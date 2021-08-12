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Зеленський побажав українським спортсменам успішного виступу на Паралімпійських іграх у Токіо

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Спорт

Зеленський побажав українським спортсменам успішного виступу на Паралімпійських іграх у Токіо

Президент України Володимир Зеленський побажав спортсменам української паралімпійської збірної успіхів і перемог на літніх Паралімпійських іграх в Токіо.

"Я щиро бажаю всім вам успіхів у Токіо. Надихайте, заряджайте, перемагайте і обов'язково повертайтеся додому. Ми будемо підтримувати вас всі разом, усім серцем і чекати всім народом. Слава вам. Слава Україні", - заявив Зеленський під час церемонії проводів паралімпійської збірної України в Токіо,  передає Цензор.НЕТ  із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він також повідомив про надання українським паралімпійцям професійної літньої бази. "Вже пора. 30 років минуло. Я впевнений, що вона ніколи не матиме проблем із фінансуванням і не повинна з'явитися через десятиліття. Це наш обов'язок на знак поваги до вас і до всього, що ви робите для нашої країни", - додав він .

Літні Паралімпійські ігри 2020 відбудуться у столиці Японії Токіо з 24 серпня до 5 вересня 2021 року.

Також читайте: Українські паралімпійці здобули блискучу перемогу на чемпіонаті Європи з плавання, завоювавши 95 медалей, 37 із яких золоті
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Топ коментарі
+3
Опять он со своими пожеланиями спортсменам! Ну, когда это прекратится? Хотя до следующей олимпиады Вове не дотянуть!
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12.08.2021 20:01
+3
Медики на Львовщине объявили голодовку из-за долгов по зарплате

https://censor.net/ru/news/3282469/mediki_na_lvovschine_obyavili_golodovku_izza_dolgov_po_zarplate#comments
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12.08.2021 20:01
+3
пожелать успехов - хорошо, а поддержать материально - лучше !
(но это к сожалению не про скупердяя ЗЕ...)
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12.08.2021 20:05
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СНБО займется высадкой лесов по поручению Зеленского
Президент Владимир Зеленский поручил Совету национальной безопасности и обороны подготовить заседания по вопросу сохранения и воспроизводства лесов в Украине
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12.08.2021 19:54 Відповісти
это ж как раз уровень СНБО...
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12.08.2021 20:05 Відповісти
Вирубати Карпати важливим не було. Так, дрібничка. Як і повені мало не щорік. Кому треба, живе вище. Зате можна годуватися ще й на протиповеневих заходах.
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12.08.2021 20:13 Відповісти
Масштаби вирубки при Зеленському виросли майже вдесятеро.
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12.08.2021 20:37 Відповісти
Під час війни ШмарклІ зайнятися більш нічим?Сто не делает дурак, все он делает не так.
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12.08.2021 20:58 Відповісти
Пожелал тем самым параолимпийцам, которых зеленый упырь и ограбил.
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12.08.2021 19:56 Відповісти
Вся надія на інвалідів АТО,а на них у ШмарклІ грошей немає,свій університет будує,буде давати майстер-класи гри на роялі,що у нього також хріново виходило.
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12.08.2021 21:05 Відповісти
И ведь сделает центр параолимпийского спорта. И это круто, ребята никогда такого не имели.
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12.08.2021 19:59 Відповісти
Медики на Львовщине объявили голодовку из-за долгов по зарплате

https://censor.net/ru/news/3282469/mediki_na_lvovschine_obyavili_golodovku_izza_dolgov_po_zarplate#comments
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12.08.2021 20:01 Відповісти
Як цікаво і як просто. Всі інші медики зарплату отримують. І тільки в одному селі на Львівщині таємничий хтось притримав грошики і тримає людей впроголодь, щоб створити на замовлення "протестну" телекартинку перед святами. Проканає?
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12.08.2021 20:10 Відповісти
Угу, это все заговор рептилоидов против Наивеличайшего Лидера Европы Зеленский пожелал украинским спортсменам успешного выступления на Паралимпийских играх в Токио - Цензор.НЕТ 6438
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12.08.2021 20:13 Відповісти
Підвищення зарплат медикам було при Супрун та Порошенку. А при наркєту було? Зеленский пожелал украинским спортсменам успешного выступления на Паралимпийских играх в Токио - Цензор.НЕТ 6161
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12.08.2021 20:13 Відповісти
Мене примусили зараз за свій рахунок відпустку взяти. Як і всіх в нашій лікарні. Міко,а чого не повертаєшся? З ситої Польщі смачніше Зеленському лупу лизати?
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12.08.2021 20:33 Відповісти
після того як мульярд дерев посадить чи коли? Зеленский пожелал украинским спортсменам успешного выступления на Паралимпийских играх в Токио - Цензор.НЕТ 2891
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12.08.2021 20:11 Відповісти
"И ведь сделает центр параолимпийского спорта"
Это Вы о чём так холуйственно? Кто, что, "сделает"?
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12.08.2021 20:15 Відповісти
Опять он со своими пожеланиями спортсменам! Ну, когда это прекратится? Хотя до следующей олимпиады Вове не дотянуть!
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12.08.2021 20:01 Відповісти
пожелать успехов - хорошо, а поддержать материально - лучше !
(но это к сожалению не про скупердяя ЗЕ...)
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12.08.2021 20:05 Відповісти
"Не учите меня жить,лучше помогите материально!" !!!)))
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12.08.2021 20:10 Відповісти
"и обязательно возвращайтесь домой". Что хотел сказать айкосист этой загадочной фразой?
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12.08.2021 20:08 Відповісти
Аби язиком ляпати !!!)))
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12.08.2021 20:12 Відповісти
Всё. Побед не будет
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12.08.2021 20:13 Відповісти
Пожелания Зели могут плохо закончиться не только для наших спортсменов, но и для самой Японии.
Зеленський побажав українським спортсменам успішного виступу на Паралімпійських іграх у Токіо - Цензор.НЕТ 9920
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12.08.2021 20:25 Відповісти
И тебе чтоб повылазило
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12.08.2021 20:29 Відповісти
Спасіба ,любімий Владімірссаничь ! Правь вєчно !
"Я уверен, что она никогда не будет иметь проблем с финансированием и не должна появиться через десятилетия. Это наше обязательство в знак уважения к вам и ко всему, что вы делаете для нашей страны"

17 ЧЕРВНЯ 2021 Рада збільшила на 600 мільйонів видатки на зарплати суддів: гроші забрали у паралімпійців
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12.08.2021 20:41 Відповісти
Ха!
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12.08.2021 21:01 Відповісти
Хорошо хоть не на олимпийских
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12.08.2021 20:46 Відповісти
Базы для тренировок летом надо строить в Карпатах - там не жарко
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12.08.2021 20:49 Відповісти
Свадебный презедент.
Поздравил, поблагодарил, подписал, посетил...
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12.08.2021 21:01 Відповісти
"повідомив про надання українським паралімпійцям професійної літньої бази" - це як вона існувала і її ніхто за 30-ть років не давав?
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12.08.2021 21:15 Відповісти
Дебіл. І навіть не розуміє, не хоче, не може зрозуміти, що з цього недолугого криворізського гопника зробили посміховисько для усього світу і великий сором всім Українцям.
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12.08.2021 21:35 Відповісти
Вован был в творческом запое и фортепьянствовал с утра ... Зеленський побажав українським спортсменам успішного виступу на Паралімпійських іграх у Токіо - Цензор.НЕТ 2959
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12.08.2021 21:55 Відповісти
 
 