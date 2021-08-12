Ми відходимо від радянської системи організації парадів, залишаючи "совковість" у минулому, - Таран
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Міністр оборони Андрій Таран ознайомився із перебігом підготовки до параду військ з нагоди Дня Незалежності України. Сьогодні, 12 серпня, очільник оборонного відомства побував на репетиції проходження пішої колони, що відбулася на злітній смузі ДП "Антонов".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Він поспілкувався із військовослужбовцями та висловив задоволення стройовою виучкою воїнів, які "відшліфовують" новий стройовий крок.
"Дуже символічно, що цього року на 30-ту річницю Незалежності ми відходимо від радянської системи організації парадів, залишаємо "совковість" у минулому. У цьому році сценарій проведення усього святкування і зокрема військового Параду як окремого елементу цього святкування на Хрещатику буде іншим. Уперше за роки Незалежності України не буде об’їзду військ, привітання кожної коробки окремо. Це залишилося хіба що в Росії, яка здійснює проти нас збройну агресію. Я вважаю, що це серйозна демонстрація прихильності натовським стандартам", — зазначив Андрій Таран.
Також він анонсував, що загалом у військовому параді візьме участь близько 5 тисяч представників сектору безпеки і оборони. Більшість військовослужбовців у розрахунках — це учасники бойових дій. Окремо наголошено, що важкої техніки, яка може зашкодити дорожньому покриттю, у проходженні не буде.
За словами Міністра кожен, хто крокуватиме 24 серпня Хрещатиком, буде відзначений пам’ятним нагрудним знаком "Учасник параду".
Будь ласка, зачекайте...
Картинці Та да!!!
Верховна Рада України постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Статуті внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженому Законом України "Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 22 - 23, ст. 194 із наступними змінами):
1) у тексті Статуту слова "Товаришу" та "товаришу" замінити відповідно словами "Пане (пані)" та "пане (пані)";
2) пункт 10 додатку 2 до Статуту викласти в такій редакції:
"10. Особа, яка вручила Бойовий Прапор, вітає особовий склад військової частини з одержанням Бойового Прапора словами "Слава Україні". Особовий склад військової частини на привітання відповідає: "Героям слава". Після цього командир військової частини виступає зі словом у відповідь".
2. У Стройовому статуті Збройних Сил України, затвердженому Законом України "Про Стройовий статут Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 22 - 23, ст. 195 із наступними змінами):
1) статтю 84 викласти в такій редакції:
"84. На вітання начальника або старшого за військовим званням "Слава Україні" всі військовослужбовці, які перебувають у строю, відповідають: "Героям слава". Якщо начальник або старший за військовим званням прощається, на його слова "Слава Україні" військовослужбовці відповідають: "Героям слава".
Поза строєм на вітання начальника або старшого за військовим званням "Бажаю здоров'я, пане (пані)" або "Вітаю, воїни (воїне)" військовослужбовці відповідають: "Бажаємо (бажаю) здоров'я, пане (пані)", додаючи в кінці відповіді військове звання без зазначення роду військ чи служби. Під час відповіді Міністрові оборони України військовослужбовці відповідають: "Бажаємо (бажаю) здоров'я, пане (пані) Міністре оборони України". Якщо начальник або старший за військовим званням прощається, то на його слова "До побачення, панове" військовослужбовці відповідають: "До побачення, пане (пані)", додаючи в кінці відповіді військове звання без зазначення роду військ чи служби. Під час відповіді Міністрові оборони України військовослужбовці відповідають: "До побачення, пане (пані) Міністре оборони України";
2) у тексті Статуту слова "Товаришу", "товаришу" та "Товариші", "товариші" замінити відповідно словами "Пане (пані)", "пане (пані)" та "Панове", "панове".
3. У тексті Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України, затвердженого Законом України "Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 22 - 23, ст. 196 із наступними змінами), слово "Товаришу" замінити словами "Пане (пані)".
4. Закон України "Про Національну поліцію" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., N 40 - 41, ст. 379 із наступними змінами) доповнити статтею 201 такого змісту:
"Стаття 201. Вітання поліцейських під час перебування у строю
1. На вітання керівника або старшого за спеціальним званням "Слава Україні" всі поліцейські, які перебувають у строю, відповідають: "Героям слава". Якщо керівник або старший за спеціальним званням прощається, на його слова "Слава Україні" поліцейські відповідають: "Героям слава".
II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Президент України
П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
4 жовтня 2018 року
N 2587-VIII
...
Усі адекватні 25% шановних людей - ЗАПАМ'ЯТАЮТЬ той зашквар ганьби та недолугості.
станция наведения ПКР "Нептун" на цель.. РЛС "Минерал-У".. 3х координатная.. две штуки..
С таким же успехом мог сказать, что ушли от советского прошлого, когда солдат заставляли красить траву и теперь, перед приездом начальства, старую траву мы снимаем бульдозером с стелим свежий рулонный газон...
Ну не знаю....
Начал за здравие, закончил за упокой... Совок? Не, какой же может быть совок...
"Участие нового "Оплота" в параде ко Дню Независимости - большая гордость для нашего коллектива, который самоотверженно работал на реализацию поставленной задачи"
А жрать и разворовывать 30 лет советское не подавились? Что нового построено, кроме дорогущих свкорешников? Какие заводы, пароходы???
Всё только продали и продают. Уже и до земли добрались, до лесов. На очереди порты, моря, реки, и ... воздух.