УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6660 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
3 703 14
Зеленський (17406) контрабанда (1551) санкції (6834) РНБО (1717) Плинський Євген (31)

Контрабандисти Акст, Фальковський і Студинець продовжують активну "роботу", указів про санкції проти них немає, - журналіст Плинський

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Контрабандисти Акст, Фальковський і Студинець продовжують активну

Про запровадження санкцій проти Олександра Акста, Валерія Фальковського, Владислава Студинця і 25 компаній з їх орбіти секретар РНБО Олексій Данілов повідомив 30 липня.

Про це пише у фейсбуці журналіст Євген Плинський, інформує Цензор.НЕТ.

"Через два тижні на сайті президента відсутній указ про санкції проти цієї трійки та їхніх компаній", - повідомив журналіст.

За словами його джерел, всі троє продовжують активну діяльність на ринку контрабанди.

Також читайте: "Укроборонсервіс" купив клістрони по $ 250 тис. Мою таку пропозицію назвали "завищеною у 8 разів" і вліпили підозру. Питання до СБУ і ГПУ - де ви? - агент НАБУ Шевченко

  Контрабандисти Акст, Фальковський і Студинець продовжують активну роботу, указів про санкції проти них немає, - журналіст Плинський 01Акт досі курує свої напрямки в логістично-китайській групі товарів.

Контрабандисти Акст, Фальковський і Студинець продовжують активну роботу, указів про санкції проти них немає, - журналіст Плинський 02 Фальковський, будучи просто контрабандним менеджером, пішов під дах Денис Амінєв з-під Семенцова.

Контрабандисти Акст, Фальковський і Студинець продовжують активну роботу, указів про санкції проти них немає, - журналіст Плинський 02 Влад Студинець, він же ′′ Галкін ", продовжує обслуговувати всі проєкти Дениса Пудрика," - пише Плинський.

За словами журналіста, підтвердити продовження злочинної діяльності може аналіз декларацій і компаній.

Також читайте: Новий начальник управління Дежржпродспоживслужби Одещини Пудрик встановив "прайс" для аграріїв, - журналіст Плинський

"Та кому це все потрібно, якщо навіть після публічного виступу секретаря РНБО Данілова нічого не відбувається", - підсумував він.

Контрабандисти Акст, Фальковський і Студинець продовжують активну роботу, указів про санкції проти них немає, - журналіст Плинський 04
Контрабандисти Акст, Фальковський і Студинець продовжують активну роботу, указів про санкції проти них немає, - журналіст Плинський 05
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
Уже можно смеяться или еще подождать? Все типа "санкции" были нужны для зачистки поля под себя родимых.
показати весь коментар
12.08.2021 18:54
+7
ЗЕбилоидная показуха. Сеанс в цирке продолжается
показати весь коментар
12.08.2021 18:58
+5
А він і дійсно повірив оманському брехуну про боротьбу з контрабандою? Чудак чілавєк. Контрабандисты Акст, Фальковский и Студинец продолжают активную "работу", указов о санкциях против них нет, - журналист Плинский - Цензор.НЕТ 2367
показати весь коментар
12.08.2021 18:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Уже можно смеяться или еще подождать? Все типа "санкции" были нужны для зачистки поля под себя родимых.
показати весь коментар
12.08.2021 18:54 Відповісти
Данілов просто кусок гівна а не секретар РНБОУ! Рішення які приймає РНБОУ мають виконуватись і відповідальний за це апарат РНБОУ та секретар РНБОУ. А секретар РНБОУ в нас нікчемний чиновник, який досі не виріс до національного рівня відповідальності і не вміє працювати ефективно! Потрібно було брати за горлянку МВС, СБУ, ДФС, ДПСУ та всі державні установи, щоб люди з санкційного списку були під повним контролем і не могли вчиняти жодних протиправних дій.
показати весь коментар
12.08.2021 19:04 Відповісти
Опять таблеток пережрал, эксперд колбасных обрезков? СНБО -- это совещательный орган и его решения -- это ничто. Решения СНБО должны подтверждаться указами президента. Все вопросы к избранному тобой ничтожеству и вору.
показати весь коментар
12.08.2021 19:11 Відповісти
А він і дійсно повірив оманському брехуну про боротьбу з контрабандою? Чудак чілавєк. Контрабандисты Акст, Фальковский и Студинец продолжают активную "работу", указов о санкциях против них нет, - журналист Плинский - Цензор.НЕТ 2367
показати весь коментар
12.08.2021 18:57 Відповісти
ЗЕбилоидная показуха. Сеанс в цирке продолжается
показати весь коментар
12.08.2021 18:58 Відповісти
Если бы у меня была фамилия Акст или Фальковский, или Пудрик... та даже Плинский... То я бы тоже продолжал свою деятельность очень спокойно. Контрабандисты Акст, Фальковский и Студинец продолжают активную "работу", указов о санкциях против них нет, - журналист Плинский - Цензор.НЕТ 1151
показати весь коментар
12.08.2021 19:00 Відповісти
Напевно, завезли кеш в ОП Контрабандисты Акст, Фальковский и Студинец продолжают активную "работу", указов о санкциях против них нет, - журналист Плинский - Цензор.НЕТ 3078
показати весь коментар
12.08.2021 19:01 Відповісти
полгода как Спортмастер закрыли а он все никак не закроется))) занос состоялся да и ладно....
показати весь коментар
12.08.2021 19:11 Відповісти
Контрабанду невозможно побороть, пришлось возглавить 😁😁😁😁
показати весь коментар
12.08.2021 19:18 Відповісти
Даже не удивлен,ничего не меняется в это стране.
показати весь коментар
12.08.2021 20:10 Відповісти
Но во всём остальном вова слово держит! Контрабандисти Акст, Фальковський і Студинець продовжують активну "роботу", указів про санкції проти них немає, - журналіст Плинський - Цензор.НЕТ 8939
показати весь коментар
12.08.2021 20:12 Відповісти
Санкції проти контрабандистів, прикольно. Санкції проти бандюг будуть? Особливо цікавить проти вбивць.
показати весь коментар
12.08.2021 20:34 Відповісти
САНКЦИИ ЗЕЛЕНСКОГО - ЭТО ТАКИЕ САНКЦИИ!
В Украине начали работать супермаркеты российской сети Mere. В Никополе и Павлограде они функционируют с лета, а к концу года их может быть 40 по всей стране. При этом властям прекрасно известно, что владелец Mere - российская сеть Светофор. И это один из крупнейших ритейлеров России. Самое интересное, что о планах компании вернуться на украинский рынок давно знали в СНБО, а его секретарь Данилов называл это "провокацией и спецоперацией России". Но у зелёных на словах одно, а на деле другое.
❗️ Скажите мне, что это за государство,
✅ Если накладываются "санкции" на "Спортмастер", а он продолжает спокойно работать?
✅ Если глава органа, отвечающего за национальную безопасность, называет открытие магазинов Mere "спецоперацией России", но российские владельцы не только не закрываются, но и расширяют свою сеть?
✅Если вся борьба с колаборантом Медведчуком сводится к его отсидке под "домашним арестом" у себя во дворце, невыдача бандита Коломойского Штатам и сливы спецопераций агрессору.
✅ Если гарант Конституции на каждом углу кричит: "Почему мы ещё не в НАТО?", а британский посол заявляет, что Зе пальцем не шевелит для того, чтобы приблизить такую возможность?
Я согласен с Даниловым: всё вышеперечисленное - спецоперация России. Единственное, о чём он умалчивает, так это о том, что Зе-власть - часть этой спецоперации.
@Helgi Sharp
показати весь коментар
12.08.2021 20:34 Відповісти
Санкции вместо уголовного дела, означает, что в стране полный паралич правоохранительной системы. Против Раши нужно санкции вводить.А уголовников сажают в тюрьму.
показати весь коментар
12.08.2021 21:25 Відповісти
 
 