Кулеба про візит Лаврова до Криму: навіть злива - проти російських окупантів, і це ще "камені з неба" не почали падати

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи приїзд глави МЗС РФ Сергія Лаврова в тимчасово окупований Крим, сказав, що навіть злива - проти російських окупантів, а ось саміт "Кримської платформи" відбудеться за будь-якої погоди.

Про це він написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

Таким чином Кулеба прокоментував повідомлення ЗМІ про приїзд Лаврова в окупований Крим, де той зустрічається з учасниками молодіжного форуму "Таврида" в Судаку.

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