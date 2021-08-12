Одного українського воїна поранено, окупанти обстріляли Піски і Новомихайлівку, - пресцентр ОС
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Протягом поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 2 обстріли з боку російських найманців.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Поблизу селища Піски ворог вів вогонь із станкових протитанкових гранатометів. Неподалік від Новомихайлівки противник обстріляв наші позиції зі стрілецької зброї.
"В результаті обстрілу один військовий має вогнепальне поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.
На обстріли російсько-окупаційних військ ЗСУ відкривали у відповідь вогонь.
Стосовно дій збройних формувань РФ повідомлено представником ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
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как достала эта "статистика"....