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обстріл (20980) поранення (2656) Донбас (21733)

Одного українського воїна поранено, окупанти обстріляли Піски і Новомихайлівку, - пресцентр ОС

Новини Цензор.НЕТ Події

Одного українського воїна поранено, окупанти обстріляли Піски і Новомихайлівку, - пресцентр ОС

Протягом поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 2 обстріли з боку російських найманців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Поблизу селища Піски ворог вів вогонь із станкових протитанкових гранатометів. Неподалік від Новомихайлівки противник обстріляв наші позиції зі стрілецької зброї.

"В результаті обстрілу один військовий має вогнепальне поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.

На обстріли російсько-окупаційних військ ЗСУ відкривали у відповідь вогонь.

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Стосовно дій збройних формувань РФ повідомлено представником ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.



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ВСУ отстреливается сообщениями в ОБСЕ...
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12.08.2021 17:28 Відповісти
Суки !!!
как достала эта "статистика"....
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12.08.2021 17:35 Відповісти
Одужання хлопцю…….
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12.08.2021 17:42 Відповісти
Одного українського воїна поранено, окупанти обстріляли Піски і Новомихайлівку, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 5207
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12.08.2021 18:03 Відповісти
Це схоже на снайперський вогонь, якщо один обстріл зі стрілецької зброї і вогнепальне поранення середньої тяжкості.
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12.08.2021 21:30 Відповісти
 
 