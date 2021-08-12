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УЄФА скасувала квоти на виїзних фанатів - матч збірної з футболу в Казахстані відбудеться без українських уболівальників

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Спорт

УЄФА скасувала квоти на виїзних фанатів - матч збірної з футболу в Казахстані відбудеться без українських уболівальників

Українські вболівальники не зможуть спостерігати вживу за матчем проти збірної Казахстану, який відбудеться 1 вересня 2021 року. УЄФА скасувала квоту виїзних фанатів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

Матч проти Казахстану в рамках кваліфікаційного турніру Чемпіонату світу-2022 відбудеться 1 вересня о 17:00 за київським часом.

За узгодженням з УЄФА прийнято рішення скасувати квоту 5% квитків для вболівальників гостьових команд на всі вересневі матчі відбору ЧС-2022 та товариські зустрічі національних збірних під час вересневого "вікна".

Таке рішення обумовлене нещодавніми спалахами COVID-19 в Європі та великою кількістю матчів, які будуть зіграні протягом цього часу в рамках кваліфікації.

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Жалко. С трибун не прозвучит традиционная эпохальная песня про Путина.
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12.08.2021 23:02 Відповісти
Попросить казахов они ботоксфюрера не меньше любят!
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12.08.2021 23:17 Відповісти
А зачем нашим болельщикам на таком матче это кричать? Надо дойти к матчу с кацапами.
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12.08.2021 23:34 Відповісти
у збірної ще тренера нема, а ви вже за уболівальників розпереживались... Завтра останній день, коли потрібно направити зарубіжним клубам виклики українських футюолістів на збори по підготовці до матчу! А нікому вирішити, хто потрібен збірній.
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12.08.2021 23:24 Відповісти
Нурсултан, конечно истинный казах, но все равно бункерфюрер более казах получается, как и более бульбаш. Диктатор в азиопе один. И что характерно: ведь они тоже мир в очке тупина постоянно наблюдают...
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12.08.2021 23:32 Відповісти
Скорее шоколад в очке Си Цзы Пина
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12.08.2021 23:35 Відповісти
О, это стратегический шоколад... Это только тупин может его добывать таким незатейливым образом.
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12.08.2021 23:37 Відповісти
Там не только ***** ковыряется..но и штатовские корпорации тоже будь здоров....
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12.08.2021 23:41 Відповісти
Да, поэтому при всем своем лобби штатовские корпорации, имеющие интерес в Китае, не смогли помешать избранию Байдена, который контрольную проверку запустил для источника появления короны.
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12.08.2021 23:45 Відповісти
 
 