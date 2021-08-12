УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6660 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
6 538 36
перегони (14) Дніпропетровщина (2347) дороги (1505) Велике будівництво (718)

Якість відремонтованої дороги Н-31 на Дніпропетровщині перевірять за допомогою болідів Формули-3

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

На трасі Н-31 Дніпро-Решетилівка відбудуться гонки болідів "Естонія" класу Формула-3. Автомобілі випробують якість дорожнього покриття.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба автомобільних доріг Дніпропетровської області.

Старт автогонок відбудеться 19 серпня о 12-00 від дворівневої розв'язки в Петриківському районі.

На відрізку протяжністю 14 км проїдуть боліди, за кермом яких будуть майстри автомобільного спорту Олександр Медведченко, Володимир Гавриленко і Віктор Поваров. Самі машини надані технічним музеєм "Машини часу".

Якість відремонтованої дороги Н-31 на Дніпропетровщині перевірять за допомогою болідів Формули-3 01

У Дніпропетровській області дорога Н-31 побудована вже до каналу Дніпро-Донбас. Дорожникам залишилося прокласти 29,5 км з 59 км. У сусідній Полтавській області протяжність нової траси становитиме 79 км, де вона буде виконана повністю із застосуванням важкого бетону.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що в 2020 році в Україні буде побудовано і реконструйовано в цілому 6500 км, з яких дороги державного значення складуть 4500 км, і 2000 км - місцевого.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+12
Испытание скоростью? Что там курят, я тоже такое хочу. Фуры на трассу выпустить, они и проверят качество покрытия.
показати весь коментар
12.08.2021 16:33
+11
Качество отремонтированной дороги Н-31 на Днепропетровщине проверят с помощью болидов Формулы-3 - Цензор.НЕТ 7810
показати весь коментар
12.08.2021 16:32
+9
Не проверят, там Альона теперь всех шваброй отгоняет.
показати весь коментар
12.08.2021 16:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та уже и Софийскую площадь заодно проверьте, чего там...
показати весь коментар
12.08.2021 16:30 Відповісти
Не проверят, там Альона теперь всех шваброй отгоняет.
показати весь коментар
12.08.2021 16:34 Відповісти
Это да. Это аргумент. Не корабельная сосна какая-то.
показати весь коментар
12.08.2021 16:36 Відповісти
Качество отремонтированной дороги Н-31 на Днепропетровщине проверят с помощью болидов Формулы-3 - Цензор.НЕТ 7810
показати весь коментар
12.08.2021 16:32 Відповісти
Испытание скоростью? Что там курят, я тоже такое хочу. Фуры на трассу выпустить, они и проверят качество покрытия.
показати весь коментар
12.08.2021 16:33 Відповісти
ЗеДебилы, сэр. Качество отремонтированной дороги Н-31 на Днепропетровщине проверят с помощью болидов Формулы-3 - Цензор.НЕТ 9454
показати весь коментар
12.08.2021 16:34 Відповісти
Дело ничто, тупой пиар все.
показати весь коментар
12.08.2021 16:51 Відповісти
Вот и я о том-же. Они бы еще Формулу 1 запустили. У моих хороших знакомых стоят поверенные весы для грузового транспорта с максимальным весом в 80 тонн. К ним за денежку приезжают "вешаться" со всей округи. Так под некоторыми фурами весы зашкаливают !! Вот их нужно пустить на проверку.
показати весь коментар
12.08.2021 16:50 Відповісти
после фур проверять бу нечего
показати весь коментар
12.08.2021 16:50 Відповісти
для проверки качества покрытия дороги существую специальные инструменты (если что)
показати весь коментар
12.08.2021 16:33 Відповісти
У зелевласти из инструментов всего одна вещь: смартфон. Все остальное они не воспринимают потому что это порохобандеровцы придумали под внешним управлением.
показати весь коментар
12.08.2021 16:39 Відповісти
Вы не забудьте в болид посадить свынню на 2 центнера с кличкой "Алёшкобаниха альёшкобаниха". Уж она то в тестировании своим весом и рылом знает толк. Богдан мне свидетель.
показати весь коментар
12.08.2021 16:34 Відповісти
На выбор. По отдельности и всех вместе

Качество отремонтированной дороги Н-31 на Днепропетровщине проверят с помощью болидов Формулы-3 - Цензор.НЕТ 607
показати весь коментар
12.08.2021 16:54 Відповісти
Якість відремонтованої дороги Н-31 на Дніпропетровщині перевірять за допомогою болідів Формули-3 - Цензор.НЕТ 4281
показати весь коментар
13.08.2021 12:39 Відповісти
Усьо готово !
Якість відремонтованої дороги Н-31 на Дніпропетровщині перевірять за допомогою болідів Формули-3 - Цензор.НЕТ 3177
показати весь коментар
12.08.2021 20:05 Відповісти
Что ж так просто то болидами? Есть еще хороший способ для проверки : 100 декалитров односолодового виски разлить на 1 км отремонтированной дороги, строго под углом 45 градусов при температуре воздуха +25 С и засечь время испарения. Можно и Бурбон использовать, но погрешность будет большая, почти 0,05%
показати весь коментар
12.08.2021 16:36 Відповісти
Ащо ж тоді вони перевіряли, на Софіївський площі? Треба було на Н-31
показати весь коментар
12.08.2021 16:38 Відповісти
Пиар - Зе-всё!
А может лучше поставить стакан воды на торпеду "Ланоса" и вперёд !?
показати весь коментар
12.08.2021 16:38 Відповісти
Нудний ти. Так, піар, але й він іноді потрібний.
показати весь коментар
13.08.2021 12:41 Відповісти
клоунада для зебилов
показати весь коментар
12.08.2021 16:38 Відповісти
Із усього зробити шоу...
показати весь коментар
12.08.2021 16:40 Відповісти
обравши за передставника посереднього клоуна - чекайте від нього все й інше посередє...
показати весь коментар
12.08.2021 16:46 Відповісти
а может танками проверить
показати весь коментар
12.08.2021 16:45 Відповісти
Я поважаю естонців як націю, але назва боліду "Естонія" - це прикольно)
показати весь коментар
12.08.2021 16:47 Відповісти
хай альонка подрихтує
показати весь коментар
12.08.2021 16:49 Відповісти
Шоу с концертных залов и стадионов вышло в жизнь. Ничего серьезного - все - шоу.
показати весь коментар
12.08.2021 16:49 Відповісти
+100500.
показати весь коментар
12.08.2021 17:09 Відповісти
И в чем смысл? Мафынки быстренько пронесутся по дороге, еле-еле касаясь её колёсами... Качество отремонтированной дороги Н-31 на Днепропетровщине проверят с помощью болидов Формулы-3 - Цензор.НЕТ 3745
показати весь коментар
12.08.2021 17:09 Відповісти
и очередной видосик для короны
показати весь коментар
12.08.2021 17:15 Відповісти
Пусть Алена Алена лидер мнений подрифтит там
показати весь коментар
12.08.2021 17:12 Відповісти
Качество отремонтированной дороги Н-31 на Днепропетровщине проверят с помощью болидов Формулы-3 - Цензор.НЕТ 3238
показати весь коментар
12.08.2021 17:13 Відповісти
Килими в держвних установах, це так по радянські . Тре їм підказати , нехай стіни до середини олійною фарбою вимажуть , бажано синьою , або зеленою...Влада совків ...((
показати весь коментар
12.08.2021 17:50 Відповісти
А якже пожежна безпека, шляхи евакуації ?
показати весь коментар
12.08.2021 19:46 Відповісти
Всё правильно. Надо показать состояние покрытия перед открытием трассы, а потом через год! Во что превращается дорога при отсутствии весового контроля и содействия зебилов по уничтожению инфраструктуры и следов распила. Янык воровал вагонными нормами, эти(зе) - эшелонами. "Какая разница" какой вес фуры, главное - откат. "Депутат РАДЫ украл на строительстве дороги, купил крутую машину и разбил её на "убитой" дороге."
показати весь коментар
12.08.2021 17:21 Відповісти
Про дріфт Альона- Альона вже написали...
показати весь коментар
12.08.2021 19:47 Відповісти
Качество надо проверять годика через 3.
показати весь коментар
13.08.2021 00:02 Відповісти
 
 