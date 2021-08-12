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15 ватажкам і бойовикам армійського корпусу "ДНР" заочно повідомлено про підозру, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Політика України

15 ватажкам і бойовикам армійського корпусу

Правоохоронці заочно оголосили про підозру 15 ватажкам і бойовикам підтримуваного РФ незаконного збройного формування "ДНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Під час досудового розслідування встановлено, що з листопада 2014 року 15 представників незаконних збройних формувань сьомої бригади Армійського корпусу так званої "ДНР" обіймали керівні посади у вказаному підрозділі.

Військовослужбовці терористичної організації брали участь у збройному конфлікті проти сил АТО та ООС на Дебальцевському напрямку.

Відомо, що двоє з бойовиків є громадянами РФ.

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Вчора, 10 серпня, вказаним особам було повідомлено про підозру за участь у діяльності, не передбачених законом збройних формувань, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України.
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А Пушыла главарь или боевик? 15 главарей и боевиков армейского корпуса "ДНР" заочно уведомлены о подозрении, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9967
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12.08.2021 16:33 Відповісти
Хорошая новость, неужели делом начали заниматься? Хотя не мешает увидеть список подозреваемых, нет ли там уже давно зашкваренных сепаров...
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12.08.2021 16:44 Відповісти
Заочно увєдомлєни...
Це як?

Новина повинна звучати: 15 боєвіков безслідно щезли
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12.08.2021 21:24 Відповісти
 
 