УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4219 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЕкономіка
5 259 33
Латвія (852) МВФ (1343)

Україні не можна весь час жити з МВФ і рахувати, чи вийде виплатити кредити, - посол Латвії Пойканс

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Україні не можна весь час жити з МВФ і рахувати, чи вийде виплатити кредити, - посол Латвії Пойканс

Україна не може існувати в умовах постійного кредитування Міжнародним валютним фондом.

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку висловив в ефірі "Радіо НВ" 12 серпня посол Латвії в Україні Юріс Пойканс.

"Відсутність реформ настільки сильно впливає на внутрішній розвиток України, що, на мою думку, це і самі олігархи розуміють. Тому що не можна жити весь час з Міжнародним валютним фондом. (Україні. - Ред) не можна весь час, кожен місяць або під кінець року рахувати, чи вдасться виплатити ці кредити, або не вдасться. І є запит суспільства", - пояснив Пойканс.

У зв'язку з цим латвійський дипломат додав, що розпочаті президентом країни Володимиром Зеленським зміни не можна назвати боротьбою з олігархами.

"Ясна річ, що без співпраці з тими ж олігархами жодного розвитку теж не буде", - заявив посол.

Також читайте: Латвія вводить надзвичайний стан на кордоні через мігрантів із Білорусі
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+11
Голобородько почти то же самое говорил.
показати весь коментар
12.08.2021 21:05
+6
Україні потрібна реальна українська державна влада ,а не кремлівська лялькова імітація !!!))
показати весь коментар
12.08.2021 21:26
+5
Посол недалёкий человек. Он не делает разницы между миллиардерами и олигархами.
показати весь коментар
12.08.2021 21:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Голобородько почти то же самое говорил.
показати весь коментар
12.08.2021 21:05 Відповісти
Так-так... Я прочитал это дважды. Щас ещё раз прочитаю... Прочитал. Вижу вот что: этот Посол или бухой, или что-то не в порядке с изложением его пламенной речи. Не так?
показати весь коментар
12.08.2021 21:06 Відповісти
Я так понимаю, что Вам обидно за такие советы для нашей страны?
показати весь коментар
12.08.2021 21:19 Відповісти
Если бы вы только знали... А вы- не знаете. Я, в течение последних пяти лет, работаю в Республике Гана. Президента этой страны, господина Нано Акуффо-Аддо, лично видел воочию, дважды. Он для меня- образец Лидера. Он, в свою первую предвыборную компанию, заявил: мне покончим с МВФ и дадим стране бесплатное среднее образование. Так вот: года не прошло!!! эти его Глобальные заявы были выполнены. Для нас, не негров лиловых- Это Несбыточная Мечта. Это я вам точно говорю. А вот тут- вы правы: мне обидно.
показати весь коментар
12.08.2021 21:25 Відповісти
Гана обладает существенными природными ресурсами: месторождениями золота[21], алмазов, бокситов, марганца, нефти (месторождение Дзата), природного газа, серебра, лесными, рыбными и гидроэнергетическими ресурсами.

И при этом Вы считаете, что этой стране крайне необходимы нужны кредиты МВФ? Конечно нет, я с Вами согласен.
А посол заявил прямо и конкретно, потому что его страна в свое время уже прошла такие реформы. А мы с выбором клоуна, управляемого олигархами выглядим страной-цирком каждый день с 19 года.
показати весь коментар
12.08.2021 21:48 Відповісти
Да я уже в принципе- почти ничего не считаю. Ибо только там я видел совершенно голых людей, тупо бредущих по жутко раскаленному асфальту куда-то в никуда. Это было в нескольких километрах от столицы- Аккры, кстати. На мой вопрос таксисту: "Кто это?" последовал ответ: "Дети джунглей"(с)...

Такие вот дела...
показати весь коментар
12.08.2021 22:01 Відповісти
А я с балкона все чаще наблюдаю все более и более молодых людей, шаряшихся в мусорных баках. И вроде не воняют как бомжи и одеты не в лохмотья... Может это такой квест от зеленой власти и не знаю, что объявлена акция "Найди в мусорном баке миллион"?
показати весь коментар
12.08.2021 22:09 Відповісти
А может журналист литовского не знает ?😀
показати весь коментар
12.08.2021 21:26 Відповісти
Может быть. Бо явно прослеживается нескладуха, в речи Посла.
показати весь коментар
12.08.2021 21:27 Відповісти
как раз про нац.банк Украины
послушайте - это пипец просто, кого Блазень ставит на должности
- открытых врагов Украины

Корчинський - Василь Горбаль радник голови НБУ. Янукович повертається

https://youtu.be/g2Sz91DBhSI

Украине нельзя все время жить с МВФ и считать, получится ли выплатить кредиты, - посол Латвии Пойканс - Цензор.НЕТ 5152


показати весь коментар
12.08.2021 21:09 Відповісти
вся надія влади на МВФ, якщо МВФ не буде давати кошти, то владі нічого буде красти, своє вже все вкрадено ними і до них.
показати весь коментар
12.08.2021 21:16 Відповісти
вроде не глупый и даже посол, а такую хрень несет. алигархам пох.... откуда в их карман бабло течет. они все равно ненавидят Украину, им лиш бы сбить бабла побольше. их миллиарды в офшорах. чемодан, самолет и бывай рідна ненька. правительству еще лучше. лично они кредиты отдавать не собираються. наши дети и внуки будут отдавать, а их, будут то же за бугром. а самое главное, если кредит для выживания дают, значить не нужно ломать схемы деребана бютжета и вывода бабла за бугор. вот и весь сказ.....
показати весь коментар
12.08.2021 21:20 Відповісти
Посол недалёкий человек. Он не делает разницы между миллиардерами и олигархами.
показати весь коментар
12.08.2021 21:23 Відповісти
у них, в загнивающей европе и сша вообще нет такого понятия, что человек, только потому что он миллиардер, может негласно руководить страной и правительством. и он не знаетчто именно по этой причине мы глубоко в ....опе.
показати весь коментар
12.08.2021 21:52 Відповісти
Україні кредити МВФ і не потрібні. Вони потрібні тим хто при владі.
показати весь коментар
12.08.2021 21:22 Відповісти
Україні потрібна реальна українська державна влада ,а не кремлівська лялькова імітація !!!))
показати весь коментар
12.08.2021 21:26 Відповісти
Чтобы красть власть занимает деньги в МВФ. А народ для власти как заложники. Не будь народа МВФ этой банде деньги бы не дал.
показати весь коментар
12.08.2021 21:22 Відповісти
Розумна людина ,каже про розумні речі ,але зелена пліснява неспроможна самостійно діяти чи мислити !!!)))
показати весь коментар
12.08.2021 21:25 Відповісти
Готуйтеся платити новий податок - 18%

https://www.youtube.com/watch?v=kmNomd4pxBE
показати весь коментар
12.08.2021 21:28 Відповісти
Ни копейки! Ни разу. Не заплачу. Не выйдет у них. У меня всё есть, ничего я более не стану покупать, кроме сигарет и водки.
показати весь коментар
12.08.2021 21:40 Відповісти
Вам ВАЗеленський так мозок пропукав, що йому вже нічого не загрожує.
Тримай, контужене зебілізмом.
Кабмин готовит законопроект о введении контроля за расходами граждан, - Гетманцев

І до речі, чому не в Україні? Не гидко користуватись порошенківським безвізом? Та й Вава ж обіцяв всіх повернути. Невже, звично, збрехав?
показати весь коментар
12.08.2021 21:56 Відповісти
Зате ми - житниця Європи ,, мля . Україні не можна весь час жити з МВФ і рахувати, чи вийде виплатити кредити, - посол Латвії Пойканс - Цензор.НЕТ 9109 .
-------------------------------------------------------

В Україні продукти набагато дорожчі, ніж в Америці і країнах Європи
Источник: https://money.comments.ua/ua/news/economy/zanadto-dorogo-cini-na-izhu-v-ukraini-porivnyali-z-ssha-i-evropoyu-681106.html

Більшість українських сімей витрачає в місяць на їжу чи не половину свого доходу. Про це свідчать соцопитування, які регулярно проводяться в країні. Та й у приїжджих туристів завжди одне й те ж питання про ціни на продукти - чому так дорого?

Для порівняння - жителі Європи та США витрачають на їжу приблизно 10% свого місячного доходу. Багато заробітчан, повертаючись в Україну, не можуть повірити, що ціни можуть настільки відрізнятися, при чому не на користь рідної країни. Наприклад, у польському супермаркеті 200 грамів вершкового масла обійдеться приблизно у 32 гривні, літр молока коштуватиме 19 гривень, 12 гривень коштує кілограм цукру, десяток яєць обійдеться у 45 гривень, а сосиски - 48 грн/кг. Що стосується солодощів, то на них ціни також нижчі. Наприклад, банка шоколадної пасти Nutella буде коштувати 80 гривень, тоді як в Україні така ж за обсягом банка обійдеться у 150 гривень. Ціни на точно такий же набір порахували в одному з супермаркетів США і перевели на гривні. Так, майже пів кілограма вершкового масла обійдеться покупцеві у 70 грн, майже літр молока - у 22 гривні, кілограм цукру - 27 гривень, 18 яєць коштуватимуть 37 гривень. Ціни на якісні сосиски починаються від 80 гривень. Плюс до всього, буде податок із покупки - від 0 до 15% (залежить від штату). Варто зазначити, що в США середня зарплата становить 4,2 тисячі доларів, у Польщі - 1,5 тисячі доларів, а в Україні - трохи більше ніж 500 доларів. Нагадаємо, раніше видання "Коментарі" повідомляло читачам про те, як зміняться ціни на житло найближчим часом. Детальніше читайте в нашому матеріалі. Також сайт повідомляв про те, що в Україні за рекордними цінами продають сезонні овочі та фрукти.
показати весь коментар
12.08.2021 22:02 Відповісти
Україні не можна весь час жити з МВФ і рахувати, чи вийде виплатити кредити, - посол Латвії Пойканс - Цензор.НЕТ 7945
показати весь коментар
12.08.2021 23:11 Відповісти
Україні не можна весь час жити з МВФ і рахувати, чи вийде виплатити кредити, - посол Латвії Пойканс - Цензор.НЕТ 9020
показати весь коментар
12.08.2021 23:12 Відповісти
Зеленский. а может в роли Голобородько снимался твой двойник?
Так пойди, посмотри фильм, может ума наберешься...
показати весь коментар
12.08.2021 22:04 Відповісти
Всё верно, кто бы спорил. Только они сами с радостью получают дотации от ЕС и кричат - давайте ещё.
показати весь коментар
12.08.2021 22:29 Відповісти
Только они их открыто не разворовывают.
И закрыто, скорее всего - тоже.
показати весь коментар
12.08.2021 23:39 Відповісти
якщо хочеться красти гроші з бюджету, то кредити від мвф спеціально для цього створені..
головне, у мвф кредити ніколи не закінчуються
показати весь коментар
12.08.2021 22:30 Відповісти
Зеленского макнули мордой в унитаз.
показати весь коментар
12.08.2021 23:40 Відповісти
Бидлу сором не завада(((
показати весь коментар
13.08.2021 06:58 Відповісти
"Понятное дело, что без сотрудничества с теми же олигархами никакого развития тоже не будет", - заявил посол.



А вот это уже интересно. То есть сотрудничать с ними надо? Не бороться, а сотрудничать. Круто...
показати весь коментар
13.08.2021 09:58 Відповісти
 
 