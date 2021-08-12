Головні новини 12 серпня: Магучіх пояснила фото з росіянкою, Україна готується до параду

Легкоатлетка Магучіх розповіла, що думає про фото зі спортсменкою з РФ, на готелі в Івано-Франківську збираються намалювати руну "зіг", Україна готується до параду, - головні новини 13 серпня.

Магучіх пояснила фото з росіянкою

"Після змагань всі за традицією привітали один одного, і в цьому не було будь-якої політичної позиції. І тим паче я не хочу заперечувати, що йде війна між Україною і Російською Федерацією", - заявила спортсменка.

За Ярославу Магучіх заступилися Федерація легкої атлетики та міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт. А віцепрезидент Національного олімпійського комітету Лисов заявив, що "Спорт поза політикою. Потрібно дружити один з одним. Не винні спортсмени, що таке твориться в політиці".

Тим часом нападник збірної України з футболу Роман Яремчук відмовився давати інтерв'ю російському журналісту. Точніше, погодився. Але тільки за однієї умови: бесіда має бути українською мовою.

Арестович про різницю між "російським" і "руським"

Радник глави ОП Олексій Арестович запропонував розділити поняття "російський" і "руський".

Я вважаю, що ми маємо розрізнити на законодавчому рівні поняття "російський" і "руський", сказати, що "руська культура", "руська мова" кодифікована в Україні. До речі, вона виникла в Україні, це наша історична мова – так само як і українська", - заявив він.

Скандали "слуг народу"

Кожен п'ятий депутат партії "Слуга народу" за останні 2 роки став фігурантом гучного скандалу, - підрахували в Комітеті виборців України. Основні причини скандалів - проросійські заяви, неетична поведінка і звинувачення в корупції.

Готель з руною "зіг"

Колишній радянський готель "Прикарпаття", яка зараз є готелем "Бандерштадт", збираються пофарбувати в чорний і червоний, а посеред фасаду - намалювати величезну руну "зіг". Дві такі руни складають символ воєнізованого нацистського формування "СС".

Україна готується до параду

Репетиції у розпалі: авіація МВС відпрацьовує політ у складі повітряної колони, в Харкові спеціально для параду виготовили танк "Оплот". Об'їзду військ та поздоровлення кожної коробки окремо в цьому році не буде, - за словами міністра оборони Тарана, таким чином Україна відмовляється від радянських традицій проведення парадів. Жінки-військовослужбовці маршируватимуть у туфлях на низькому каблуці.

У Марші захисників України, який відбудеться окремо від військового параду, як очікують організатори, візьмуть участь близько 30 тис. осіб.

Американці не знайшли причину виникнення коронавірусу

Розвідка США встановила дві можливі причини виникнення коронавірусу: або він виник в лабораторії Уханьского інституту вірусології; він природним чином перейшов до людей від тварин. Яка з версій правдива, з'ясувати не вдалося. Тепер нову групу для з'ясування походження коронавірусу створює ВООЗ.