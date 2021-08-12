Суд звільнив із-під варти заступника мера Миколаєва Коренєва у справі про розкрадання 26,8 млн гривень
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Вищий адміністративний суд України звільнив з-під варти заступника мера Миколаєва Сергія Коренєва. Він проходить підозрюваним у справі про розкрадання понад 26,8 млн гривень.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Новости Николаева".
Коренєва 10 серпня затримали детективи НАБУ на українсько-угорському кордоні.
Суддя частково задовольнила скаргу адвокатів підозрюваного, визнавши, що не доведено намір заступника мера сховатися, покинувши країну.
Суддя також зазначила, що в її повноваження не входить визнавати затримання законним чи незаконним - в цій частині скарга сторони захисту не була задоволена.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що детективи НАБУ виявили корупційну схему заволодіння 26,8 млн грн бюджетних засобами під час реконструкції Соборної площі в Миколаєві.
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оно наверно должно приравниваться к диверсии ?
все причастные наверно должны быть, как минимум .... казнены
У меня, в принципе- вопросов более не осталось. Никаких. Ни к кому. Ни о чем. Даже цена водки не интересует, бо я умею гнать самогон.
Не ошибаюсь?Источник: https://censor.net/ru/n32824 85
- 20 лямов! Нет, не виновен!
- Ну, на нет и суда нет..