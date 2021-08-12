Федоров про електронні вибори в Україні: Тільки після переведення 100% держпослуг в онлайн

Проведення електронних виборів в Україні буде можливим тільки після переходу 100% послуг в онлайн.

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю "ТСН", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, після перекладу 100% держпослуг в онлайн у суспільства буде більше довіри до технологій.

"І тоді вони самі скажуть: "Давайте вже нам петицій більше, голосувань та інших інструментів електронної демократії". Коли мета - оцифровувати усі послуги, тоді ти займаєшся питаннями реєстрів, кібербезпеки, інтернету та цифрових навичок. А після цього ми вже зможемо перейти до електронних виборів. Я на 100% впевнений, що за електронними виборами майбутнє в світі взагалі", - підкреслив Федоров.

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