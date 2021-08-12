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До кінця року на головних міжнародних автодорогах буде якісний інтернет, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Технології

До кінця року на головних міжнародних автодорогах буде якісний інтернет, - Федоров

На головних міжнародних дорогах України якісний інтернет з'явиться до кінця року.

Про це в інтерв'ю ТСН заявив міністр цифрої трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Цього року оператори планують покрити інтернетом основні міжнародні траси -"Київ - Одеса","Київ - Дніпро","Київ - Харків" і "Київ - Львів". Ми спрощуємо бюрократичні перепони, допомагаємо прискорити процеси з місцевою владою для того, щоб покрити дороги швидше.

Взагалі був підписаний меморандум з операторами, і певні ліцензійні умови, згідно з якими вони повинні до середини 2022 забезпечити доступ до 4G для 95% населення України", - розповів Федоров.

"Ми завершуємо узгодження з усіма держорганами показників якості мобільного інтернету, де чітко вказана його середня швидкість й інші критерії. Наприклад, на скільки відсотків повинна бути покрита громада, щоб на карті оператора вона була відзначена, як та, де є інтернет", - додав міністр.

Також читайте: Федоров заявив про початок підключення України до інфраструктури європейських СOVID-сертифікатів: "Безпечні подорожі вже зовсім близько"
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а остальные хотя бы 3G когда покроют?
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12.08.2021 17:46 Відповісти
А когда на этих дорогах будет качественный асфальт?
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12.08.2021 17:56 Відповісти
Клас!!!
Тепер студенти з університетів і гуртожитків можуть вибігати на дороги, щоб користуватися Інтернетом!
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12.08.2021 18:08 Відповісти
в кожній дорожній ямі свій WiFi
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12.08.2021 18:58 Відповісти
та ви хоч в Інтерсіті зробіть для початку
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12.08.2021 19:25 Відповісти
Да тут во многих городах 3G интернет - это из области фантастики! Что уж говорить о интернете вдоль железнодорожных путей! Его просто нет!
Есть хорошая шутка про бесплатный Wi-Fi в "Столичном экспрессе" Киев-Запорожье: Если начать загружать порнокартинку по выезду из Киева, то полностью она откроется только в Пятихатках!
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12.08.2021 19:27 Відповісти
МОЛОДЦІ !!! СУПЕР !!! Коли вибори у смартфоні ???
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12.08.2021 20:30 Відповісти
Чекайте оновлення в Дії.
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22.12.2021 12:29 Відповісти
Это не ДЛЯ людей, а что бы за ними следить, и передавать информацию о нарушителях, например превышении скорости...
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12.08.2021 21:13 Відповісти
Обіцянки і більше нічого
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12.08.2021 22:24 Відповісти
 
 