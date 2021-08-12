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Міноборони (5264) парад (353) Хрещатик (14) Таран Андрій (260)

Ми відходимо від радянської системи організації парадів, залишаючи "совковість" у минулому, - Таран

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ми відходимо від радянської системи організації парадів, залишаючи

Міністр оборони Андрій Таран ознайомився із перебігом підготовки до параду військ з нагоди Дня Незалежності України. Сьогодні, 12 серпня, очільник оборонного відомства побував на репетиції проходження пішої колони, що відбулася на злітній смузі ДП "Антонов".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Він поспілкувався із військовослужбовцями та висловив задоволення стройовою виучкою воїнів, які "відшліфовують" новий стройовий крок.

"Дуже символічно, що цього року на 30-ту річницю Незалежності ми відходимо від радянської системи організації парадів, залишаємо "совковість" у минулому. У цьому році сценарій проведення усього святкування і зокрема військового Параду як окремого елементу цього святкування на Хрещатику буде іншим. Уперше за роки Незалежності України не буде об’їзду військ, привітання кожної коробки окремо. Це залишилося хіба що в Росії, яка здійснює проти нас збройну агресію. Я вважаю, що це серйозна демонстрація прихильності натовським стандартам", — зазначив Андрій Таран.

Також він анонсував, що загалом у військовому параді візьме участь близько 5 тисяч представників сектору безпеки і оборони. Більшість військовослужбовців у розрахунках — це учасники бойових дій. Окремо наголошено, що важкої техніки, яка може зашкодити дорожньому покриттю, у проходженні не буде.

Також читайте: У Марші захисників України у День Незалежності очікується участь 30 тис. осіб, - оргкомітет

За словами Міністра кожен, хто крокуватиме 24 серпня Хрещатиком, буде відзначений пам’ятним нагрудним знаком "Учасник параду".
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Топ коментарі
+30
Ну да, в советское время за такое на параде кинули бы в изолятор на 15 суток Мы отходим от советской системы организации парадов, оставляя "совковость" в прошлом, - Таран - Цензор.НЕТ 7689
Мы отходим от советской системы организации парадов, оставляя "совковость" в прошлом, - Таран - Цензор.НЕТ 922
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12.08.2021 16:58
+24
Мы отходим от советской системы организации парадов, оставляя "совковость" в прошлом, - Таран - Цензор.НЕТ 7364
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12.08.2021 17:02
+19
Та да. Прошлый "парад" я запомню надолго. Особенно зайчиков.
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12.08.2021 16:59
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Ну да, в советское время за такое на параде кинули бы в изолятор на 15 суток Мы отходим от советской системы организации парадов, оставляя "совковость" в прошлом, - Таран - Цензор.НЕТ 7689
Мы отходим от советской системы организации парадов, оставляя "совковость" в прошлом, - Таран - Цензор.НЕТ 922
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12.08.2021 16:58 Відповісти
Та да!!!
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12.08.2021 17:08 Відповісти
От "совка" слышу.
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12.08.2021 18:05 Відповісти
Та ні!!!
Картинці Та да!!!
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12.08.2021 20:09 Відповісти
За порнографию больше давали. Это -- конкретная порнография.
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12.08.2021 17:09 Відповісти
плюс на крепкого любителя. не все могут оценить и остаться психически здоровыми после увиденного Мы отходим от советской системы организации парадов, оставляя "совковость" в прошлом, - Таран - Цензор.НЕТ 3676
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12.08.2021 17:12 Відповісти
Таки да.
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12.08.2021 17:23 Відповісти
То ти радієш, що вже не у совку, чи жалкуєш?
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13.08.2021 12:30 Відповісти
Тревожно как то от будущих нововведений.
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12.08.2021 16:59 Відповісти
Мы отходим от советской системы организации парадов, оставляя "совковость" в прошлом, - Таран - Цензор.НЕТ 8039
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12.08.2021 17:00 Відповісти
ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законів України щодо вітання "Слава Україні! - Героям слава!"
Верховна Рада України постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Статуті внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженому Законом України "Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 22 - 23, ст. 194 із наступними змінами):
1) у тексті Статуту слова "Товаришу" та "товаришу" замінити відповідно словами "Пане (пані)" та "пане (пані)";
2) пункт 10 додатку 2 до Статуту викласти в такій редакції:
"10. Особа, яка вручила Бойовий Прапор, вітає особовий склад військової частини з одержанням Бойового Прапора словами "Слава Україні". Особовий склад військової частини на привітання відповідає: "Героям слава". Після цього командир військової частини виступає зі словом у відповідь".
2. У Стройовому статуті Збройних Сил України, затвердженому Законом України "Про Стройовий статут Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 22 - 23, ст. 195 із наступними змінами):
1) статтю 84 викласти в такій редакції:
"84. На вітання начальника або старшого за військовим званням "Слава Україні" всі військовослужбовці, які перебувають у строю, відповідають: "Героям слава". Якщо начальник або старший за військовим званням прощається, на його слова "Слава Україні" військовослужбовці відповідають: "Героям слава".
Поза строєм на вітання начальника або старшого за військовим званням "Бажаю здоров'я, пане (пані)" або "Вітаю, воїни (воїне)" військовослужбовці відповідають: "Бажаємо (бажаю) здоров'я, пане (пані)", додаючи в кінці відповіді військове звання без зазначення роду військ чи служби. Під час відповіді Міністрові оборони України військовослужбовці відповідають: "Бажаємо (бажаю) здоров'я, пане (пані) Міністре оборони України". Якщо начальник або старший за військовим званням прощається, то на його слова "До побачення, панове" військовослужбовці відповідають: "До побачення, пане (пані)", додаючи в кінці відповіді військове звання без зазначення роду військ чи служби. Під час відповіді Міністрові оборони України військовослужбовці відповідають: "До побачення, пане (пані) Міністре оборони України";
2) у тексті Статуту слова "Товаришу", "товаришу" та "Товариші", "товариші" замінити відповідно словами "Пане (пані)", "пане (пані)" та "Панове", "панове".
3. У тексті Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України, затвердженого Законом України "Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 22 - 23, ст. 196 із наступними змінами), слово "Товаришу" замінити словами "Пане (пані)".
4. Закон України "Про Національну поліцію" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., N 40 - 41, ст. 379 із наступними змінами) доповнити статтею 201 такого змісту:
"Стаття 201. Вітання поліцейських під час перебування у строю
1. На вітання керівника або старшого за спеціальним званням "Слава Україні" всі поліцейські, які перебувають у строю, відповідають: "Героям слава". Якщо керівник або старший за спеціальним званням прощається, на його слова "Слава Україні" поліцейські відповідають: "Героям слава".
II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Президент України
П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
4 жовтня 2018 року
N 2587-VIII
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12.08.2021 18:11 Відповісти
Мы отходим от советской системы организации парадов, оставляя "совковость" в прошлом, - Таран - Цензор.НЕТ 6662
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12.08.2021 17:03 Відповісти
Бадон Алоев считает себя творческой личность, по этому всегда под наркотой когда работает Мы отходим от советской системы организации парадов, оставляя "совковость" в прошлом, - Таран - Цензор.НЕТ 4348
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12.08.2021 17:06 Відповісти
Та да. Прошлый "парад" я запомню надолго. Особенно зайчиков.
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12.08.2021 16:59 Відповісти
Мы отходим от советской системы организации парадов, оставляя "совковость" в прошлом, - Таран - Цензор.НЕТ 7364
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12.08.2021 17:02 Відповісти
Ми відходимо від радянської системи організації парадів, залишаючи "совковість" у минулому, - Таран - Цензор.НЕТ 7305

...
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12.08.2021 17:40 Відповісти
Жалко наша украинская Кунг-Лао не сделала зебобу фаталити или бурталити Ми відходимо від радянської системи організації парадів, залишаючи "совковість" у минулому, - Таран - Цензор.НЕТ 7038
Ми відходимо від радянської системи організації парадів, залишаючи "совковість" у минулому, - Таран - Цензор.НЕТ 3207
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13.08.2021 08:17 Відповісти
То не тільки Ви.
Усі адекватні 25% шановних людей - ЗАПАМ'ЯТАЮТЬ той зашквар ганьби та недолугості.
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12.08.2021 17:24 Відповісти
Та да. "Поганка", "престарелая проститутка", "озабоченная .. ять", "зайчик" и т.д. -- самое оно для парада на День Независимости.
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12.08.2021 17:45 Відповісти
Епічне було святкування. А попередні 28 якось не склались. 30-е ти теж запам'ятаєш...
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13.08.2021 12:35 Відповісти
Не изолятор,а губа.Ну.в общем,служивые в курсе.
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12.08.2021 17:00 Відповісти
А то дійсно, пілять, відходять. Парад зайчиків буде приймати паяц...
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12.08.2021 17:00 Відповісти
Не переживайте, набежавшие сюда Кремлетролли лаптестана , вас это не коснется. Ходите строем и дальше. Ать-Два.
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12.08.2021 17:01 Відповісти
ты матчасть учи "олигархи жертвы системы -такие же ,как ты")))))
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12.08.2021 17:08 Відповісти
из хорошего:
станция наведения ПКР "Нептун" на цель.. РЛС "Минерал-У".. 3х координатная.. две штуки.. Мы отходим от советской системы организации парадов, оставляя "совковость" в прошлом, - Таран - Цензор.НЕТ 2368
Мы отходим от советской системы организации парадов, оставляя "совковость" в прошлом, - Таран - Цензор.НЕТ 7562 Мы отходим от советской системы организации парадов, оставляя "совковость" в прошлом, - Таран - Цензор.НЕТ 9692
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12.08.2021 17:03 Відповісти
Вы это Клоуну не показывайте, а то он больно хочет, уже в этом году, попасть в десятку крупнейших экспортеров вооружения
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12.08.2021 18:13 Відповісти
"которые "шлифуют" новый строевой шаг" - а шо, уже перешли с прусского на британский?
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12.08.2021 17:03 Відповісти
Таран так хотел показать свою модерновость и современность, но вот этот "новый строевой шаг".
С таким же успехом мог сказать, что ушли от советского прошлого, когда солдат заставляли красить траву и теперь, перед приездом начальства, старую траву мы снимаем бульдозером с стелим свежий рулонный газон...
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12.08.2021 18:18 Відповісти
Що ещё гаже чем в прошлом году?не сомневаюсь
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12.08.2021 17:06 Відповісти
и гораздо прибыльнее для организаторов)
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12.08.2021 17:07 Відповісти
болтовня
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12.08.2021 17:07 Відповісти
Вообщем одно название, что "парад". Командование поменяли, а министр как был бревном так и остался..
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12.08.2021 17:10 Відповісти
"Впервые за годы независимости Украины не будет объезда войск, поздравления каждой коробки отдельно"
Ну не знаю....
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12.08.2021 17:12 Відповісти
Зассал Хомяк в машине ездить. Кто-то может вместо "Ура!" крикнуть "Пшел на!"
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12.08.2021 17:25 Відповісти
А то и гранаткой угостить
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12.08.2021 19:07 Відповісти
"каждый, кто будет шагать 24 августа по Крещатику, будет отмечен памятным нагрудным знаком "Участник парада".

Начал за здравие, закончил за упокой... Совок? Не, какой же может быть совок...
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12.08.2021 17:13 Відповісти
Гениально. Я -то думаю, чего Украина не в НАТО? А мы оказывается парады не так проводили. Ну, теперь-то будет совсем по-другому. Предлагаю еще сменить направление прохождения коробок - от Бессарабки к Грушевского, тогда Байден на следующий день пришлет телеграмму, что мы уже в НАТе
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12.08.2021 17:19 Відповісти
И ваще, порядок парада определяется Строевым уставом и Уставом гарнизонной и караульной службы, если я не ошибаюсь. Этот Хомяк внес изменения?
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12.08.2021 17:23 Відповісти
Они в прошлом году два раза цвет ниток на нашивках и пуговицы меняли. И все ради НАТы Ми відходимо від радянської системи організації парадів, залишаючи "совковість" у минулому, - Таран - Цензор.НЕТ 7240
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12.08.2021 17:39 Відповісти
Не сомневайтесь, Клоун так и скажет: Байден, посмотри как мы маршируем, почему мы еще не в НАТО?
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12.08.2021 18:20 Відповісти
Танк "Оплот" изготовили в Харькове для участия в параде 24 августа.

"Участие нового "Оплота" в параде ко Дню Независимости - большая гордость для нашего коллектива, который самоотверженно работал на реализацию поставленной задачи"
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12.08.2021 18:04 Відповісти
Парады сами по себе, это и есть совок. Ото мне декоммунизатор нашёлся.
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12.08.2021 19:06 Відповісти
Замшелый совок хочет оставить "совковость" в "прошлом". А когда он по настоящему армией будет заниматься?
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12.08.2021 22:06 Відповісти
За прошлый парад, тебя Таран нужно отправить на парад к геям в Лос Анжелес.
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12.08.2021 22:14 Відповісти
Парады каждый год это не просто совок, это уже вообще стиль африканских диктаторов вместе с Северной Кореей.
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13.08.2021 04:47 Відповісти
Та не дай Боже по "совєтскі",
А жрать и разворовывать 30 лет советское не подавились? Что нового построено, кроме дорогущих свкорешников? Какие заводы, пароходы???
Всё только продали и продают. Уже и до земли добрались, до лесов. На очереди порты, моря, реки, и ... воздух.
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13.08.2021 09:47 Відповісти
 
 