24-річного активіста, який захищав права уйгурів, затримали в Україні й можуть видати Китаю, - правозахисники
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Йілісен Айеркен втік із Китаю в Європу через Україну. На батьківщині молоду людину чекає смерть.
Про це пише у фейсбуці координатор Українського центру вільного Гонконгу Артур Харитонов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, Айеркена затримали прикордонники в Словаччині і передали його Україні. Завтра суд повинен розглянути питання його депортації назад в Китай.
"Хлопець написав заяву про отримання політичного притулку в Україні. Однак, враховуючи корумповану практику уряду, шукачі захисту в українського суспільства з вищезазначеного регіону зазвичай цинічно депортуються дрібними функціонерами до таборів смерті", - зазначив Харитонов.
Зараз активіст перебуває в СІЗО в Чопі. Не допустити його депортації в Китай закликають правозахисники з Великої Британії і США.
"Якщо Україна, яка відкликала підпис з канадського документа в Раді з прав людини ООН та де-факто підтримала злочини проти людства та знищення уйгурського народу, відправить людину на вірну смерть у Східний Туркестан, - це стане останнім цвяхом у імідж України як демократичної, європейської та правової держави", - додав Харитонов.
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А теперь все...прийдется отдать китаю
как и у таджиков
хотя варианты с кириллицей тоже есть вроде
эти земли уйгур к китайцам мало отношения имеют
только когда ри с китаем бодались в тех краях
так может быть без этого китайцы бы отхватили еще больше земель тюркских народов
(хотя УАО там в основном очень пустынная местность, но нефть вроде основную добывают именно там, если не считать шельф)