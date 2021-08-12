Кулеба про візит Лаврова до Криму: навіть злива - проти російських окупантів, і це ще "камені з неба" не почали падати
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи приїзд глави МЗС РФ Сергія Лаврова в тимчасово окупований Крим, сказав, що навіть злива - проти російських окупантів, а ось саміт "Кримської платформи" відбудеться за будь-якої погоди.
Про це він написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.
Таким чином Кулеба прокоментував повідомлення ЗМІ про приїзд Лаврова в окупований Крим, де той зустрічається з учасниками молодіжного форуму "Таврида" в Судаку.
Топ коментарі
+25 Jimmy Hill
показати весь коментар12.08.2021 18:17
+16 Натан Сергиенко
показати весь коментар12.08.2021 18:06
+11 Envoy
показати весь коментар12.08.2021 18:18
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
там бал свой - правит САТАНА !
Дыккк...выполняемммссс.......
Сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что «библейский потоп» надвигается на восток Крыма и Тамань».
«В период с 21:00 четверга до 21:00 13 августа в Тамани выпадет 186 мм за 24 часа, или 370% от нормы августа», - цитирует ТАСС Тишковца.
Он сообщил, что в Керчи в этот период выпадет 151 мм осадков, или 343% от месячной нормы августа.
Синоптик добавил, что «это в 1,7 раза больше, чем выпало во время потопа 17 июня 2021 года, когда было 88 мм».