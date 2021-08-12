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Резніков у США озвучив шляхи залучення Вашингтона до переговорів щодо Донбасу

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Резніков у США озвучив шляхи залучення Вашингтона до переговорів щодо Донбасу

Віцепрем’єр-міністр України – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков в рамках робочого візиту до Сполучених Штатів Америки зустрівся з Директором Ради національної безпеки з питань Східної Європи та Кавказу Крісом Смітом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інформації пресслужби Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

На зустрічі сторони обговорили підготовку до майбутнього візиту Президента України Володимира Зеленського до США, ситуацію в регіоні, та мирний переговорний процес щодо Донбасу. У ході зустрічі віцепрем'єр-міністр України Олексій Резніков представив ідеї щодо можливих шляхів залучення США до мирних переговорів та пожвавлення відповідних дипломатичних процесів.

Американська сторона наголосила на готовності до зустрічі Президента Володимира Зеленського у Вашингтоні, висловила міцну підтримку українській ініціативі "Кримська платформа" та процесу врегулювання міжнародного збройного конфлікту на Донбасі, та підкреслила важливість співпраці України та США щодо спільних пріоритетів у рамках механізмів Стратегічного партнерства Україна-США.

Також читайте: У США Зеленський відвідає не тільки Вашингтон, - ЗМІ
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Топ коментарі
+3
В якому дурдомі пан працює політологом? Резников в США озвучил пути привлечения США к переговорам по Донбассу - Цензор.НЕТ 8659
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12.08.2021 19:14
+3
Цікаво у нас виходить. Комуняка кравчук віддає флот, комуняка фокін віддає кацапам зароблені українцями кошти,всі решта президентів були підконтрольні кацапами Порошенко призначає мудачука представником у мінську на прохання меркель,а во всьому винні США. Треба меньше дивитись ворожі канали у вашому дурдомі пан політолог. Резніков у Сполучених Штатах озвучив шляхи залучення США до переговорів щодо Донбасу - Цензор.НЕТ 409
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12.08.2021 19:47
+2
Зеленський має припинити ідіотські намагання сховатись за спину США. Для США росія має більшу цінність ніж Україна, питання для США тільки в тім щоб росія була контрольована і повністю нейтралізована, а для цього російсько-українська війна це найкраще що може бути! росія витрачає свої військові ресурси на війну, отримує нові санкції і знаходиться під контролем і під тиском - це найкраще рішення зі всіх можливих! Саме тому США нас вмовляли не стріляти, щоб росіяни могли зайти поглибше в Україну і зв'язати бойовими діями побільше своїх терористичних підрозділів! Всім настрати на Україну, питання тільки в контролі над ядерною росією! Тому США ніколи не допоможуть закінчити цю війну, а будуть робити все щоб путін заходив на територію України якомога більше! Саме в цю логіку вписується нещодавнє погодження Байденом добудови Північного потоку-2, бо цей газогін дає путіну можливість заморозити Україну взимку і захопити нові території під час енергетичної кризи в Україні!
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12.08.2021 19:09
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Не потрібно нам затягувати США в переговори, бо США фактично стоять на позиціях збереження росії і будуть в першу чергу відстоювати російські інтереси! Невже за ці роки війни це досі не розуміло? Ще після погодження добудови Північного потоку -2 в когось є сумніви у справжній позиції США?
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12.08.2021 18:59 Відповісти
Зеленський має припинити ідіотські намагання сховатись за спину США. Для США росія має більшу цінність ніж Україна, питання для США тільки в тім щоб росія була контрольована і повністю нейтралізована, а для цього російсько-українська війна це найкраще що може бути! росія витрачає свої військові ресурси на війну, отримує нові санкції і знаходиться під контролем і під тиском - це найкраще рішення зі всіх можливих! Саме тому США нас вмовляли не стріляти, щоб росіяни могли зайти поглибше в Україну і зв'язати бойовими діями побільше своїх терористичних підрозділів! Всім настрати на Україну, питання тільки в контролі над ядерною росією! Тому США ніколи не допоможуть закінчити цю війну, а будуть робити все щоб путін заходив на територію України якомога більше! Саме в цю логіку вписується нещодавнє погодження Байденом добудови Північного потоку-2, бо цей газогін дає путіну можливість заморозити Україну взимку і захопити нові території під час енергетичної кризи в Україні!
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12.08.2021 19:09 Відповісти
В якому дурдомі пан працює політологом? Резников в США озвучил пути привлечения США к переговорам по Донбассу - Цензор.НЕТ 8659
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12.08.2021 19:14 Відповісти
Я давно живу на цьому світі для того щоб пам'ятати як багато США вкладали в договори СНВ-1 та СНВ-2, яким шоком для політичних кіл США був розпад СРСР, коли на мапі світу опинилось кілька ядерних держав, не прописаних в договорах СНВ, які могли застосувати ядерну зброю проти союзників США і членів НАТО за вказівкою Москви, а сама Москва при цьому лишалась би поза військовими діями, фактично ведучи ядерні війни руками своїх сателитів - України, Білорусі, Казахстану. Тому США ніколи не допустять знову безконтрольного розпаду ядерного монстра і будуть всіма засобами підтримувати існування росії, навіть ціною України! Ядерна безпека світу для США більший пріоритет ніж Україна. Тому досить вже дивитись на США як на гаранта безпеки! США пожертвують Україною і навіть не прокашляють!
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12.08.2021 19:25 Відповісти
То пан старий комуняка,і те що заборонили компартію держава не помилилась.Ви навіть з дурдому намагаєтесь додати свою ложку дьогтю.Якби не Америка то Україні було б набагато складніше протистояти проти вашої комуни бо вона вам як кістка в горлі.
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12.08.2021 19:32 Відповісти
Цікаво у нас виходить. Комуняка кравчук віддає флот, комуняка фокін віддає кацапам зароблені українцями кошти,всі решта президентів були підконтрольні кацапами Порошенко призначає мудачука представником у мінську на прохання меркель,а во всьому винні США. Треба меньше дивитись ворожі канали у вашому дурдомі пан політолог. Резніков у Сполучених Штатах озвучив шляхи залучення США до переговорів щодо Донбасу - Цензор.НЕТ 409
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12.08.2021 19:47 Відповісти
"Жираф большой", ему видней.
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12.08.2021 19:40 Відповісти
Так что озвучил ? Резников в США озвучил пути привлечения США к переговорам по Донбассу - Цензор.НЕТ 4218
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12.08.2021 18:59 Відповісти
Для начала Украине нужно стать основным союзником США вне НАТО...

"В 2017 году Верховная Рада Украины большинством в 232 голоса отправила в Конгресс США обращение о получении статуса Украины как основного союзника США вне НАТО"
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12.08.2021 19:03 Відповісти
интиресно соски пляшут
я всё прочитал но не встретил слова "роSSия"
ни одного
их и тут нет !
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12.08.2021 19:08 Відповісти
Резников-прямой враг Украины и украинцев...Потому,что лишь прямой враг может тянуть войну на террриторию страны!
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12.08.2021 19:11 Відповісти
Как путан?
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12.08.2021 19:41 Відповісти
После импичмента сразу привлечём к переговорам США.
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12.08.2021 19:24 Відповісти
США не стане обтяжувати себе участю в перемовинах з рашей, . Вони і так богато роблять для зміцнення України, але не з цім цирковим шоблом вони б хотіли працювати, до того ж у них немає ніякої довіри до зеленої влади.
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12.08.2021 21:49 Відповісти
ПОЛНАЯ ЗАЧИСТКА ордло
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12.08.2021 22:03 Відповісти
 
 