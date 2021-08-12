У Бердянську відкривається пункт базування дивізіону Морської охорони, побудований за підтримки США
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13 серпня 2021 року у м. Бердянську відбудеться урочисте відкриття пункту базування дивізіону Морської охорони Маріупольського загону. Будівництво сучасного військового містечка відбувалося в рамках програми допомоги з боку Державного департаменту США.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Реалізація всього проєкту включала будівництво та облаштування в Бердянську і в Маріуполі місць розташування та несення служби підрозділів Морської охорони за кращими стандартами аналогічних об’єктів Берегових охорон. Загальна кошторисна вартість проєкту становить 4 млн. доларів США.
Наразі віддалений від основного пункту управління загону підрозділ повністю облаштований для забезпечення оперативного реагування сил Морської охорони на зміни обстановки у всіх ділянках зони відповідальності. Також він дозволяє персоналу готуватися до служби, виконувати завдання та відновлювати сили у комфортних умовах, утримувати катери та іншу техніку підрозділів із максимальним збереженням їх ресурсу, мати автономне зберігання своїх запасів.
Будь ласка, зачекайте...
(Леонид Ильич, переверните листок)
"Гм, .... советский народ... идёт.... нога в ногу... со всем прогрессивным человечеством!"
Тем более, что с мозгами очень серьёзные проблемы (Каждый пятый "слуга народа" стал фигурантом громкого скандала за 2 года работы Рады, - КИУ. Список скандалистов.)
А с деньгами пока проблем нет( Украине нельзя все время жить с МВФ и считать, получится ли выплатить кредиты, - посол Латвии Пойканс)
Поэтому ,как эти про#пут (Бердянске открывается пункт базирования дивизиона Морской охраны, построенный при поддержке США, на полеты Незнайки к Луне)
Надо будет думать, кто следующим спонсором выступит (Медики на Львовщине объявили голодовку из-за долгов по зарплате), Садовой отчаянно жестикулирует, всеми доступными методами, что его бюджетную кормушку Як повідомили в ЛКП «Львівелектротранс», на високовольтній лінії в депо на вул. Городоцькій трапилась аварія. Її якнайшвидше старатимуться ліквідувати. Однак, наразі не курсують більшість трамвайних маршрутів та тролейбусні маршрути №32 та 22 этот ноль без палочки никак нигде и ничем не пополнил (Потребление электроэнергии выросло с начала года на 6,2%, - Минэнерго.)