов и потом удивились на Калке - почему монголы не уважили пленных князей......
если что то я бы тоже не уважил
но это просто так между прочим, просто надо сказать шо стране и государству то есть уже лет 1500
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12.08.2021 16:27 Відповісти
Юрій Бірюков

Маленький холодный душ для тех, кто стал столь сильно восторгаться телодвижениями Зеленского около армии. Легендарные фамилии, легендарные офицеры, новая элита армии, ах-какой-Зеленский-молодец. Да, легендарные. Да, элита. Они - армия.

Армия, которой нужна экипировка, снаряжение, техника и боеприпасы.
Та часть, которой ведает Министерство обороны Украины. И кандидатуру министра обороны выбирает ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО Президент Украины. МО занимается закупками всего.

18%. Цифра на картинке.
По состоянию на 10 августа 2021 года МО заключило договоров в количестве 18% от годового плана закупок - это я по вещевому направлению смотрю.
Не получило на склад. Не выдало бойцам. Не оплатило поставщикам. Всего лишь - ПОДПИСАНО 18% договоров.

За это отвечает Министерство обороны.
Которое возглавляет министр обороны.
Которого выбирает Зеленский.
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12.08.2021 16:32 Відповісти
вот за марш ветеранов - я спокоен !!!
(там все будет от души)
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12.08.2021 16:46 Відповісти
о,приємна новина,а то, десь декілька днів тому,писали,що у зв*язку з проведенням параду,нашої ходи в цьому році не буде,постараюсь бути,але піксельку вдягати не хочу,в ній спекотно,буду у мультікамі,в ньому досить комфортно,два літа на нулі в ньому був
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12.08.2021 16:52 Відповісти
Пане Валерію, обіцяють дощову погоду . Ми теж їдемо на "марш нескорених " )
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12.08.2021 18:16 Відповісти
У нас була ДПМка британська. В ній і прийду.
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12.08.2021 21:27 Відповісти
пане,Висоцький свого часу написав,а потім склав пісню з такими словами:"...якщо тупий,як дерево,то будеш баобабом тисячу років,поки помреш"...,мабуть вас та таких як ви він мав на увазі...
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12.08.2021 17:58 Відповісти
Не псуй передсвятковий настрій чортами...
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12.08.2021 19:48 Відповісти
Петро Чайка 721da89e "ватник", брысь за паребрик к твоему кремлевскому ху@лу и бубочку свою ЗЕленую вместе с жОПАблохами и медведчуками забери не забудь... от тебя боярой и "скрепами" аж смердит...
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12.08.2021 21:12 Відповісти
А ти, боягузе, прийди на Марш та скажи йому це ввічі. Сцикотно?
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12.08.2021 21:29 Відповісти
Прес-конференція оргкомітету Марш Захисників України

https://www.youtube.com/watch?v=zALKdCvvASE

15:23 - Доброволець - Для Росії Марш Захистників України - це саме страшне, що ми всі об'єднані, нас не всіх вибили, не всіх згноїли в тюрмах і ми в любу секунду готові встати на захист України
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12.08.2021 19:47 Відповісти
+1, це краще, чим парад з собаками, бутафорними ракетами й концертом проросійкою попсою
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12.08.2021 21:02 Відповісти
а автоматы дадут???
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12.08.2021 21:57 Відповісти
Свой бери.
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13.08.2021 00:11 Відповісти
Не можу пояснити, але від того маршу якийсь неприємний осадочок відчуваю.
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13.08.2021 08:52 Відповісти
Порошенко очолить колону?
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13.08.2021 09:09 Відповісти
 
 