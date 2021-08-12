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Грузія щонайменше на 3 тижні зупиняє роботу муніципального транспорту через спалах коронавірусу

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Грузія щонайменше на 3 тижні зупиняє роботу муніципального транспорту через спалах коронавірусу

Влада Грузії для протидії нового спалаху коронавірусу вирішила зупинити муніципальний транспорт. Громадський транспорт не працюватиме мінімум три тижні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Эхо Кавказа".

Робота громадського транспорту в Грузії буде зупинена з 14 серпня по 4 вересня. Таке рішення прийняли сьогодні на засіданні міжвідомчої координаційної ради щодо боротьби з коронавірусом при уряді.

Також в Грузії забороняють проведення концертів, фестивалів і спортивних турнірів, крім міжнародних змагань. Дитячі розважальні центри також припиняють роботу.

Ще одне обмеження стосується ресторанів і кафе. Закладам громадського харчування заборонили працювати після 23:00. Зараз вони повинні закривати двері опівночі.

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А как добираться людям на роботу у которых нет личного транспорта? Хотя чего это я ? У грузин там у всех по "Волге" еще со времен совка Грузия минимум на 3 недели останавливает работу муниципального транспорта из-за вспышки коронавируса - Цензор.НЕТ 7057
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12.08.2021 16:45 Відповісти
Грузия минимум на 3 недели останавливает работу муниципального транспорта из-за вспышки коронавируса - Цензор.НЕТ 8204 Был там в 2007-м. Проехал из аэропорта Тбилиси в Батуми. Ты знаешь- на то время было действительно просто огромное количество "Волг". Я глаз не сомкнул, всю дорогу, постоянно встречные "Волги" попадались. Должен признать, что уже тогда состояние их было очень печальное...
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12.08.2021 16:48 Відповісти
Жаль, я не в курсе: там никаких протестных антиправительственных акций не намечалось, на этот период? А то ведь: меня терзают смутные сомнения(с)
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12.08.2021 16:45 Відповісти
 
 