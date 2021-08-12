СБУ анонсувала масштабні антитерористичні навчання на Донбасі з використанням вогнепальної зброї та бронетехніки: Закликаємо зберігати спокій

З 13 серпня починаються масштабні багатоетапні планові навчання з протидії диверсійних і терористичних загроз на території Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 2-го управління ГУ СБУ в Донецькій і Луганській областях.

"Тренування відбуватимуться протягом місяця в умовах, що максимально наближені до реальних, з використанням вогнепальної зброї та бронетехніки. СБУ закликає жителів регіону з розумінням поставитися до можливих незручностей, зберігати спокій і дотримуватись правил особистої безпеки", - випливає з повідомлення.

Крім цього, в СБУ закликають громадян мати при собі документи, що засвідчують особу (паспорт, посвідчення водія, довідку про навчання і т.д.) під час необхідності пересування містом.

"Всі дії відбуваються в рамках чинного законодавства", - підкреслюють в СБУ.

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