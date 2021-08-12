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Україна висловила протест через направленння Росією "гуманітарних конвоїв" до ОРДЛО, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна висловила протест через направленння Росією

МЗС України висловлює рішучий протест у зв‘язку з продовженням Російською Федерацією протиправної практики направлення на територію України т.зв. "гуманітарних конвоїв".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС України.

"12 серпня Російська Федерація вчергове проігнорувала раніше висловлені неодноразові застереження України та без її офіційної згоди, з порушенням законодавства України, умов та модальностей доставки гуманітарної допомоги, незаконно направила на тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській областях 102-й т.зв. "гуманітарний конвой" у складі 7 вантажних автомобілів та супроводі 2 автомобілів МНС РФ.

Переміщення відбулося через непідконтрольну Уряду України ділянку державного кордону України, через російські прикордонні пункти пропуску "Донецьк" та "Матвєєв Курган".

Відсутність законних підстав унеможливила передбачене українським законодавством його обов'язкове оформлення представниками прикордонних та митних органів України.

У цьому зв‘язку МЗС України надіслало російському зовнішньополітичному відомству ноту протесту із вимогою до Російської Федерації припинити вчинення протиправних дій проти суверенітету нашої держави та неухильно дотримуватися міжнародного права та законодавства України", - кажуть дипломати.

Також читайте: МЗС направило Росії ноту протесту через черговий "гумконвой" на окупованому Донбасі
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Топ коментарі
+5
Бачив на роССійському форумі фото аварії камаза з гумконвоєм для орділо на території роССії. В кузові зверху всілякий непотріб, а під ним ящики із снарядами.
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12.08.2021 19:44
+3
102-й т.н. "гуманитарный конвой" ,102-й протест . Пора что-то менять ?
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12.08.2021 19:45
+3
***
Приснився сон - фарбуєм в біле... КРАЗи,
Вантажим сало й гречку - будь здоров!
Нас не просили? Непотрібні фрази!
Ми виступаєм дружно на... Тамбов.

Кордон? Премо - плювати! Дай дорогу!
Без митниць і узгоджень, зайвих слів.
Там українцям треба допомогу -
Бо "другу мову" Путя ще не ввів.

Тамбов.... і далі! Їдем - не вертаєм,
Пусті полиці, "множєство" проблем.
Зупинимось, напевне, під Китаєм -
Народу тьма страда під москалем.

Республік з десять створим по дорозі,
На Красній площі підіймем Майдан!
А там, дивись, й "х*йло" спочине в Бозі -
Розвалиться мерзенний Кацапстан.

Поможемо.?.. Чого чекати всує?
Навіки пропади страшна маро!
Не триста КРАЗів - тисячу фарбуєм,
Сторицею віддячим за "добро"!

Куранти відізвуться трубним гласом,
І зло кремлівське згине на віки!
…Молюся в сні, щоб не збудитись часом -
В Тамбов.. хоча б доїхати таки…
Іван Гентош
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12.08.2021 20:00
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Правильно,а всі решта союзників про стурбованість мають згадати і на тому буде,як завжди.Злочинці-партнери,бізнес і нічого особистого.
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12.08.2021 19:33 Відповісти
Это надо было в 2015-16 гг эти конвои обстреливать "Точкой-У", а сейчас при ликвидаторе №2 надо уже соглашаться на Минские договорняки, формулы Штаймайера, изменения Конституции, на Козырей в ОП, и представителей ОРДЛО в ВР. Ничего Франция , Московия и ФРГ нам помогут.
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12.08.2021 19:35 Відповісти
Они везут железкой...
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12.08.2021 19:37 Відповісти
Вообще-то в августе 14-го. Когда можно было даже из Д-30 их доставать. Но...
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13.08.2021 01:17 Відповісти
Бачив на роССійському форумі фото аварії камаза з гумконвоєм для орділо на території роССії. В кузові зверху всілякий непотріб, а під ним ящики із снарядами.
показати весь коментар
12.08.2021 19:44 Відповісти
102-й т.н. "гуманитарный конвой" ,102-й протест . Пора что-то менять ?
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12.08.2021 19:45 Відповісти
Мразота готовится к Дню Независимости Украины, боеприпасы везут.
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12.08.2021 19:58 Відповісти
***
Приснився сон - фарбуєм в біле... КРАЗи,
Вантажим сало й гречку - будь здоров!
Нас не просили? Непотрібні фрази!
Ми виступаєм дружно на... Тамбов.

Кордон? Премо - плювати! Дай дорогу!
Без митниць і узгоджень, зайвих слів.
Там українцям треба допомогу -
Бо "другу мову" Путя ще не ввів.

Тамбов.... і далі! Їдем - не вертаєм,
Пусті полиці, "множєство" проблем.
Зупинимось, напевне, під Китаєм -
Народу тьма страда під москалем.

Республік з десять створим по дорозі,
На Красній площі підіймем Майдан!
А там, дивись, й "х*йло" спочине в Бозі -
Розвалиться мерзенний Кацапстан.

Поможемо.?.. Чого чекати всує?
Навіки пропади страшна маро!
Не триста КРАЗів - тисячу фарбуєм,
Сторицею віддячим за "добро"!

Куранти відізвуться трубним гласом,
І зло кремлівське згине на віки!
…Молюся в сні, щоб не збудитись часом -
В Тамбов.. хоча б доїхати таки…
Іван Гентош
показати весь коментар
12.08.2021 20:00 Відповісти
Україна висловила протест через направленння Росією "гуманітарних конвоїв" до ОРДЛО, - МЗС - Цензор.НЕТ 7630
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12.08.2021 20:33 Відповісти
Україна висловила протест через направленння Росією "гуманітарних конвоїв" до ОРДЛО, - МЗС - Цензор.НЕТ 6598
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12.08.2021 22:54 Відповісти
Тема гумконвоів була актуальна літом 2014 року,коли ними доставлялись ********** та озброєння в ордло.Сьогодні це ПУСТОДЗОНСТВО.Снаряди та харчі возять залізницею.Працюють гуртові склади продовольства для торгівельних точок.Чи МЗС цьго не знає?Краще припиніть фінансування, із бюджета України, цих колобарантів ордло.
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13.08.2021 08:19 Відповісти
 
 