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Федоров про електронні вибори в Україні: Тільки після переведення 100% держпослуг в онлайн
Новини Цензор.НЕТ Технології
Проведення електронних виборів в Україні буде можливим тільки після переходу 100% послуг в онлайн.
Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю "ТСН", інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, після перекладу 100% держпослуг в онлайн у суспільства буде більше довіри до технологій.
"І тоді вони самі скажуть: "Давайте вже нам петицій більше, голосувань та інших інструментів електронної демократії". Коли мета - оцифровувати усі послуги, тоді ти займаєшся питаннями реєстрів, кібербезпеки, інтернету та цифрових навичок. А після цього ми вже зможемо перейти до електронних виборів. Я на 100% впевнений, що за електронними виборами майбутнє в світі взагалі", - підкреслив Федоров.
Топ коментарі
+15 Чайка Київ
показати весь коментар12.08.2021 17:41
+4 radeon
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+3 Vladimir Soukhov
показати весь коментар12.08.2021 17:54
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1 д. ·
Уряд, врахувавши мої пропозиції, вніс зміни до пункту 12 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 р. № 637.
Відтепер до страхового стажу при призначенні пенсії зараховуватиметься час тримання особи під вартою, відбування покарання в місцях позбавлення волі та перебування в засланні й на примусовому лікуванні, якщо цей період був встановлений як юридичний факт на підставі судового рішення.
Про порушення права на отримання пенсій в належному розмірі мені неодноразово повідомляли громадяни у своїх зверненнях.
У рамках відкритого мною провадження внесла відповідні пропозиції Міністерству соціальної політики України та Пенсійному фонду України щодо необхідності врегулювання цього питання.
Пропозиції було враховано у розробленому Мінсоцполітики проекті постанови, який 11 серпня 2021 затверджено на засіданні Кабінету Міністрів України.
Бо тіктекерська молодь такого нагрлосує ...
Хоча, знаю і людей 40+, що "пруться" від дії і подібних відволікаючих дурниць
Значить, знову будуть "транзитні сервери"...