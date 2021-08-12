Байкерам, що побили ланцюгами молоду пару, загрожує до 7 років за ґратами, - прокуратура

Мотоциклістам повідомили про підозру в хуліганстві.

Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

"Підозрювані 28.07.2021, перебуваючи біля будівлі магазину по бульвару Шевченка, 145, в місті Черкаси, підійшли до молодої пари. В процесі спілкування із останніми, прагнучи виявити грубу силу, демонструючи повну відверту зневагу до встановлених суспільством вимог етичної поведінки, з особливою зухвалістю порушили громадський порядок і почали пред’являти вказаним особам надумані претензії з приводу їх неналежної поведінки та принижувати їх честь та гідність, безпідставно ображаючи голосними нецензурними лайками. У подальшому завдали потерпілим тілесні ушкодження, після чого останні були госпіталізовані до міської лікарні для надання їм медичної допомоги", - сказано в повідомленні прокуратури.

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Трьом байкерам повідомили про підозру в хуліганстві. Одного - жителя Закарпатської області - підозрюють в хуліганстві з використанням предмета, пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень. Йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Ще двох байкерів підозрюють в хуліганстві, вчиненому групою осіб. Їм загрожує обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 5 років.