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Президент Польщі Дуда відвідає Україну для участі в саміті "Кримська платформа" і святкуванні Дня Незалежності

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Президент Польщі Дуда відвідає Україну для участі в саміті

Президент Польщі Анджей Дуда візьме участь в інавгураційному саміті "Кримська платформа" і в святкуванні Дня Незалежності України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

23-24 серпня 2021 року (понеділок-вівторок) президент Республіки Польща Анджей Дуда візьме участь у саміті "Кримської платформи" та відзначенні Дня незалежності України в Києві", - йдеться в офіційному пресрелізі, оприлюдненому на сайті глави польської держави.

"Кримська платформа" - новий консультативний і координаційний формат, ініційований Україною для підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, посилення міжнародного тиску на Росію, а також досягнення головної мети - деокупації Криму і повного відновлення суверенітету України над півостровом.

Офіційно діяльність "Кримської платформи" буде заснована на інавгураційному саміті, проведення якого заплановано 23 серпня 2021 року в Києві. Свою участь у саміті вже офіційно підтвердили 38 країн.

Також читайте: Дуда візьме участь у саміті "Кримської платформи", - МЗС
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Топ коментарі
+10
Ну що ж, ласкаво просимо пане президенте 🇺🇦🤝🇵🇱!
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12.08.2021 20:28
+6
Кримська Платформа - надзвичайно сильний інформаційно-організаційний контрудар. Дуже вдало.
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12.08.2021 20:18
+6
русский, ты снова на бутылке хлопнул?
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12.08.2021 20:49
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Кримська Платформа - надзвичайно сильний інформаційно-організаційний контрудар. Дуже вдало.
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12.08.2021 20:18 Відповісти
Не нужно раньше времени зализы делать) Будем смотреть по результатам... А опыт подсказывает, что за чтобы не брались зеленые рукожопы, всегда оборачивается пшиком и позором....
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12.08.2021 20:28 Відповісти
Черговий гучний пук в калюжу !!!)))
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12.08.2021 20:40 Відповісти
русский, ты снова на бутылке хлопнул?
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12.08.2021 20:49 Відповісти
Сама организация и количество присоединившихся стран-уже успех.Кацапов аж колбасит
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12.08.2021 21:21 Відповісти
Ну що ж, ласкаво просимо пане президенте 🇺🇦🤝🇵🇱!
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12.08.2021 20:28 Відповісти
Носяться з цією платформою ,як дурень з писаною торбою !!!)))
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12.08.2021 20:39 Відповісти
русский, это ты со своей рабочей бутылки увидел? Как там кстати твоя пенсия? В Крым ушла вместе с водой?
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12.08.2021 20:48 Відповісти
Русню от "Крымской платформы" аж корежит, уже даже угрожают, что типа посягательство на исконно срускую территорию)))
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12.08.2021 20:43 Відповісти
Президент Польщі Дуда відвідає Україну для участі в саміті "Кримська платформа" і святкуванні Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 7545
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12.08.2021 22:08 Відповісти
Лишь бы ЗЕ!кодла не опозорилась
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12.08.2021 22:37 Відповісти
Я не сторонник Пороха, но в данном случае он нужен здесь в качестве Министра Иностранных Дел...зеленые чмыри обосруться
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12.08.2021 22:42 Відповісти
дуда лидер Польской Объедененой Рабочей Партии (ПОРП) .
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13.08.2021 06:23 Відповісти
"Что имеем - не храним,
потерявши - плачем"©
"Крымская платформа" - это НЕСЕРЬЁЗНО, это, типа, фантомная боль Украины от принудительной ампутации Крыма. На этой самой вышеупомянутой платформе украинские организаторы будут натужно рыдать от фантомной боли из-за ампутации, все остальные (иностранные) делегаты - демонстративно утирать сопли жертве ампутации - может даже какую-никакую апельсинку пообещают преподнести. Интересно было бы узнать, чего бы отчубучила бы доживающая свой политический век Бундес Фрау, если бы припёрлась, - эта могла бы поразлагольствовать об общей пользе в целом для всего организма от ампутации загноившегося органа, да вместо апельсинки посулить газку в ГТС напердеть (что было бы вполне для неё уместно в том случае, если бы Ангела Хорстовна надумала бы "всплыть" приказчиком Вована Вованыча на вентиле "Северного Потока-2").
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13.08.2021 08:49 Відповісти
 
 