Зеленський побажав українським спортсменам успішного виступу на Паралімпійських іграх у Токіо

Президент України Володимир Зеленський побажав спортсменам української паралімпійської збірної успіхів і перемог на літніх Паралімпійських іграх в Токіо.

"Я щиро бажаю всім вам успіхів у Токіо. Надихайте, заряджайте, перемагайте і обов'язково повертайтеся додому. Ми будемо підтримувати вас всі разом, усім серцем і чекати всім народом. Слава вам. Слава Україні", - заявив Зеленський під час церемонії проводів паралімпійської збірної України в Токіо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він також повідомив про надання українським паралімпійцям професійної літньої бази. "Вже пора. 30 років минуло. Я впевнений, що вона ніколи не матиме проблем із фінансуванням і не повинна з'явитися через десятиліття. Це наш обов'язок на знак поваги до вас і до всього, що ви робите для нашої країни", - додав він .

Літні Паралімпійські ігри 2020 відбудуться у столиці Японії Токіо з 24 серпня до 5 вересня 2021 року.

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