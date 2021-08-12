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Новини Політика України
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Головні новини 12 серпня: Магучіх пояснила фото з росіянкою, Україна готується до параду

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Головні новини 12 серпня: Магучіх пояснила фото з росіянкою, Україна готується до параду

Легкоатлетка Магучіх розповіла, що думає про фото зі спортсменкою з РФ, на готелі в Івано-Франківську збираються намалювати руну "зіг", Україна готується до параду, - головні новини 13 серпня.

Магучіх пояснила фото з росіянкою

"Після змагань всі за традицією привітали один одного, і в цьому не було будь-якої політичної позиції. І тим паче я не хочу заперечувати, що йде війна між Україною і Російською Федерацією", - заявила спортсменка.

За Ярославу Магучіх заступилися Федерація легкої атлетики та міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт. А віцепрезидент Національного олімпійського комітету Лисов заявив, що "Спорт поза політикою. Потрібно дружити один з одним. Не винні спортсмени, що таке твориться в політиці".

Тим часом нападник збірної України з футболу Роман Яремчук відмовився давати інтерв'ю російському журналісту. Точніше, погодився. Але тільки за однієї умови: бесіда має бути українською мовою.

Арестович про різницю між "російським" і "руським"

Радник глави ОП Олексій Арестович запропонував розділити поняття "російський" і "руський".

Я вважаю, що ми маємо розрізнити на законодавчому рівні поняття "російський" і "руський", сказати, що "руська культура", "руська мова" кодифікована в Україні. До речі, вона виникла в Україні, це наша історична мова – так само як і українська", - заявив він.

Скандали "слуг народу"

Кожен п'ятий депутат партії "Слуга народу" за останні 2 роки став фігурантом гучного скандалу, - підрахували в Комітеті виборців України. Основні причини скандалів - проросійські заяви, неетична поведінка і звинувачення в корупції.

Готель з руною "зіг"

Колишній радянський готель "Прикарпаття", яка зараз є готелем "Бандерштадт", збираються пофарбувати в чорний і червоний, а посеред фасаду - намалювати величезну руну "зіг". Дві такі руни складають символ воєнізованого нацистського формування "СС".

Україна готується до параду

Репетиції у розпалі: авіація МВС відпрацьовує політ у складі повітряної колони, в Харкові спеціально для параду виготовили танк "Оплот". Об'їзду військ та поздоровлення кожної коробки окремо в цьому році не буде, - за словами міністра оборони Тарана, таким чином Україна відмовляється від радянських традицій проведення парадів. Жінки-військовослужбовці  маршируватимуть у туфлях на низькому каблуці.

У Марші захисників України, який відбудеться окремо від військового параду, як очікують організатори, візьмуть участь близько 30 тис. осіб.

Американці не знайшли причину виникнення коронавірусу

Розвідка США встановила дві можливі причини виникнення коронавірусу: або він виник в лабораторії Уханьского інституту вірусології; він природним чином перейшов до людей від тварин. Яка з версій правдива, з'ясувати не вдалося. Тепер нову групу для з'ясування походження коронавірусу створює ВООЗ.
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Топ коментарі
+9
Лучше бы она твою собаку расцеловала, чем это парашное говно... Головні новини 12 серпня: Магучіх пояснила фото з росіянкою, Україна готується до параду - Цензор.НЕТ 1797
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12.08.2021 23:18
+8
Публічна людина ,це не п"яний папаша !! ))))
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12.08.2021 23:02
+8
Главные новости 12 августа: Магучих объяснила фото с россиянкой, Украина готовится к параду - Цензор.НЕТ 3315
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12.08.2021 23:04
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Если бы одна Могучих. У нас прямо пошесть у олимпийцев. Теперь одно тело выставило фотку в Мацкве. Где их таких делали?

Главные новости 12 августа: Магучих объяснила фото с россиянкой, Украина готовится к параду - Цензор.НЕТ 1792
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12.08.2021 22:44 Відповісти
Проблема не в цій малій, нерозумній дівчинці ,а в кремлівських гнидах на вселяких держпосадах ,в т.ч.і в сортивних ,починаючи з Міністерства та НОК України !!!)))
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12.08.2021 22:49 Відповісти
А зелений покидьок де?
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12.08.2021 22:50 Відповісти
В простраці ,між сосен корабельних, блукає !!!)))
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12.08.2021 22:52 Відповісти
Всі гілки влади на скрізь корумповані кремлівськими гнидами !!)))
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12.08.2021 22:50 Відповісти
Сначала она должна стать на колени перед патриотами Украины, которые защитили от кацапов Украину и эту дуру, в том числе.
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12.08.2021 22:54 Відповісти
Да блиин...
Девчонка выиграла одну (дай Бог пока) из самых крутых наград в своей жизни, она там смотрела с кем она обнимается?!
У меня когда сын родился я собаку на стоянке из будки вытянул за цепь и расцеловал...
Нах@я?
Ваще без понятия...
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12.08.2021 22:55 Відповісти
Публічна людина ,це не п"яний папаша !! ))))
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12.08.2021 23:02 Відповісти
Лучше бы она твою собаку расцеловала, чем это парашное говно... Головні новини 12 серпня: Магучіх пояснила фото з росіянкою, Україна готується до параду - Цензор.НЕТ 1797
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12.08.2021 23:18 Відповісти







ШаЛєна Місія@dneprlena 1 ч

думала фотошоп
ніт
2016р
********* і ********

Главные новости 12 августа: Магучих объяснила фото с россиянкой, Украина готовится к параду - Цензор.НЕТ 998
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12.08.2021 23:03 Відповісти
Главные новости 12 августа: Магучих объяснила фото с россиянкой, Украина готовится к параду - Цензор.НЕТ 3315
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12.08.2021 23:04 Відповісти
Неужели оно до такого опустилось? И после этого совести хватило пролезть в депутаты на 50 000 грн зарплаты, отнятой у раненых героев, у сирот убитых героев, у полевых медиков, у семей погибших защитников Украины.....Как это низко....Неужели это - правда?
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12.08.2021 23:10 Відповісти
Сан Саныч, ты, конечно, меня извини, но ты до усрачки похож на зебила, который только что и совсем чуть-чуть начинает прозревать. Так что флаг тебе в руки... Головні новини 12 серпня: Магучіх пояснила фото з росіянкою, Україна готується до параду - Цензор.НЕТ 8917
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12.08.2021 23:22 Відповісти
Бесстыжая и туповатая девица Могучих прыгает и скачет за наши с вами бюджетные деньги. Мы ей платим за то, чтобы она, хотя бы , не позорила страну....Ещё она числится военнослужащей, за что опять же мы ей платим....Оказывается. и кремль ей платит....За объятия с офицером армии агрессора, убивающей наших героев - защитников.... Позор предательнице присяги! С этим позором она состарится и отойдёт в мир иной...
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12.08.2021 23:05 Відповісти
Цікаво ,а на чиї гроши живут її наставники та вчителя ,з Мінспорта та НОК України ???))))
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12.08.2021 23:15 Відповісти
С эти позором она сменит спортивное гражданство.
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13.08.2021 00:15 Відповісти
А чем объятия Беленюка и Могучих с путинской нечистью отличаются от объятий Мертведчука с кремлёвской крысой?
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12.08.2021 23:14 Відповісти
Якби Мертвечуки не почували себе в Україні ,як в рідній хаті ,то не було б Беленюків з Магучих !!!)))
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12.08.2021 23:19 Відповісти
А теперь представьте чувства ребят на передовой, они рискуют жизнью,
а кто-то с ними обнимается!
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12.08.2021 23:17 Відповісти
Тупая овца, которая только и умеет скакать вверх, еще что-то пытается доказывать! Своими атрофированными анаболиками мозгами надо было думать! Гнать поганой метлой ее, курву, на передовую нужно!
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12.08.2021 23:20 Відповісти
Вы абсолютно правы.....Но,на передовой такое дерьмо не нужно - там лучшие из лучших, герои и патриоты...
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12.08.2021 23:25 Відповісти
Я так понимаю, если мы им платим гонорары из наших налогов, то они должна работать на имидж Украины, а не позорить или делать, что хочется!
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12.08.2021 23:30 Відповісти
Что за бред.
Президент Украины здоровается за руку с президентом РФ.
Вам фотку прислать или сами загуглите?
За что девку позорите?
Сфоткалась с русской и что???
Вы сперва обяжите преза не делать так, а потом спускайте решения ниже.
А ещё могу предложить: давайте Украина не будет участвовать ни в каких спортмероприятиях, где РФ участвует. Норм Вам?
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12.08.2021 23:43 Відповісти
от що пишуть
Сергеи Романоф
Российская и украинская спортсменки показали и доказали всему миру, любовь и единство нашего Великого народа!
Так было и так будет! Наш народ един и несмотря ни на что, мы будем вместе!
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13.08.2021 00:34 Відповісти
Є з кого брати приклад,в нас Косоворотка дав напрямок- "какая разница" і московити "брати". Всі без виключення актори, які підтримали путіна і виступали в Криму їдуть на концерти в Україну, попи московської церкви отримують нагороди і організовують тут шабаші, виводять під час ковіду сотні тисяч обдурених вірян на вулиці без масок, саме гундосне намагається подивитися в очі терористу номер 1 в світі, а всі міністрерства набирало воно і вони на 90% наплахі ватою. А ця дівуля-малороска має таку саму душу і нутро, як і Косоворотка і їй рідніше та вбивця з росії, аніж європейка, срібна призерка, яка стояла поруч. Але це ще не все, тренери, лікарі і спортсмекни братаються там з кацапами, ходять до них в гості і дружать. Вони цими діями зраджують нашу армію, яка захищає це сміття від тих терористів. Тому потрібно хоч на пів року забирати цих розгнузданих персон на фронт. Хай там хоч чистять картоплю і еносять воду. А коли буде обстріл із 120-х, то не пускати у бліндажі, показувати що то друзі, біжіть з ними обніматися. Не подобається - в парашу. Краще бути без тієжї медальки, але з чистою душою. Чому в нас одна частина підтримує армію і в політиці, а інша на всіх ложила і не в політиці? Годуємося же з одного корита (бюджету), і в нас війна з цим проклятим навіки ворогом.
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13.08.2021 08:38 Відповісти
так, подвійне дно: обнімати представницю краïни, яку позбавили права виступати під своïм прапором і гімном через допінг і краïну-вбивцю 15000 украІнців.
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13.08.2021 09:06 Відповісти
 
 