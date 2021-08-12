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24-річного активіста, який захищав права уйгурів, затримали в Україні й можуть видати Китаю, - правозахисники

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

24-річного активіста, який захищав права уйгурів, затримали в Україні й можуть видати Китаю, - правозахисники

Йілісен Айеркен втік із Китаю в Європу через Україну. На батьківщині молоду людину чекає смерть.

Про це пише у фейсбуці координатор Українського центру вільного Гонконгу Артур Харитонов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Айеркена затримали прикордонники в Словаччині і передали його Україні. Завтра суд повинен розглянути питання його депортації назад в Китай.

"Хлопець написав заяву про отримання політичного притулку в Україні. Однак, враховуючи корумповану практику уряду, шукачі захисту в українського суспільства з вищезазначеного регіону зазвичай цинічно депортуються дрібними функціонерами до таборів смерті", - зазначив Харитонов.

Зараз активіст перебуває в СІЗО в Чопі. Не допустити його депортації в Китай закликають правозахисники з Великої Британії і США.

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"Якщо Україна, яка відкликала підпис з канадського документа в Раді з прав людини ООН та де-факто підтримала злочини проти людства та знищення уйгурського народу, відправить людину на вірну смерть у Східний Туркестан, - це стане останнім цвяхом у імідж України як демократичної, європейської та правової держави", - додав Харитонов.

24-річного активіста, який захищав права уйгурів, затримали в Україні й можуть видати Китаю, - правозахисники 0124-річного активіста, який захищав права уйгурів, затримали в Україні й можуть видати Китаю, - правозахисники 02
24-річного активіста, який захищав права уйгурів, затримали в Україні й можуть видати Китаю, - правозахисники 03
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Топ коментарі
+36
Треба спасати хлопця!!!
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12.08.2021 22:09
+21
а шо?? подлизывать коммунякам?
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12.08.2021 22:21
+19
Ермак его сдаст коммунякам
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12.08.2021 22:38
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Уйгуры это как ополченцы Домбабве надо отдавать
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13.08.2021 06:04 Відповісти
Укрцентр вільного гонконга, Карл(((
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13.08.2021 06:41 Відповісти
Китай отозвал из Литвы посла, после открытия представительства Тайваня. Литва вводит против Китая санкции за уйгуров. А Украина опять виляет двухвекторным задом.
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13.08.2021 06:55 Відповісти
Для Китая уйгуры - это такие же сепары, как для Украины лугандонцы.
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13.08.2021 07:31 Відповісти
Конечно. Узбекистан и Киргизия ввели свои войска в Китай и требую, чтобы в китайский парламент зашли их представители.
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13.08.2021 08:21 Відповісти
После Майдана на Китае вполне возможно. Китай распадется на сотни кусочков.
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13.08.2021 08:35 Відповісти
Вот странно, почему он приехал именно в Украину? Почему не в Тайвань, это же более логично?
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13.08.2021 09:06 Відповісти
Крім заголовка, ще є текст. Він не в Україну приїхав, а добирався до Європи, в тому числі і через Україну. Щоб лизнути москалю за..., спасли 33 вбивць-вагнерівців, а, щоб лизнути китайцям, чому б не видати якогось захисника уйгурів? У команди блазнів нічого святого.
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13.08.2021 20:00 Відповісти
Ну, то чому він поперся в далеку Європу замість близького Тайваню?
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13.08.2021 21:47 Відповісти
Рано или поздно всё равно перед каждой страной в мире ребром встанет вопрос об отношении к Китаю, о правах человека, о концлагерях в этой стране.
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13.08.2021 09:17 Відповісти
Почему Словакия его не приняла как политического беженца, а депортировала?
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13.08.2021 10:05 Відповісти
Ибо не хочет сориться с китаем...включили дурака и передали нам...а наши зеленые диплопаты как всегда обосрались, вместо того чтобы раздуть эту ситуацию и не принимать назад...
А теперь все...прийдется отдать китаю
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13.08.2021 18:10 Відповісти
Уйгурский язык ближе всего к узбекскому. Это как молдавский и румынский языки. Только узбекский сейчас использует как алфавит кирилицу, хотя до Октябрьского переворота в России он использовал как и уйгурский язык арабский алфавит. Кстати и сейчас в медресе Узбекистана язык учат на основе арабского алфавита.
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13.08.2021 10:39 Відповісти
у узбеков официально на латинице вроде
как и у таджиков
хотя варианты с кириллицей тоже есть вроде
эти земли уйгур к китайцам мало отношения имеют
только когда ри с китаем бодались в тех краях
так может быть без этого китайцы бы отхватили еще больше земель тюркских народов
(хотя УАО там в основном очень пустынная местность, но нефть вроде основную добывают именно там, если не считать шельф)
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13.08.2021 15:16 Відповісти
Хоч би найшлися добрі люди, які спасуть цього хлопця!!! ХІБА У НАС ТАКІ ВЖЕ ПІДЛІ СУДДІ??? А ДЕ Ж НАША ВЛАДА???
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13.08.2021 12:41 Відповісти
На колінах поповзла до Москви, щоб побачити мир в очах виродка.
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13.08.2021 20:02 Відповісти
Интересно что он там в 24 года такого назащищал, что за ним прямо весь кетай гоняется 24-річного активіста, який захищав права уйгурів, затримали в Україні й можуть видати Китаю, - правозахисники - Цензор.НЕТ 1662
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14.08.2021 00:34 Відповісти
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