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СБУ анонсувала масштабні антитерористичні навчання на Донбасі з використанням вогнепальної зброї та бронетехніки: Закликаємо зберігати спокій

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

СБУ анонсувала масштабні антитерористичні навчання на Донбасі з використанням вогнепальної зброї та бронетехніки: Закликаємо зберігати спокій

З 13 серпня починаються масштабні багатоетапні планові навчання з протидії диверсійних і терористичних загроз на території Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 2-го управління ГУ СБУ в Донецькій і Луганській областях.

"Тренування відбуватимуться протягом місяця в умовах, що максимально наближені до реальних, з використанням вогнепальної зброї та бронетехніки. СБУ закликає жителів регіону з розумінням поставитися до можливих незручностей, зберігати спокій і дотримуватись правил особистої безпеки", - випливає з повідомлення.

Крім цього, в СБУ закликають громадян мати при собі документи, що засвідчують особу (паспорт, посвідчення водія, довідку про навчання і т.д.) під час необхідності пересування  містом.

"Всі дії відбуваються в рамках чинного законодавства", - підкреслюють в СБУ.

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Как иржет полностью обезумевший от наркотиков лавров-"Эта неонацизм,расизм и еще хренегознаетизм Киевского режима")?
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12.08.2021 17:28 Відповісти
Знову Чауса ловитимуть?
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12.08.2021 17:50 Відповісти
Главное, чтобы эти учения полетели на головы свинособак
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12.08.2021 18:17 Відповісти
Не знаю как на этот раз, но в прошлое учение в Мариуполе ничего не заметила. Ничего странного или эпичного, разве только на окраине города вооруженные спецназовцы бегали и пара просоветских бабок чуть не умерли от возмущения)) А в городе не заметно было, посмотрим как в этот раз будет.
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12.08.2021 18:15 Відповісти
краще нехай своі тут бігають ніж кацапи
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12.08.2021 18:56 Відповісти
Так никто с этим и не спорит.
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12.08.2021 19:16 Відповісти
Главное, чтоб под шумок Азов и других добровольцев не зачтстили, что вполне вероятно при нынешней ситуации.
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12.08.2021 19:09 Відповісти
Текст по-дебильному... Какого города? В селе можно без доков?
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12.08.2021 19:11 Відповісти
Вроде на всей территории Донецкой и Луганской областей. В Мариуполе уже на каждом сайте напоминалка об этих учениях и предупреждение о документах. Не думаю что по селам сильно бегать будут, может только на дорогах стоять будут.
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12.08.2021 19:16 Відповісти
кто знает почему сбу не на фронте а чтото там анонсирует
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16.08.2021 02:32 Відповісти
наверное крым освобождать готовяться
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16.08.2021 02:32 Відповісти
 
 