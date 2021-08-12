Зеленський побажав українським спортсменам успішного виступу на Паралімпійських іграх у Токіо
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Президент України Володимир Зеленський побажав спортсменам української паралімпійської збірної успіхів і перемог на літніх Паралімпійських іграх в Токіо.
"Я щиро бажаю всім вам успіхів у Токіо. Надихайте, заряджайте, перемагайте і обов'язково повертайтеся додому. Ми будемо підтримувати вас всі разом, усім серцем і чекати всім народом. Слава вам. Слава Україні", - заявив Зеленський під час церемонії проводів паралімпійської збірної України в Токіо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він також повідомив про надання українським паралімпійцям професійної літньої бази. "Вже пора. 30 років минуло. Я впевнений, що вона ніколи не матиме проблем із фінансуванням і не повинна з'явитися через десятиліття. Це наш обов'язок на знак поваги до вас і до всього, що ви робите для нашої країни", - додав він .
Літні Паралімпійські ігри 2020 відбудуться у столиці Японії Токіо з 24 серпня до 5 вересня 2021 року.
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Это Вы о чём так холуйственно? Кто, что, "сделает"?
(но это к сожалению не про скупердяя ЗЕ...)
"Я уверен, что она никогда не будет иметь проблем с финансированием и не должна появиться через десятилетия. Это наше обязательство в знак уважения к вам и ко всему, что вы делаете для нашей страны"
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Поздравил, поблагодарил, подписал, посетил...