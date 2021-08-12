Президент Польщі Дуда відвідає Україну для участі в саміті "Кримська платформа" і святкуванні Дня Незалежності

Президент Польщі Анджей Дуда візьме участь в інавгураційному саміті "Кримська платформа" і в святкуванні Дня Незалежності України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

23-24 серпня 2021 року (понеділок-вівторок) президент Республіки Польща Анджей Дуда візьме участь у саміті "Кримської платформи" та відзначенні Дня незалежності України в Києві", - йдеться в офіційному пресрелізі, оприлюдненому на сайті глави польської держави.

"Кримська платформа" - новий консультативний і координаційний формат, ініційований Україною для підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, посилення міжнародного тиску на Росію, а також досягнення головної мети - деокупації Криму і повного відновлення суверенітету України над півостровом.

Офіційно діяльність "Кримської платформи" буде заснована на інавгураційному саміті, проведення якого заплановано 23 серпня 2021 року в Києві. Свою участь у саміті вже офіційно підтвердили 38 країн.

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