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Новини Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
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Кулеба про візит Лаврова до Криму: навіть злива - проти російських окупантів, і це ще "камені з неба" не почали падати

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кулеба про візит Лаврова до Криму: навіть злива - проти російських окупантів, і це ще

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи приїзд глави МЗС РФ Сергія Лаврова в тимчасово окупований Крим, сказав, що навіть злива - проти російських окупантів, а ось саміт "Кримської платформи" відбудеться за будь-якої погоди.

Про це він написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

Таким чином Кулеба прокоментував повідомлення ЗМІ про приїзд Лаврова в окупований Крим, де той зустрічається з учасниками молодіжного форуму "Таврида" в Судаку.

Також читайте: Лавров про Кримську платформу: Черговий шабаш, на якому Захід буде розвивати неонацистські настрої Києва

Кулеба про візит Лаврова до Криму: навіть злива - проти російських окупантів, і це ще камені з неба не почали падати 01
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Топ коментарі
+25
Кулеба о визите Лаврова в Крым: даже ливень - против российских оккупантов, и это еще "камни с неба" не начали падать - Цензор.НЕТ 4564
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12.08.2021 18:17
+16
Овса в Крыму нет ! Объясните на конец то кто нибудь это лошади !
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12.08.2021 18:06
+11
Да пусть лакают , пока . Они ещё умолять будут забрать эти "элитные" сараи и то , что после них на скотный двор похоже . Прошли времена , когда за фанерный "люкс" деньги платили . Крым вернём . Это наша земля и море . Ху@ло не вечно .
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12.08.2021 18:18
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Овса в Крыму нет ! Объясните на конец то кто нибудь это лошади !
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12.08.2021 18:06 Відповісти
Ипподром есть . Тянет парнокопытное к подвигам . Кулеба о визите Лаврова в Крым: даже ливень - против российских оккупантов, и это еще "камни с неба" не начали падать - Цензор.НЕТ 7670
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12.08.2021 18:25 Відповісти
Дайте цьому питору 1 грам нікотину.
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12.08.2021 18:10 Відповісти
Це моя коняка,поверніть за винагороду.
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12.08.2021 18:10 Відповісти
Кулеба о визите Лаврова в Крым: даже ливень - против российских оккупантов, и это еще "камни с неба" не начали падать - Цензор.НЕТ 4564
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12.08.2021 18:17 Відповісти
Да пусть лакают , пока . Они ещё умолять будут забрать эти "элитные" сараи и то , что после них на скотный двор похоже . Прошли времена , когда за фанерный "люкс" деньги платили . Крым вернём . Это наша земля и море . Ху@ло не вечно .
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12.08.2021 18:18 Відповісти
Сними друга с бутылки..сядь сам на неё..дай другу на флакон боярышника .распейте..друг присаживается на флакон... Слава расее!
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12.08.2021 18:23 Відповісти
Друг может начать .
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12.08.2021 18:23 Відповісти
У нас должна нормально работать погранслужба и СБУ.
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12.08.2021 18:22 Відповісти
Пердящий кінь з криму засмердів всю Україну... як сказав азербайджанський посол, вони - кацапи, засмерділи собою весь Світ, нація - лайно.
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12.08.2021 18:22 Відповісти
паРаша - ад, а не страна,
там бал свой - правит САТАНА ! Кулеба про візит Лаврова до Криму: навіть злива - проти російських окупантів, і це ще "камені з неба" не почали падати - Цензор.НЕТ 1786
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12.08.2021 18:40 Відповісти
Прям поэт, наш Министр. Но, не смешно, отчего-то. И ваааще, сегодня, кроме коровы-пловчихи... ничего смешного. По-доброму- смешного. Лучше бы промолчал пан Кулеба.
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12.08.2021 18:53 Відповісти
крымнашист принесет в крым пожар из якутии.как страшно жить.недавно наводнения в крыму были.
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12.08.2021 18:59 Відповісти
зєкодлан шонікловун, то поет(((
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12.08.2021 19:01 Відповісти
Голосуванням 100 країн в ООН вже все сказано, а далі платформа від вови -то та сама імітаційна гра членограя тільки з хором гостей , і чому не з усіх 100країн ?
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12.08.2021 19:26 Відповісти
Что значит ливень против?? Яяяя не понял? От них заявка была, у меня все ходы записаны.
Дыккк...выполняемммссс.......
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12.08.2021 19:39 Відповісти
Синоптик Тишковец заявил, что «библейский потоп» надвигается на восток Крыма

Сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что «библейский потоп» надвигается на восток Крыма и Тамань».
«В период с 21:00 четверга до 21:00 13 августа в Тамани выпадет 186 мм за 24 часа, или 370% от нормы августа», - цитирует ТАСС Тишковца.
Он сообщил, что в Керчи в этот период выпадет 151 мм осадков, или 343% от месячной нормы августа.
Синоптик добавил, что «это в 1,7 раза больше, чем выпало во время потопа 17 июня 2021 года, когда было 88 мм».
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12.08.2021 20:37 Відповісти
Кулеба про візит Лаврова до Криму: навіть злива - проти російських окупантів, і це ще "камені з неба" не почали падати - Цензор.НЕТ 8746
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12.08.2021 20:30 Відповісти
ржачка\0)
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12.08.2021 20:30 Відповісти
Лшара копита підмочив, скоро ще й каменюку з неба отримає.
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12.08.2021 22:47 Відповісти
 
 