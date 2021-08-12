Резніков у США озвучив шляхи залучення Вашингтона до переговорів щодо Донбасу
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Віцепрем’єр-міністр України – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков в рамках робочого візиту до Сполучених Штатів Америки зустрівся з Директором Ради національної безпеки з питань Східної Європи та Кавказу Крісом Смітом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інформації пресслужби Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
На зустрічі сторони обговорили підготовку до майбутнього візиту Президента України Володимира Зеленського до США, ситуацію в регіоні, та мирний переговорний процес щодо Донбасу. У ході зустрічі віцепрем'єр-міністр України Олексій Резніков представив ідеї щодо можливих шляхів залучення США до мирних переговорів та пожвавлення відповідних дипломатичних процесів.
Американська сторона наголосила на готовності до зустрічі Президента Володимира Зеленського у Вашингтоні, висловила міцну підтримку українській ініціативі "Кримська платформа" та процесу врегулювання міжнародного збройного конфлікту на Донбасі, та підкреслила важливість співпраці України та США щодо спільних пріоритетів у рамках механізмів Стратегічного партнерства Україна-США.
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"В 2017 году Верховная Рада Украины большинством в 232 голоса отправила в Конгресс США обращение о получении статуса Украины как основного союзника США вне НАТО"
я всё прочитал но не встретил слова "роSSия"
ни одного
их и тут нет !