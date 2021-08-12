24-річного активіста, який захищав права уйгурів, затримали в Україні й можуть видати Китаю, - правозахисники

Йілісен Айеркен втік із Китаю в Європу через Україну. На батьківщині молоду людину чекає смерть.

Про це пише у фейсбуці координатор Українського центру вільного Гонконгу Артур Харитонов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Айеркена затримали прикордонники в Словаччині і передали його Україні. Завтра суд повинен розглянути питання його депортації назад в Китай.

"Хлопець написав заяву про отримання політичного притулку в Україні. Однак, враховуючи корумповану практику уряду, шукачі захисту в українського суспільства з вищезазначеного регіону зазвичай цинічно депортуються дрібними функціонерами до таборів смерті", - зазначив Харитонов.

Зараз активіст перебуває в СІЗО в Чопі. Не допустити його депортації в Китай закликають правозахисники з Великої Британії і США.

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"Якщо Україна, яка відкликала підпис з канадського документа в Раді з прав людини ООН та де-факто підтримала злочини проти людства та знищення уйгурського народу, відправить людину на вірну смерть у Східний Туркестан, - це стане останнім цвяхом у імідж України як демократичної, європейської та правової держави", - додав Харитонов.



