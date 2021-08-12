Контрабандисти Акст, Фальковський і Студинець продовжують активну "роботу", указів про санкції проти них немає, - журналіст Плинський
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Про запровадження санкцій проти Олександра Акста, Валерія Фальковського, Владислава Студинця і 25 компаній з їх орбіти секретар РНБО Олексій Данілов повідомив 30 липня.
Про це пише у фейсбуці журналіст Євген Плинський, інформує Цензор.НЕТ.
"Через два тижні на сайті президента відсутній указ про санкції проти цієї трійки та їхніх компаній", - повідомив журналіст.
За словами його джерел, всі троє продовжують активну діяльність на ринку контрабанди.
Акт досі курує свої напрямки в логістично-китайській групі товарів.
Фальковський, будучи просто контрабандним менеджером, пішов під дах Денис Амінєв з-під Семенцова.
Влад Студинець, він же ′′ Галкін ", продовжує обслуговувати всі проєкти Дениса Пудрика," - пише Плинський.
За словами журналіста, підтвердити продовження злочинної діяльності може аналіз декларацій і компаній.
"Та кому це все потрібно, якщо навіть після публічного виступу секретаря РНБО Данілова нічого не відбувається", - підсумував він.
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В Украине начали работать супермаркеты российской сети Mere. В Никополе и Павлограде они функционируют с лета, а к концу года их может быть 40 по всей стране. При этом властям прекрасно известно, что владелец Mere - российская сеть Светофор. И это один из крупнейших ритейлеров России. Самое интересное, что о планах компании вернуться на украинский рынок давно знали в СНБО, а его секретарь Данилов называл это "провокацией и спецоперацией России". Но у зелёных на словах одно, а на деле другое.
❗️ Скажите мне, что это за государство,
✅ Если накладываются "санкции" на "Спортмастер", а он продолжает спокойно работать?
✅ Если глава органа, отвечающего за национальную безопасность, называет открытие магазинов Mere "спецоперацией России", но российские владельцы не только не закрываются, но и расширяют свою сеть?
✅Если вся борьба с колаборантом Медведчуком сводится к его отсидке под "домашним арестом" у себя во дворце, невыдача бандита Коломойского Штатам и сливы спецопераций агрессору.
✅ Если гарант Конституции на каждом углу кричит: "Почему мы ещё не в НАТО?", а британский посол заявляет, что Зе пальцем не шевелит для того, чтобы приблизить такую возможность?
Я согласен с Даниловым: всё вышеперечисленное - спецоперация России. Единственное, о чём он умалчивает, так это о том, что Зе-власть - часть этой спецоперации.
@Helgi Sharp