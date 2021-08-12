У Бердянську відкривається пункт базування дивізіону Морської охорони, побудований за підтримки США

13 серпня 2021 року у м. Бердянську відбудеться урочисте відкриття пункту базування дивізіону Морської охорони Маріупольського загону. Будівництво сучасного військового містечка відбувалося в рамках програми допомоги з боку Державного департаменту США.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

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Реалізація всього проєкту включала будівництво та облаштування в Бердянську і в Маріуполі місць розташування та несення служби підрозділів Морської охорони за кращими стандартами аналогічних об’єктів Берегових охорон. Загальна кошторисна вартість проєкту становить 4 млн. доларів США.

Наразі віддалений від основного пункту управління загону підрозділ повністю облаштований для забезпечення оперативного реагування сил Морської охорони на зміни обстановки у всіх ділянках зони відповідальності. Також він дозволяє персоналу готуватися до служби, виконувати завдання та відновлювати сили у комфортних умовах, утримувати катери та іншу техніку підрозділів із максимальним збереженням їх ресурсу, мати автономне зберігання своїх запасів.

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